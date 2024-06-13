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Новини Війна
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60% українців вважають, що мета РФ - це геноцид та знищення нації, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість українців вважають дії РФ геноцидом

Більшість громадян України вважають, що мета агресивної війни РФ - це геноцид та знищення української нації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в опитуванні КМІС, проведеному 16-22 травня 2024 року.

"Більшість українців – 60% – вважають, що Росія прагне знищити українську націю (34%) або навіть здійснити фізичний геноцид більшості населення (26%). Ще 6% українців вважають, що Росія хоче підкорити всі території, хоча і лишити їм певну культурну автономію в складі Росії", - зазначають соціологи.

Водночас 12% вважають, що Росія прагне змінити владу та створити маріонеткову державу, яка буде слухатися у всьому Росію.

Лише 7% українців вважають, що РФ прагне зберегти за собою вже окуповані території та насправді не претендує на всю або більшість територій України.

"Крім цього, один з варіантів відповідей був сформульований таким чином, щоб бути наближеним до російської пропаганди, а саме – проведення "денацифікації" та демілітаризації України без посягань на незалежність України. Лише 5% респондентів обрали цей варіант", - додали в КМІС.

Більшість українців вважають дії РФ геноцидом

Читайте також: 59% українців досі довіряють Зеленському, 36% - не довіряють, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

КМІС провів опитування 16-22 травня 2024 року громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання про те, якою є, на думку українців, мета Росії у війні проти України. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1067 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1067 респондентів 22 до 24 лютого 2022 року проживали на території, яка зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

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Автор: 

опитування (1942) КМІС (335)


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Топ коментарі
+17
До 40 ще не дійшло.

"Нє всьо так андазначна!. "Какая разніца", "Палітікі мєжду сабой дєрутся, а прастой народ страдаєт"
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13.06.2024 11:31
+6
Так это ж не только цель рф, это еще и цель зеленой шоблы. Они ж в одной связке работают, если еще кто-то не понял
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13.06.2024 11:32
+6
Ну для чого ж усіх знищувати - хто ше шевелиться - під ружьио - і на Захід
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13.06.2024 11:32
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До 40 ще не дійшло.

"Нє всьо так андазначна!. "Какая разніца", "Палітікі мєжду сабой дєрутся, а прастой народ страдаєт"
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13.06.2024 11:31 Відповісти
40% ждунів з лайном замість мізків
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13.06.2024 11:44 Відповісти
Ну, на початку(у 2019) їх було майже 75%. Це вже "прогресс". Правда, як подумаєш якою кров'ю дається оце "прозріння" бидломаси, як змінюєтья ота тупа довіра до наркомана, що побачив "мір в глазах путіна", то вити хочеться від люті!
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13.06.2024 12:00 Відповісти
Так это ж не только цель рф, это еще и цель зеленой шоблы. Они ж в одной связке работают, если еще кто-то не понял
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13.06.2024 11:32 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/315349415801287/permalink/1391128591556692/?mibextid=TrneLp&rdid=PcP94KluWrTlPW6v&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2FZF3gvZRdz8vu6WAH%2F%3Fmibextid%3DTrneLp
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13.06.2024 11:43 Відповісти
Ну для чого ж усіх знищувати - хто ше шевелиться - під ружьио - і на Захід
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13.06.2024 11:32 Відповісти
Именно так!
На очередной Аустерлиц и Брусиловский подрыв прорыв. На очередной Афган, Чечню, Чехословакию. На очередную кнр и кндр и Вьетнам зелеными человечками (ака "военными советниками)
С очередными жуковыми и кутузовыми.
Так что за каждым ухилянтом придут, не отсидятся!!! Ну а менты и прокуроры - первые полицаи, практика Херсона показала
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13.06.2024 11:45 Відповісти
Ну це і буде знищенням. Зрозуміло, що вони не будуть просто стріляти українців. Нас знищать на західному фронті у штурмах Рейхстагу. Наші родини загинуть на безоплатному виробництві. Частина загине на Камчатках-Магаданах після того як наших змусять помінятися квартирами з тамтешніми жителями. За одне покоління ми зникнемо. Мізерна частина виживших будуть знати про українство виключно в розрізі червоних шароварів та піснів про соловейка.
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13.06.2024 12:01 Відповісти
5 % відсотків кончених дебілів... це мало чи багато...
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13.06.2024 11:32 Відповісти
еще и очеень мало учитывая сколько ваты было еще 10-12 лет назад))))
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13.06.2024 11:39 Відповісти
Ці 5 % це махрові рашисти, які живуть в Україні і навіть не соромляться під час проведення опитування повідомляти про свою рашистську позицію. Але це не виключає що вони «кончені дебіли» як ви про них пишете.
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13.06.2024 11:41 Відповісти
И на волонтеров нападают среди белого дня.
Если их не начать прикапывать, через 20 лет будем плакать "а за что нация боролась, крови столько пролила".....
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13.06.2024 11:46 Відповісти
У 2014-му таких було відсотків 13 (ті, хто вважали, що в Україні другою офіційною мовою має бути людоїдська)
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13.06.2024 11:56 Відповісти
А хіба вата помаранчевого кольору?
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13.06.2024 11:34 Відповісти
Саме після Помаранчевої революції, і влада, яка прийшла, зокрема Гриценка, Тимошенко, вони були причетні до того, що армія продала багато того, що було вкрай потрібно."
Про це в ефірі "Прямого" у ток-шоу "Прямий ефір" заявив народний депутат України Олександр Бригинець.
21 ноября 2018
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13.06.2024 11:56 Відповісти
Всяка буває. Пригадайте хоча б Червонця та Жванію (земля йому скловатою!).
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13.06.2024 13:51 Відповісти
Хтось і досі щось "вважає"?
Достатньо поглянути на етнічний склад населення окупованих територій (він вже заміщується).
Достатньо згадати, скільки українських навчальних закладів у Криму.
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13.06.2024 11:36 Відповісти
Ну яка мета у кацапів? Якщо для них ні України, ні українців не існує, і Україну придумав Лєнін, а українці - це обдурені Заходом русскіє? Неважко здогадатися.
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13.06.2024 11:40 Відповісти
40% не проти називатися "русскими" чи досі вважають "какая разница"
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13.06.2024 11:41 Відповісти
Вышел зеля из Омана
Взял он бабки без обмана
И сказал ему https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIgzSuac8uShN2D5o_O3_lfedu0K_QzzO6gR7V0cES2_c69lRt завгар
Что б розминував Чонгар
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13.06.2024 11:42 Відповісти
на мою думку ціль максимум окупація всієї території зі знищенням патріотів та без врахування супутніх жертв. ціль мінімум - поточна ситуація їх цілком влаштовує.
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13.06.2024 11:48 Відповісти
А оті 73% що думають?
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13.06.2024 11:49 Відповісти
Кацапское "они же нам братья" - лицемерная ложь и прикрытие столетней ненависти к нам!
Поехал учиться в москву и первый вопрос ко мне был - хохол?
Потом служил офицером и когда прибыл в часть первый вопрос ко мне был - хохол?
После службы вернулся в Украину и сейчас понимаю, что это было самое правильное решение в моей жизни потому, что кацапы - тупые, полуграмотные, злобные, зомбированные чмошники!
П.С.
В институте был одним из лучших студентов, а в армии - одним из лучших офицеров, поэтому по возможности гнобил этих ущербных, особенно в армии....
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13.06.2024 11:52 Відповісти
І кого знову опитували? Де хоч один свідок опитувань?

Коли вже розслідування проведуть - хто замовляв, з якою метою, скільки коштувало це бюджету й на які офшори бабло спливло? СБУ вже давно повинно було перевірити ці організації з дебільних опитувань. Хто організатор, скільки через ці пралки пройшло й куди.
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13.06.2024 12:05 Відповісти
Мабуть, йдеться про середньопотолочні значення. Так виглядає, що в подібних розрахунках фахівці КМІСу впєрєді планєти всєй.
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13.06.2024 13:49 Відповісти
А 40% це ждуни?
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13.06.2024 12:08 Відповісти
"Ждуни" це в основному ті хто відносить себе до "русских", ті які прагнуть стати вертухаями у "в'язниці народів", а переважною більшістю в цьому соціальному прошарку є ті, кого ще свого часу всім відомий Колчак назвав "извозчиками и проститутками" та закликав не знищувати їх ...
Ось ця суміш і є горезвісні "73%"
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13.06.2024 14:38 Відповісти
А цель украинского правительства и просроченного президента - помочь им в этом всеми возможными способами. Если бы не продажная украинская власть, предавшая Украину и наш народ, скорее всего и войны бы не было. А если и была бы, то жертв было бы гораздо меньше!
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13.06.2024 12:15 Відповісти
"...просроченный президент..." - точне формулювання відсікає будь-які спекуляції щодо сумнівної легітимності. Тут вже не посперечаєшся ...
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13.06.2024 14:49 Відповісти
Блін - виходить таки в Україні залишилося 40% ідіотів !
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13.06.2024 12:16 Відповісти
Зауважте: це якщо вірити КМІСові.
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13.06.2024 13:47 Відповісти
Це і є мета "русского мира" ,знищення України як держави ,знищення українців як нації ,когось знищити фізично ,когось вислати на сибір, росія це імперія зла ,тюрма народів ,тому тільки знищення цього нациського терористичного утворення під назвою рф принесе мир .
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13.06.2024 12:27 Відповісти
Сарана з "мухосранська" яка перетворює місце своєї появи у все той же "мухосранськ" повинна знищуватися, а місце її розмноження дезінфікуватися ...
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13.06.2024 15:25 Відповісти
Який малий відсоток прозрілих! Що касаби роблять не так ,що б більшість протрезвіла??Хіба не бомбують вони міста і села, ? Хіба не вбивають вони стариків і дітей?? Що зробити касабам , що б відсоток укронацистів сягнув дев'яностовідсоткової межі?? Взірвать планету? До того йде...
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13.06.2024 13:08 Відповісти
Тому КМІСові з його рахувальними навичками та й тарифи для населення придумувати...
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13.06.2024 13:46 Відповісти
Мені знається що на світло - то реально вони вигадали й економічно обгрунтували..на опитування чекаю - "наскільки ви задоволені цінами на комуналку" з результатими, що відсотків 60 повністю задоволені..
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13.06.2024 16:03 Відповісти
Зі світлом - то брателі Ахметову тре' було колючку з дупи витягти. А де на то взяти грошей? Правильно: бєз лаха і жизнь плаха.
А де стільки лохів знайти? Правильно: там, де досі бодай щось платили.
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13.06.2024 16:31 Відповісти
За великим рахунком, треба посадити тих, хто виставляв державну власність на торги й дозволив прихватизувати. В тому числі й керівництво Держмайна. А всю критичну інфрасткуктуру повернути державі. Бо заманали вже ці пильщики бабла. Як доходи - то їм, а як відновлювати - то держава. Тримають нас просто у заручниках.
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13.06.2024 17:50 Відповісти
. А ось тут виходить дуже цікава картина. Де зараз незабутнє куЧМО? Поза межами України - десь в абсолютно безпечному місці. Та й охорони кругом него стільки, що будь-який сицилійський "хрещений батько" вдавився б із заздрощів.
...Був ще колись такий кумедний персонаж - Чечетов. Той, що лапками умів цікаво розмахувати. А потім за дивним збігом обставин цей персонаж вирішив побавитися в Ікара...
...Була ще мадам Семенюк-Самсоненко. Не буду вдаватися в деталі фінального акту її драматичної історії.
Словом, дехто розміркував десь так само, як ми з Вами, але зробив це раніше. Набагато раніше. І подбав про неприємні для себе наслідки. Точніше сказати - про зведення до мінімуму цих наслідків.
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13.06.2024 18:57 Відповісти
Кирпу до тієї ж компанії, він хоч і не з Держмайна, але залізниця, міністр транспорту..там стільки вкрадено, не витримав і самозастрелився..двічі..
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13.06.2024 19:20 Відповісти
Кирпа, Кравченко... Було багато таких "самогубств".
І ще буде.
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13.06.2024 19:27 Відповісти
 
 