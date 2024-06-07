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Зеленський (22416) опитування (1851) КМІС (322)

59% українців досі довіряють Зеленському, 36% - не довіряють, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Яка динаміка довіри українців до Зеленського? Опитування КМІС

Рівень довіри українців до президента України Володимира Зеленського поступово знижується з лютого 2022 року. Станом на травень 2024 року більшість опитаних довіряють главі держави.

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли Зеленському.

Проте до лютого 2022 року рівень довіри поступово знизився до 37% (і напередодні вторгнення вже було більше тих, хто йому не довіряє).

"Станом на травень 2024 року 59% довіряють В. Зеленському, 36% – не довіряють", - зауважили соціологи.

Рівень довіри Зеленського - опитування КМІС

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 49% українців заявили про погіршення ситуації із економікою за президентства Зеленського, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Після вторгнення рівень довіри до президента Зеленського зріс до 90%, але до кінця грудня 2023 року упав до 77%, а до лютого 2024 року – до 64%.

Рівень довіри Зеленського - опитування КМІС

Дослідження тривало 16-22 травня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 002 респонденти у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 43% українців вважають, що ситуація із демократією за президентства Зеленського погіршилася, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі
+42
ви жартуєте ??? ретин зе-н*ркомана, янелоха оманського там завищений мінімум у 10 раз !!!

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07.06.2024 11:13
+32
Итак, весной 2019 года, когда публика проголосовала за клоуна, вы что же, думали, что он подучится и начнет что-то делать полезное? Или думали, что пациент, заработавший свои деньги в москве, начнет исполнять какие-то феноменальные номера на пользу Украине? Нет? А что вы думали, он будет делать? Не это ли, что делает сейчас? Это что же для вас стало откровением? Пойдем дальше. Осенью 2019 года, когда та же самая публика избрала монобольшинство опять же, состоящее из стентаперов, пранкеров и шлеперов, чего вы от них ждали? А после того, как их стадом погнали в Трускавец, для кого-то остались какие-то не закрытые вопросы? Если вы себе не строили каких-то глупых иллюзий, то должны были понимать, что это пришла братва, которая будет тащить все, что только можно, она будет об*ераться на каждом шагу и при случае, впрыгнет в роль Вити Янукевича, который в ноябре 2013 года, в Сочи, слил Украину за 3 миллиарда долларов. Так они все это последовательно делают все эти пять лет. И то, что они не сдали Украину, не их заслуга. Это случилось вопреки их действиям... https://dl-news.defence-line.org/?p=32202
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07.06.2024 11:08
+30
МАЯЧНЯ !!!
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07.06.2024 11:06
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Бекешкіна померла, але її справи в КМІС продовжують жити.
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07.06.2024 12:45 Відповісти
Оце свістьож так свістьож ...
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07.06.2024 12:55 Відповісти
Або в нас нація невиліковних імбецилів, яка приречена на самознищення через свій ідіотизм, або це повний піздьж. Довіряти гундосій брехливій потворі, яка привела країну до повної катастрофи? Це яким відбитим на голову дегенератом взагалі треба бути?
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07.06.2024 13:05 Відповісти
Не ведись всі змі в Україні узурповані , вільних нема і не було доречі
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07.06.2024 13:16 Відповісти
Та це видно. Плюс, усі люди, з якими я перетинаюся, в мережах і реалі (крім проплачених ботів), вже відкрито ненавидять Гундоса. Підтримки цьому утирку серед населення немає, отож схиляюся до другого варіанту - повний піздьож за бабло.
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07.06.2024 13:20 Відповісти
І даремно. Не можна судити за всіх по своєму колу оточення, оскільки ви його підбираєте під себе. От серед моїх друзів та знайомих за Порошенка голосувало 90%. Серед друзів - 100%. І що? Це означає, що за Зє намалювали?
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07.06.2024 16:04 Відповісти
І те і те,з постійними змінами в протилежні сторони.Броунівський рух
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07.06.2024 15:38 Відповісти
На цензорі довіряють відсотка півтора, а цензор це і є зріз суспільства
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07.06.2024 13:10 Відповісти
Є три види брехні: маленька, велика і статистика... Там просто кому між 5 і 9 "загубили".
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07.06.2024 13:20 Відповісти
Говорять, 1% довіри Зеленському важить 1 "броньоване" місце...
Так що, скоро й 146% довіри не здивують
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07.06.2024 13:25 Відповісти
впевнений в собі, з грізним поглядом, який знищує ворогів...
хіба можна НЕ довіряти такому "вождю" нації ? Отож бо... АРТИСТ !!

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07.06.2024 13:44 Відповісти
Ніколи не повірю шо зеленському довіряє 60% українців, мабуть дзвонили родичам та друзям з партії слуга народу або ж намалювали цифру шоб нелоха порадувать
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07.06.2024 14:33 Відповісти
Хахахахахахахахахахахах.Сколько "социологов"получило бронь от армии в качестве оплаты "работы"?
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07.06.2024 15:24 Відповісти
Який сенс довіряти провладним конторам?
Реальний рейтинг лідора 15-20%
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07.06.2024 15:42 Відповісти
Брехня, лише 1-3% від привладних чиновників корупціонерів
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07.06.2024 20:05 Відповісти
Всі, хто оце пишуть, що брехня і т.п. Підітььна якийсь інший новинний сайт, типу 1+1 чи щось таке, і подивіться, які там люди. Цензор самий опозиційний із популярних новинних сайтів, тому тут і стільки "порохоботів".
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07.06.2024 16:06 Відповісти
А реальність - в плані кількості зєбілів - вона інша, на жаль. Тому я абсолютно довіряю цим опитуванням.
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07.06.2024 16:08 Відповісти
Ніхто за наших більше 30 років не навчив наш нещасний народ правильно голосувати і правильно оцінювати обраних. Тільки намагались дурити. Ото і маємо.
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07.06.2024 22:35 Відповісти
Навчив? Що це за совковий підхід такий, де повинні все розжувати і покласти в рота? А сам цей нарід подумати не може? Ой ой, вони ж бідні нещасні, не хочуть звивини напружувати, давайте їх пожаліємо🙄
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08.06.2024 09:58 Відповісти
Особисто я не вірю. Ми ж не на Марсі живемо, а в Україні, спілкуємося зі знайомими, друзями, простими громдянами і звичайно є ще упопроті безмозглі, які підтримують Зе, але до 80% народу проти нього, вони його просто ненавидять і ніяк не можуть бути проти і одночасно підтримувати.
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08.06.2024 09:58 Відповісти
Знову натягують сову на глобус.
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09.06.2024 00:36 Відповісти
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