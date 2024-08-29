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Новини Війна
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76% українців вважають, що всі росіяни відповідальні за агресію РФ проти України, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Всі росіяни відповідальні за агресію проти України: опитування Центру Разумкова

Переважна більшість громадян України вважають всіх росіян відповідальними за війну РФ проти нашої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та "Центру Разумкова".

Так, думку про те, що усі росіяни відповідальні за агресію проти України поділяють 76% українців, не згодні з нею 20% респондентів.

У цьому питанні в суспільстві панує визначеність, адже лише 4% не мають чіткої позиції щодо цієї теми. Причому незалежно від віку респонденти переважно повністю згодні з колективною відповідальністю росіян, зазначають соціологи.

Чи відповідальне населення РФ за війну в Україні: опитування українців

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При цьому 64,5% респондентів згодні з тим, що населення Росії підштовхує керівництво країни-агресора до продовження війни проти України.

Причому це стосується як наймолодшого покоління українців (66% серед молоді 18–29 років), так і найстаршого (60% серед людей старше 60 років).

Після 2,5 років повномасштабної агресії 54% українців вважають, що у разі ще більш тривалої війни з РФ Україна зможе вистояти, не згодні з цим 28%, а ще 18% не мають чіткої відповіді на це питання.

Опитування Центру Разумкова

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Опитування методом face-to-face проводилося з 8 по 15 серпня 2024 року у всіх областях України (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Соціологи опитали 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Автор: 

опитування (1930) росія (65007) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+12
Так! Всі москалі-однакові! Всі-чмо! Бо голосували за птн-птх! Ніхто в перші години вторгнення і слова проти не сказав, проте тільки раділи, як кадирівці і спецназ ГРУ влаштовував сафарі на дорогах, вбиваючи місцевих у автівках, а їх льотчики безжалістно нищили навіть свіої, колись рідні міста, як це було із збитоим льотчиком, який бомбив Чугуєв!
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29.08.2024 16:23
+10
От тільки не треба нам тут про білих і пухнастих кацапів розказувати. Всі! Просто є на глухо впоротих, а є ще невеличка частина, в яких мозок атрофований не цілком, от в них ще виникають хоч якісь сумніви. А винні всі, буквально всі. Хіба в різні мірі, але всі. Ті, що реально невинні, що реально проти того божевілля, ті вже давно повтікали звідти, або десь по підвалах чи зонах.
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29.08.2024 16:38
+9
Скільки ж серед нас ідіотів закацаплених
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29.08.2024 16:23
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Скільки ж серед нас ідіотів закацаплених
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29.08.2024 16:23 Відповісти
Та забийте на ті замовні опитування. Вони тільки засіб виведення бабла з бюджету! Нікого ж не опитують.
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29.08.2024 16:45 Відповісти
Нічого дивного. До війни 5-та колона складала щонайменше 20% населення України. Як бачимо, вона нікуди не поділася. Чекає...
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29.08.2024 16:54 Відповісти
Так! Всі москалі-однакові! Всі-чмо! Бо голосували за птн-птх! Ніхто в перші години вторгнення і слова проти не сказав, проте тільки раділи, як кадирівці і спецназ ГРУ влаштовував сафарі на дорогах, вбиваючи місцевих у автівках, а їх льотчики безжалістно нищили навіть свіої, колись рідні міста, як це було із збитоим льотчиком, який бомбив Чугуєв!
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29.08.2024 16:23 Відповісти
Колективне ***** ...
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30.08.2024 01:10 Відповісти
Только после санитаризации курской области россияне начали что-то подозревать. Даже видео о свержении нетакого царя начали снимать, фуфло, а не царь, говорят, требуют отставки. Так что это надо было сделать 2 года назад, чтобы до них раньше начало что-то доходить
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29.08.2024 16:24 Відповісти
https://t.me/Ukraine_365News/85205
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29.08.2024 16:27 Відповісти
А якого ж царя вони хочуть ? Щоб одразу всіх ворогів повісив ? Знищив ?Ви поцікавтесь бажаннями кацапів. Вони і зростили хутіна. У нього не було шансів стати кимось іншим.
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29.08.2024 16:40 Відповісти
Саме так.

Всі, хто платить податки в бюджет РФ.
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29.08.2024 16:24 Відповісти
Ні не всі, але переважна більшість якщо бути точним.
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29.08.2024 16:28 Відповісти
От тільки не треба нам тут про білих і пухнастих кацапів розказувати. Всі! Просто є на глухо впоротих, а є ще невеличка частина, в яких мозок атрофований не цілком, от в них ще виникають хоч якісь сумніви. А винні всі, буквально всі. Хіба в різні мірі, але всі. Ті, що реально невинні, що реально проти того божевілля, ті вже давно повтікали звідти, або десь по підвалах чи зонах.
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29.08.2024 16:38 Відповісти
Просто трішки нагадаю

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29.08.2024 17:15 Відповісти
Так, так, вони ще й кульки запускали...
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29.08.2024 17:20 Відповісти
Як що оті "не всі" не роблять діверсії, або інше щось цікаве на козломордії , то за свою бездіяльність повинни нести відповідальність також ...
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29.08.2024 16:43 Відповісти
Я розумію що після половини розваленої країни важко повірити, що там є притомні люди. Але вони є.

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29.08.2024 17:17 Відповісти
цьому фото вже 10 років . Де зараз всі оті люди?
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29.08.2024 17:37 Відповісти
Але за вялікую рассію. За вялікій нарот. І "за брат'єв наших мєньших - укрАінцев".
Немає хороших русскіх.
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29.08.2024 17:51 Відповісти
Включили програму ачєлавєчіванія русскіх...
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29.08.2024 20:51 Відповісти
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30.08.2024 01:14 Відповісти
110% винні та відповідальні за війну в Україні.
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29.08.2024 16:41 Відповісти
Я вже маю сумніви щодо цього, раніше теж так думав, а зараз я бачу що ми в своїй державі взагалі нічого не вирішуєм і не думаю що там якось інакше. Єдина різниця що в нас поки що не саджають в тюрьму за те що називаємо просрочку і його банду брехунами і ворами.
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29.08.2024 16:44 Відповісти
Кто на расее против войны давно сдрыснули с болот
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29.08.2024 16:45 Відповісти
Так само як і в наших поліції, митниці, прикордонній службі, податковій і т.д... Чесні люди там не затримуються. Зовсім. А залишаються виключно хабарники, здирники та кар'єристи. Трохи незручна аналогія, але цілком правдива.
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29.08.2024 18:27 Відповісти
С цим навiть самi ********** сгоднi...
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29.08.2024 16:52 Відповісти
Кацапи тварюки, а тварюки вони тому, що кацапи. Кацап це комбінація алкоголістичного генетичного матеріалу з жорстоким дебільним вихованням. Це як "діти Мауглі" - якщо в певному віці поетапно не розвинути розумові здібності та етичні орієнтири, то надалі розвиток блокується і стає неможливим назавжди. В результаті отримуємо аморальних виродків... Перевиховати кацапів неможливо, але їх можна ізолювати, що призводить до їх масового вимирання та самознищення. Не розмовляйте з кацапами. Не вчіть їх. Бийте. Вони, як і належить тварюкам, реагують тільки на фізичний вплив. "Добро", "справедливість", "порядність", "любов" - абстрактні поняття недоступні для кацапа. Не можна вимагати від них того на що цей вид не здатен. Вони живуть на рівні умовних рефлексів по шкалі покарання-винагорода, які формуються під фізичним впливом. "Залізна завіса" не для кацапів! Для цього виду має бути "стальний вольєр", або електрошоковий ошийник на кожну кацапську шию.
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29.08.2024 17:25 Відповісти
Москалі повинні усі вимерти як мамонти ! Треба внести закон в нашу Конституцію - знищення усіх народів, що населяють підорашу ! І бульбандію заодно !!!
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29.08.2024 17:26 Відповісти
Да правильно, потрібно створити геноцид і винищити кілька мільйонів кацапів за цсі їхні діяння!
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29.08.2024 17:45 Відповісти
Рашиська імперія зла це найбільший ворог України за всю її історію ,саме рашиське бидло підтримує цю війну і свого кривавого виродка ,тому вся відповідальність на цьому народі.
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29.08.2024 20:48 Відповісти
уважно слідкуємо за новими періодичними вкидами цих "центрів" - так поступово знизять "накал" до 40 - 50% і запустять нового Сивоху з навіженими "мір1мір!"
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29.08.2024 22:19 Відповісти
 
 