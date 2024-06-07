59% українців досі довіряють Зеленському, 36% - не довіряють, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Рівень довіри українців до президента України Володимира Зеленського поступово знижується з лютого 2022 року. Станом на травень 2024 року більшість опитаних довіряють главі держави.
Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли Зеленському.
Проте до лютого 2022 року рівень довіри поступово знизився до 37% (і напередодні вторгнення вже було більше тих, хто йому не довіряє).
"Станом на травень 2024 року 59% довіряють В. Зеленському, 36% – не довіряють", - зауважили соціологи.
Після вторгнення рівень довіри до президента Зеленського зріс до 90%, але до кінця грудня 2023 року упав до 77%, а до лютого 2024 року – до 64%.
Дослідження тривало 16-22 травня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 002 респонденти у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України.
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Так що, скоро й 146% довіри не здивують
хіба можна НЕ довіряти такому "вождю" нації ? Отож бо... АРТИСТ !!
Реальний рейтинг лідора 15-20%