55% украинцев против любых территориальных уступок РФ для достижения мира, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

После мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам. Однако по состоянию на май 2024 года большинство украинцев - 55% - выступали против каких-либо территориальных уступок России для скорейшего достижения мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Как отмечают социологи, в период с мая 2022 года по май 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство - 82-87% - стабильно выступали против каких-либо уступок.

В то же время к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года - до 26%, в мае 2024 года - до 32%.

Доля тех, кто выступает против каких-либо территориальных уступок России ради скорейшего достижения мира, соответственно, стабильно снижались в указанный период.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 75% украинцев выступают за закрытые границы и визовый режим из РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Несмотря на все по состоянию на май 2024 года большинство украинцев - 55% - выступали против любых территориальных уступок.

Хотя во всех регионах по сравнению с маем 2023 года стало заметно больше тех, кто готов к территориальным уступкам, но при этом во всех регионах таких - не более трети. И также во всех регионах (в частности, на Юге и Востоке) больше тех, кто выступает против никаких уступок, чем тех, кто поддерживает уступки, отмечают социологи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 34% украинцев поддерживают закон о мобилизации, - опрос КМИС

Во избежание ошибочных отождествлений тех, кто выбрал вариант "Для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий", с "пророссийскими настроениями", ниже в таблице приведены данные, как эти люди видят отношения с Россией и какой видят цель России в войне против Украины.

Киевский международный институт социологии провел собственный опрос в течение 16-22 мая 2024 года среди 1067 респондентов.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для результатов опроса, проведенного в мае.

Читайте: 60% украинцев считают, что цель РФ – это геноцид и уничтожение нации, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА