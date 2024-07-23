УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10323 відвідувача онлайн
Новини Війна
13 403 397

55% українців проти будь-яких територіальних поступок РФ задля досягнення миру, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Опитування українців про готовність до територіальних поступок Росії заради миру

Після травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок. Однак станом на травень 2024 року більшість українців - 55% - виступали проти жодних територіальних поступок Росії для якнайшвидшого досягнення миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Як зазначають соціологи, у період з травня 2022 року до травня 2023 року ситуація була відносно стабільною: близько 8-10% респондентів були готовими на територіальні поступки, а абсолютна більшість – 82-87% – стабільно виступали проти жодних поступок.

Водночас до кінця 2023 року готовність до поступок зросла до 19%, у лютому 2024 року – до 26%, у травні 2024 року – до 32%.

Частка тих, хто виступає проти жодних територіальних поступок Росії заради якнайшвидшого досягнення миру, відповідно, стабільно знижувалися в зазначений період.

Опитування українців про готовність до територіальних поступок Росії заради миру

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 75% українців виступають за закриті кордони та візовий режим із РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Попри все станом на травень 2024 року більшість українців – 55% – виступали проти будь-яких територіальних поступок.

Хоча у всіх регіонах порівняно з травнем 2023 року стало помітно більше тих, хто готовий до територіальних поступок, але при цьому у всіх регіонах таких – не більше третини. І також у всіх регіонах (зокрема, на Півдні й Сході) більше тих, хто виступає проти жодних поступок, ніж тих, хто підтримує поступки, зазначають соціологи.

Опитування українців про готовність до територіальних поступок Росії заради миру

Читайте також: 34% українців підтримують закон про мобілізацію, - опитування КМІС

Для уникнення хибних ототожнень тих, хто обрав варіант "Для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій", із "проросійськими настроями", нижче в таблиці наведені дані, як ці люди бачать відносини з Росією та якою бачать мету Росії у війні проти України.

Опитування українців про готовність до територіальних поступок Росії заради миру

Київський міжнародний інститут соціології провів власне опитування упродовж 16-22 травня 2024 року серед 1067 респондентів.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для результатів опитування, проведеного в травні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60% українців вважають, що мета РФ - це геноцид та знищення нації, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (1933) КМІС (334)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+34
А ви ще кажете - людей на фронті не вистачає. Так осьо ж - добровольці, відвойовувати кордони 91 року. Чи ета другоє?
показати весь коментар
23.07.2024 11:19
+34
Я взагалі вважаю що в таких опитуваннях повнні приймати участь лише військовослужбовці і то до майора влючно (бо генералам хоч 10 років воювати в Києві в штабі)
показати весь коментар
23.07.2024 11:22
+20
Розкажить про це окупантам.
Для них перемога це наше з вами знищення.
От і вся альтернатива "пірровій" перемоги.
показати весь коментар
23.07.2024 11:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
мабуть не від хорошого життя бусифікація почалася. Не??
показати весь коментар
24.07.2024 00:27 Відповісти
100%. Корені бусифікації ще з 2019го. Та і генерали-дибіли розкидалися добровольцями наліво і направо, наче м'ясом. А тепер так, без бусифікації нікуди.
показати весь коментар
24.07.2024 00:44 Відповісти
Бусифіуації не було якби населення не боялось б йти воювати і не втікало б від повісток
показати весь коментар
24.07.2024 07:17 Відповісти
А чому населення боїться йти воювати?
Може тому, що невпевнене, що воювати буде у зведених зе-владою за 2 роки великої війни капітальних укріпленнях?
А може тому, що не має гарантії, що буде воювати за своєю військовою спеціальністю, а не виконувати роль мішка з піском на бруствері?
А може тому, що не довіряє призначеним зе-ригами генералам совкової школи, яким не дають спокою лаври м,ясника жукова?

Люди готові ризикувати життям, коли впевнені, що це єдиний шлях порятунку інших життів, але не готові віддавати життя через те, що якісь покидьки на цьому зароблять.

І це саме те, чого прагнув кремль та зе-шобла.
показати весь коментар
24.07.2024 11:19 Відповісти
Типічний набір з ватних методичок
показати весь коментар
24.07.2024 02:03 Відповісти
Дибіле, відкрий оченята і подивися на графік. Та порівняй дати початку зростання настроїв "домовитися" і *****, що наша влада почала творити із мобілізацією. Думаю, що такий підхід до мобілізації був вибраний не просто так, а заради ось саме таких настроїв.
показати весь коментар
24.07.2024 09:41 Відповісти
Гарна спроба,ваторогий, але ніт.
показати весь коментар
24.07.2024 18:24 Відповісти
Маячня! Зелений КМІС пропихує наративи москалів. Тільки дурень не бачить, що КМІС - це шість менеджерів гундосого ішака. ЗРАДНИКИ.
показати весь коментар
23.07.2024 12:43 Відповісти
остання таблиця показова, де майже половина тих, хто готовий до територіальний поступок, з дисонансом в голові .. розуміють мету кацапів, але думають, що #уйло обмежиться певними територіями .. загалом, ця динаміка говорить про повний провал, в першу чергу, інформаційної політики держави, ну і купа інших про###ів, які сіють зневіру і безнадію, чим кацапи користуються
показати весь коментар
23.07.2024 12:43 Відповісти
А яка інформаційна політика, якщо після обстрілу Охматдиту як по команді вилізли інсташмари і підор-блогери і почали синхронну кампанію «що завгодно, перестаньте стрілять і вбивати діточок!»? Офіцер прапорщику: «прапорщик, зупиніть танк». Прапорщик: «танк, стій! Раз! Два!». Не розуміють, не дай б-г після «миру» росія прийде і буквально вб'є мільйони. Не читали про репресії, Голодомор, продрозкладку… навіть не бачать, шо на окупованих територіях діється.
показати весь коментар
23.07.2024 12:55 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2024 13:03 Відповісти
Какой-то позор. Интересно, все эти быки по клубам и ресторанам с модными козлиными бородами за сдачу или до войну до конца?
показати весь коментар
23.07.2024 12:44 Відповісти
Та їм "какаяразніца". Вони і так, і так при баблі будуть. У людей без принципів немає громадянства та обов,язків.
показати весь коментар
24.07.2024 11:23 Відповісти
Дивна постановка питання: чи ви готові до територіальних поступок...
Справа в тім, що мова йде про поступки територією, що не є власністю опитаних.
Та їм пох, що частина території кацапам перейде. Не моє, не шкода.
А ви спитайте, хто готовий поступитись сусідові частиною своє ділянки!
От тут відповідь буде інша...
показати весь коментар
23.07.2024 12:44 Відповісти
Це словоблуддя.
Йдуть воювати за щось особисте, а не вмирати.
Тим, хто хоче померти, не обов*язково йти на війну.
показати весь коментар
23.07.2024 13:39 Відповісти
«Мир» в обмін на території - отримають і війну, і втрату ще більше територій. І ніякі міжнародні гарантії не врятують.
показати весь коментар
23.07.2024 13:00 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2024 13:04 Відповісти
Тролі пасуться не лише на цьому форумі. Їх повно і в інших місцях.
Йде спроба розхитування тилу ...
показати весь коментар
23.07.2024 13:09 Відповісти
Ворог відчув, як до нього підкрадається песець, от і заметушився ...
показати весь коментар
23.07.2024 13:13 Відповісти
Це настільки очевидно, що хочеться криком кричати: «люди, не ведіться!»
показати весь коментар
23.07.2024 13:13 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2024 11:50 Відповісти
Всі оці цирерки зараз масово друкуються і передруковуються в кацапських змі і соцмережах . І під ними коментарі - више нос братья , відітє - всьо ідьот па плану ,, хахли уже на прєдєлє , начінают ломаюцца , а значіт ми всьо делаем правільно , єщьо немного і враг будєт окончатєльно павержен і тд. . Ніщо так не підіймає русні моральний дух , як ці опитування .
показати весь коментар
23.07.2024 13:13 Відповісти
Тільки навряд чи це їм допоможе. Писець уже підкрадається до "в'язниці народів" ...
показати весь коментар
23.07.2024 13:17 Відповісти
цей писець хто?) наш найвеличніший верхом на ракеті?)
показати весь коментар
24.07.2024 00:53 Відповісти
За 2 місяці до розвалу совка жоден політолог чи аналітик світу не припускав навіть щонайменшої можливості цього.
показати весь коментар
24.07.2024 12:28 Відповісти
Я би краще інакше поставив би питання.

Чи готові ви віддати вашу рідну область задля досягнення миру. Саме рідну, де вони живуть. Ті що проголосують більше 50% - запропонувати пітуну в обмін на мир.
показати весь коментар
23.07.2024 13:17 Відповісти
аналогічно можна поставити питання жителю Закарпаття: "Чи віддасте ви донбас задля миру"..... В такому випадку, 90% на болті той донбас вертіла.....
Тому ваше формулювання питання недоречне зовсім
показати весь коментар
24.07.2024 00:56 Відповісти
Саме ЦЕ питання і є цілком доречним!
Бо опитування на окупованих територіях не проводилося. А отже й виходить, що мешканцям Закарпаття та Житомирщини запропонували відмовитися від Донбасу та Криму заради фейкового миру, якого насправді не буде, але їм про це не повідомили.
показати весь коментар
24.07.2024 11:34 Відповісти
Конфликт на востоке Украины нужно решать не путем войны, а путем переговоров с Кремлем, считает шоумен Владимир Зеленский.

"Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Идти туда (Донбас) войной - я вообще против, потому что я такой человек. Придется говорить. Хотим, не хотим, через себя… Я хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Это первый шаг - прекратить стрельбу и развивать свою страну"
"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись", - подчеркнул шоумен.

https://ru.interfax.com.ua/news/election/555686.html

кого ви обрали, плять ???!!!
показати весь коментар
23.07.2024 13:36 Відповісти
Дебіла.
показати весь коментар
23.07.2024 17:48 Відповісти
Ні-і-і. Дебіли - це ті, хто обрав.
Обрав чотиричі ухилянта, совка та внучка кдбіста.
показати весь коментар
24.07.2024 11:37 Відповісти
Так он не смог с лысым пуйлом договорится тоже. Даже это не выполнил.
показати весь коментар
24.07.2024 14:21 Відповісти
тогда в Европу не бегите тогда, ок ? все 55 лишить прав выбора. и паспорта.
показати весь коментар
23.07.2024 13:48 Відповісти
А на яких законних підставах хтось має поступитися территоріями? Чи ви запитали тих, хто живе на тих територіях? Доречі, і в РФ немає законних підстав закінчувати війну, бо і Запоріжжя і Херсон тепер у їх складі. Тобто, згідно їх законодавства, ми є загарбниками їх територій і вони мусять іх відвоювати. Не тіште себе ілюзіями.
показати весь коментар
23.07.2024 13:50 Відповісти
Подібні під.орські маніпуляції мало б СБУ зацікавити.
Типу проблема в 55% які "не хочуть" віддать росіяни загарбане. А от інші розумніші, а їх тут валом, віддали б і воювать не треба. Тільки от те шо проблема не в 55%, а в кацапах винесено за дужки.
Вже один раз подібне проканало з мудрим нарідом в 2019-му, - можуть повторить...
показати весь коментар
23.07.2024 14:01 Відповісти
Фіфті- фіфті. Дорога до ратифікації протоколів стамбульських ларьочніків відкрита- повідомив барісич Хрипатому поцу, показавши листки кмісу.
показати весь коментар
23.07.2024 14:15 Відповісти
Баби і влада можуть хоть вічно хотіти воювати. Вони якщо що завжди втечуть...
показати весь коментар
23.07.2024 14:25 Відповісти
Соромлюся спитати: а ти поцріот чого? рашистського рейху?
показати весь коментар
24.07.2024 11:39 Відповісти
не вірю, чого тоді так важко проходить мобілізація, якщо б ці опитування були правдивими, то була б купа бажаючих вчитися воювати і відвойовувати ці території. Навіть в тилові частини не так багато бажаючих йти служити, бо бояться ймовірного відправлення на передок.
показати весь коментар
23.07.2024 14:30 Відповісти
10.07.24 😁
показати весь коментар
23.07.2024 15:24 Відповісти
ну якщо контингент опитаних це героїчні пенси 60+ і жінки то картина цілком реальна.....
показати весь коментар
24.07.2024 00:58 Відповісти
28.03.24
показати весь коментар
24.07.2024 11:41 Відповісти
вирішувати мають воїни,а не х з хто,тим більше насілєніє...
показати весь коментар
23.07.2024 14:34 Відповісти
2018 рік. Дмитро Ярош розповів в ефірі телеканалу ZIK про плани повернути Крим Україні, оскільки «без цього перемоги не може бути».

"Хоча б в межі тієї держави, в якій ми жили до 2014 року, повернути наші території. Потім ми подумаємо, там вже інший час, там молодь у нас. Кубань, Дон, Воронеж»
показати весь коментар
23.07.2024 14:49 Відповісти
Де ви, Повертач Анатолійович?
показати весь коментар
23.07.2024 14:58 Відповісти
із насілєнія на рашці,тут з народу,нації
показати весь коментар
23.07.2024 17:00 Відповісти
втік? забери батьків родичів і не повертайся.Чому хтось має боронити батьків такого ухілянта? не повертайся
показати весь коментар
24.07.2024 07:37 Відповісти
а ви різницю між поняттями народ та нація знаєте?)
показати весь коментар
24.07.2024 01:12 Відповісти
підозріваю що нація це ти)
показати весь коментар
24.07.2024 07:39 Відповісти
А ви знаєте різницю між звичайною людиною і тролем?
показати весь коментар
24.07.2024 12:31 Відповісти
Поки існує підорашка , Україні не буде спокою. 350 років цілком достатньо, щоб це стало зрозуміло.
показати весь коментар
23.07.2024 15:00 Відповісти
Тенденція зрозуміла, причини публікації таких новин також зрозумілі, здебільшого.
показати весь коментар
23.07.2024 15:33 Відповісти
Та майже усі проти абстрактно, якщо за це не потрібно особисто платити в широкому сенсі.
показати весь коментар
23.07.2024 15:46 Відповісти
Стрранно, а у меня все друзья кто в окопах не хотят уже воевать до победного конца за границы 91 года....
показати весь коментар
23.07.2024 16:55 Відповісти
аналогічно, багато хто замахався, деякі приїхавши в відпустки/на реабілітацію тощо, задаються питанням, чого це ми на запчастини і авто по гароді збираємо, а тут гандони тилові на джипах військових розїжають .....
Одним словом тенденція дещо плачевна
показати весь коментар
24.07.2024 01:22 Відповісти
Це ТРЕБА ПОБАЧИТИ. Останнє ІНТЕРВ'Ю Ірини ФАРІОН перед вбивством. Її слова стали ПРОРОЧИМИ
https://www.youtube.com/watch?v=UFUIgKdIj94
показати весь коментар
23.07.2024 17:00 Відповісти
Владимир Зеленский признался, что осознает необходимость в кратчайшие сроки положить конец конфликту. С соответствующим заявлением он выступил на встрече в Киеве с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
показати весь коментар
23.07.2024 17:27 Відповісти
Никаких уступок уродам! Бить их смертным боем!
показати весь коментар
23.07.2024 18:47 Відповісти
Ахахаха, дайте вікові дані голосувавших, і виявиться що за вйну до останнього "юніта" 99% тих кому загинути на війні не світить, м*азі лицемірні.
показати весь коментар
23.07.2024 19:21 Відповісти
23.07.24
показати весь коментар
24.07.2024 11:43 Відповісти
Так в чому проблема, видавайте повістки зразу після голосування, без розбору віку, статі, посади, влк і т.д., а то країна якихось де*тів, все хочуть чужими руками і життями щось отримати.
показати весь коментар
23.07.2024 19:27 Відповісти
Так і назвемо "Реформа ТЦК", придатні абсолютно усі старше 18, хто за кордони 91-го року. ТЦКашникам треба задати лише одне питання перед тим як пакувати у бусік чи накладати штрафи, ото обісравшихся героїв буде.
показати весь коментар
23.07.2024 19:43 Відповісти
23.07.24
показати весь коментар
24.07.2024 12:32 Відповісти
23.07.24
показати весь коментар
24.07.2024 11:54 Відповісти
Це помилка НАТО. Допомога НАТО Україні надто мала, армії не вистачає зброї, армія завжди відступає. Було забагато вбитих солдатів, тому їх було важко набрати. Крім того, допомога Україні з боку НАТО в майбутньому скорочуватиметься, а НАТО не бажає платити за Україну.
https://www.yahoo.com/news/poll-says-32-ukrainians-open-160320757.html
показати весь коментар
23.07.2024 21:45 Відповісти
Що тут сказати, ***** явно надихає така статистика.
показати весь коментар
23.07.2024 21:49 Відповісти
А 45 відсотків дегенератів що не знають що мир не можливий з рф
показати весь коментар
23.07.2024 22:07 Відповісти
ці таблиці та гарні стовпчики заспокоять лише навіженого! викладіть, будь ласка ПЕРВИННУ виборку. а у цьому разі також листи опитувань( так контактні дані, паспорти). бо буде як з опитуванням "ментів" проти зброї для самозахисту
показати весь коментар
24.07.2024 00:00 Відповісти
також нагадаю, якщо резидент України не бажає, щоб його персональні дані було оброблено, то він не бере участь в Первинній виборці. бо не має ніякого підтвердження зібраної інформації для опитування
показати весь коментар
24.07.2024 00:09 Відповісти
а тепер спостерігаємо за мухлюванням і наративами:
23.07.24 11:15 55% українців проти будь-яких територіальних поступок РФ задля досягнення миру, - опитування КМІС Джерело:
14.12.23 74% українців проти будь-яких територіальних поступок Росії, але готовність до них зросла, - КМІС Джерело:
23.10.23 73% українців - проти територіальних поступок ворогу, - КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
09.06.23 84% українців проти будь-яких територіальних поступок Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
23.02.23 87% українців вважають будь-які територіальні поступки неприпустимими, - КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
02.01.23 85% українців вважають територіальні поступки неприпустимими, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
15.09.22 87% українців не готові на жодні територіальні поступки у війні, - КМІС Джерело:
27.07.22 Територіальні поступки неприпустимі для 84% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
06.12.19 58,5% українців вважають, що для миру на Донбасі потрібно йти на компроміси з РФ, але не на всі, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
16.05.19 75% українців вважають, що президент має піти на прямі переговори з РФ для відновлення миру на Донбасі, - опитування Джерело:
13.02.19 Майже 70% українців готові на компроміси з РФ заради миру на Донбасі, але лише 16% готові на будь-які поступки, - опитування Джерело:
Тенденція цілком зрозуміла!
показати весь коментар
24.07.2024 00:30 Відповісти
Опитування політизоване і маніпулятивне. Питання поставлені максимально некоректно. І питань має бути для початку лише два:

1) Чи підтримуєте ви стійке припинення вогню станом на зараз обома сторонами?
2) Чи підтримуєте ви відкриття кордонів 1991р.?

Все.
показати весь коментар
24.07.2024 01:04 Відповісти
Саме цікаве, що опитування чисто маніпулятивне, де формулювання "припинення вогню по лінії зіткнення" підміняється "територіальними поступками"....
Робиться це скоріше за все задля одного, по оманським договорнякам зелені риги хочуть окуповані території через наш парламент затвердити.
П.С - я не фанат війни до останнього українця, я швидше схиляюсь до слів комуняки Мао : "Потрібно зберегти людей, території можна потім відвоювати. Бо якщо втратимо людей, то лишимось і без територій і без людей!!!"...
Тож не схильний я до того, щоб хоть один захисник України чи цивільний гинув через зрадницьку політику зеленого шобла, тож потрібно всеодно міняти владу!!!
показати весь коментар
24.07.2024 01:31 Відповісти
Я впевнений що у тих,хто не готовий віддати територію в обмін на перемир'я, готовий воювати до останнього українця , немає нікого з родини на фронті, на передовій в окопах а не в тилу, погугліть про лінію суровікіна а потім подумайте, якщо є чим, чи реально це вернути території...
показати весь коментар
24.07.2024 06:01 Відповісти
В мене всі воюють брати і друзі і вони проти миру говорили якщо влада хоч заікнеться про мир то буде військовий переворот
показати весь коментар
24.07.2024 07:13 Відповісти
Люди "з братами і сестрами на фронті" пооруть з диванів і підуть за черговим пивом, ретельно ховаючись від ТЦК-шників. А нещасному президенту-коміку, або хто-там керує країною, треба приймати важкі рішення.
показати весь коментар
24.07.2024 07:28 Відповісти
Важкі рішення в тому числі і тому, що всі герої "з друзями на фронті" ховаються від воєнкома або оформили бронь.
показати весь коментар
24.07.2024 07:32 Відповісти
Що ти верзеш???
"віддати територію в обмін на перемир'я"??? Тобто відмовитися від землі разом з громадянами на цій землі в обмін на тимчасове припинення вогню?!?

Твій пост - це пропозиція відрізати здорові руки в обмін на анестезію під час відрізання. Йди спочатку зроби таке собі, а потім настукаєш на клаві, як воно тобі сподобалося. Стукати доведеться носом.
показати весь коментар
24.07.2024 11:52 Відповісти
Усі ці опитування до дупи. Існування держави, а в нашому випадку, й існування самої єтничної групи українців і мови не може бути і не буде предметом " демократичного" висловлення.

Дам приклад. Знаю деяких корейців з Херсонщини. Вирощують й продають лук та й все таке. Громадяни України принаймні 25-30 років. Розмовляють виключно російською. Були в них проблеми з українцями? Ні. Пішов хтось боронити Україну? Ні. Залишили бізнес й виїхали коли прийшов кацап? Ні. Працювали й продавали/платили кацапам на ура.
Їм до сракі геть усе що кацап прийшов нищить.
І оце такі громадяни будуть голосувати здаватися Україні чи ні? Ні.
показати весь коментар
24.07.2024 08:00 Відповісти
Ни пяди земли Украины свинособакам из РФ!
показати весь коментар
24.07.2024 08:37 Відповісти
Опитування абсолютно маніпулятивне.
Сама маніпуляція, найперше, в самих питаннях, де "територіальні поступки" (капітуляцію) цинічно прирівнюють до "збереження незалежності Україною", а подальшу боротьбу за незалежність - до "втрати незалежності".
То про що може взагалі бути мова, коли питання навмисно ставлять таким чином?

Ситуація, в дійсності, насправді, зовсім протилежна: будь-які поступки росії, навіть найменші - лише додатково заохотять росію до подальшої агресії. Якої, Україна вже не витримає.
росії конче необхідне "перемир'я" саме зараз, для відновлення війська та поновлення запасів військової техніки - щоби продовжити далі свій наступ на Україну.
росії необхідно, щоби Україна визнала за росією окуповані українські території, щоби з росії зняли санкції. Яке, зняття санкцій, росія швидко використає, знову ж таки, для нарощення озброєння для війни проти України.
З цим залишиться Україна в разі укладення "миру"?
З росією під боком, яка швидко озброюється, поновлювлює арсенали та військо і з якої зняли більшість санкцій.
З розбитою власною економікою та промисловістю та з "зеленими" узурпаторами при владі, які продовжують нищити, розкрадати та роззброювати Україну в інтересах росії. Будь-які "вибори", проведені за "зелених" приведуть лише до нового "зеленського (єрмака)" на найвищій посаді в державі, або до масових заворушень та періоду нестабільності в державі.
Також, в разі капітуляції- "перемир'я" Україна втратить більшість військової підтримки союзників зброєю. Як втратить і перспективу будь-яких інвестицій. Ніхто не буде серйозно інвестувати в країну, яка капітулювала перед агресором, що продовжує озброюватись.
В цей же час, будь-які притомні українці, розуміючи перспективу швидкого подальшого наступу росії, з перспективою подальшого, тотального винищення українців, будуть просто масово тікати з країни. І коли росія в черговий раз нападе - а вона обов'язково нападе - Україну вже буде остаточно знищено.
показати весь коментар
24.07.2024 08:48 Відповісти
Ну так в цьому ж і є Оманські домовленості, план Б. Або В.
Коли "Київ за 3 дні" у кремля не вийшло, то пуйло сказало: добре, тоді буде війна на виснаження.
Україні би з цього зрадіти, перебудувати всю економіку на військові рейки, збудувати "лінії суровікіна" (даруйте за какцапське прізвище, але свого "будівельника" в Україні так і не знайшлося) вздовж всієї лінії зіткнення, обладнати бомбосховища в кожному мікрорайоні і спокійнесенько двохсотити по штуці росіянців на добу з мінімальними власними втратами...
Але ж ні. Якщо "кава в Ялті за 3 тижні" не заварилася, то значить "все пропадло". І мене вражає та кількість ідіотів, яка повірила у "каву в Ялті за 3 тижні" - десь на рівні 73%. Якась "магічна" цифра. Або блдь фатальна.
показати весь коментар
24.07.2024 12:13 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 