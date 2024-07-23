55% українців проти будь-яких територіальних поступок РФ задля досягнення миру, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Після травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок. Однак станом на травень 2024 року більшість українців - 55% - виступали проти жодних територіальних поступок Росії для якнайшвидшого досягнення миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Як зазначають соціологи, у період з травня 2022 року до травня 2023 року ситуація була відносно стабільною: близько 8-10% респондентів були готовими на територіальні поступки, а абсолютна більшість – 82-87% – стабільно виступали проти жодних поступок.

Водночас до кінця 2023 року готовність до поступок зросла до 19%, у лютому 2024 року – до 26%, у травні 2024 року – до 32%.

Частка тих, хто виступає проти жодних територіальних поступок Росії заради якнайшвидшого досягнення миру, відповідно, стабільно знижувалися в зазначений період.

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Попри все станом на травень 2024 року більшість українців – 55% – виступали проти будь-яких територіальних поступок.

Хоча у всіх регіонах порівняно з травнем 2023 року стало помітно більше тих, хто готовий до територіальних поступок, але при цьому у всіх регіонах таких – не більше третини. І також у всіх регіонах (зокрема, на Півдні й Сході) більше тих, хто виступає проти жодних поступок, ніж тих, хто підтримує поступки, зазначають соціологи.

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Для уникнення хибних ототожнень тих, хто обрав варіант "Для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій", із "проросійськими настроями", нижче в таблиці наведені дані, як ці люди бачать відносини з Росією та якою бачать мету Росії у війні проти України.

Київський міжнародний інститут соціології провів власне опитування упродовж 16-22 травня 2024 року серед 1067 респондентів.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для результатів опитування, проведеного в травні.

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