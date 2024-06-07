55% українців негативно оцінюють діяльність партії "Слуга народу", - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
55% опитаних громадян України негативно оцінюють діяльність президентської партії "Слуга народу".
Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що скоріше або дуже добре оцінюють діяльність партії "Слуга народу" – 7% українців.
Водночас третина респондентів з-поміж опитаних, або 31%, оцінюють діяльність "Слуги народу" ні добре, ні погано.
Погано або дуже погано оцінили діяльність партії 55% громадян України.
Топ коментарі
+66 саша паламарчук
показати весь коментар07.06.2024 11:38
+58 Яр Холодний
показати весь коментар07.06.2024 11:28
+52 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар07.06.2024 12:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Ага… Спробуй, одягни… Щоб на вулиці в лице плювали, а то і морду били?
*
"Питають "Слугу урода", в перерві між засіданнями:
- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...
Точно - ніт!
Мар'яша - особина, котра головою (зокрема ротом) говорить, а не думає.
)))
набити писокчемно за все подякувати.
ЗА КРАДІВНИЦТВО?
ЗА МОНАКО?
ЗА КОРУПЦІЮ?
ЗА АНТИУКРАЇНСЬКІ ЗАКОНИ?
ХОЧУ ПОБАЧИТИ ТИХ 30 ВІДСОТКІВ, ЯКІ ЇХ ПІДТРИМУЄ...
Опитування просто малюють..
Виходить, що в Україні 2.5 млн прихильників партії слуга уроду?! Це приблизно 300 тисяч чоловіків призовного віку які зараз у тилу. То навіщо та примусова мобілізація, коли в країні стільки фанатів верховного гівнокомандуючого
=============
Хтось бреше. Тільки всього 5% з 73-х набралося розуму?
Чомусь нагадався "гігант мислі" Царьов...
Серед перелічених персонажів гідну конкуренцію Царьову за "жовту майку лідера" у першості з ідіотизму Лук'янов цілком навіть може скласти.
- одна група розуміє, що коли всунути в розетку два пальці, то тебе вдарить електромтрумом.
- другій же групі потрібно всунути пальці в розетку, щоб це зрозуміти.
В 2019 році 73% населення всунуло пальці в розетку...
Байдуже, що на них чекає Премія Дарвіна, - вони все одно десь беруться.
Було відео, де у київській багатоповерхівці повісили портрет Зелі у ліфті, так кожен, кто заходив висловлював негатив до нього.
Вар'яти лишаться вар'ятами попри все. Єдине, що поміняється, - прізвище дурнуватого фріка, за якого вони хором голоснуть.
Люстрація = 3 м вірьовки для отого зеленого непотрібу!
..
За зє-дегенерата в першому турі проголосували тільки 4, 5 млн, за слуг при парламентських виборах - 5,3 млн. За п'ять років повного геноциду українців у зє-покидька 59 відсотків??? Опитування проводилося в Верховній раді?
отак нейтрально підійде, нейтрально схопить за шию у подвійний нельсон, і нейтрально порахує до тисячі
нейтрально, без жодних емоцій
https://www.youtube.com/watch?v=pbc1EA1sbcM