60% українців вважають, що мета РФ - це геноцид та знищення нації, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян України вважають, що мета агресивної війни РФ - це геноцид та знищення української нації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в опитуванні КМІС, проведеному 16-22 травня 2024 року.
"Більшість українців – 60% – вважають, що Росія прагне знищити українську націю (34%) або навіть здійснити фізичний геноцид більшості населення (26%). Ще 6% українців вважають, що Росія хоче підкорити всі території, хоча і лишити їм певну культурну автономію в складі Росії", - зазначають соціологи.
Водночас 12% вважають, що Росія прагне змінити владу та створити маріонеткову державу, яка буде слухатися у всьому Росію.
Лише 7% українців вважають, що РФ прагне зберегти за собою вже окуповані території та насправді не претендує на всю або більшість територій України.
"Крім цього, один з варіантів відповідей був сформульований таким чином, щоб бути наближеним до російської пропаганди, а саме – проведення "денацифікації" та демілітаризації України без посягань на незалежність України. Лише 5% респондентів обрали цей варіант", - додали в КМІС.
КМІС провів опитування 16-22 травня 2024 року громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання про те, якою є, на думку українців, мета Росії у війні проти України. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1067 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1067 респондентів 22 до 24 лютого 2022 року проживали на території, яка зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.
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"Нє всьо так андазначна!. "Какая разніца", "Палітікі мєжду сабой дєрутся, а прастой народ страдаєт"
На очередной Аустерлиц и Брусиловский
подрывпрорыв. На очередной Афган, Чечню, Чехословакию. На очередную кнр и кндр и Вьетнам зелеными человечками (ака "военными советниками)
С очередными жуковыми и кутузовыми.
Так что за каждым ухилянтом придут, не отсидятся!!! Ну а менты и прокуроры - первые полицаи, практика Херсона показала
Если их не начать прикапывать, через 20 лет будем плакать "а за что нация боролась, крови столько пролила".....
Про це в ефірі "Прямого" у ток-шоу "Прямий ефір" заявив народний депутат України Олександр Бригинець.
21 ноября 2018
Достатньо поглянути на етнічний склад населення окупованих територій (він вже заміщується).
Достатньо згадати, скільки українських навчальних закладів у Криму.
Взял он бабки без обмана
И сказал ему https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIgzSuac8uShN2D5o_O3_lfedu0K_QzzO6gR7V0cES2_c69lRt завгар
Что б розминував Чонгар
Поехал учиться в москву и первый вопрос ко мне был - хохол?
Потом служил офицером и когда прибыл в часть первый вопрос ко мне был - хохол?
После службы вернулся в Украину и сейчас понимаю, что это было самое правильное решение в моей жизни потому, что кацапы - тупые, полуграмотные, злобные, зомбированные чмошники!
П.С.
В институте был одним из лучших студентов, а в армии - одним из лучших офицеров, поэтому по возможности гнобил этих ущербных, особенно в армии....
Коли вже розслідування проведуть - хто замовляв, з якою метою, скільки коштувало це бюджету й на які офшори бабло спливло? СБУ вже давно повинно було перевірити ці організації з дебільних опитувань. Хто організатор, скільки через ці пралки пройшло й куди.
Ось ця суміш і є горезвісні "73%"
А де стільки лохів знайти? Правильно: там, де досі бодай щось платили.
...Був ще колись такий кумедний персонаж - Чечетов. Той, що лапками умів цікаво розмахувати. А потім за дивним збігом обставин цей персонаж вирішив побавитися в Ікара...
...Була ще мадам Семенюк-Самсоненко. Не буду вдаватися в деталі фінального акту її драматичної історії.
Словом, дехто розміркував десь так само, як ми з Вами, але зробив це раніше. Набагато раніше. І подбав про неприємні для себе наслідки. Точніше сказати - про зведення до мінімуму цих наслідків.
І ще буде.