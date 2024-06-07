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опитування (1851) КМІС (322) Слуга народу (2800)

55% українців негативно оцінюють діяльність партії "Слуга народу", - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Яка оцінка діяльності партії Слуга народу? Опитування КМІС

55% опитаних громадян України негативно оцінюють діяльність президентської партії "Слуга народу".

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що скоріше або дуже добре оцінюють діяльність партії "Слуга народу" – 7% українців.

Водночас третина респондентів з-поміж опитаних, або 31%, оцінюють діяльність "Слуги народу" ні добре, ні погано.

Погано або дуже погано оцінили діяльність партії 55% громадян України.

Оцінка діяльності президентської партії
Оцінка діяльності президентської партії

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 59% українців досі довіряють Зеленському, 36% - не довіряють, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 
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Топ коментарі
+66
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07.06.2024 11:38
+58
- Послухайте, а чому ви, депутати від «СН» не носите значок належності до партії, як вимагає президент?

- Ага… Спробуй, одягни… Щоб на вулиці в лице плювали, а то і морду били?

*
"Питають "Слугу урода", в перерві між засіданнями:
- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...

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07.06.2024 11:28
+52
Досить писати гадості за "ЗЕ" ! Я не встигаю їх лайкати !
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07.06.2024 12:42
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почало вже нарешті доходити насєлєнцам зе сратим
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07.06.2024 11:19 Відповісти
- Послухайте, а чому ви, депутати від «СН» не носите значок належності до партії, як вимагає президент?

- Ага… Спробуй, одягни… Щоб на вулиці в лице плювали, а то і морду били?

*
"Питають "Слугу урода", в перерві між засіданнями:
- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...

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07.06.2024 11:28 Відповісти
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07.06.2024 11:38 Відповісти
Досить писати гадості за "ЗЕ" ! Я не встигаю їх лайкати !
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07.06.2024 12:42 Відповісти
З 2002 РОКУ нововибрана влада подобалася українцям максимум три роки. а ці вже при владі % років, Залишається дрібничка. перемогти Пуйла , а потім провести вибори,
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07.06.2024 12:47 Відповісти
нічого їм так і не дійшло, ще більш упоротого оберуть.
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07.06.2024 16:36 Відповісти
Ще не дуже, якщо 59 відсотків довіряють зеленському, пєчальноє зрєліщє
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07.06.2024 17:35 Відповісти
Царь хароший... (с)
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07.06.2024 11:26 Відповісти
Біполярний розлад...
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07.06.2024 20:23 Відповісти
Та! - вже и Безугла казала - шо іх не мішало б розстріляти
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07.06.2024 11:20 Відповісти
А Безмозгла не подумала що її під розстрільну стінку поставлять у першій десятці?
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07.06.2024 11:32 Відповісти
"Безугла" і "подумала" - це з різних словників.
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07.06.2024 11:55 Відповісти

Точно - ніт!
Мар'яша - особина, котра головою (зокрема ротом) говорить, а не думає.
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07.06.2024 20:26 Відповісти
Ги-ги...😁😂👍
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07.06.2024 21:13 Відповісти
Ну все, тепер КМІСу роздатуть повістки...
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07.06.2024 11:21 Відповісти
!!!!!!!!!!!
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07.06.2024 12:10 Відповісти
2% прикоритників, 5% клінічних дебілів - це норма. Але 31% ждунів і какіхразніц - хана Україні
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07.06.2024 11:22 Відповісти
Як справедливо і радісно проспівав колись Фредді Мерк'юрі, "Гав-но!"
)))
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07.06.2024 11:23 Відповісти
Ще ніхто не притягував стільки лайна у стіни парламента,як це зробив підлеглий фсбешника ермака який видає себе за президента.
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07.06.2024 11:27 Відповісти
з кожним днем якісь "чудові" новини...там підвищення тарифів, там подорожчання палива, там відключення, також поправка на ТЦК..... золоті часи...стабільна лише зарплатня топ чиновників і наших обранців
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07.06.2024 11:28 Відповісти
Дуже добре оцінили себе самих слуги, і дійсно, у них самих все дуже добре
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07.06.2024 11:28 Відповісти
В 2019-му було 73%, а зараз 7. А шо случілось? За кордон здриснули чи прозрьєлі?
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07.06.2024 11:29 Відповісти
Шифруються. Ану як під виглядом опитування хтось... зацікавлений... шукає зє!-лохторат, щоб набити писок чемно за все подякувати.
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07.06.2024 20:29 Відповісти
😁😂
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07.06.2024 21:16 Відповісти
Отже, 68% рашистів кажуть "Слугам народу" зер гут, Вольдемар?
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07.06.2024 11:29 Відповісти
7 відсотків упоротих наглухо.
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07.06.2024 11:29 Відповісти
В народа ще не питали - це тільки зепутати.
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07.06.2024 11:31 Відповісти
ЗА ЩО ПІДТРИМУВАТИ ЗЕЛЕНИХ ПОТВОР?
ЗА КРАДІВНИЦТВО?
ЗА МОНАКО?
ЗА КОРУПЦІЮ?
ЗА АНТИУКРАЇНСЬКІ ЗАКОНИ?
ХОЧУ ПОБАЧИТИ ТИХ 30 ВІДСОТКІВ, ЯКІ ЇХ ПІДТРИМУЄ...
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07.06.2024 11:32 Відповісти
За Оман?
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07.06.2024 19:56 Відповісти
31 відсоток дебілів нейтральних ще є, вони і к рашці нейтральні я гадаю
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07.06.2024 11:34 Відповісти
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07.06.2024 11:35 Відповісти
Я десь вже чула таке: за два сольдо, за два су, на маму с папой донесу, и верит наш король в донос, донос, донос!
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07.06.2024 16:07 Відповісти
"дуже погано" то не підходить Вони шкідники і запроданці, ці потвори можуть тільки руйнувати, красти і брехати (то добре вних виходить)
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07.06.2024 11:36 Відповісти
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07.06.2024 11:37 Відповісти
Як можна було вибрати таке лайно. Та тільки за одне то:" ********* палички...." ще курва, ті палички будуть вилазити вам проблядям кацапським -горлом. Томос- термос. ЯК!?! Де були ваші мізки !?!?! Чорт забирай!!!
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07.06.2024 16:12 Відповісти
Щодо СН: - 31% пофігистів, 7% клінічних ідіотів; щодо ЗЕ: -59% звичайних дурнів, у яких відсутнє чи нерозвинене критичне мислення.
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07.06.2024 11:42 Відповісти
Цікаво, хоч один з коментаторів під опитування потрапив? Чи це знову опитування заради виводу бабла?
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07.06.2024 11:42 Відповісти
Ні, це опитування серед своїх. Хто пам' ятає як вибирали кучму . Я сама з Вінниці,є у нас така лікарня, там лікують психічно хворих, наркоманів і все таке інше. Так от, зібрали паспорти, і зразу шантаж не підпишиш не віддаш голос- злетиш з роботи. І таке прокотилось по всіх вінницьких лікарнях. І тепер маємо, те що маємо!!!
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07.06.2024 16:18 Відповісти
Ну й зараз так вибори проводять.

Опитування просто малюють..
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07.06.2024 16:57 Відповісти
Здається, минулого тижня мені телефонували з "Рейтинга". Але про довіру/недовіру до зє! там навіть близько не йшлося.
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07.06.2024 20:32 Відповісти
Як би йшлось - Ви б точно незабули таке)
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07.06.2024 20:59 Відповісти
Дерьмак редагував ? Ясна річ. Бо хіба він покаже глобальному поцу, що вони двоє лузери. А так є ще ходи - ми ещьо могйом побороться . Вуличні сутенери в кедах.
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07.06.2024 11:46 Відповісти
сім відсотків манкуртів і латентних колаборантів - це досить непогана цифра. Могло бути і гірше.
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07.06.2024 11:47 Відповісти
всеодно багато, хотя якщо припустити що це скажемо ті хто при кориті то тоді ясно.... В іншому я не можу зрозуміти як стільки фанатів зелених дигинератів набралось
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07.06.2024 12:26 Відповісти
Маю підозру, що їх все ж більше. Ті з них, котрі хитріші, сидять ціхо - шифруються.
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07.06.2024 20:35 Відповісти
ну, виборці у нас завжди всі шифруються. Розшифровка на короткий проміжок часу на один день трапляється приблизно раз на п'ять років.
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07.06.2024 20:56 Відповісти
Тобто дебілів в країні ще дофіга, тре їх новими зеленими тарифами додавити
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07.06.2024 11:49 Відповісти
просто зелені дебіли думали що війна вигідна лише Пороху, і варто лише вибрати свого хлопчика, який поїде до *****, пожартує там, "попьє горілочки" - і все завершиться. А зараз так вийшло що і війну не завершити так просто, і взагалі скоро навіть зеленим дебілам прийдеться служити в армії, а не тільки патріотам. Тому вони ото так і розчарувалися
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07.06.2024 11:52 Відповісти
СН і партією важко назвати ,це зброд з не дуже високим інтелектом.
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07.06.2024 12:07 Відповісти
"що скоріше або дуже добре оцінюють діяльність партії "Слуга народу" - 7% українців"

Виходить, що в Україні 2.5 млн прихильників партії слуга уроду?! Це приблизно 300 тисяч чоловіків призовного віку які зараз у тилу. То навіщо та примусова мобілізація, коли в країні стільки фанатів верховного гівнокомандуючого
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07.06.2024 12:08 Відповісти
І ще хтось вірить в цих клоунів, я думаю , що таких гомористів, гнид, злодіїв, некомпетентних у всіх сферах життя Країни , за роки Незалежності ще не було!
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07.06.2024 12:18 Відповісти
Пане, вони були, тільки чекали свого часу.
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07.06.2024 16:27 Відповісти
Нет не плохо оценивают, а хотят дать по лицу за такую непрофессиональную, антинародную, антигосударственную, кумоскую, бестолковую политику. Причем, в чем не откажешь зеленым деятелям - это в стабильности, как были бестолочами в первый день после избрания, так ничему и не научились за трудные 5 лет. Удивительное постоянство...
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07.06.2024 12:25 Відповісти
моносброд що тут казати...повне фіаско! такого навіть "риги" не досягли!
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07.06.2024 12:34 Відповісти
Це при тому, що величезна частина риго-фанклюбу зосереджена в окупованих Луганську з Донецьком.
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07.06.2024 20:38 Відповісти
32% украинцев оценивают деятельность партии "Слуга народа" как "очень плохо", - опрос КМИС. Источник:
=============
Хтось бреше. Тільки всього 5% з 73-х набралося розуму?
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07.06.2024 13:00 Відповісти
Зеленський та його шобла така сама мразота і небезпека для України, як Орбан і його шобла для ЄС.
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07.06.2024 13:09 Відповісти
Значно, значно більше.
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07.06.2024 15:28 Відповісти
Якщо припустити,що цифри реальні,то з таким народом шлях в тайгу,а не в Європу.
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07.06.2024 13:18 Відповісти
Такого уродлівого парламенту ще в нас не було. Да, сиділи там вороги, але вони хоча би були розумними і не ганьбили себе і верховну раду, як ці ідіоти
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07.06.2024 13:19 Відповісти

Чомусь нагадався "гігант мислі" Царьов...
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07.06.2024 20:40 Відповісти
👍🤝😁😂
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07.06.2024 21:27 Відповісти
Він був один. А тепер там 300 царьових
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08.06.2024 14:23 Відповісти
Були вони там, були. Мабуть, Ви встигли призабути тих недолугих риго-персонажів: Лук'янова, Тадеєва, покійного Чечетова, Бахтєєву, Лєнку Бандарєнку...
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08.06.2024 16:23 Відповісти
Так вони далеко не ідіоти.
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08.06.2024 16:59 Відповісти
Тут дискусійне питання. Артур Конан Дойл вважав, що найбільшим дурнем є дурень із залишками розуму . І я схильний погодитись із англійським класиком.
Серед перелічених персонажів гідну конкуренцію Царьову за "жовту майку лідера" у першості з ідіотизму Лук'янов цілком навіть може скласти.
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08.06.2024 17:40 Відповісти
Хіба нема 90 процентів ?
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07.06.2024 13:32 Відповісти
Ще 45% довбойобів залишилось - частина з них невиліковні...
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07.06.2024 13:35 Відповісти
Все це точно знову повторюється ! Про що свідчать опитування, проведене 23 августа 2012 соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи", повідомляє "Дзеркало тижня". Про катастрофічну ситуацію яка була з продажним антиукраїнським ригоАнальним парламентом і урядом зрадників від яких мало чим відрізняється і влада українофобів ЗЕбілів коропціонерів. Український народ тоді підтримував діяльність антиукраїнського ригоАнального парламенту ЗЕКА мізернно лише - 4%, Кабміну - 7%. Так ще трохи і теж такий ж катастрофічний рейтинг який був у прокремлівській - антиукраїнській ригоАнальній банді ЗЕКА буде і у продажній антиукраїнській - прокремлівській банді ЗЕбілів - хапуг (слуг кремля) які тільки шалено нестримно крадуть та несамовито підтримують ворожу московську церкву МП. Але український народ їх також як і ригоАналів жорстко змете з Олімпу влади і викине до ЗЕКА в паРашу.
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07.06.2024 15:08 Відповісти
Люди діляться на 2 групи:

- одна група розуміє, що коли всунути в розетку два пальці, то тебе вдарить електромтрумом.

- другій же групі потрібно всунути пальці в розетку, щоб це зрозуміти.

В 2019 році 73% населення всунуло пальці в розетку...
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07.06.2024 17:57 Відповісти
Це вже третья група-всунули пальцi i не порозумнiшали...☹️
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07.06.2024 21:32 Відповісти
Є ще третя група - істоти, котрим подобається пхати в розетку пальці.
Байдуже, що на них чекає Премія Дарвіна, - вони все одно десь беруться.
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08.06.2024 00:59 Відповісти
Ось так і здійснюється маніпуляція. 😁 Адже можна було написати у щаголовку: "Лише 7% опитаних позитивно, чи швидше позитивно оцінюють діяльність партії" Слуга народу". І у цьому випадку загальна інформація під заголовком та сама, але стаття має зовсім інший ефект. 😊
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07.06.2024 19:34 Відповісти
Ці опитання - фейк, насправді негативно ставляться вже 90%, решта 10 -це ті, хто працює у органах влади, має розпили та держ. контракти за завищенними цінами та їх родичі, а також глядачі марафону.
Було відео, де у київській багатоповерхівці повісили портрет Зелі у ліфті, так кожен, кто заходив висловлював негатив до нього.
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07.06.2024 20:47 Відповісти
Неужели начало отпускать ?
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07.06.2024 20:54 Відповісти
Та де там!
Вар'яти лишаться вар'ятами попри все. Єдине, що поміняється, - прізвище дурнуватого фріка, за якого вони хором голоснуть.
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08.06.2024 01:06 Відповісти
Дотепно, але правдиво.
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08.06.2024 09:03 Відповісти
55% не знают, какому народу служит партия, Зеля и Беня, таки информированы.
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07.06.2024 21:00 Відповісти
То у нас 7 відсотків уродів і 30 ждунів..., пора стирати!
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07.06.2024 22:14 Відповісти
Як можна оцінювати зелене лайно га підошві в Українців???
Люстрація = 3 м вірьовки для отого зеленого непотрібу!
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07.06.2024 22:17 Відповісти
зеля таки об'єднав схід і захід разом, "дуже погано" практично однакові цифри)
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07.06.2024 23:04 Відповісти
Негативно - дуже-дуже-дуже.......
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08.06.2024 04:50 Відповісти
Всем зелеДрочерам по калашмату и на Бахмут, биомусор не жалко, баб из секты олега винника на курсы фельдшеров и туда же...
..
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08.06.2024 05:16 Відповісти
Вже стільки народ написав "компліментів" що і додати нічого. Просто гниди...
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08.06.2024 05:23 Відповісти
порох втратив 8 млн виборців, але п'ять років його каденції не зрівняти з останніми п'ятьма роками (в 2014 р. за пороха проголосували 9,8 млн в виборців; в першому турі 2019 тільки 1,9 млн.).
За зє-дегенерата в першому турі проголосували тільки 4, 5 млн, за слуг при парламентських виборах - 5,3 млн. За п'ять років повного геноциду українців у зє-покидька 59 відсотків??? Опитування проводилося в Верховній раді?
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08.06.2024 12:21 Відповісти
Швидко йдемо: - коли буде 73 буду вважати що народ порозумнішав . АРХ М
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08.06.2024 17:02 Відповісти
Партия имеющая 7 процентов поддержки или это которые в теме, тоже до конца войны? Никаких перевыборов. Один простой вопрос, а они заинтересованы тогда в окончании, чтобы снова стать фотографами влучшем случае. Потому что вопросов к ним будет много. Начиная с зарплат в конвертах
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08.06.2024 19:54 Відповісти
А им какое дело до твоих вопросов, вот к примеру был такой Гелетей, чего я здесь только не читал, некоторые были готовы его растерзать, поговаривают что купил имение в Англии и вертел всех на известном органе с их вопросами.
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08.06.2024 21:46 Відповісти
оті що нейтрально ставляться - то страшні люди

отак нейтрально підійде, нейтрально схопить за шию у подвійний нельсон, і нейтрально порахує до тисячі

нейтрально, без жодних емоцій
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09.06.2024 03:06 Відповісти
Наконец он наступил - КОНЕЦ ЭПОХИ БИНЕСА, в ОПИДИОТРЕ (офисе Простых идиотских решений) ржут с ФОПов
https://www.youtube.com/watch?v=pbc1EA1sbcM
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09.06.2024 08:38 Відповісти
 
 