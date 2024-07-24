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Кількість українців, які б хотіли відновлення порядків часів СРСР, впала з 21% до 9%, - опитування Центру Разумкова

срср

Протягом останніх років кількість громадян України, які негативно ставляться до відновлення СРСР у будь-якій формі, зросла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

"Порівняно з 2017р. частка тих, хто відповів, що хотів би, щоб зараз відновилися порядки часів СРСР, зменшилася з 21% до 9%, і з 63% до 78% зросла частка тих, хто не хотів би цього. Не хотіли би відновлення порядків часів СРСР 67% жителів Східного регіону, 74% - Центрального регіону, 76% - Південного регіону і 93% жителів Західного регіону. Не хотіли б відновлення таких порядків 71% представників старшої (50 і більше років) вікової групи і 84% тих, хто молодший 50 років", - зазначили соціологи.

Орієнтованість на минуле (чи на майбутнє) пов’язана з ностальгією (чи її відсутністю) за радянським минулим, пояснили у Центрі Разумкова.

Серед тих, хто хотів би відновлення порядків часів СРСР, лише 26% вважають, що найкращі часи для нашої країни настануть в майбутньому, тоді як серед респондентів, які не хочуть відновлення порядків часів СРСР - 75%.

Скільки українців хотіло б відновлення СРСР

Читайте також: Майже 20% українців вважають, що без членства в НАТО Україна перетвориться на сіру зону між РФ та Заходом, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Опитування проводило з 6 по 12 червня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст опитування є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Також читайте: Лише 3% українців вважають росіян "братнім народом", - опитування Центру Разумкова

Автор: 

опитування (1929) СРСР (346) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+11
Східний регіон... Більшість із тих, хто хотіли сересеру у даунбасі-лугандоні вже насолоджуються.
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24.07.2024 16:06
+7
савковиє таракани в головах самиє живучіє-оні дохнут вмєстє с носітєлямі ілі іногда пєрєдаются по наслєдству...
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24.07.2024 16:08
+3
а Боневтік не спрашіваєт а і так хєрячіт рабостан
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24.07.2024 16:10
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Східний регіон... Більшість із тих, хто хотіли сересеру у даунбасі-лугандоні вже насолоджуються.
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24.07.2024 16:06 Відповісти
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24.07.2024 16:16 Відповісти
Я Вас прошу, це опитування ще гірше ніж телефонне. Типу на вулицях проводили. Хоч один сілрк опитування є?

Які хочуть, такі й малюють показники.
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24.07.2024 16:28 Відповісти
Марта ти справжня дурепа, не зважаючи на російський кордон поблизу їхніх регіонів, великий культурний вплив Росії та економічну взаємозалежність, багато мешканців Східної України, ризикуючи життям в 2014 році, виходи на проукраїнські акції в своїх містах, займались волонтерством підтримуючи ЗСУ, воювали і воюють проти російських окупантів. Фактично, націоналісти Східної України, є більш ідейними за українських патріотів з Західної України, які жили і виростали в комфортному і безпечному українському середовищі. Тому даунбас знаходиться в вашій голові, корисна ідіотка.
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24.07.2024 18:20 Відповісти
савковиє таракани в головах самиє живучіє-оні дохнут вмєстє с носітєлямі ілі іногда пєрєдаются по наслєдству...
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24.07.2024 16:08 Відповісти
Та ні... "Совкові таракани" давно і масово повиздихали, а виживші мутували в "кацапських руzкомірцєв". Ще гірша зараза...
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24.07.2024 16:24 Відповісти
а Боневтік не спрашіваєт а і так хєрячіт рабостан
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24.07.2024 16:10 Відповісти
дуже не хочется... але нібито туди і ідем
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24.07.2024 16:15 Відповісти
Ну ось рашка тягне нас в СРСР - ну тих хто залишиться
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24.07.2024 16:10 Відповісти
там навряд чи набереться і 2%, хто туди хоче.
вже сильна різниця в достатку.
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24.07.2024 18:10 Відповісти
нічого ви не розумієте... були золоті радянські часи))) чудові місця ГУЛаГ, СЛОН, та інші розважальні заклади гостинно запрошують відвідати розкішні локації для відпочинку. Привітний персонал зробить Ваш відпочинок незабутнім
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24.07.2024 16:14 Відповісти
Якщо в вас е знайомi адвокати, поцiкавтесь скiльки зараз гние в застiнках СБУ тих, кого суди виправдають у прозорому процесi, проте влада наказала iх тримати. Як Червiнського, тiльки з в сотню раз меншими прихильниками.

Вiзьмiть будь яке кримiнальне порушення з тих часiв, i подивiться: хiба зараз за нього не карають?)

Проте к ГУЛАГу бонусом йшло гарантоване житло, соц.допомога, низька комуналка, забезпечення працею, вiдсутнiсть всяких Ахметок, та впевненiсть в майбутньому. Зараз же ГУЛАГ е, а бонусiв нема
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24.07.2024 16:25 Відповісти
Атож!
Нинішній лад же ж набагато кращий "совка"!
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24.07.2024 16:14 Відповісти
Господи, да Совок давно уже сдох, и никто о нем не помнит пока не вылезает вот такой вот центр разумкова, с очередным напоминанием.

Только вот эти опрошатели путают теплое с мягким: если люди не хотят жить как при СССР, это еще не значит что они хотят жить при этой УНДР.
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24.07.2024 16:19 Відповісти
Не бажаєш жит в "УНДР",а для українців,це Україна, то чумадан-вокзал-і к небеням !!))
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24.07.2024 16:44 Відповісти
А вы с какой страны, простите?

У нас тут вообще-то границы закрыты, если вы не в курсе.
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24.07.2024 18:17 Відповісти
Україна,Черкащщина,а відносно кордонів,мені якось по-барабану,я нікуди їхати не збираюся!!))
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24.07.2024 18:35 Відповісти
совкодрочерів просто треба вмивати червоною юшкою, як при сере сере, як то вони *******. Тільки падло десь ********** - зразу в рило! Може тоді тим підарам щось дійде. Інакше ніяк
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24.07.2024 16:19 Відповісти
Не проблема в порядках, а проблема в рилах, хто тими порядками заправляє, в россії за всі часів прості люди жили в говні, як за царя з боярами, так і з комуністів... тобто по суті вони по своїй природі нічого іншого окрім говна побудувати ніколи не могли...
Бо навіть Китай по суті комуністична країна, стала другою економію світу і рівень життя простих людей там щороку росте, отож не можна сказати, що комуністична СРСР це була повна безперспективна утопія, але можна констатувати, що кацапи і її перетворили в говно...
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24.07.2024 16:20 Відповісти
СРСР це 7 копійок з заробленого карбованця "на руки" працюючим. І це в середньому по країні! Селяни взагалі отримували на руки менше 3 копійок! Тому їх і тримали в рабстві і почали видавати паспорти лише в 1974 році. Моя бабця з Млиніва в 1953 році купила в голови колгоспу і "лютого" комуніста паспорт для мого батька за корову. Завдяки цьому акту корупції батько вивчився і захистив докторську... Раби в Римі обходились власникам в 16% від прибутки який приносили своєю працею. Такого рівня експлуатації як в СРСР не було в жодному куточку планети. До 1953 року 17% ВВП країни вироблялось увязненими в таборах... "Соціолухи" ставлять неправильні питання. Треба питати "Чи хочете повернення 93% податків:?"...
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24.07.2024 16:39 Відповісти
Найменьше отримували текстильниці,меньш за 1% !!))
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24.07.2024 16:45 Відповісти
Зате по вівторках була політінформація, об 11-00 пятихвилинна виробнича гімнастика, до свята баночка майонезу з "синьою птицею" (курка) на пайок і безкінечна квартирна черга...
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24.07.2024 19:36 Відповісти
Пам'ятаю,у 80-му році на 8 березня ніс подарунок від завкома-баночка Майонеза і 2 курячих яйця і це був завод в/ч,РВСН!!))
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24.07.2024 19:42 Відповісти
Черга була не лише квартирна. Черга була на ВСЕ та за ВСІМ
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24.07.2024 20:16 Відповісти
Я в чергах не стояв. Питав "за чим?" і відразу розумів що мені того не треба такою ціною...
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24.07.2024 20:23 Відповісти
Тоб то, виносили радяньскмй одяг та взуття, ге мали авто, меблів тощо? А шо ж ви їли тоді?
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24.07.2024 20:35 Відповісти
Я з академічної родини. Членів партії в роду не було.. Жодного, але невеличкий допуск безпарртійним вченим до розподільників давали щоб не повтікали і не подались в дисиденти. Все барахло з спецрозподільників. Лише мясо та інжир з ринку. А от за рокфором французським їздив москву, бо науковцям такого в розподільниках не давали.
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24.07.2024 21:28 Відповісти
Ясно, к країні "рівності" мав допуск до корита. Були і таки, шасливчики.
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25.07.2024 07:03 Відповісти
Яка в біса рівність?! До речі, "корита були різні - для митців, для вчених, для дрібного начальства, для спортсменів, для партійних функціонерів для міністерств і відомствҐҐ, для військових і правоохоронців. У нас було, уявіть, 560 категорій пільговиків і всі були прикріплені до якихось "розподільників"... Дивно що в казки про "рівність" хочуть вірити і досі незважаючи на відкриті цифри, дані, спогади живих людей... "Совкодрочерство" це діагноз розумової неповносправності...
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25.07.2024 16:37 Відповісти
Так і я про теж саме, за рівність. Я у свому житті багадо, дуже багато, чув про соціальну справедливість, но жодного разу її не бачив.
Може хтось її бачив? Агооов!?!?!?
Я знайомий з доступом до корита, хоча сам його не мав. За совкодрочерів теж иаю таку саму думку як і ви.
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25.07.2024 18:49 Відповісти
У мене філософська освіта. Коли чую фразу "соціальна справедливість" відразу розумію що маю справу з популістом та демагогом...
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25.07.2024 19:05 Відповісти
На окупованих опитували? Чи Монако підтягнулося?
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24.07.2024 16:39 Відповісти
Совкодрочеры, когда вы уже нажрётесь своей колбасой?
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24.07.2024 16:42 Відповісти
Служив в 80-ті в ярославській губернії. Там скидувались декілька родин грошима на ковбасу і посилали гінця в москву з чотирма чумоданами (8 годин поїздом). Потім ту ковбасу різали і складали до моризилки. Ви б знали як вона смерділа коли її після розморозки кацапи смажили... Чергування по кухні виявилось дуже прибутковим, бо можна було з столів ссипати перець який був у місцевих "на вагу горілки". В магазинах був лише український салат "закусочний" і ржава прибалтійська кілька по 33 копійки. Хліб завозили двічі на тиждень по 2 дві буханки в лапи...
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24.07.2024 20:20 Відповісти
Пи**ец. 9% вернуться в совок. А пару лет назад было даже 21%. То есть каждый пятый. И это в Украине, единственной стране где существует тотальная антисовковая пропаганда. Где совок проклинают через слово. Где все буквально одержимы им.
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24.07.2024 16:44 Відповісти
Цікаво, тут хтось є, хто хоча б раз відповідав на будь-яке опитування центру разумкова? Центр казкаря.

Звісно впала, природньо… процес смертністю називається.

Опитування показало… опитування не показало, що українці думають про разумкова та про його першоджерело, завдяки якому цей казкар виліз?
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24.07.2024 16:58 Відповісти
А нема тут таких.
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24.07.2024 20:18 Відповісти
Всі фанати Совка, і "хоч паржом" вже на Заході.
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24.07.2024 17:02 Відповісти
Жизнь невозможно повернуть назад И время фарш обратно в мясо не превратить.
Но отбросив.....измы.
Признаем (те кто помнит) что лучше чем при застое не жили никогда.
Каждое лето, по меньшей мере один раз (не ржать) в лагере был, и кружки/спортивные секции были на выбор. А когда на стройке бегая ломал руку, маме не стоило ни копейки. Учебники, правда за деньги были.
Но то родители давали на подготовку к школе (без формы) рублей 10.
Золотое время было.
Был один отец, который мог семью из 15 ********** в порядке и строгости держать.
Расставить точки.
Вспоминаю с ностальгией.
Жалею - нет.
Хочу возврата - см. начало поста.
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24.07.2024 17:23 Відповісти
Лаятись не буду. Але я застав пісдєц кінець Вашого застоя. Як зараз, пам'ятаю, як десь у 86-87 друг пригостив сушеними ***** в'яленими бананами, які його бать десь по-блату дістав. Такоє...
Щодо хорошого... Щоб не ржать, проведемо аналогію далі. Хорошеє можна знайти в усьому.
Був сосєд-падла, достал всєх. Написали донос - воронком забрали і дєло с концом. Харашо.
Сам був алкаш-бєздєлнік. Совєцкая власть дала возможность вийті в люді. Тепер всє уважают.
Зміг влаштуватись завфермою в колгоспі, бо кум - голова. Харашо
Сам був і не алкаш і не бєздєльнік. Але не риба - ні м'ясо. Харашо в колгоспі жить, 1 робить - 7 лежить. І зарплата порівну (точніше палички). 7 - довольні. Харашо.
по фашистам (гітлерівцям)... Прийшли, перевішали тих падл, які кров пили з людей. Харашо.
Прийшли, навели порядок, стали дороги ремонтувати, відремонтували Дніпрогес. Харошо.
Прийшли, знищили євреїв. Кончене бидло, антисеміти ще виховані Рос. Імперією, раді. Харашо.
...

Середньовіччя. Голодав. Забрали у військо, нагодували. Зайшли в село, усіх вирізали, круто розважились з молодими дівками, а так чомусь ніяка не давали. Чудово все. - Харашо.
...
Плем'я андофагів... ех, сьогодні з'їли такого смачного ненормального, який казав, що не можна людей їсти. Ото дивна людина, як він віг лише таке подумати!!! Харашо...
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24.07.2024 20:08 Відповісти
Всі оці соцопитування це фейк.
Прихильники риночку, як вам тариф на світло і здирницькі нові податки гетьманцева?
З ундр не випускають так само як і із проклятого совка, де хоча б діяла конституція і базові права людини поважали.
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24.07.2024 17:25 Відповісти
А вам мабуть хочеться щоб кацапи самі пострілялись і втекли? Такого не буде. Треба нищити.
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24.07.2024 19:40 Відповісти
Ще не вся маразматична пенсія визлихала ! Треба зачекати... "Самі нє жилі і вам нє дадім !" -- це їх лозунг !
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24.07.2024 19:58 Відповісти
 
 