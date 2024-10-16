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Новини Війна
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47% українців вважають, що зняття обмежень на удари по РФ західною зброєю призведе до миру, - опитування "Центру Разумкова". ІНФОГРАФІКА

Який шлях до миру: опитування Центру Разумкова

Зняття обмежень для України на удари по Росії західною зброєю швидше призведе до миру в Україні, так вважають 47% українців.

Про це свідчать результати опитування "Центру Разумкова", передає Цензор.НЕТ.

47% громадян вважають, що дозвіл Заходу на удари по території РФ більш імовірно призведе до миру в Україні, ніж переговори між Україною і Росією (такі переговори вважають більш дієвим способом досягнення миру лише 29% респондентів).

Який шлях до миру: опитування Центру Разумкова

"Частіше вважають, що дозвіл з боку країн Заходу для України бити західною зброєю без обмежень по цілях на території Росії більш імовірно призведе до миру в Україні, ті респонденти, які вірять в перемогу України (52%, тоді як віддають перевагу переговорам 25% з-поміж них). Тоді як ті, хто не вірить в перемогу, більш ефективним способом досягнення миру вважають переговори (відповідно 18% і 56%). Такої ж позиції частіше дотримуються ті, хто вважатиме перемогою припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (відповідно 15% і 67%)", - йдеться в дослідженні.

Також читайте: 67% поляків виступають за повернення в Україну чоловіків призовного віку, - опитування

Віра в перемогу

За даними соціологів, 83% громадян вірять у перемогу України, не вірять - 11%.

Який шлях до миру: опитування Центру Разумкова

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Коли настане перемога

Щодо термінів настання перемоги серед респондентів, які в неї вірять, 39% вважають, що вона настане через 1–2 роки, 19,5% — що вона настане до кінця цього року, 15% — що для цього знадобиться від 3 до 5 років, 5% — більш ніж 5 років, 2% — що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя".

Який шлях до миру: опитування Центру Разумкова

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Опитування проводилося із 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за виключенням тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Автор: 

опитування (1965) перемога (488) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+5
Зельоні постійно звинувачували партнерів, що їм не дають зброю. А ось коли дадуть, то зразу "кава в Ялті". Починаючи від "Хаймерсів", закінчуючи "F-16".
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16.10.2024 15:47
+3
Питання не тільки в "дозволах-заборонах", питання ще й КІЛЬКОСТІ!
10-20 таурусов/шторм-шадоу, томагавків - "погоди не зробить".
Проти Рашки потрібно СОТНІ РАКЕТ!
Що би був помітний вплив на хід війни.
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16.10.2024 15:51
+3
Зє вже рік розповідає про українські балістичні ракети. От після 5 листопада як врєжимо по параші... 2- 3 власними ракетами.
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16.10.2024 16:00
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Зельоні постійно звинувачували партнерів, що їм не дають зброю. А ось коли дадуть, то зразу "кава в Ялті". Починаючи від "Хаймерсів", закінчуючи "F-16".
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16.10.2024 15:47 Відповісти
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16.10.2024 15:50 Відповісти
Ф16 вже дали, і щось не чутно, щоб ця вундервафля змінила перебіг війни. Може, зелена шобла наріт просто найобує пустими обіцянками? Та ні, не може бути!
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16.10.2024 17:53 Відповісти
Ф16 вже дали, і щось не чутно, щоб ця вундервафля змінила перебіг війни.
Дали кілька штук.Щоб дало результат,потрібно більше 100+ одиниць,так було заявлено експертами.
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17.10.2024 19:03 Відповісти
Питання не тільки в "дозволах-заборонах", питання ще й КІЛЬКОСТІ!
10-20 таурусов/шторм-шадоу, томагавків - "погоди не зробить".
Проти Рашки потрібно СОТНІ РАКЕТ!
Що би був помітний вплив на хід війни.
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16.10.2024 15:51 Відповісти
Зє вже рік розповідає про українські балістичні ракети. От після 5 листопада як врєжимо по параші... 2- 3 власними ракетами.
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16.10.2024 16:00 Відповісти
І що з того? Ті, хто дають, а точніше не дають цього дозволу, якось зважають на думку 47-ми відсотків?
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16.10.2024 15:56 Відповісти
Товариші у центрі Разумкова заплуталися у термінах. Дозвіл на удари вглиб рашкостану мають призвести до перемоги, а вже потім до миру.
Якось так.
Розділяти зараз слова "перемога" і "мир" - типу, мир то щось одне, а перемога то щось інше - це грати на користь ворога. В Україні мир без перемоги - це воно і є - рашистське ІПСО.
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16.10.2024 15:57 Відповісти
Більшість людей у цій країні пихаті дегенерати малороси.
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16.10.2024 15:57 Відповісти
Допоки не здохне путін ця війна не припинится в росії великі території вони можуть перемістити літаки та інші зброю на безпечні місця ,мене дивує чому немає ударів по рашиських казармах та складах на окупованих територіях зокрема лднр, адже там перебуває понад пів мільйона окупантів і коже день прибувають ешелони з технікою ,пальним. Часто говорят про удари по кримському мосту але рашисти переправляють живу силу і техніку залізницею Волноваха -Мелітополь -Крим чому вона функціонує.
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16.10.2024 15:57 Відповісти
тому що дозвіл потрібен на удари саме по території РФ. вся справа в дозволі. Все інше не на часі
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16.10.2024 16:38 Відповісти
Допоки не здохне путін ця війна не припинится .
Ха-ха-ха.До чого тут путлер,якщо він звичайна маріонетка."Ляльководів" цієї війни,як я розумію,ви не бачите.
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22.10.2024 20:45 Відповісти
Хіба удари по тилу України призвели до миру чи перемоги кацапив? Дивний народ.
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16.10.2024 16:03 Відповісти
телемарофон робить свою справу
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16.10.2024 16:39 Відповісти
Дивне опитування. Я однозначно "за" обстріли кацапів, але абсолютно не вірю в те, що це принесе мир чи перемогу. Може трохи (чи не трохи) ускладнить життя кацапам і додасть нам морального задоволення.
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16.10.2024 16:07 Відповісти
Це якщо будут херачити по кремлю та домівкам пескових лаврова і т д і вони будуть боятися за свою та родичів дупи тоді так можливо буде мир скоріше . А зараз це так все бла бла бла , воюють прості смертні що в мордорі що у нас.
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16.10.2024 16:08 Відповісти
Та не полетять ракети на кремль, масква сіті та на рубльовку, так як і їхні на Банкову, чи Конче Заспу, бо все договорено ще в Омані! Гинуть будуть прості люди, а не "еліти" з обох боків!
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16.10.2024 17:04 Відповісти
дебильство, у нас ракет нет, дадут пару штук- шмальнем и сразу мир?
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16.10.2024 16:22 Відповісти
https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-sytuatsii-v-kraini-ta-diialnosti-vlady-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-vira-v-peremogu-veresen-2024r Демонізація опозиції провладими інфопомийками продовжується і дає свої результати. Але паралельно баланс довіни/недовіри ЕрЗе в вересні 24р. з початку повномасштабної війни впав до критично низького рівня: 9,5 пунктів
Українці найчастіше довіряють саме президенту Зе (довіряють 51,2%, не довіряють 41,5%. баланс +9,7 %), а от до міністрів оборони, освіти та інших чиновників та політиків в суспільстві більше недовіри. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Не довіряють:
→ наредпу від забороненої ОПЗЖ Юрію Бойку і нардепці від Батьківщини Юлії Тимошенко - по 79%
→ експрезиденту Петру Порошенку - 68%
→ народній депутатці Мар'яні Безуглій - 64%
→ голові Офісу президента Андрію Єрмаку - 62%
→ голові фракції Слуга народу Давіду Арахамії - 60%
→ спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку - 53%
→ прем'єр-міністру Денису Шмигалю та очільниці Мінреінтеграції Ірині Верещук - по 52%.
Також частіше висловлюють недовіру ніж довіру меру Києва Віталю Кличко - 47% та 39% відповідно, волонтеру Сергію Притулі - 46% і 42% відповідно, раднику голові ОП Михайлу Подоляку - 40% і 35%, голові Міноборони Рустему Умєрову - 41% і 29%, голові Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву - 39% і 16%, голові МВС Ігорю Клименку - 34% і 20,5%, міністру енергетики Герману Галущенко - 32% і 11%, міністерці юстиції Ользі Стефанішиній - 31% і 16%, міністру розвитку громад Олексію Кулебі - 30% і 16%, міністру освіти Оксену Лісовому - 26% і 14%, міністерці економіки Юлії Свириденко - 23% і 10%, а також очільнику МЗС Андрію Сибігі - 2% і 9% відповідно.
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16.10.2024 16:22 Відповісти
А що ви хотіли від нашого наріду ,в якого замість мізків - гівномарафон і зєліні відосики.
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16.10.2024 17:27 Відповісти
Це треба робити без випєндрьожів,та базікань про що дали та хто,а потім ще дозволу добиватися у тих хто зброю постачав.Це те саме що насрати під двері сусіду постукати та попросити папіру,зверх нахабство.
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16.10.2024 16:50 Відповісти
Господи, чому наш наріт такий дурний? Як сто свиней?
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16.10.2024 17:55 Відповісти
З логікою в українців завжди були великі проблеми.
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16.10.2024 18:32 Відповісти
Який "Мир"? Ми крокуємо в 3 світову. Насолоджуйтесь життям поки ще є час, і не витрачайте час на опитування.
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17.10.2024 03:35 Відповісти
 
 