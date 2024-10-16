47% українців вважають, що зняття обмежень на удари по РФ західною зброєю призведе до миру, - опитування "Центру Разумкова". ІНФОГРАФІКА

Зняття обмежень для України на удари по Росії західною зброєю швидше призведе до миру в Україні, так вважають 47% українців.

Про це свідчать результати опитування "Центру Разумкова", передає Цензор.НЕТ.

47% громадян вважають, що дозвіл Заходу на удари по території РФ більш імовірно призведе до миру в Україні, ніж переговори між Україною і Росією (такі переговори вважають більш дієвим способом досягнення миру лише 29% респондентів).

"Частіше вважають, що дозвіл з боку країн Заходу для України бити західною зброєю без обмежень по цілях на території Росії більш імовірно призведе до миру в Україні, ті респонденти, які вірять в перемогу України (52%, тоді як віддають перевагу переговорам 25% з-поміж них). Тоді як ті, хто не вірить в перемогу, більш ефективним способом досягнення миру вважають переговори (відповідно 18% і 56%). Такої ж позиції частіше дотримуються ті, хто вважатиме перемогою припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (відповідно 15% і 67%)", - йдеться в дослідженні.

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Віра в перемогу

За даними соціологів, 83% громадян вірять у перемогу України, не вірять - 11%.

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Коли настане перемога

Щодо термінів настання перемоги серед респондентів, які в неї вірять, 39% вважають, що вона настане через 1–2 роки, 19,5% — що вона настане до кінця цього року, 15% — що для цього знадобиться від 3 до 5 років, 5% — більш ніж 5 років, 2% — що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя".

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Опитування проводилося із 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за виключенням тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.