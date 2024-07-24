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Лише 3% українців вважають росіян "братнім народом", - опитування Центру Разумкова

Лише 3% українців вважають росіян братнім народом

Кількість українців, які вважають громадян РФ "братнім народом" зменшилася.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

Із твердженням, що "українці та росіяни завжди були і залишаються братніми народами" у 2017 році погодилися близько чверті (27%) опитаних. У 2024 році таку думку поділяють лише 3%.

"Істотно зросла частка тих, хто дотримується думки, що українці і росіяни ніколи не були братніми народами (з 16% до 44%). Частка тих, хто вважає, що українці і росіяни вже не є братніми народами, хоча були такими раніше, знизилася з 50% до 46%", - йдеться в дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 46% українців вважають, що бути ухилянтом не соромно, - опитування. ІНФОГРАФІКА

3% українців вважають росіян братнім народом

Опитування проводили з 6 по 12 червня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст опитування є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Читайте: 55% українців проти будь-яких територіальних поступок РФ задля досягнення миру, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (1929) росія (64969) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+7
скажіть прізвище хоч одного з цих 3%, я йому ***** розхєрячу нафіг.
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24.07.2024 15:54
+6
3 відсотка українців конче потребують лоботомії та ізоляції.
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24.07.2024 15:54
+4
електорат партії регіонів
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24.07.2024 15:54
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24.07.2024 15:52 Відповісти
думав як би не здохнути, але лишитись в Україні...їхати до Європи ніякого бажання
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24.07.2024 15:56 Відповісти
в Європі ти нахєр нікому не потрібен якщо ти там не маєш свого бізнесу.
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24.07.2024 16:00 Відповісти
"...мовчи абізана, шо ти панімаєшь".. Лесь Подерев'янський - Казка про Рєпк
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24.07.2024 16:08 Відповісти
Я цих абізян дресую
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24.07.2024 16:35 Відповісти
електорат партії регіонів
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24.07.2024 15:54 Відповісти
Жахи! Цілих три процента українців вважають себе братами мавп-бабуїнів.
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24.07.2024 16:08 Відповісти
Решта 30 не признаються.
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24.07.2024 18:07 Відповісти
скажіть прізвище хоч одного з цих 3%, я йому ***** розхєрячу нафіг.
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24.07.2024 15:54 Відповісти
Спісок нардепов скінуть?

Бааааааала *****бол я ********* назівааааааала
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24.07.2024 15:59 Відповісти
Скинь краще свій номер телефону, ти будеш перший
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24.07.2024 16:06 Відповісти
0442554246
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24.07.2024 16:08 Відповісти
Я тобі наказав скинути свій номер телефону, чи ти їбанько?
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24.07.2024 16:09 Відповісти
Черговий "прострілювач колін". Так це ж було вже! (с)
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24.07.2024 16:17 Відповісти
Так толіку вже дали пососать. Він залишився задоволени
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24.07.2024 16:26 Відповісти
Саша , то старі діди і баби за 70. Скоріш за все етнічні кацаби, які в 70-80 переїхали в Україну. Можливо ще якийсь відсоток з комун старовірів.
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24.07.2024 16:26 Відповісти
3 відсотка українців конче потребують лоботомії та ізоляції.
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24.07.2024 15:54 Відповісти
Каїн з Авілем теж брати
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24.07.2024 15:55 Відповісти
як не крути. цікаво що 95 квартал теж українцям показався "брацьким народом "
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24.07.2024 15:58 Відповісти
Це тільки ті що не побоялися висловитись, справжня кількість нащадків шарікова завезена на нашу спустошену голодомором і війною набагато більша. 99% тих, хто голосував за риговонял,і є п'ятою колоною, а їх може бути до 20% в Україні!(((
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24.07.2024 15:55 Відповісти
Росєянє,крисчане,даунбасити-це зайвохромосомні потвори кремлівської селекції ,потвори без роду та племені !!))
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24.07.2024 15:56 Відповісти
При цьому, кожний двохсотий "русский" - хороший ...
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24.07.2024 20:29 Відповісти
3% ідіотів
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24.07.2024 15:57 Відповісти
путіну треба медаль дати від організації українських націоналістів!

путін наш агент упа бандеровцев в логовє врага!
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24.07.2024 15:58 Відповісти
Він самий завзятий евроінтегратор України!! Головний мелітарізатор і націфікатор України!!))
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24.07.2024 16:03 Відповісти
Конгрес! Українських! Націяналістів! Урочисто нагороджує нашого розвідника на посту прєзідєнта Московщини, агента "дрібний недопалок" медалью За заслуги перед Матінкою Батьківщиною!
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24.07.2024 16:07 Відповісти
3% це 1.2 млн - багато
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24.07.2024 15:59 Відповісти
згадалося з старого:
- Ну што, брат хахол: подєлім по-братскі?
- Та ні, краще порівну. (с)
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24.07.2024 16:01 Відповісти
Хто ці 3 відсотки ворогів?
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24.07.2024 16:01 Відповісти
3% - це ждуни і ті , хто палить авто військових та наводить ракети рф .
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24.07.2024 16:01 Відповісти
Та ходить до церкви має упц і підтримує зеленськог
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24.07.2024 16:04 Відповісти
Зеленський і церква тут ні до чого.
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24.07.2024 16:28 Відповісти
кожен крок путіна ще гірший за попередній.

у нас в 2013 році було 43% людей проти нато, 37% за нато.

путін захватив крим - стало більшість за нато. більшість українців стали ненавидіти росіян.

напав на україну - тепер 95% українців ненеавидять росіян. тепер їх не тільки українці ненавидять, а й увесь світ.
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24.07.2024 16:03 Відповісти
25%-х уже 3%😁
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24.07.2024 16:03 Відповісти
це хворі люди, лікується прильотом якоїсь "братської" х..ні
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24.07.2024 16:04 Відповісти
Не лікується. Вже перевірено.
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24.07.2024 16:29 Відповісти
це вам загиблий сказав?
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24.07.2024 17:05 Відповісти
Спробуйте подорослішати і не "петросянити". Ви хоч уявляєте там, за океаном, кількість людей в Україні, які знаходились за 50-200 метрів від прильоту, в кого повибивало вікна, потріскалися стіни, кинуло вибуховою хвилею об землю і т.д. Але вони залишились живі.
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24.07.2024 17:58 Відповісти
"подоросліший" , про впн ти мабуть не чув, в моєму коментарі йдеться про "горбатого - могила виправить", включай мозок
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24.07.2024 18:23 Відповісти
Я вас уверяю, за океаном про погибших в Киеве или Харькове знают не хуже чем в Кобыляках или Нижних Петровцах Черновицкой области.
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24.07.2024 23:38 Відповісти
То це брати нас хочуть винищити під корінь?
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24.07.2024 16:05 Відповісти
Цікаво, а що вони мають на увазі під поняттям "братній"?
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24.07.2024 16:08 Відповісти
Оті 3℅ і палять машінки! Невже, знищівши з них 100-150-300 тіл, щось погане виникне?
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24.07.2024 16:09 Відповісти
" ми фсє жілі в адной странє"... В кімнатах гуртожитків ми жили з тарганами і крисами. І це якось не зробило всіх однією сім'єю...
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24.07.2024 16:11 Відповісти
Что в черепе у этих 3%? Ну мозга там нет, это понятно
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24.07.2024 16:16 Відповісти
еще по-службе в СА ни когда рашики не были нам братьями и все другие национальности тоже - все сами по-себе кучковались
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24.07.2024 16:17 Відповісти
Хоч їх і небагато але вони дуже небезпечні і добре працюють на ворога.
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24.07.2024 16:19 Відповісти
Норм. Это те, кто вопрос не понял. Думали, что стеб такой.
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24.07.2024 16:22 Відповісти
Почему работает телеканал интер который 20 лет рассказывал Украинцам что россия, белларусь и Украина это братский народ?
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24.07.2024 16:23 Відповісти
і мальчік в трусіках ?
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24.07.2024 16:36 Відповісти
То знайдіть цих 3% і відправтн на родіну.В луГандонію.
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24.07.2024 16:46 Відповісти
Про "братній народ" підла видумка москалів. З моменту своєї появи москалі намагалися знищити українців, що вони роблять і зараз і відкрито про це заявляютьє
Так що питання про "братній народ" то є підстава і провокація!
центр Разумкова - до суду й на нари!
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24.07.2024 16:57 Відповісти
ніколи українці не були однім народом з рабсєянами...
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24.07.2024 17:05 Відповісти
Ждуни ******
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24.07.2024 18:07 Відповісти
От і я про це... Щось ніяк мені не трапиться побачити хоча б одного з тих 3% ! Треба буде взяти мікрофона і іти в "масси" з опитуваннями. І тоді "мстя моя буде ужасной"!
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24.07.2024 20:18 Відповісти
І серед цих 3% - тупорилий ішак, на жаль.
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24.07.2024 20:27 Відповісти
То може їм якийсь пароплав іржавий до московії організувати?
Пальне та двигун необов'язкові!!!
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24.07.2024 23:28 Відповісти
То есть через почти 900 дней войны примерно миллион идиотов по прежнему верит в братство с кацапом?! ********* (с)Хмурая лошадь.
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24.07.2024 23:35 Відповісти
О!!!!!
У САМОГО РОЗУМКОВА СПИТАЙТЕ..ВІН СКАЖЕ ЩО МИ БРАТСЬКІ.... БО ЦЕЙ ВОСЬМИНІГ З 22 РОКУ НЕ НАЗВАВ АГРЕСОРА ПОГАНИМ СЛІВЦЕМ...ТАКККККИИИИИИЙЙЙЙ ТАКТИЧНИЙ ПОЛІТИК, ШО ПИСТЕЦЬ.... ЦЬОГО ЧМИРЯ І ВИБЕРЕ НАРОД УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТОМ У МАЙБУТНЬОМУ...
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25.07.2024 06:37 Відповісти
 
 