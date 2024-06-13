60% украинцев считают, что цель РФ – это геноцид и уничтожение нации, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины считают, что цель агрессивной войны РФ - это геноцид и уничтожение украинской нации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в опросе КМИС, проведенном 16-22 мая 2024 года.
"Большинство украинцев - 60% - считают, что Россия стремится уничтожить украинскую нацию (34%) или даже осуществить физический геноцид большинства населения (26%). Еще 6% украинцев считают, что Россия хочет подчинить все территории, хотя и оставить им определенную культурную автономию в составе России", - отмечают социологи.
В то же время 12% считают, что Россия стремится сменить власть и создать марионеточное государство, которое будет слушаться во всем Россию.
Лишь 7% украинцев считают, что РФ стремится сохранить за собой уже оккупированные территории и на самом деле не претендует на всю или большинство территорий Украины.
"Кроме этого, один из вариантов ответов был сформулирован таким образом, чтобы быть приближенным к российской пропаганде, а именно - проведение "денацификации" и демилитаризации Украины без посягательств на независимость Украины. Только 5% респондентов выбрали этот вариант", - добавили в КМИС.
КМИС провел опрос 16-22 мая 2024 года общественного мнения "Омнибус", к которому по собственной инициативе добавил вопрос о том, какова, по мнению украинцев, цель России в войне против Украины. Методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1067 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время из 1067 респондентов 22 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.
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"Нє всьо так андазначна!. "Какая разніца", "Палітікі мєжду сабой дєрутся, а прастой народ страдаєт"
На очередной Аустерлиц и Брусиловский
подрывпрорыв. На очередной Афган, Чечню, Чехословакию. На очередную кнр и кндр и Вьетнам зелеными человечками (ака "военными советниками)
С очередными жуковыми и кутузовыми.
Так что за каждым ухилянтом придут, не отсидятся!!! Ну а менты и прокуроры - первые полицаи, практика Херсона показала
Если их не начать прикапывать, через 20 лет будем плакать "а за что нация боролась, крови столько пролила".....
Про це в ефірі "Прямого" у ток-шоу "Прямий ефір" заявив народний депутат України Олександр Бригинець.
21 ноября 2018
Достатньо поглянути на етнічний склад населення окупованих територій (він вже заміщується).
Достатньо згадати, скільки українських навчальних закладів у Криму.
Взял он бабки без обмана
И сказал ему https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIgzSuac8uShN2D5o_O3_lfedu0K_QzzO6gR7V0cES2_c69lRt завгар
Что б розминував Чонгар
Поехал учиться в москву и первый вопрос ко мне был - хохол?
Потом служил офицером и когда прибыл в часть первый вопрос ко мне был - хохол?
После службы вернулся в Украину и сейчас понимаю, что это было самое правильное решение в моей жизни потому, что кацапы - тупые, полуграмотные, злобные, зомбированные чмошники!
П.С.
В институте был одним из лучших студентов, а в армии - одним из лучших офицеров, поэтому по возможности гнобил этих ущербных, особенно в армии....
Коли вже розслідування проведуть - хто замовляв, з якою метою, скільки коштувало це бюджету й на які офшори бабло спливло? СБУ вже давно повинно було перевірити ці організації з дебільних опитувань. Хто організатор, скільки через ці пралки пройшло й куди.
Ось ця суміш і є горезвісні "73%"
А де стільки лохів знайти? Правильно: там, де досі бодай щось платили.
...Був ще колись такий кумедний персонаж - Чечетов. Той, що лапками умів цікаво розмахувати. А потім за дивним збігом обставин цей персонаж вирішив побавитися в Ікара...
...Була ще мадам Семенюк-Самсоненко. Не буду вдаватися в деталі фінального акту її драматичної історії.
Словом, дехто розміркував десь так само, як ми з Вами, але зробив це раніше. Набагато раніше. І подбав про неприємні для себе наслідки. Точніше сказати - про зведення до мінімуму цих наслідків.
І ще буде.