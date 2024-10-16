47% українців вважають, що зняття обмежень на удари по РФ західною зброєю призведе до миру, - опитування "Центру Разумкова". ІНФОГРАФІКА
Зняття обмежень для України на удари по Росії західною зброєю швидше призведе до миру в Україні, так вважають 47% українців.
Про це свідчать результати опитування "Центру Разумкова", передає Цензор.НЕТ.
47% громадян вважають, що дозвіл Заходу на удари по території РФ більш імовірно призведе до миру в Україні, ніж переговори між Україною і Росією (такі переговори вважають більш дієвим способом досягнення миру лише 29% респондентів).
"Частіше вважають, що дозвіл з боку країн Заходу для України бити західною зброєю без обмежень по цілях на території Росії більш імовірно призведе до миру в Україні, ті респонденти, які вірять в перемогу України (52%, тоді як віддають перевагу переговорам 25% з-поміж них). Тоді як ті, хто не вірить в перемогу, більш ефективним способом досягнення миру вважають переговори (відповідно 18% і 56%). Такої ж позиції частіше дотримуються ті, хто вважатиме перемогою припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (відповідно 15% і 67%)", - йдеться в дослідженні.
Віра в перемогу
За даними соціологів, 83% громадян вірять у перемогу України, не вірять - 11%.
Коли настане перемога
Щодо термінів настання перемоги серед респондентів, які в неї вірять, 39% вважають, що вона настане через 1–2 роки, 19,5% — що вона настане до кінця цього року, 15% — що для цього знадобиться від 3 до 5 років, 5% — більш ніж 5 років, 2% — що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя".
Опитування проводилося із 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за виключенням тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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Дали кілька штук.Щоб дало результат,потрібно більше 100+ одиниць,так було заявлено експертами.
10-20 таурусов/шторм-шадоу, томагавків - "погоди не зробить".
Проти Рашки потрібно СОТНІ РАКЕТ!
Що би був помітний вплив на хід війни.
Якось так.
Розділяти зараз слова "перемога" і "мир" - типу, мир то щось одне, а перемога то щось інше - це грати на користь ворога. В Україні мир без перемоги - це воно і є - рашистське ІПСО.
Ха-ха-ха.До чого тут путлер,якщо він звичайна маріонетка."Ляльководів" цієї війни,як я розумію,ви не бачите.
Українці найчастіше довіряють саме президенту Зе (довіряють 51,2%, не довіряють 41,5%. баланс +9,7 %), а от до міністрів оборони, освіти та інших чиновників та політиків в суспільстві більше недовіри. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.
Не довіряють:
→ наредпу від забороненої ОПЗЖ Юрію Бойку і нардепці від Батьківщини Юлії Тимошенко - по 79%
→ експрезиденту Петру Порошенку - 68%
→ народній депутатці Мар'яні Безуглій - 64%
→ голові Офісу президента Андрію Єрмаку - 62%
→ голові фракції Слуга народу Давіду Арахамії - 60%
→ спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку - 53%
→ прем'єр-міністру Денису Шмигалю та очільниці Мінреінтеграції Ірині Верещук - по 52%.
Також частіше висловлюють недовіру ніж довіру меру Києва Віталю Кличко - 47% та 39% відповідно, волонтеру Сергію Притулі - 46% і 42% відповідно, раднику голові ОП Михайлу Подоляку - 40% і 35%, голові Міноборони Рустему Умєрову - 41% і 29%, голові Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву - 39% і 16%, голові МВС Ігорю Клименку - 34% і 20,5%, міністру енергетики Герману Галущенко - 32% і 11%, міністерці юстиції Ользі Стефанішиній - 31% і 16%, міністру розвитку громад Олексію Кулебі - 30% і 16%, міністру освіти Оксену Лісовому - 26% і 14%, міністерці економіки Юлії Свириденко - 23% і 10%, а також очільнику МЗС Андрію Сибігі - 2% і 9% відповідно.