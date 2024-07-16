66% українців вірять у перемогу України над Росією військовим шляхом, - опитування. ІНФОГРАФІКА
66% громадян України вірять, що перемогти країну-агресорку Росію можна військовим шляхом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, проведеного з 20 до 28 червня 2024 року на замовлення ZN.UA.
У рамках соціологічного дослідження українцям поставили питання: "Чи вважаєте ви можливою військову перемогу України у війні з Росією?".
Так, 66% українців вірять у воєнну перемогу над РФ. Тоді як 16% мають протилежну думку, а 18% – взагалі не визначилися.
Найбільше у перемогу військовим шляхом вірить захід, який, найменше готовий до переговорів із Росією. Там таких респондентів 69%.
А найбільше сумнівається у військовій силі України південь. Зокрема, 25% жителів цього регіону не вірять у воєнну перемогу над ворогом.
Опитування провели з 20 по 28 червня 2024 року. Загалом опитали 2007 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Раніше 83% громадян України відповіли, що не погоджуються на виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах їхніх адміністративних кордонів. Ці умови, нібито для припинення війни, раніше озвучив російський диктатор Володимир Путін.
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Ось кацапки бояться відповідати на питання чи куяшить вас чоловік по-взрослому
НЕ БАЖАННЯ воювати - це нормально.
Психічне відхилення коли кацапи їдуть за гроші у ЧУЖУ країну вбивати мирне населення і здихають в чороземах України, і їх с*чки бажають смерті свого "любімого" щоб віддати кредит в який їх загнав Гаазький невропат-маньяк владімір путін.
Ти хочеш вбивати мирних людей? То застрелься сам спочатку.
Що ти хочеш довести мені?
Що бажання вбивати людей - це норма для людини?
Назви хоть ОДНУ причину чому 40-ка млн. країна Україна з НАЙБІЛЬШОЮ в Європі площі може НЕ ВИГРАТИ?
військовим шляхом , крім знленої пошесті , яка воювати не бажає😡
якщо відповідь ні, то чому ти вважаєш шо твоє право заховати свою сраку від мобілізації важливіше за його право відстоювати своє життя і життя своїх близьких?
я так і зробив в 2022-му.
"справа коментатора ,хай що хоче те й робить ,а не займається агітпропом"
це і твоя справа також якщо тобі від 25 до 60 і ти не маєш законних причин не служити. і до речі, агітація поти мобілізації в нас заборонена а за - ні.
Шизофренік якийсь, коротше.
розрахунок там звичайно що є. Хоч і давно невідповідний ситуації як на мій погляд.
Вони хочуть захопити Донбасс бо про цей регіон вони фактично заявляли ще 10 років тому як спірний. Тому його буде легше легітимізувати перед міжнарожною спільнотою - або принаймні так це русні видається.
а ще на Юпітері. От тільки кацапи з тим всім не межують на відміну від нас.
"Взагалі вражає як вкраїнчики досі вважають себе унікальними, що без них ніхто жити не може після такої розрухи. "
вкраїнчики це істоти які все мірять гаманцем чи холодильником.
в 14-му вони казали що Путін не нападе бо Захід введе санкції. В 19-му вірили що війна вигідна тільки тому хто на ній безпосередньо наживається, до 22 були впевнені що путін не почне повномасштабну війну бо Європа не буде торгувати з ним газом і т.д.
як бачимо всі ці ідіотські прогнози не справдились і зовсім не тому що русня - нація фанатиків, а тому що вкраїнчики не вміють мислити стратегічно на відміну від хай і не геніальних але зовсім не дебільних лідерів рашки.
Вкраїнчики це ті дурники про яких ця новина, вируючих в перемогу над країною в 10 разів сильнішу за них. А насправді не буде перемоги як обіцяли в 2022, 2023 і не передбачається взагалі, а лише Парагвайський сценарій і незламна країна-руїна з повиздихавшим населенням.
не продовжуй - маркер поціновувача Люськи-ухилянта говорить сам за себе.