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Новини Війна
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Лише 9% українців готові відмовитися від окупованих територій заради припинення війни, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Визнання окупованих територій заради миру з РФ: Опитування українців

Переважна більшість громадян України продовжує демонструвати свою неготовність виконувати вимоги Росії задля завершення війни. 32% українців вважають можливими переговори про мир з РФ лише після звільнення всіх територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та "Центру Разумкова".

На визнання окупованих територій частиною РФ заради припинення війни готові піти  9% українців (у серпні 2023 року - менш як 5%), а неприйнятним це вважає 81% (у серпні 2023 року - 90%).

Близько третини українців (32%) вважають, що початок переговорів з Росією про припинення війни можливий лише після звільнення всіх українських територій. Такий підхід підтримує відносна більшість у кожній з вікових груп, але серед молоді 18–29 років показник дещо нижчий (28%), ніж в середньому по країні, а серед респондентів віком 50–59 років – навпаки, вищий (36%).

Визнання окупованих територій заради миру з РФ: Опитування українців

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Щодо інших умов для можливих переговорів з Росією, то тут громадська думка майже порівну розділилася між тими, хто допускає переговори винятково заради звільнення полонених і заручників (19%), тими, хто вважає переговори про мир можливими навіть зараз (20%), і тими, хто переконаний, що з Росією домовлятися неможливо в принципі (18%).

Крім того, готовність поступитися майбутнім членством України в НАТО висловили 18,5% українців, як і у серпні 2023 року, але більшість вважає це неприйнятним (67%, а у серпні 2023 року - 74%).

Неприйнятною для абсолютної більшості українців є і відмова від членства в Європейському Союзі (71%), а готових поступитися ним - 17%.

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Гарантії безпеки від агресії РФ у майбутньому 

Гарантії безпеки з боку інших країн зможуть убезпечити Україну від можливої агресії Росії у майбутньому – у цьому переконані 62% українців. Причому в регіональному розрізі найбільше на такі гарантії безпеки покладаються мешканці Півдня (71%), а от невизначених найбільше на Сході – 21%.

Водночас на цьому етапі війни більшість українців (64%) переконані, що агресія Росії була неминучою після відновлення Україною незалежності, тоді як ті, хто вважає, що цього могло б і не статися, перебувають у меншості (18%).

Так само більшість респондентів (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому РФ знову атакуватиме Україну. 

Визнання окупованих територій заради миру з РФ: Опитування українців
Визнання окупованих територій заради миру з РФ: Опитування українців

Також читайте: 66% українців вірять у перемогу України над Росією військовим шляхом, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (1930) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+12
Что ты несешь, кремлебот? Никто не отказывался от Донецкой области. Как ушли с Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской области и Херсона, так уйдут и из Донецкой.
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29.08.2024 13:33
+11
Питання треба ставити по іншому, ...хто вірить в те що з кацапами можна домовитись, і вони виконають обіцяне?... Якщо такі знайдуться, треба брати й одразу стерилізувати...
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29.08.2024 13:18
+11
То чого ми відступаємо по всьому фронту (Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Вугледар, Харківщина, Луганщина), якщо стільки вмотивованих людей на кордони 91-го ?
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29.08.2024 13:20
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9% зрадників або ідіотів які гадають що ***** й рашиський режим нелюдей зупинить "подарок" теріторій!!!
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29.08.2024 15:44 Відповісти
Мариуполь освобождаем, я оттуда.
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29.08.2024 15:53 Відповісти
це тому що вони там не живуть,а віддати свою зможете?але цим звіря не накопмиш- він піде далі
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29.08.2024 20:17 Відповісти
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