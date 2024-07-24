Кількість українців, які б хотіли відновлення порядків часів СРСР, впала з 21% до 9%, - опитування Центру Разумкова
Протягом останніх років кількість громадян України, які негативно ставляться до відновлення СРСР у будь-якій формі, зросла.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
"Порівняно з 2017р. частка тих, хто відповів, що хотів би, щоб зараз відновилися порядки часів СРСР, зменшилася з 21% до 9%, і з 63% до 78% зросла частка тих, хто не хотів би цього. Не хотіли би відновлення порядків часів СРСР 67% жителів Східного регіону, 74% - Центрального регіону, 76% - Південного регіону і 93% жителів Західного регіону. Не хотіли б відновлення таких порядків 71% представників старшої (50 і більше років) вікової групи і 84% тих, хто молодший 50 років", - зазначили соціологи.
Орієнтованість на минуле (чи на майбутнє) пов’язана з ностальгією (чи її відсутністю) за радянським минулим, пояснили у Центрі Разумкова.
Серед тих, хто хотів би відновлення порядків часів СРСР, лише 26% вважають, що найкращі часи для нашої країни настануть в майбутньому, тоді як серед респондентів, які не хочуть відновлення порядків часів СРСР - 75%.
Опитування проводило з 6 по 12 червня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст опитування є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.
Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).
Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.
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Які хочуть, такі й малюють показники.
вже сильна різниця в достатку.
Вiзьмiть будь яке кримiнальне порушення з тих часiв, i подивiться: хiба зараз за нього не карають?)
Проте к ГУЛАГу бонусом йшло гарантоване житло, соц.допомога, низька комуналка, забезпечення працею, вiдсутнiсть всяких Ахметок, та впевненiсть в майбутньому. Зараз же ГУЛАГ е, а бонусiв нема
Нинішній лад же ж набагато кращий "совка"!
Только вот эти опрошатели путают теплое с мягким: если люди не хотят жить как при СССР, это еще не значит что они хотят жить при этой УНДР.
У нас тут вообще-то границы закрыты, если вы не в курсе.
Бо навіть Китай по суті комуністична країна, стала другою економію світу і рівень життя простих людей там щороку росте, отож не можна сказати, що комуністична СРСР це була повна безперспективна утопія, але можна констатувати, що кацапи і її перетворили в говно...
Може хтось її бачив? Агооов!?!?!?
Я знайомий з доступом до корита, хоча сам його не мав. За совкодрочерів теж иаю таку саму думку як і ви.
Звісно впала, природньо… процес смертністю називається.
Опитування показало… опитування не показало, що українці думають про разумкова та про його першоджерело, завдяки якому цей казкар виліз?
времяфарш обратно в мясо не превратить.
Но отбросив.....измы.
Признаем (те кто помнит) что лучше чем при застое не жили никогда.
Каждое лето, по меньшей мере один раз (не ржать) в лагере был, и кружки/спортивные секции были на выбор. А когда на стройке бегая ломал руку, маме не стоило ни копейки. Учебники, правда за деньги были.
Но то родители давали на подготовку к школе (без формы) рублей 10.
Золотое время было.
Был один отец, который мог семью из 15 ********** в порядке и строгости держать.
Расставить точки.
Вспоминаю с ностальгией.
Жалею - нет.
Хочу возврата - см. начало поста.
пісдєцкінець Вашого застоя. Як зараз, пам'ятаю, як десь у 86-87 друг пригостив сушеними *****в'яленими бананами, які його бать десь по-блату дістав. Такоє...
Щодо хорошого... Щоб не ржать, проведемо аналогію далі. Хорошеє можна знайти в усьому.
Був сосєд-падла, достал всєх. Написали донос - воронком забрали і дєло с концом. Харашо.
Сам був алкаш-бєздєлнік. Совєцкая власть дала возможность вийті в люді. Тепер всє уважают.
Зміг влаштуватись завфермою в колгоспі, бо кум - голова. Харашо
Сам був і не алкаш і не бєздєльнік. Але не риба - ні м'ясо. Харашо в колгоспі жить, 1 робить - 7 лежить. І зарплата порівну (точніше палички). 7 - довольні. Харашо.
по фашистам (гітлерівцям)... Прийшли, перевішали тих падл, які кров пили з людей. Харашо.
Прийшли, навели порядок, стали дороги ремонтувати, відремонтували Дніпрогес. Харошо.
Прийшли, знищили євреїв. Кончене бидло, антисеміти ще виховані Рос. Імперією, раді. Харашо.
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Середньовіччя. Голодав. Забрали у військо, нагодували. Зайшли в село, усіх вирізали, круто розважились з молодими дівками, а так чомусь ніяка не давали. Чудово все. - Харашо.
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Плем'я андофагів... ех, сьогодні з'їли такого смачного ненормального, який казав, що не можна людей їсти. Ото дивна людина, як він віг лише таке подумати!!! Харашо...
Прихильники риночку, як вам тариф на світло і здирницькі нові податки гетьманцева?
З ундр не випускають так само як і із проклятого совка, де хоча б діяла конституція і базові права людини поважали.