66% українців вірять у перемогу України над Росією військовим шляхом, - опитування. ІНФОГРАФІКА

66% громадян України вірять, що перемогти країну-агресорку Росію можна військовим шляхом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, проведеного з 20 до 28 червня 2024 року на замовлення ZN.UA.

У рамках соціологічного дослідження українцям поставили питання: "Чи вважаєте ви можливою військову перемогу України у війні з Росією?".

Так, 66% українців вірять у воєнну перемогу над РФ. Тоді як 16% мають протилежну думку, а 18% – взагалі не визначилися.

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Найбільше у перемогу військовим шляхом вірить захід, який, найменше готовий до переговорів із Росією. Там таких респондентів 69%.

А найбільше сумнівається у військовій силі України південь. Зокрема, 25% жителів цього регіону не вірять у воєнну перемогу над ворогом.

Опитування провели з 20 по 28 червня 2024 року. Загалом опитали 2007 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Раніше 83% громадян України відповіли, що не погоджуються на виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах їхніх адміністративних кордонів. Ці умови, нібито для припинення війни, раніше озвучив російський диктатор Володимир Путін.

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