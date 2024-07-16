УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4456 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 391 84

66% українців вірять у перемогу України над Росією військовим шляхом, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Перемога України над РФ: як бачать українці?

66% громадян України вірять, що перемогти країну-агресорку Росію можна військовим шляхом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, проведеного з 20 до 28 червня 2024 року на замовлення ZN.UA.

У рамках соціологічного дослідження українцям поставили питання: "Чи вважаєте ви можливою військову перемогу України у війні з Росією?".

Так, 66% українців вірять у воєнну перемогу над РФ. Тоді як 16% мають протилежну думку, а 18% – взагалі не визначилися.

Опитування

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 51% українців вважають, що для укладання мирної угоди з РФ потрібно повернути кордони 1991 року, - опитування

Найбільше у перемогу військовим шляхом вірить захід, який, найменше готовий до переговорів із Росією. Там таких респондентів 69%.

А найбільше сумнівається у військовій силі України південь. Зокрема, 25% жителів цього регіону не вірять у воєнну перемогу над ворогом.

Опитування провели з 20 по 28 червня 2024 року. Загалом опитали 2007 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Раніше 83% громадян України відповіли, що не погоджуються на виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах їхніх адміністративних кордонів. Ці умови, нібито для припинення війни, раніше озвучив російський диктатор Володимир Путін.

Також читайте: 44% українців вважають, що в суспільстві - єдність. Найбільше розділяє корупція та мовне питання, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (1985) Центр Разумкова (209)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Чегевара Оманський !!))
показати весь коментар
16.07.2024 13:07 Відповісти
+6
Ого як добавилось! - а вчора було 51% - мабуть різних опитували
показати весь коментар
16.07.2024 13:04 Відповісти
+5
На мій погляд , набагато більше украінців вірять в нашу перемогу
військовим шляхом , крім знленої пошесті , яка воювати не бажає😡
показати весь коментар
16.07.2024 13:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.07.2024 13:02 Відповісти
Чегевара Оманський !!))
показати весь коментар
16.07.2024 13:07 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2024 13:20 Відповісти
А що в цьому питанні крамольного? Звичайне питання.
Ось кацапки бояться відповідати на питання чи куяшить вас чоловік по-взрослому
показати весь коментар
16.07.2024 13:11 Відповісти
65% вірять, а ділом довести - стати до лав ЗСУ, не бажають. Це нормально, чи це якесь психічне відхилення?
показати весь коментар
16.07.2024 13:19 Відповісти
Нормальна людина не бажає воювати і помирати.
НЕ БАЖАННЯ воювати - це нормально.
Психічне відхилення коли кацапи їдуть за гроші у ЧУЖУ країну вбивати мирне населення і здихають в чороземах України, і їх с*чки бажають смерті свого "любімого" щоб віддати кредит в який їх загнав Гаазький невропат-маньяк владімір путін.
показати весь коментар
16.07.2024 13:22 Відповісти
Ти хочеш помирати? То помирай.
Ти хочеш вбивати мирних людей? То застрелься сам спочатку.
Що ти хочеш довести мені?
Що бажання вбивати людей - це норма для людини?
показати весь коментар
16.07.2024 13:39 Відповісти
Нормальний мозок.
Назви хоть ОДНУ причину чому 40-ка млн. країна Україна з НАЙБІЛЬШОЮ в Європі площі може НЕ ВИГРАТИ?
показати весь коментар
16.07.2024 14:50 Відповісти
30 млн. українців, що не мають своєїї зброї і яким по краплі видають збою інші країни проти 150 мільйонів орків плюс овердохуа ракет, снарядів і нафтобабла. І це поки що дають, поки ще Трамп не став президентом, тоді взагалі давати не будуть.
показати весь коментар
16.07.2024 15:16 Відповісти
Більшість з 73-ьохвідсоткових по закордонних пабах шаро..бяться !!))
показати весь коментар
16.07.2024 13:09 Відповісти
Ого як добавилось! - а вчора було 51% - мабуть різних опитували
показати весь коментар
16.07.2024 13:04 Відповісти
Ні, вчора 44% не засуджували дії ухилянтів, сьогодні 66% вірять у перемогу, усе пораховано,
показати весь коментар
16.07.2024 13:18 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2024 13:05 Відповісти
З зеленими д'єрмаками при владі це нереально.
показати весь коментар
16.07.2024 13:07 Відповісти
На мій погляд , набагато більше украінців вірять в нашу перемогу
військовим шляхом , крім знленої пошесті , яка воювати не бажає😡
показати весь коментар
16.07.2024 13:09 Відповісти
"А какаяразница? Хуженебудет!" !!))
показати весь коментар
16.07.2024 13:11 Відповісти
Які 66% напевно всі 100% дайте Ф16 дайте зброю та не заважайте воювати!!!
показати весь коментар
16.07.2024 13:13 Відповісти
А иначе и быть не может. Тот кто верит что с рашистами можно договориться- посмотрите на Грузию что в итоге. А на минуточку, Украина для ***** более желанный кусок чем Грузия. К тому же ***** не простит что Украина его и его армию и флот так унизила перед всем миром. Так что про договоренности и о мире с рашистами даже не мечтайте. А кто хочет попрыгать еще на граблях вот вам
показати весь коментар
16.07.2024 13:24 Відповісти
в мене до тебе зустрічне питання - а ти будеш вивозити цього коментатора і його дітей/старих/родичів коли прийдуть кацапи ?
якщо відповідь ні, то чому ти вважаєш шо твоє право заховати свою сраку від мобілізації важливіше за його право відстоювати своє життя і життя своїх близьких?
показати весь коментар
16.07.2024 13:33 Відповісти
"Та іди до ТЦК ,мобілізуйся і воюй"

я так і зробив в 2022-му.

"справа коментатора ,хай що хоче те й робить ,а не займається агітпропом"

це і твоя справа також якщо тобі від 25 до 60 і ти не маєш законних причин не служити. і до речі, агітація поти мобілізації в нас заборонена а за - ні.
показати весь коментар
16.07.2024 14:07 Відповісти
це не нав'язування а пропаганда здорового глузду. маю на неї повне право.
показати весь коментар
16.07.2024 14:28 Відповісти
тому повторюю запитання - ти будеш допомогати цьому коментатору і його сім'ї а також моїм сім'ям евакуйовуватись якщо кацапи таки скористаються з безкоштовних інфопослуг таких корисних дурнів як ти ?
показати весь коментар
16.07.2024 14:08 Відповісти
тобі особисто прямо в цей час третій рік сотні тисяч людей допомагають не зустрітись неочікувано із десятком бурятів у власній вітальні
показати весь коментар
16.07.2024 14:26 Відповісти
ви за 2 роки не зрозуміли, що Україна захищає? шкода.
показати весь коментар
16.07.2024 15:49 Відповісти
А що вона захищає -Європу ,так європейці до 1991 року обходились і без нас і не просили щдб ми когось захищали ,і взагалі я не розумію ,як і чим і кого може захищати 30 мільйонна країна від 150 мільйонної країни?
показати весь коментар
19.07.2024 18:33 Відповісти
що Ви дискутуєте з типовим ботом і його кремлівськими наративами, в спам падлюку і все.
показати весь коментар
16.07.2024 14:20 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2024 18:34 Відповісти
Він ще й в темах про свавілля ТЦК та мобілізацію одночасно ниє про несправедливість.
Шизофренік якийсь, коротше.
показати весь коментар
16.07.2024 13:35 Відповісти
Ты сам почему не на фронте, Рэмбо комнатный?
показати весь коментар
16.07.2024 13:30 Відповісти
подивись на Донбас - там взагалі місця живого нема. Це якось заважає русні концентрувати на його захопленні основні зусилля?
показати весь коментар
16.07.2024 13:35 Відповісти
Фанатичні? ) У кого? у русні яку тільки баблом і мобилізацією заганають на фронт? Чи у ][уйла?

розрахунок там звичайно що є. Хоч і давно невідповідний ситуації як на мій погляд.
Вони хочуть захопити Донбасс бо про цей регіон вони фактично заявляли ще 10 років тому як спірний. Тому його буде легше легітимізувати перед міжнарожною спільнотою - або принаймні так це русні видається.
показати весь коментар
16.07.2024 13:43 Відповісти
Та невже. Черноземи, корисні копалини, населення, узбережжя, території поближче до країн НАТО - потенційних жертв - не потрібні рашці?
показати весь коментар
16.07.2024 13:58 Відповісти
"В Африці всього цього в рази більше. "

а ще на Юпітері. От тільки кацапи з тим всім не межують на відміну від нас.

"Взагалі вражає як вкраїнчики досі вважають себе унікальними, що без них ніхто жити не може після такої розрухи. "

вкраїнчики це істоти які все мірять гаманцем чи холодильником.
в 14-му вони казали що Путін не нападе бо Захід введе санкції. В 19-му вірили що війна вигідна тільки тому хто на ній безпосередньо наживається, до 22 були впевнені що путін не почне повномасштабну війну бо Європа не буде торгувати з ним газом і т.д.

як бачимо всі ці ідіотські прогнози не справдились і зовсім не тому що русня - нація фанатиків, а тому що вкраїнчики не вміють мислити стратегічно на відміну від хай і не геніальних але зовсім не дебільних лідерів рашки.
показати весь коментар
16.07.2024 14:16 Відповісти
Межують ще й як. Ти про Вагнер в Африці звісно нічого не чув? І там не треба вести велику фронтову війну на сотні тисяч солдат, не треба зносити міста і інфраструктуру щоб потім все відновлювати. Достатньо лише ЧВК.

Вкраїнчики це ті дурники про яких ця новина, вируючих в перемогу над країною в 10 разів сильнішу за них. А насправді не буде перемоги як обіцяли в 2022, 2023 і не передбачається взагалі, а лише Парагвайський сценарій і незламна країна-руїна з повиздихавшим населенням.
показати весь коментар
16.07.2024 14:32 Відповісти
"а лише Парагвайський сценарій"

не продовжуй - маркер поціновувача Люськи-ухилянта говорить сам за себе.
показати весь коментар
16.07.2024 16:34 Відповісти
вкраїнчики не вважають себе унікальними, вони просто ******* свою землю. Хоча вам цього не зрозуміти
показати весь коментар
16.07.2024 15:51 Відповісти
Що тут скажеш- дурень думкою багатіє ,якщо в людини замість мізків тєлємарафон і зєліні відосики , то й можна і 100 % намалювати заброньованих диванних патріотів.
показати весь коментар
16.07.2024 13:26 Відповісти
Это надо же, в Интернете и Опросах все такие смелые, а как только перед этими героями появляется ТЦК - сразу же начинают визжать как свиньи: ой, люди, допоможіть мены будь ласка, рятуйте мене, ааааааааа!
показати весь коментар
16.07.2024 13:29 Відповісти
Звісно тільки військовим шляхом і по кордонам ростовської області. Ніякі перемовини з рашисткою нечистю!
показати весь коментар
16.07.2024 13:31 Відповісти
більше капсу, русачок. Насправді ж мобілізація якраз дала нарешті можливість поповнювати бригади на лбз
показати весь коментар
16.07.2024 13:37 Відповісти
Невиліковні інфантили. І хтось ще думав, що такий охлос, з менталітетом недорозвиненої дитини, побудує міцну державу? Господи, на що я витратила свою юність, усі Майдани, усі надії, все в унітаз злили.
показати весь коментар
16.07.2024 13:42 Відповісти
Ну, оружие 14-ти бригадам , как рапортуют, уже на подходе + дополнительно наловят. Чем не Гвардия 2-го Наступления. Главное верить.
показати весь коментар
16.07.2024 13:54 Відповісти
давайте повіримо в чайник рассела..
показати весь коментар
16.07.2024 13:57 Відповісти
Сотні тисяч втікачів за кордон - то ще було у травні. Зараз, вже, напевно, міліон. Комплектація бригад - 50-55%, 14 бригад, шо насбирали - взагалі без зброї, амуніції, дронів.... Але каву будемо пити у криму всеодно. З яким паспортом та з якою нерухомістю - у зеленского вона у криму є - її там будьоний з 22 року охороняє - п'ьє каву.
показати весь коментар
16.07.2024 15:01 Відповісти
Мапу бойових дій нехай глянуть,віряни.
показати весь коментар
16.07.2024 15:10 Відповісти
16.2 % поки за ними не прийшли 65.6% нехай уйобую.... з України щоб від них не смерділо і не заважали 18,1% визначитись.
показати весь коментар
16.07.2024 15:53 Відповісти
 
 