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Новости Война
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60% украинцев считают, что цель РФ – это геноцид и уничтожение нации, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Більшість українців вважають дії РФ геноцидом

Большинство граждан Украины считают, что цель агрессивной войны РФ - это геноцид и уничтожение украинской нации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в опросе КМИС, проведенном 16-22 мая 2024 года.

"Большинство украинцев - 60% - считают, что Россия стремится уничтожить украинскую нацию (34%) или даже осуществить физический геноцид большинства населения (26%). Еще 6% украинцев считают, что Россия хочет подчинить все территории, хотя и оставить им определенную культурную автономию в составе России", - отмечают социологи.

В то же время 12% считают, что Россия стремится сменить власть и создать марионеточное государство, которое будет слушаться во всем Россию.

Лишь 7% украинцев считают, что РФ стремится сохранить за собой уже оккупированные территории и на самом деле не претендует на всю или большинство территорий Украины.

"Кроме этого, один из вариантов ответов был сформулирован таким образом, чтобы быть приближенным к российской пропаганде, а именно - проведение "денацификации" и демилитаризации Украины без посягательств на независимость Украины. Только 5% респондентов выбрали этот вариант", - добавили в КМИС.

Більшість українців вважають дії РФ геноцидом

Читайте также: 59% украинцев до сих пор доверяют Зеленскому, 36% - не доверяют, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

КМИС провел опрос 16-22 мая 2024 года общественного мнения "Омнибус", к которому по собственной инициативе добавил вопрос о том, какова, по мнению украинцев, цель России в войне против Украины. Методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1067 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время из 1067 респондентов 22 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

Также читайте: 55% украинцев негативно оценивают деятельность партии "Слуга народа", - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (2832) КМИС (330)


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Топ комментарии
+17
До 40 ще не дійшло.

"Нє всьо так андазначна!. "Какая разніца", "Палітікі мєжду сабой дєрутся, а прастой народ страдаєт"
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13.06.2024 11:31
+6
Так это ж не только цель рф, это еще и цель зеленой шоблы. Они ж в одной связке работают, если еще кто-то не понял
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13.06.2024 11:32
+6
Ну для чого ж усіх знищувати - хто ше шевелиться - під ружьио - і на Захід
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13.06.2024 11:32
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До 40 ще не дійшло.

"Нє всьо так андазначна!. "Какая разніца", "Палітікі мєжду сабой дєрутся, а прастой народ страдаєт"
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13.06.2024 11:31 Ответить
40% ждунів з лайном замість мізків
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13.06.2024 11:44 Ответить
Ну, на початку(у 2019) їх було майже 75%. Це вже "прогресс". Правда, як подумаєш якою кров'ю дається оце "прозріння" бидломаси, як змінюєтья ота тупа довіра до наркомана, що побачив "мір в глазах путіна", то вити хочеться від люті!
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13.06.2024 12:00 Ответить
Так это ж не только цель рф, это еще и цель зеленой шоблы. Они ж в одной связке работают, если еще кто-то не понял
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13.06.2024 11:32 Ответить
https://www.facebook.com/groups/315349415801287/permalink/1391128591556692/?mibextid=TrneLp&rdid=PcP94KluWrTlPW6v&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2FZF3gvZRdz8vu6WAH%2F%3Fmibextid%3DTrneLp
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13.06.2024 11:43 Ответить
Ну для чого ж усіх знищувати - хто ше шевелиться - під ружьио - і на Захід
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13.06.2024 11:32 Ответить
Именно так!
На очередной Аустерлиц и Брусиловский подрыв прорыв. На очередной Афган, Чечню, Чехословакию. На очередную кнр и кндр и Вьетнам зелеными человечками (ака "военными советниками)
С очередными жуковыми и кутузовыми.
Так что за каждым ухилянтом придут, не отсидятся!!! Ну а менты и прокуроры - первые полицаи, практика Херсона показала
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13.06.2024 11:45 Ответить
Ну це і буде знищенням. Зрозуміло, що вони не будуть просто стріляти українців. Нас знищать на західному фронті у штурмах Рейхстагу. Наші родини загинуть на безоплатному виробництві. Частина загине на Камчатках-Магаданах після того як наших змусять помінятися квартирами з тамтешніми жителями. За одне покоління ми зникнемо. Мізерна частина виживших будуть знати про українство виключно в розрізі червоних шароварів та піснів про соловейка.
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13.06.2024 12:01 Ответить
5 % відсотків кончених дебілів... це мало чи багато...
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13.06.2024 11:32 Ответить
еще и очеень мало учитывая сколько ваты было еще 10-12 лет назад))))
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13.06.2024 11:39 Ответить
Ці 5 % це махрові рашисти, які живуть в Україні і навіть не соромляться під час проведення опитування повідомляти про свою рашистську позицію. Але це не виключає що вони «кончені дебіли» як ви про них пишете.
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13.06.2024 11:41 Ответить
И на волонтеров нападают среди белого дня.
Если их не начать прикапывать, через 20 лет будем плакать "а за что нация боролась, крови столько пролила".....
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13.06.2024 11:46 Ответить
У 2014-му таких було відсотків 13 (ті, хто вважали, що в Україні другою офіційною мовою має бути людоїдська)
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13.06.2024 11:56 Ответить
А хіба вата помаранчевого кольору?
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13.06.2024 11:34 Ответить
Саме після Помаранчевої революції, і влада, яка прийшла, зокрема Гриценка, Тимошенко, вони були причетні до того, що армія продала багато того, що було вкрай потрібно."
Про це в ефірі "Прямого" у ток-шоу "Прямий ефір" заявив народний депутат України Олександр Бригинець.
21 ноября 2018
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13.06.2024 11:56 Ответить
Всяка буває. Пригадайте хоча б Червонця та Жванію (земля йому скловатою!).
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13.06.2024 13:51 Ответить
Хтось і досі щось "вважає"?
Достатньо поглянути на етнічний склад населення окупованих територій (він вже заміщується).
Достатньо згадати, скільки українських навчальних закладів у Криму.
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13.06.2024 11:36 Ответить
Ну яка мета у кацапів? Якщо для них ні України, ні українців не існує, і Україну придумав Лєнін, а українці - це обдурені Заходом русскіє? Неважко здогадатися.
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13.06.2024 11:40 Ответить
40% не проти називатися "русскими" чи досі вважають "какая разница"
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13.06.2024 11:41 Ответить
Вышел зеля из Омана
Взял он бабки без обмана
И сказал ему https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIgzSuac8uShN2D5o_O3_lfedu0K_QzzO6gR7V0cES2_c69lRt завгар
Что б розминував Чонгар
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13.06.2024 11:42 Ответить
на мою думку ціль максимум окупація всієї території зі знищенням патріотів та без врахування супутніх жертв. ціль мінімум - поточна ситуація їх цілком влаштовує.
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13.06.2024 11:48 Ответить
А оті 73% що думають?
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13.06.2024 11:49 Ответить
Кацапское "они же нам братья" - лицемерная ложь и прикрытие столетней ненависти к нам!
Поехал учиться в москву и первый вопрос ко мне был - хохол?
Потом служил офицером и когда прибыл в часть первый вопрос ко мне был - хохол?
После службы вернулся в Украину и сейчас понимаю, что это было самое правильное решение в моей жизни потому, что кацапы - тупые, полуграмотные, злобные, зомбированные чмошники!
П.С.
В институте был одним из лучших студентов, а в армии - одним из лучших офицеров, поэтому по возможности гнобил этих ущербных, особенно в армии....
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13.06.2024 11:52 Ответить
І кого знову опитували? Де хоч один свідок опитувань?

Коли вже розслідування проведуть - хто замовляв, з якою метою, скільки коштувало це бюджету й на які офшори бабло спливло? СБУ вже давно повинно було перевірити ці організації з дебільних опитувань. Хто організатор, скільки через ці пралки пройшло й куди.
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13.06.2024 12:05 Ответить
Мабуть, йдеться про середньопотолочні значення. Так виглядає, що в подібних розрахунках фахівці КМІСу впєрєді планєти всєй.
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13.06.2024 13:49 Ответить
А 40% це ждуни?
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13.06.2024 12:08 Ответить
"Ждуни" це в основному ті хто відносить себе до "русских", ті які прагнуть стати вертухаями у "в'язниці народів", а переважною більшістю в цьому соціальному прошарку є ті, кого ще свого часу всім відомий Колчак назвав "извозчиками и проститутками" та закликав не знищувати їх ...
Ось ця суміш і є горезвісні "73%"
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13.06.2024 14:38 Ответить
А цель украинского правительства и просроченного президента - помочь им в этом всеми возможными способами. Если бы не продажная украинская власть, предавшая Украину и наш народ, скорее всего и войны бы не было. А если и была бы, то жертв было бы гораздо меньше!
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13.06.2024 12:15 Ответить
"...просроченный президент..." - точне формулювання відсікає будь-які спекуляції щодо сумнівної легітимності. Тут вже не посперечаєшся ...
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13.06.2024 14:49 Ответить
Блін - виходить таки в Україні залишилося 40% ідіотів !
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13.06.2024 12:16 Ответить
Зауважте: це якщо вірити КМІСові.
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13.06.2024 13:47 Ответить
Це і є мета "русского мира" ,знищення України як держави ,знищення українців як нації ,когось знищити фізично ,когось вислати на сибір, росія це імперія зла ,тюрма народів ,тому тільки знищення цього нациського терористичного утворення під назвою рф принесе мир .
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13.06.2024 12:27 Ответить
Сарана з "мухосранська" яка перетворює місце своєї появи у все той же "мухосранськ" повинна знищуватися, а місце її розмноження дезінфікуватися ...
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13.06.2024 15:25 Ответить
Який малий відсоток прозрілих! Що касаби роблять не так ,що б більшість протрезвіла??Хіба не бомбують вони міста і села, ? Хіба не вбивають вони стариків і дітей?? Що зробити касабам , що б відсоток укронацистів сягнув дев'яностовідсоткової межі?? Взірвать планету? До того йде...
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13.06.2024 13:08 Ответить
Тому КМІСові з його рахувальними навичками та й тарифи для населення придумувати...
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13.06.2024 13:46 Ответить
Мені знається що на світло - то реально вони вигадали й економічно обгрунтували..на опитування чекаю - "наскільки ви задоволені цінами на комуналку" з результатими, що відсотків 60 повністю задоволені..
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13.06.2024 16:03 Ответить
Зі світлом - то брателі Ахметову тре' було колючку з дупи витягти. А де на то взяти грошей? Правильно: бєз лаха і жизнь плаха.
А де стільки лохів знайти? Правильно: там, де досі бодай щось платили.
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13.06.2024 16:31 Ответить
За великим рахунком, треба посадити тих, хто виставляв державну власність на торги й дозволив прихватизувати. В тому числі й керівництво Держмайна. А всю критичну інфрасткуктуру повернути державі. Бо заманали вже ці пильщики бабла. Як доходи - то їм, а як відновлювати - то держава. Тримають нас просто у заручниках.
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13.06.2024 17:50 Ответить
. А ось тут виходить дуже цікава картина. Де зараз незабутнє куЧМО? Поза межами України - десь в абсолютно безпечному місці. Та й охорони кругом него стільки, що будь-який сицилійський "хрещений батько" вдавився б із заздрощів.
...Був ще колись такий кумедний персонаж - Чечетов. Той, що лапками умів цікаво розмахувати. А потім за дивним збігом обставин цей персонаж вирішив побавитися в Ікара...
...Була ще мадам Семенюк-Самсоненко. Не буду вдаватися в деталі фінального акту її драматичної історії.
Словом, дехто розміркував десь так само, як ми з Вами, але зробив це раніше. Набагато раніше. І подбав про неприємні для себе наслідки. Точніше сказати - про зведення до мінімуму цих наслідків.
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13.06.2024 18:57 Ответить
Кирпу до тієї ж компанії, він хоч і не з Держмайна, але залізниця, міністр транспорту..там стільки вкрадено, не витримав і самозастрелився..двічі..
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13.06.2024 19:20 Ответить
Кирпа, Кравченко... Було багато таких "самогубств".
І ще буде.
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13.06.2024 19:27 Ответить
 
 