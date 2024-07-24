Лише 3% українців вважають росіян "братнім народом", - опитування Центру Разумкова
Кількість українців, які вважають громадян РФ "братнім народом" зменшилася.
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.
Із твердженням, що "українці та росіяни завжди були і залишаються братніми народами" у 2017 році погодилися близько чверті (27%) опитаних. У 2024 році таку думку поділяють лише 3%.
"Істотно зросла частка тих, хто дотримується думки, що українці і росіяни ніколи не були братніми народами (з 16% до 44%). Частка тих, хто вважає, що українці і росіяни вже не є братніми народами, хоча були такими раніше, знизилася з 50% до 46%", - йдеться в дослідженні.
Опитування проводили з 6 по 12 червня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст опитування є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.
Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).
Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бааааааала *****бол я ********* назівааааааала
путін наш агент упа бандеровцев в логовє врага!
- Ну што, брат хахол: подєлім по-братскі?
- Та ні, краще порівну. (с)
у нас в 2013 році було 43% людей проти нато, 37% за нато.
путін захватив крим - стало більшість за нато. більшість українців стали ненавидіти росіян.
напав на україну - тепер 95% українців ненеавидять росіян. тепер їх не тільки українці ненавидять, а й увесь світ.
Так що питання про "братній народ" то є підстава і провокація!
центр Разумкова - до суду й на нари!
Пальне та двигун необов'язкові!!!
У САМОГО РОЗУМКОВА СПИТАЙТЕ..ВІН СКАЖЕ ЩО МИ БРАТСЬКІ.... БО ЦЕЙ ВОСЬМИНІГ З 22 РОКУ НЕ НАЗВАВ АГРЕСОРА ПОГАНИМ СЛІВЦЕМ...ТАКККККИИИИИИЙЙЙЙ ТАКТИЧНИЙ ПОЛІТИК, ШО ПИСТЕЦЬ.... ЦЬОГО ЧМИРЯ І ВИБЕРЕ НАРОД УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТОМ У МАЙБУТНЬОМУ...