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Зеленский (19011) опрос (2650) КМИС (316)

59% украинцев до сих пор доверяют Зеленскому, 36% - не доверяют, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Яка динаміка довіри українців до Зеленського? Опитування КМІС

Уровень доверия украинцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому постепенно снижается с февраля 2022 года. По состоянию на май 2024 года большинство опрошенных доверяют главе государства.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев доверяли Зеленскому.

Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37% (и накануне вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет).

"По состоянию на май 2024 года 59% доверяют Зеленскому, 36% - не доверяют", - отметили социологи.

Рівень довіри Зеленського - опитування КМІС

Также читайте: 43% украинцев считают, что ситуация с демократией при президентстве Зеленского ухудшилась, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

После вторжения уровень доверия к президенту Зеленскому вырос до 90%, но к концу декабря 2023 года упал до 77%, а к февралю 2024 года - до 64%.

Рівень довіри Зеленського - опитування КМІС

Исследование проходило 16-22 мая. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 002 респондента в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины.

Читайте также: 50% украинцев считают, что Зеленский не справился с предвыборными обещаниями, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+42
ви жартуєте ??? ретин зе-н*ркомана, янелоха оманського там завищений мінімум у 10 раз !!!

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07.06.2024 11:13
+32
Итак, весной 2019 года, когда публика проголосовала за клоуна, вы что же, думали, что он подучится и начнет что-то делать полезное? Или думали, что пациент, заработавший свои деньги в москве, начнет исполнять какие-то феноменальные номера на пользу Украине? Нет? А что вы думали, он будет делать? Не это ли, что делает сейчас? Это что же для вас стало откровением? Пойдем дальше. Осенью 2019 года, когда та же самая публика избрала монобольшинство опять же, состоящее из стентаперов, пранкеров и шлеперов, чего вы от них ждали? А после того, как их стадом погнали в Трускавец, для кого-то остались какие-то не закрытые вопросы? Если вы себе не строили каких-то глупых иллюзий, то должны были понимать, что это пришла братва, которая будет тащить все, что только можно, она будет об*ераться на каждом шагу и при случае, впрыгнет в роль Вити Янукевича, который в ноябре 2013 года, в Сочи, слил Украину за 3 миллиарда долларов. Так они все это последовательно делают все эти пять лет. И то, что они не сдали Украину, не их заслуга. Это случилось вопреки их действиям... https://dl-news.defence-line.org/?p=32202
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07.06.2024 11:08
+30
МАЯЧНЯ !!!
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07.06.2024 11:06
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Бекешкіна померла, але її справи в КМІС продовжують жити.
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07.06.2024 12:45 Ответить
Оце свістьож так свістьож ...
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07.06.2024 12:55 Ответить
Або в нас нація невиліковних імбецилів, яка приречена на самознищення через свій ідіотизм, або це повний піздьж. Довіряти гундосій брехливій потворі, яка привела країну до повної катастрофи? Це яким відбитим на голову дегенератом взагалі треба бути?
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07.06.2024 13:05 Ответить
Не ведись всі змі в Україні узурповані , вільних нема і не було доречі
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07.06.2024 13:16 Ответить
Та це видно. Плюс, усі люди, з якими я перетинаюся, в мережах і реалі (крім проплачених ботів), вже відкрито ненавидять Гундоса. Підтримки цьому утирку серед населення немає, отож схиляюся до другого варіанту - повний піздьож за бабло.
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07.06.2024 13:20 Ответить
І даремно. Не можна судити за всіх по своєму колу оточення, оскільки ви його підбираєте під себе. От серед моїх друзів та знайомих за Порошенка голосувало 90%. Серед друзів - 100%. І що? Це означає, що за Зє намалювали?
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07.06.2024 16:04 Ответить
І те і те,з постійними змінами в протилежні сторони.Броунівський рух
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07.06.2024 15:38 Ответить
На цензорі довіряють відсотка півтора, а цензор це і є зріз суспільства
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07.06.2024 13:10 Ответить
Є три види брехні: маленька, велика і статистика... Там просто кому між 5 і 9 "загубили".
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07.06.2024 13:20 Ответить
Говорять, 1% довіри Зеленському важить 1 "броньоване" місце...
Так що, скоро й 146% довіри не здивують
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07.06.2024 13:25 Ответить
впевнений в собі, з грізним поглядом, який знищує ворогів...
хіба можна НЕ довіряти такому "вождю" нації ? Отож бо... АРТИСТ !!

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07.06.2024 13:44 Ответить
Ніколи не повірю шо зеленському довіряє 60% українців, мабуть дзвонили родичам та друзям з партії слуга народу або ж намалювали цифру шоб нелоха порадувать
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07.06.2024 14:33 Ответить
Хахахахахахахахахахахах.Сколько "социологов"получило бронь от армии в качестве оплаты "работы"?
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07.06.2024 15:24 Ответить
Який сенс довіряти провладним конторам?
Реальний рейтинг лідора 15-20%
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07.06.2024 15:42 Ответить
Брехня, лише 1-3% від привладних чиновників корупціонерів
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07.06.2024 20:05 Ответить
Всі, хто оце пишуть, що брехня і т.п. Підітььна якийсь інший новинний сайт, типу 1+1 чи щось таке, і подивіться, які там люди. Цензор самий опозиційний із популярних новинних сайтів, тому тут і стільки "порохоботів".
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07.06.2024 16:06 Ответить
А реальність - в плані кількості зєбілів - вона інша, на жаль. Тому я абсолютно довіряю цим опитуванням.
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07.06.2024 16:08 Ответить
Ніхто за наших більше 30 років не навчив наш нещасний народ правильно голосувати і правильно оцінювати обраних. Тільки намагались дурити. Ото і маємо.
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07.06.2024 22:35 Ответить
Навчив? Що це за совковий підхід такий, де повинні все розжувати і покласти в рота? А сам цей нарід подумати не може? Ой ой, вони ж бідні нещасні, не хочуть звивини напружувати, давайте їх пожаліємо🙄
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08.06.2024 09:58 Ответить
Особисто я не вірю. Ми ж не на Марсі живемо, а в Україні, спілкуємося зі знайомими, друзями, простими громдянами і звичайно є ще упопроті безмозглі, які підтримують Зе, але до 80% народу проти нього, вони його просто ненавидять і ніяк не можуть бути проти і одночасно підтримувати.
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08.06.2024 09:58 Ответить
Знову натягують сову на глобус.
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09.06.2024 00:36 Ответить
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