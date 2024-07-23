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Новости Война
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55% украинцев против любых территориальных уступок РФ для достижения мира, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Опитування українців про готовність до територіальних поступок Росії заради миру

После мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам. Однако по состоянию на май 2024 года большинство украинцев - 55% - выступали против каких-либо территориальных уступок России для скорейшего достижения мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Как отмечают социологи, в период с мая 2022 года по май 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство - 82-87% - стабильно выступали против каких-либо уступок.

В то же время к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года - до 26%, в мае 2024 года - до 32%.

Доля тех, кто выступает против каких-либо территориальных уступок России ради скорейшего достижения мира, соответственно, стабильно снижались в указанный период.

Опитування українців про готовність до територіальних поступок Росії заради миру

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 75% украинцев выступают за закрытые границы и визовый режим из РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Несмотря на все по состоянию на май 2024 года большинство украинцев - 55% - выступали против любых территориальных уступок.

Хотя во всех регионах по сравнению с маем 2023 года стало заметно больше тех, кто готов к территориальным уступкам, но при этом во всех регионах таких - не более трети. И также во всех регионах (в частности, на Юге и Востоке) больше тех, кто выступает против никаких уступок, чем тех, кто поддерживает уступки, отмечают социологи.

Опитування українців про готовність до територіальних поступок Росії заради миру

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 34% украинцев поддерживают закон о мобилизации, - опрос КМИС

Во избежание ошибочных отождествлений тех, кто выбрал вариант "Для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий", с "пророссийскими настроениями", ниже в таблице приведены данные, как эти люди видят отношения с Россией и какой видят цель России в войне против Украины.

Опитування українців про готовність до територіальних поступок Росії заради миру

Киевский международный институт социологии провел собственный опрос в течение 16-22 мая 2024 года среди 1067 респондентов.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для результатов опроса, проведенного в мае.

Читайте: 60% украинцев считают, что цель РФ – это геноцид и уничтожение нации, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (2821) КМИС (328)


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Топ комментарии
+34
А ви ще кажете - людей на фронті не вистачає. Так осьо ж - добровольці, відвойовувати кордони 91 року. Чи ета другоє?
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23.07.2024 11:19
+34
Я взагалі вважаю що в таких опитуваннях повнні приймати участь лише військовослужбовці і то до майора влючно (бо генералам хоч 10 років воювати в Києві в штабі)
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23.07.2024 11:22
+20
Розкажить про це окупантам.
Для них перемога це наше з вами знищення.
От і вся альтернатива "пірровій" перемоги.
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23.07.2024 11:42
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Страница 4 из 4
мабуть не від хорошого життя бусифікація почалася. Не??
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24.07.2024 00:27 Ответить
100%. Корені бусифікації ще з 2019го. Та і генерали-дибіли розкидалися добровольцями наліво і направо, наче м'ясом. А тепер так, без бусифікації нікуди.
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24.07.2024 00:44 Ответить
Бусифіуації не було якби населення не боялось б йти воювати і не втікало б від повісток
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24.07.2024 07:17 Ответить
А чому населення боїться йти воювати?
Може тому, що невпевнене, що воювати буде у зведених зе-владою за 2 роки великої війни капітальних укріпленнях?
А може тому, що не має гарантії, що буде воювати за своєю військовою спеціальністю, а не виконувати роль мішка з піском на бруствері?
А може тому, що не довіряє призначеним зе-ригами генералам совкової школи, яким не дають спокою лаври м,ясника жукова?

Люди готові ризикувати життям, коли впевнені, що це єдиний шлях порятунку інших життів, але не готові віддавати життя через те, що якісь покидьки на цьому зароблять.

І це саме те, чого прагнув кремль та зе-шобла.
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24.07.2024 11:19 Ответить
Типічний набір з ватних методичок
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24.07.2024 02:03 Ответить
Дибіле, відкрий оченята і подивися на графік. Та порівняй дати початку зростання настроїв "домовитися" і *****, що наша влада почала творити із мобілізацією. Думаю, що такий підхід до мобілізації був вибраний не просто так, а заради ось саме таких настроїв.
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24.07.2024 09:41 Ответить
Гарна спроба,ваторогий, але ніт.
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24.07.2024 18:24 Ответить
Маячня! Зелений КМІС пропихує наративи москалів. Тільки дурень не бачить, що КМІС - це шість менеджерів гундосого ішака. ЗРАДНИКИ.
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23.07.2024 12:43 Ответить
остання таблиця показова, де майже половина тих, хто готовий до територіальний поступок, з дисонансом в голові .. розуміють мету кацапів, але думають, що #уйло обмежиться певними територіями .. загалом, ця динаміка говорить про повний провал, в першу чергу, інформаційної політики держави, ну і купа інших про###ів, які сіють зневіру і безнадію, чим кацапи користуються
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23.07.2024 12:43 Ответить
А яка інформаційна політика, якщо після обстрілу Охматдиту як по команді вилізли інсташмари і підор-блогери і почали синхронну кампанію «що завгодно, перестаньте стрілять і вбивати діточок!»? Офіцер прапорщику: «прапорщик, зупиніть танк». Прапорщик: «танк, стій! Раз! Два!». Не розуміють, не дай б-г після «миру» росія прийде і буквально вб'є мільйони. Не читали про репресії, Голодомор, продрозкладку… навіть не бачать, шо на окупованих територіях діється.
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23.07.2024 12:55 Ответить
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23.07.2024 13:03 Ответить
Какой-то позор. Интересно, все эти быки по клубам и ресторанам с модными козлиными бородами за сдачу или до войну до конца?
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23.07.2024 12:44 Ответить
Та їм "какаяразніца". Вони і так, і так при баблі будуть. У людей без принципів немає громадянства та обов,язків.
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24.07.2024 11:23 Ответить
Дивна постановка питання: чи ви готові до територіальних поступок...
Справа в тім, що мова йде про поступки територією, що не є власністю опитаних.
Та їм пох, що частина території кацапам перейде. Не моє, не шкода.
А ви спитайте, хто готовий поступитись сусідові частиною своє ділянки!
От тут відповідь буде інша...
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23.07.2024 12:44 Ответить
Це словоблуддя.
Йдуть воювати за щось особисте, а не вмирати.
Тим, хто хоче померти, не обов*язково йти на війну.
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23.07.2024 13:39 Ответить
«Мир» в обмін на території - отримають і війну, і втрату ще більше територій. І ніякі міжнародні гарантії не врятують.
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23.07.2024 13:00 Ответить
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23.07.2024 13:04 Ответить
Тролі пасуться не лише на цьому форумі. Їх повно і в інших місцях.
Йде спроба розхитування тилу ...
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23.07.2024 13:09 Ответить
Ворог відчув, як до нього підкрадається песець, от і заметушився ...
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23.07.2024 13:13 Ответить
Це настільки очевидно, що хочеться криком кричати: «люди, не ведіться!»
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23.07.2024 13:13 Ответить
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24.07.2024 11:50 Ответить
Всі оці цирерки зараз масово друкуються і передруковуються в кацапських змі і соцмережах . І під ними коментарі - више нос братья , відітє - всьо ідьот па плану ,, хахли уже на прєдєлє , начінают ломаюцца , а значіт ми всьо делаем правільно , єщьо немного і враг будєт окончатєльно павержен і тд. . Ніщо так не підіймає русні моральний дух , як ці опитування .
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23.07.2024 13:13 Ответить
Тільки навряд чи це їм допоможе. Писець уже підкрадається до "в'язниці народів" ...
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23.07.2024 13:17 Ответить
цей писець хто?) наш найвеличніший верхом на ракеті?)
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24.07.2024 00:53 Ответить
За 2 місяці до розвалу совка жоден політолог чи аналітик світу не припускав навіть щонайменшої можливості цього.
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24.07.2024 12:28 Ответить
Я би краще інакше поставив би питання.

Чи готові ви віддати вашу рідну область задля досягнення миру. Саме рідну, де вони живуть. Ті що проголосують більше 50% - запропонувати пітуну в обмін на мир.
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23.07.2024 13:17 Ответить
аналогічно можна поставити питання жителю Закарпаття: "Чи віддасте ви донбас задля миру"..... В такому випадку, 90% на болті той донбас вертіла.....
Тому ваше формулювання питання недоречне зовсім
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24.07.2024 00:56 Ответить
Саме ЦЕ питання і є цілком доречним!
Бо опитування на окупованих територіях не проводилося. А отже й виходить, що мешканцям Закарпаття та Житомирщини запропонували відмовитися від Донбасу та Криму заради фейкового миру, якого насправді не буде, але їм про це не повідомили.
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24.07.2024 11:34 Ответить
Конфликт на востоке Украины нужно решать не путем войны, а путем переговоров с Кремлем, считает шоумен Владимир Зеленский.

"Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Идти туда (Донбас) войной - я вообще против, потому что я такой человек. Придется говорить. Хотим, не хотим, через себя… Я хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Это первый шаг - прекратить стрельбу и развивать свою страну"
"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись", - подчеркнул шоумен.

https://ru.interfax.com.ua/news/election/555686.html

кого ви обрали, плять ???!!!
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23.07.2024 13:36 Ответить
Дебіла.
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23.07.2024 17:48 Ответить
Ні-і-і. Дебіли - це ті, хто обрав.
Обрав чотиричі ухилянта, совка та внучка кдбіста.
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24.07.2024 11:37 Ответить
Так он не смог с лысым пуйлом договорится тоже. Даже это не выполнил.
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24.07.2024 14:21 Ответить
тогда в Европу не бегите тогда, ок ? все 55 лишить прав выбора. и паспорта.
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23.07.2024 13:48 Ответить
А на яких законних підставах хтось має поступитися территоріями? Чи ви запитали тих, хто живе на тих територіях? Доречі, і в РФ немає законних підстав закінчувати війну, бо і Запоріжжя і Херсон тепер у їх складі. Тобто, згідно їх законодавства, ми є загарбниками їх територій і вони мусять іх відвоювати. Не тіште себе ілюзіями.
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23.07.2024 13:50 Ответить
Подібні під.орські маніпуляції мало б СБУ зацікавити.
Типу проблема в 55% які "не хочуть" віддать росіяни загарбане. А от інші розумніші, а їх тут валом, віддали б і воювать не треба. Тільки от те шо проблема не в 55%, а в кацапах винесено за дужки.
Вже один раз подібне проканало з мудрим нарідом в 2019-му, - можуть повторить...
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23.07.2024 14:01 Ответить
Фіфті- фіфті. Дорога до ратифікації протоколів стамбульських ларьочніків відкрита- повідомив барісич Хрипатому поцу, показавши листки кмісу.
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23.07.2024 14:15 Ответить
Баби і влада можуть хоть вічно хотіти воювати. Вони якщо що завжди втечуть...
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23.07.2024 14:25 Ответить
Соромлюся спитати: а ти поцріот чого? рашистського рейху?
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24.07.2024 11:39 Ответить
не вірю, чого тоді так важко проходить мобілізація, якщо б ці опитування були правдивими, то була б купа бажаючих вчитися воювати і відвойовувати ці території. Навіть в тилові частини не так багато бажаючих йти служити, бо бояться ймовірного відправлення на передок.
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23.07.2024 14:30 Ответить
10.07.24 😁
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23.07.2024 15:24 Ответить
ну якщо контингент опитаних це героїчні пенси 60+ і жінки то картина цілком реальна.....
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24.07.2024 00:58 Ответить
28.03.24
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24.07.2024 11:41 Ответить
вирішувати мають воїни,а не х з хто,тим більше насілєніє...
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23.07.2024 14:34 Ответить
2018 рік. Дмитро Ярош розповів в ефірі телеканалу ZIK про плани повернути Крим Україні, оскільки «без цього перемоги не може бути».

"Хоча б в межі тієї держави, в якій ми жили до 2014 року, повернути наші території. Потім ми подумаємо, там вже інший час, там молодь у нас. Кубань, Дон, Воронеж»
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23.07.2024 14:49 Ответить
Де ви, Повертач Анатолійович?
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23.07.2024 14:58 Ответить
із насілєнія на рашці,тут з народу,нації
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23.07.2024 17:00 Ответить
втік? забери батьків родичів і не повертайся.Чому хтось має боронити батьків такого ухілянта? не повертайся
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24.07.2024 07:37 Ответить
а ви різницю між поняттями народ та нація знаєте?)
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24.07.2024 01:12 Ответить
підозріваю що нація це ти)
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24.07.2024 07:39 Ответить
А ви знаєте різницю між звичайною людиною і тролем?
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24.07.2024 12:31 Ответить
Поки існує підорашка , Україні не буде спокою. 350 років цілком достатньо, щоб це стало зрозуміло.
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23.07.2024 15:00 Ответить
Тенденція зрозуміла, причини публікації таких новин також зрозумілі, здебільшого.
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23.07.2024 15:33 Ответить
Та майже усі проти абстрактно, якщо за це не потрібно особисто платити в широкому сенсі.
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23.07.2024 15:46 Ответить
Стрранно, а у меня все друзья кто в окопах не хотят уже воевать до победного конца за границы 91 года....
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23.07.2024 16:55 Ответить
аналогічно, багато хто замахався, деякі приїхавши в відпустки/на реабілітацію тощо, задаються питанням, чого це ми на запчастини і авто по гароді збираємо, а тут гандони тилові на джипах військових розїжають .....
Одним словом тенденція дещо плачевна
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24.07.2024 01:22 Ответить
Це ТРЕБА ПОБАЧИТИ. Останнє ІНТЕРВ'Ю Ірини ФАРІОН перед вбивством. Її слова стали ПРОРОЧИМИ
https://www.youtube.com/watch?v=UFUIgKdIj94
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23.07.2024 17:00 Ответить
Владимир Зеленский признался, что осознает необходимость в кратчайшие сроки положить конец конфликту. С соответствующим заявлением он выступил на встрече в Киеве с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
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23.07.2024 17:27 Ответить
Никаких уступок уродам! Бить их смертным боем!
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23.07.2024 18:47 Ответить
Ахахаха, дайте вікові дані голосувавших, і виявиться що за вйну до останнього "юніта" 99% тих кому загинути на війні не світить, м*азі лицемірні.
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23.07.2024 19:21 Ответить
23.07.24
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24.07.2024 11:43 Ответить
Так в чому проблема, видавайте повістки зразу після голосування, без розбору віку, статі, посади, влк і т.д., а то країна якихось де*тів, все хочуть чужими руками і життями щось отримати.
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23.07.2024 19:27 Ответить
Так і назвемо "Реформа ТЦК", придатні абсолютно усі старше 18, хто за кордони 91-го року. ТЦКашникам треба задати лише одне питання перед тим як пакувати у бусік чи накладати штрафи, ото обісравшихся героїв буде.
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23.07.2024 19:43 Ответить
23.07.24
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24.07.2024 12:32 Ответить
23.07.24
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24.07.2024 11:54 Ответить
Це помилка НАТО. Допомога НАТО Україні надто мала, армії не вистачає зброї, армія завжди відступає. Було забагато вбитих солдатів, тому їх було важко набрати. Крім того, допомога Україні з боку НАТО в майбутньому скорочуватиметься, а НАТО не бажає платити за Україну.
https://www.yahoo.com/news/poll-says-32-ukrainians-open-160320757.html
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23.07.2024 21:45 Ответить
Що тут сказати, ***** явно надихає така статистика.
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23.07.2024 21:49 Ответить
А 45 відсотків дегенератів що не знають що мир не можливий з рф
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23.07.2024 22:07 Ответить
ці таблиці та гарні стовпчики заспокоять лише навіженого! викладіть, будь ласка ПЕРВИННУ виборку. а у цьому разі також листи опитувань( так контактні дані, паспорти). бо буде як з опитуванням "ментів" проти зброї для самозахисту
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24.07.2024 00:00 Ответить
також нагадаю, якщо резидент України не бажає, щоб його персональні дані було оброблено, то він не бере участь в Первинній виборці. бо не має ніякого підтвердження зібраної інформації для опитування
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24.07.2024 00:09 Ответить
а тепер спостерігаємо за мухлюванням і наративами:
23.07.24 11:15 55% українців проти будь-яких територіальних поступок РФ задля досягнення миру, - опитування КМІС Джерело:
14.12.23 74% українців проти будь-яких територіальних поступок Росії, але готовність до них зросла, - КМІС Джерело:
23.10.23 73% українців - проти територіальних поступок ворогу, - КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
09.06.23 84% українців проти будь-яких територіальних поступок Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
23.02.23 87% українців вважають будь-які територіальні поступки неприпустимими, - КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
02.01.23 85% українців вважають територіальні поступки неприпустимими, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
15.09.22 87% українців не готові на жодні територіальні поступки у війні, - КМІС Джерело:
27.07.22 Територіальні поступки неприпустимі для 84% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
06.12.19 58,5% українців вважають, що для миру на Донбасі потрібно йти на компроміси з РФ, але не на всі, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
16.05.19 75% українців вважають, що президент має піти на прямі переговори з РФ для відновлення миру на Донбасі, - опитування Джерело:
13.02.19 Майже 70% українців готові на компроміси з РФ заради миру на Донбасі, але лише 16% готові на будь-які поступки, - опитування Джерело:
Тенденція цілком зрозуміла!
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24.07.2024 00:30 Ответить
Опитування політизоване і маніпулятивне. Питання поставлені максимально некоректно. І питань має бути для початку лише два:

1) Чи підтримуєте ви стійке припинення вогню станом на зараз обома сторонами?
2) Чи підтримуєте ви відкриття кордонів 1991р.?

Все.
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24.07.2024 01:04 Ответить
Саме цікаве, що опитування чисто маніпулятивне, де формулювання "припинення вогню по лінії зіткнення" підміняється "територіальними поступками"....
Робиться це скоріше за все задля одного, по оманським договорнякам зелені риги хочуть окуповані території через наш парламент затвердити.
П.С - я не фанат війни до останнього українця, я швидше схиляюсь до слів комуняки Мао : "Потрібно зберегти людей, території можна потім відвоювати. Бо якщо втратимо людей, то лишимось і без територій і без людей!!!"...
Тож не схильний я до того, щоб хоть один захисник України чи цивільний гинув через зрадницьку політику зеленого шобла, тож потрібно всеодно міняти владу!!!
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24.07.2024 01:31 Ответить
Я впевнений що у тих,хто не готовий віддати територію в обмін на перемир'я, готовий воювати до останнього українця , немає нікого з родини на фронті, на передовій в окопах а не в тилу, погугліть про лінію суровікіна а потім подумайте, якщо є чим, чи реально це вернути території...
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24.07.2024 06:01 Ответить
В мене всі воюють брати і друзі і вони проти миру говорили якщо влада хоч заікнеться про мир то буде військовий переворот
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24.07.2024 07:13 Ответить
Люди "з братами і сестрами на фронті" пооруть з диванів і підуть за черговим пивом, ретельно ховаючись від ТЦК-шників. А нещасному президенту-коміку, або хто-там керує країною, треба приймати важкі рішення.
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24.07.2024 07:28 Ответить
Важкі рішення в тому числі і тому, що всі герої "з друзями на фронті" ховаються від воєнкома або оформили бронь.
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24.07.2024 07:32 Ответить
Що ти верзеш???
"віддати територію в обмін на перемир'я"??? Тобто відмовитися від землі разом з громадянами на цій землі в обмін на тимчасове припинення вогню?!?

Твій пост - це пропозиція відрізати здорові руки в обмін на анестезію під час відрізання. Йди спочатку зроби таке собі, а потім настукаєш на клаві, як воно тобі сподобалося. Стукати доведеться носом.
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24.07.2024 11:52 Ответить
Усі ці опитування до дупи. Існування держави, а в нашому випадку, й існування самої єтничної групи українців і мови не може бути і не буде предметом " демократичного" висловлення.

Дам приклад. Знаю деяких корейців з Херсонщини. Вирощують й продають лук та й все таке. Громадяни України принаймні 25-30 років. Розмовляють виключно російською. Були в них проблеми з українцями? Ні. Пішов хтось боронити Україну? Ні. Залишили бізнес й виїхали коли прийшов кацап? Ні. Працювали й продавали/платили кацапам на ура.
Їм до сракі геть усе що кацап прийшов нищить.
І оце такі громадяни будуть голосувати здаватися Україні чи ні? Ні.
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24.07.2024 08:00 Ответить
Ни пяди земли Украины свинособакам из РФ!
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24.07.2024 08:37 Ответить
Опитування абсолютно маніпулятивне.
Сама маніпуляція, найперше, в самих питаннях, де "територіальні поступки" (капітуляцію) цинічно прирівнюють до "збереження незалежності Україною", а подальшу боротьбу за незалежність - до "втрати незалежності".
То про що може взагалі бути мова, коли питання навмисно ставлять таким чином?

Ситуація, в дійсності, насправді, зовсім протилежна: будь-які поступки росії, навіть найменші - лише додатково заохотять росію до подальшої агресії. Якої, Україна вже не витримає.
росії конче необхідне "перемир'я" саме зараз, для відновлення війська та поновлення запасів військової техніки - щоби продовжити далі свій наступ на Україну.
росії необхідно, щоби Україна визнала за росією окуповані українські території, щоби з росії зняли санкції. Яке, зняття санкцій, росія швидко використає, знову ж таки, для нарощення озброєння для війни проти України.
З цим залишиться Україна в разі укладення "миру"?
З росією під боком, яка швидко озброюється, поновлювлює арсенали та військо і з якої зняли більшість санкцій.
З розбитою власною економікою та промисловістю та з "зеленими" узурпаторами при владі, які продовжують нищити, розкрадати та роззброювати Україну в інтересах росії. Будь-які "вибори", проведені за "зелених" приведуть лише до нового "зеленського (єрмака)" на найвищій посаді в державі, або до масових заворушень та періоду нестабільності в державі.
Також, в разі капітуляції- "перемир'я" Україна втратить більшість військової підтримки союзників зброєю. Як втратить і перспективу будь-яких інвестицій. Ніхто не буде серйозно інвестувати в країну, яка капітулювала перед агресором, що продовжує озброюватись.
В цей же час, будь-які притомні українці, розуміючи перспективу швидкого подальшого наступу росії, з перспективою подальшого, тотального винищення українців, будуть просто масово тікати з країни. І коли росія в черговий раз нападе - а вона обов'язково нападе - Україну вже буде остаточно знищено.
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24.07.2024 08:48 Ответить
Ну так в цьому ж і є Оманські домовленості, план Б. Або В.
Коли "Київ за 3 дні" у кремля не вийшло, то пуйло сказало: добре, тоді буде війна на виснаження.
Україні би з цього зрадіти, перебудувати всю економіку на військові рейки, збудувати "лінії суровікіна" (даруйте за какцапське прізвище, але свого "будівельника" в Україні так і не знайшлося) вздовж всієї лінії зіткнення, обладнати бомбосховища в кожному мікрорайоні і спокійнесенько двохсотити по штуці росіянців на добу з мінімальними власними втратами...
Але ж ні. Якщо "кава в Ялті за 3 тижні" не заварилася, то значить "все пропадло". І мене вражає та кількість ідіотів, яка повірила у "каву в Ялті за 3 тижні" - десь на рівні 73%. Якась "магічна" цифра. Або блдь фатальна.
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24.07.2024 12:13 Ответить
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