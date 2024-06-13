60% українців вважають, що мета РФ - це геноцид та знищення нації, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України вважають, що мета агресивної війни РФ - це геноцид та знищення української нації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в опитуванні КМІС, проведеному 16-22 травня 2024 року.

"Більшість українців – 60% – вважають, що Росія прагне знищити українську націю (34%) або навіть здійснити фізичний геноцид більшості населення (26%). Ще 6% українців вважають, що Росія хоче підкорити всі території, хоча і лишити їм певну культурну автономію в складі Росії", - зазначають соціологи.

Водночас 12% вважають, що Росія прагне змінити владу та створити маріонеткову державу, яка буде слухатися у всьому Росію.

Лише 7% українців вважають, що РФ прагне зберегти за собою вже окуповані території та насправді не претендує на всю або більшість територій України.

"Крім цього, один з варіантів відповідей був сформульований таким чином, щоб бути наближеним до російської пропаганди, а саме – проведення "денацифікації" та демілітаризації України без посягань на незалежність України. Лише 5% респондентів обрали цей варіант", - додали в КМІС.

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КМІС провів опитування 16-22 травня 2024 року громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання про те, якою є, на думку українців, мета Росії у війні проти України. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1067 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1067 респондентів 22 до 24 лютого 2022 року проживали на території, яка зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

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