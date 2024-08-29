Лише 9% українців готові відмовитися від окупованих територій заради припинення війни, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Переважна більшість громадян України продовжує демонструвати свою неготовність виконувати вимоги Росії задля завершення війни. 32% українців вважають можливими переговори про мир з РФ лише після звільнення всіх територій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та "Центру Разумкова".
На визнання окупованих територій частиною РФ заради припинення війни готові піти 9% українців (у серпні 2023 року - менш як 5%), а неприйнятним це вважає 81% (у серпні 2023 року - 90%).
Близько третини українців (32%) вважають, що початок переговорів з Росією про припинення війни можливий лише після звільнення всіх українських територій. Такий підхід підтримує відносна більшість у кожній з вікових груп, але серед молоді 18–29 років показник дещо нижчий (28%), ніж в середньому по країні, а серед респондентів віком 50–59 років – навпаки, вищий (36%).
Щодо інших умов для можливих переговорів з Росією, то тут громадська думка майже порівну розділилася між тими, хто допускає переговори винятково заради звільнення полонених і заручників (19%), тими, хто вважає переговори про мир можливими навіть зараз (20%), і тими, хто переконаний, що з Росією домовлятися неможливо в принципі (18%).
Крім того, готовність поступитися майбутнім членством України в НАТО висловили 18,5% українців, як і у серпні 2023 року, але більшість вважає це неприйнятним (67%, а у серпні 2023 року - 74%).
Неприйнятною для абсолютної більшості українців є і відмова від членства в Європейському Союзі (71%), а готових поступитися ним - 17%.
Гарантії безпеки від агресії РФ у майбутньому
Гарантії безпеки з боку інших країн зможуть убезпечити Україну від можливої агресії Росії у майбутньому – у цьому переконані 62% українців. Причому в регіональному розрізі найбільше на такі гарантії безпеки покладаються мешканці Півдня (71%), а от невизначених найбільше на Сході – 21%.
Водночас на цьому етапі війни більшість українців (64%) переконані, що агресія Росії була неминучою після відновлення Україною незалежності, тоді як ті, хто вважає, що цього могло б і не статися, перебувають у меншості (18%).
Так само більшість респондентів (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому РФ знову атакуватиме Україну.
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