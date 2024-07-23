55% украинцев против любых территориальных уступок РФ для достижения мира, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
После мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам. Однако по состоянию на май 2024 года большинство украинцев - 55% - выступали против каких-либо территориальных уступок России для скорейшего достижения мира.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Как отмечают социологи, в период с мая 2022 года по май 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство - 82-87% - стабильно выступали против каких-либо уступок.
В то же время к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года - до 26%, в мае 2024 года - до 32%.
Доля тех, кто выступает против каких-либо территориальных уступок России ради скорейшего достижения мира, соответственно, стабильно снижались в указанный период.
Несмотря на все по состоянию на май 2024 года большинство украинцев - 55% - выступали против любых территориальных уступок.
Хотя во всех регионах по сравнению с маем 2023 года стало заметно больше тех, кто готов к территориальным уступкам, но при этом во всех регионах таких - не более трети. И также во всех регионах (в частности, на Юге и Востоке) больше тех, кто выступает против никаких уступок, чем тех, кто поддерживает уступки, отмечают социологи.
Во избежание ошибочных отождествлений тех, кто выбрал вариант "Для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий", с "пророссийскими настроениями", ниже в таблице приведены данные, как эти люди видят отношения с Россией и какой видят цель России в войне против Украины.
Киевский международный институт социологии провел собственный опрос в течение 16-22 мая 2024 года среди 1067 респондентов.
В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для результатов опроса, проведенного в мае.
Пожалуйста, подождите...
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Може тому, що невпевнене, що воювати буде у зведених зе-владою за 2 роки великої війни капітальних укріпленнях?
А може тому, що не має гарантії, що буде воювати за своєю військовою спеціальністю, а не виконувати роль мішка з піском на бруствері?
А може тому, що не довіряє призначеним зе-ригами генералам совкової школи, яким не дають спокою лаври м,ясника жукова?
Люди готові ризикувати життям, коли впевнені, що це єдиний шлях порятунку інших життів, але не готові віддавати життя через те, що якісь покидьки на цьому зароблять.
І це саме те, чого прагнув кремль та зе-шобла.
Справа в тім, що мова йде про поступки територією, що не є власністю опитаних.
Та їм пох, що частина території кацапам перейде. Не моє, не шкода.
А ви спитайте, хто готовий поступитись сусідові частиною своє ділянки!
От тут відповідь буде інша...
Йдуть воювати за щось особисте, а не вмирати.
Тим, хто хоче померти, не обов*язково йти на війну.
Йде спроба розхитування тилу ...
Чи готові ви віддати вашу рідну область задля досягнення миру. Саме рідну, де вони живуть. Ті що проголосують більше 50% - запропонувати пітуну в обмін на мир.
Тому ваше формулювання питання недоречне зовсім
Бо опитування на окупованих територіях не проводилося. А отже й виходить, що мешканцям Закарпаття та Житомирщини запропонували відмовитися від Донбасу та Криму заради фейкового миру, якого насправді не буде, але їм про це не повідомили.
"Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Идти туда (Донбас) войной - я вообще против, потому что я такой человек. Придется говорить. Хотим, не хотим, через себя… Я хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Это первый шаг - прекратить стрельбу и развивать свою страну"
"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись", - подчеркнул шоумен.
https://ru.interfax.com.ua/news/election/555686.html
кого ви обрали, плять ???!!!
Обрав чотиричі ухилянта, совка та внучка кдбіста.
Типу проблема в 55% які "не хочуть" віддать росіяни загарбане. А от інші розумніші, а їх тут валом, віддали б і воювать не треба. Тільки от те шо проблема не в 55%, а в кацапах винесено за дужки.
Вже один раз подібне проканало з мудрим нарідом в 2019-му, - можуть повторить...
"Хоча б в межі тієї держави, в якій ми жили до 2014 року, повернути наші території. Потім ми подумаємо, там вже інший час, там молодь у нас. Кубань, Дон, Воронеж»
Одним словом тенденція дещо плачевна
https://www.youtube.com/watch?v=UFUIgKdIj94
https://www.yahoo.com/news/poll-says-32-ukrainians-open-160320757.html
23.07.24 11:15 55% українців проти будь-яких територіальних поступок РФ задля досягнення миру, - опитування КМІС Джерело:
14.12.23 74% українців проти будь-яких територіальних поступок Росії, але готовність до них зросла, - КМІС Джерело:
23.10.23 73% українців - проти територіальних поступок ворогу, - КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
09.06.23 84% українців проти будь-яких територіальних поступок Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
23.02.23 87% українців вважають будь-які територіальні поступки неприпустимими, - КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
02.01.23 85% українців вважають територіальні поступки неприпустимими, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
15.09.22 87% українців не готові на жодні територіальні поступки у війні, - КМІС Джерело:
27.07.22 Територіальні поступки неприпустимі для 84% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
06.12.19 58,5% українців вважають, що для миру на Донбасі потрібно йти на компроміси з РФ, але не на всі, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
16.05.19 75% українців вважають, що президент має піти на прямі переговори з РФ для відновлення миру на Донбасі, - опитування Джерело:
13.02.19 Майже 70% українців готові на компроміси з РФ заради миру на Донбасі, але лише 16% готові на будь-які поступки, - опитування Джерело:
Тенденція цілком зрозуміла!
1) Чи підтримуєте ви стійке припинення вогню станом на зараз обома сторонами?
2) Чи підтримуєте ви відкриття кордонів 1991р.?
Все.
Робиться це скоріше за все задля одного, по оманським договорнякам зелені риги хочуть окуповані території через наш парламент затвердити.
П.С - я не фанат війни до останнього українця, я швидше схиляюсь до слів комуняки Мао : "Потрібно зберегти людей, території можна потім відвоювати. Бо якщо втратимо людей, то лишимось і без територій і без людей!!!"...
Тож не схильний я до того, щоб хоть один захисник України чи цивільний гинув через зрадницьку політику зеленого шобла, тож потрібно всеодно міняти владу!!!
"віддати територію в обмін на перемир'я"??? Тобто відмовитися від землі разом з громадянами на цій землі в обмін на тимчасове припинення вогню?!?
Твій пост - це пропозиція відрізати здорові руки в обмін на анестезію під час відрізання. Йди спочатку зроби таке собі, а потім настукаєш на клаві, як воно тобі сподобалося. Стукати доведеться носом.
Дам приклад. Знаю деяких корейців з Херсонщини. Вирощують й продають лук та й все таке. Громадяни України принаймні 25-30 років. Розмовляють виключно російською. Були в них проблеми з українцями? Ні. Пішов хтось боронити Україну? Ні. Залишили бізнес й виїхали коли прийшов кацап? Ні. Працювали й продавали/платили кацапам на ура.
Їм до сракі геть усе що кацап прийшов нищить.
І оце такі громадяни будуть голосувати здаватися Україні чи ні? Ні.
Сама маніпуляція, найперше, в самих питаннях, де "територіальні поступки" (капітуляцію) цинічно прирівнюють до "збереження незалежності Україною", а подальшу боротьбу за незалежність - до "втрати незалежності".
То про що може взагалі бути мова, коли питання навмисно ставлять таким чином?
Ситуація, в дійсності, насправді, зовсім протилежна: будь-які поступки росії, навіть найменші - лише додатково заохотять росію до подальшої агресії. Якої, Україна вже не витримає.
росії конче необхідне "перемир'я" саме зараз, для відновлення війська та поновлення запасів військової техніки - щоби продовжити далі свій наступ на Україну.
росії необхідно, щоби Україна визнала за росією окуповані українські території, щоби з росії зняли санкції. Яке, зняття санкцій, росія швидко використає, знову ж таки, для нарощення озброєння для війни проти України.
З цим залишиться Україна в разі укладення "миру"?
З росією під боком, яка швидко озброюється, поновлювлює арсенали та військо і з якої зняли більшість санкцій.
З розбитою власною економікою та промисловістю та з "зеленими" узурпаторами при владі, які продовжують нищити, розкрадати та роззброювати Україну в інтересах росії. Будь-які "вибори", проведені за "зелених" приведуть лише до нового "зеленського (єрмака)" на найвищій посаді в державі, або до масових заворушень та періоду нестабільності в державі.
Також, в разі капітуляції- "перемир'я" Україна втратить більшість військової підтримки союзників зброєю. Як втратить і перспективу будь-яких інвестицій. Ніхто не буде серйозно інвестувати в країну, яка капітулювала перед агресором, що продовжує озброюватись.
В цей же час, будь-які притомні українці, розуміючи перспективу швидкого подальшого наступу росії, з перспективою подальшого, тотального винищення українців, будуть просто масово тікати з країни. І коли росія в черговий раз нападе - а вона обов'язково нападе - Україну вже буде остаточно знищено.
Коли "Київ за 3 дні" у кремля не вийшло, то пуйло сказало: добре, тоді буде війна на виснаження.
Україні би з цього зрадіти, перебудувати всю економіку на військові рейки, збудувати "лінії суровікіна" (даруйте за какцапське прізвище, але свого "будівельника" в Україні так і не знайшлося) вздовж всієї лінії зіткнення, обладнати бомбосховища в кожному мікрорайоні і спокійнесенько двохсотити по штуці росіянців на добу з мінімальними власними втратами...
Але ж ні. Якщо "кава в Ялті за 3 тижні" не заварилася, то значить "все пропадло". І мене вражає та кількість ідіотів, яка повірила у "каву в Ялті за 3 тижні" - десь на рівні 73%. Якась "магічна" цифра. Або блдь фатальна.