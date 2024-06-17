34% украинцев поддерживают закон о мобилизации, - опрос КМИС
Среди граждан Украины нет выраженного отношения к новому закону о мобилизации.
Об этом свидетельствует социологическое исследование КМИС, информирует Цензор.НЕТ.
По данным социологов, это является следствием понимания, что страна нуждается в совершенствовании процедур рекрутинга, собственных страхов и обеспокоенностей, а также того, что сам Закон охватывает различные сферы.
Так, респондентов просили выразить согласие или несогласие с утверждением "Я поддерживаю новый закон о мобилизации".
34% респондентов согласились (скорее или полностью) с таким утверждением. В то же время 20% скорее не согласились, а 32% совсем не согласились (и еще 14% не ответили на вопрос).
В КМИС отметили, что несогласие с утверждением не является тождественным тому, что люди выступают против (и, тем более, не является свидетельством отношения к необходимости самой мобилизации или потребности давать отпор врагу). Безусловно, часть из тех, кто не согласен, являются именно противниками. В то же время, еще часть может не соглашаться лишь с отдельными составляющими Закона или иметь сдержанное нейтральное отношение.
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Не забагато?
або у неї чоловік "під бронею" чи "під сокирою".
з пенсіонерами аналогічно.
73% в 2019-му погодились мати кривляку зі сцени своїм президентом, але не можуть зараз навіть сказати що вони про нього знали і єдине, що вони одразу відповідають: "А шо ваш ПАрАшЕнкА лучше?"
Так можна отримати відповідь і на тупе питання: "Вам подобається темрява без сонця?" без згадування про те, що мова йде про...ніч.
Усе інше, то московські ЖДУНИ і зеленський з єрмаком та служками на параді за три дні …
Співпадіння…
Тримай себе у руках! Українці, так себе негідно, не ведуть! Буть чемним та вихованим! Ну, то з Богом
За живе зраділа правда! Так вони, з завалами, і животіють з часів совдепії… Таких, на АнтиМайдан, ригоАНАЛИ за 200-300 грн привозили до Києва, ще й заробляли на них ! Тому, отой Кушнарьов і «самоубився»…
Співпадіння…
Чому не написав?
"52% українців НЕ підтримують закон про мобілізацію, - опитування КМІС"
Це ж, як тексти, для отих приблуд95…
Писар пише, писар маже, те напише, що пан скаже!
20$ є 20$!!
Не всі ж закони подобаються всім!