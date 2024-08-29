76% українців вважають, що всі росіяни відповідальні за агресію РФ проти України, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Переважна більшість громадян України вважають всіх росіян відповідальними за війну РФ проти нашої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та "Центру Разумкова".

Так, думку про те, що усі росіяни відповідальні за агресію проти України поділяють 76% українців, не згодні з нею 20% респондентів.

У цьому питанні в суспільстві панує визначеність, адже лише 4% не мають чіткої позиції щодо цієї теми. Причому незалежно від віку респонденти переважно повністю згодні з колективною відповідальністю росіян, зазначають соціологи.

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При цьому 64,5% респондентів згодні з тим, що населення Росії підштовхує керівництво країни-агресора до продовження війни проти України.

Причому це стосується як наймолодшого покоління українців (66% серед молоді 18–29 років), так і найстаршого (60% серед людей старше 60 років).

Після 2,5 років повномасштабної агресії 54% українців вважають, що у разі ще більш тривалої війни з РФ Україна зможе вистояти, не згодні з цим 28%, а ще 18% не мають чіткої відповіді на це питання.

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Опитування методом face-to-face проводилося з 8 по 15 серпня 2024 року у всіх областях України (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Соціологи опитали 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.