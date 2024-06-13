60% украинцев считают, что цель РФ – это геноцид и уничтожение нации, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины считают, что цель агрессивной войны РФ - это геноцид и уничтожение украинской нации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в опросе КМИС, проведенном 16-22 мая 2024 года.

"Большинство украинцев - 60% - считают, что Россия стремится уничтожить украинскую нацию (34%) или даже осуществить физический геноцид большинства населения (26%). Еще 6% украинцев считают, что Россия хочет подчинить все территории, хотя и оставить им определенную культурную автономию в составе России", - отмечают социологи.

В то же время 12% считают, что Россия стремится сменить власть и создать марионеточное государство, которое будет слушаться во всем Россию.

Лишь 7% украинцев считают, что РФ стремится сохранить за собой уже оккупированные территории и на самом деле не претендует на всю или большинство территорий Украины.

"Кроме этого, один из вариантов ответов был сформулирован таким образом, чтобы быть приближенным к российской пропаганде, а именно - проведение "денацификации" и демилитаризации Украины без посягательств на независимость Украины. Только 5% респондентов выбрали этот вариант", - добавили в КМИС.

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КМИС провел опрос 16-22 мая 2024 года общественного мнения "Омнибус", к которому по собственной инициативе добавил вопрос о том, какова, по мнению украинцев, цель России в войне против Украины. Методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1067 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время из 1067 респондентов 22 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

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