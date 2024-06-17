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Новости мобилизации
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34% украинцев поддерживают закон о мобилизации, - опрос КМИС

Скільки українців підтримують новий закон про мобілізацію

Среди граждан Украины нет выраженного отношения к новому закону о мобилизации.

Об этом свидетельствует социологическое исследование КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

По данным социологов, это является следствием понимания, что страна нуждается в совершенствовании процедур рекрутинга, собственных страхов и обеспокоенностей, а также того, что сам Закон охватывает различные сферы.

Так, респондентов просили выразить согласие или несогласие с утверждением "Я поддерживаю новый закон о мобилизации".

34% респондентов согласились (скорее или полностью) с таким утверждением. В то же время 20% скорее не согласились, а 32% совсем не согласились (и еще 14% не ответили на вопрос).

В КМИС отметили, что несогласие с утверждением не является тождественным тому, что люди выступают против (и, тем более, не является свидетельством отношения к необходимости самой мобилизации или потребности давать отпор врагу). Безусловно, часть из тех, кто не согласен, являются именно противниками. В то же время, еще часть может не соглашаться лишь с отдельными составляющими Закона или иметь сдержанное нейтральное отношение.

Также читайте: 60% украинцев считают, что цель РФ – это геноцид и уничтожение нации, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (2835) КМИС (330) мобилизация (2781)


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Топ комментарии
+27
"34% респондентів погодилися" - а вони його взагалі читали?
73% в 2019-му погодились мати кривляку зі сцени своїм президентом, але не можуть зараз навіть сказати що вони про нього знали і єдине, що вони одразу відповідають: "А шо ваш ПАрАшЕнкА лучше?"
Так можна отримати відповідь і на тупе питання: "Вам подобається темрява без сонця?" без згадування про те, що мова йде про...ніч.
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17.06.2024 16:59
+26
Підтримують заброньовані, не підтримують ухилянти).
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17.06.2024 16:53
+26
34% це ті хто диванні песіонери, інваліди 1 групи і ті держслужбовці які мають бронь. Всі українці розуміють необхідність мобілізації, але той варіант який протягли через ВР є злочном проти громадян України - воювати мають бідні до кінця війни, а багаті та чиновики матимуть бронь до кінця війни. Це несправедливо. Бідні не хочуть помирати за багатих корупціонерів, за покидьків мєнтовськеих і за землю яку тепер продають іноземцям які не воюють за неї... .
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17.06.2024 17:01
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Підтримують заброньовані, не підтримують ухилянти).
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17.06.2024 16:53 Ответить
Що логічно, незаброньований навряд чи стоятиме на відкритій місцевості і якісь анкети заповнюватиме. Інакше він одразу потрапить 34% схвалюючих на рівненському полігоні
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17.06.2024 18:36 Ответить
Ми йшли до нерозуміння необхідності мобілізації під час війни 30 років своєї Незалежності. Чи не так ?
https://durdom.in.ua/ru/main/photo/photo_id/89537.phtml

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17.06.2024 20:05 Ответить
34% потрапили під броню?
Не забагато?
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17.06.2024 16:54 Ответить
Чому? Опитування проводиться ж і серед жінок, і серед пенсіонерів, і серед тих, кому 25 нема...
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17.06.2024 17:00 Ответить
жінка або взагалі "не в темі" - їй пофіг.
або у неї чоловік "під бронею" чи "під сокирою".
з пенсіонерами аналогічно.
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17.06.2024 17:05 Ответить
Опрос производился в ВР и ОПе.
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17.06.2024 17:45 Ответить
Якби в опі, то було б 73% за...
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17.06.2024 18:44 Ответить
Опитування проводилось в приміщенні ТЦК. Працівники за, гості проти.
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17.06.2024 16:58 Ответить
Тут навіть підтасовувати опитування не стали, бо вже очевидно, що закон про мобілізацію просто провалився
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17.06.2024 16:58 Ответить
"34% респондентів погодилися" - а вони його взагалі читали?
73% в 2019-му погодились мати кривляку зі сцени своїм президентом, але не можуть зараз навіть сказати що вони про нього знали і єдине, що вони одразу відповідають: "А шо ваш ПАрАшЕнкА лучше?"
Так можна отримати відповідь і на тупе питання: "Вам подобається темрява без сонця?" без згадування про те, що мова йде про...ніч.
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17.06.2024 16:59 Ответить
Дійсно. Це ж величезна кількість пунктів. Від початку до кінця його прочтували одиниці. Як можна проводити опитування, розуміючи, що закон ніхто не читав?
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17.06.2024 19:34 Ответить
тцкуни і є "буряти'
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17.06.2024 17:18 Ответить
зараз вірогідність того що тебе завалить або покалічить тцкун на 99,9% вища ніж те що це зробить якийсь бурят.проси нехай вам методичку оновлять
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17.06.2024 17:22 Ответить
Ви не розрізняєте понять "Не погодились з мобілізацією" і "Не погодились з положеннями ЗАКОНУ про мобілізацію"? Не здається, що це "трошки" різні речі? Навчіться або читати уважніше, або думати головою
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17.06.2024 17:25 Ответить
34% це ті хто диванні песіонери, інваліди 1 групи і ті держслужбовці які мають бронь. Всі українці розуміють необхідність мобілізації, але той варіант який протягли через ВР є злочном проти громадян України - воювати мають бідні до кінця війни, а багаті та чиновики матимуть бронь до кінця війни. Це несправедливо. Бідні не хочуть помирати за багатих корупціонерів, за покидьків мєнтовськеих і за землю яку тепер продають іноземцям які не воюють за неї... .
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17.06.2024 17:01 Ответить
Маю думку, що було б цікавіше подивитися на зріз вік-стать, хто підтримує або ні. Було б багато цівахих фактів.
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17.06.2024 17:06 Ответить
Администрацию концлагеря такие мелочи не интересуют.
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17.06.2024 17:12 Ответить
Прикольно, дуже чорний гумор
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17.06.2024 19:36 Ответить
Або Мобілізаційні Заходи виконувати, для захисту України, або чекати перемоги рашистів, щоб у таборах ГУЛАГУ2 сидіти разом з сім'ями, на мордовії чи магадані…
Усе інше, то московські ЖДУНИ і зеленський з єрмаком та служками на параді за три дні …
Співпадіння…
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17.06.2024 17:07 Ответить
от і нехай ті що бояться таборів, або є кого (жінки і діти) або що (квартири, бізнес, паї, будинки і дачі) йдуть на фронт і там захищають, а не ховаються за спинами чужих дітей і онуків, яким не має за що проливати свою кров поки інщі сидять ву власних домах і переховуються... пристосуванці!!! мобілізацію треба проводити за земельним кадастром і базами БТІ, якщо не хоче захищати власне майно і добробут або втік то нехай бомжує як більщість населення по орендованих клопятнях))) в нас мільйони квартир і будинків з паями і в кожного є власник, хіба середних не можна набрати 200-300К м'яса)?
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17.06.2024 17:15 Ответить
А в Австрїі то які ждуни, чи це поцрїйоти? Коли форсіруєм Дунай?
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17.06.2024 17:37 Ответить
Не рви серце, за собою дивися! Ти ж Патріот, чи від орків, - погавкати!!??
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17.06.2024 17:57 Ответить
Та я не гавкаю, я в себе дома, в Україні, гавкають імпортні поцрейоти - ухилянти. Дивись уважно за австріяками
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17.06.2024 20:00 Ответить
Щож ти так завівся, як московіт на ярмарці, ти ж поцрейот?!
Тримай себе у руках! Українці, так себе негідно, не ведуть! Буть чемним та вихованим! Ну, то з Богом
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17.06.2024 20:25 Ответить
хавало завали
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17.06.2024 21:54 Ответить
Он, як набігло убогих московитів…
За живе зраділа правда! Так вони, з завалами, і животіють з часів совдепії… Таких, на АнтиМайдан, ригоАНАЛИ за 200-300 грн привозили до Києва, ще й заробляли на них ! Тому, отой Кушнарьов і «самоубився»…
Співпадіння…
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17.06.2024 23:41 Ответить
34% це не так і мало.То хай ідуть .І питання з мобілізацією закрите.
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17.06.2024 17:09 Ответить
пЕйсатель заголовків знов віджигав.
Чому не написав?
"52% українців НЕ підтримують закон про мобілізацію, - опитування КМІС"
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17.06.2024 17:11 Ответить
Типова політехнологічна метода: роздробити тих хто не дуже проти і дуже проти щоб вивести на перше місце тих хто за.
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17.06.2024 18:01 Ответить
Як на московії загадали йому, таке воно, і втюхало число!
Це ж, як тексти, для отих приблуд95…
Писар пише, писар маже, те напише, що пан скаже!
20$ є 20$!!
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17.06.2024 20:32 Ответить
А навіщо взагалі проводити таке опитування?
Не всі ж закони подобаються всім!
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17.06.2024 17:21 Ответить
я підтримую мобілізацію. цивілізовану по європейському. але проти бусилізації,побиття та лівих мед.комісій
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17.06.2024 17:40 Ответить
Тільки він повинен бути для всіх а не так як цея ж.івня поділила
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17.06.2024 17:49 Ответить
Кміс, вже на зарплаті в ОПі?
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17.06.2024 17:56 Ответить
от тепер і прояснилось, скільки в країні чоловіків і скільки сцикопіхоти. 🤣
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17.06.2024 18:20 Ответить
Серед тих, хто за кордоном, відсоток підтримки був би більшим
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17.06.2024 18:21 Ответить
Закон про мобілізацію зовсім не провалився просто українців хочуть стати переможцями чужим коштом.Простіше кажучи хай за перемогу воює хто завгодно тільки не я. Суспільство яке вірило в те що можна( сайтісь пасредіне) нікуди не ділось воно живе і розвивається і розвивається воно у позитивному напрямку, частина із(сайтісь пасредіне) стала - вірю в ЗСУ, а інша частина пішла ще дальше і на постійній основі донатить на ЗСУ. Це говорить про те що ми повільно, але невпинно ростемо і стаємо дорослими. Тому що чудо це якісно спланована і професійно проведена спецоперація і ніяк інакше. І чудо станеться!Слава Україні! Слава ЗСУ!
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17.06.2024 18:51 Ответить
Потрібна не насильна мобілізація а рекрутинг з великими зарплатами, чіткими правилами, правдивими контрактами, медичним та соціальним забезпеченням як військовослужбовцям так і їхнім родинам. Тоді буте толк з армії. А виловлювання людей, як собак на вулицях, ні до чого хорошого не приведе. Так само і ті нещасні 700 гривень в місяць для поранених воїнів - це просто знущання і плювок в обличчя кожному захиснику, в той час як на полоненого кацапа витрачають 10 тисяч в місяць. Ну і звичайно відношення начальства до мобілізованих як до м'яса - це ще одна велика окрема тема.
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17.06.2024 19:01 Ответить
власть умишленно делает все для демотивации
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17.06.2024 19:15 Ответить
Тільки треба проводити мобілізацію з 21 до 50 років, хто молодше чи старше, добровільно.
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17.06.2024 19:45 Ответить
 
 