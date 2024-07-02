44% українців вважають, що в суспільстві - єдність. Найбільше розділяє корупція та мовне питання, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.
Так, 44% громадян вважають, що в українському суспільстві наразі є єдність (10% заявили про повну єдність, а 34% вважають, що скоріше є єдність).
Водночас 15% заявили, що в Україні є роз'єднаність, а 36% вважають, що в суспільстві зараз "у рівній мірі є елементи єдності та роз’єднаності".
Найбільше серед причин роз'єднаності респонденти називали:
- випадки корупції (16%);
- мовне питання (14%);
- брак компетентності у владі, недовіру до дій влади і офіційної інформації від влади (13%);
- несправедливість, що різні люди по-різному відчувають війну (11%);
- брак взаєморозуміння та взаємодопомоги, "кожен сам за себе" (9%);
- наявність колаборантів та тих, хто чекає на Росію (9%).
Топ коментарі
+26 Tychus Findlay
показати весь коментар02.07.2024 12:05 Відповісти Посилання
+17 Pan Kotskyi
показати весь коментар02.07.2024 12:05 Відповісти Посилання
+15 Сергей Васильев #322886
показати весь коментар02.07.2024 12:14 Відповісти Посилання
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- Пане президенте, якщо Едвардс дізнається про це, він використає це у своїй передвиборчій кампанії і постарається довести, що ви некомпетентний президент.
- Я це і сам можу довести, без нього.
(с) Гарячі голови 2
себто 51% вважають що в Україні розбрат і ворожнеча...
правільно вважають - чим далі при ЗЄльонському, тим більш ворожими стаємо один до одного
при Головнокомандуючому Залужному було інакше !!!!!
всі українці стали пчече до плеча !
.
І нє гаварітє, хахли са сваєй мовай вканєц абнаґлєлі! Ущємляют і раздєляют за рускій єзик!
В результаті справжні етнічні кацапи, називають мене каклом, а украінці - кацапорилом!!))
ці 5 років правління зечма, викрили всі потаємні характеристики вкраїнчиків - я почав ненавидіти цю країну...
А є ще вищий пілотаж корупційної толерантності - брати/давати хабарі особисто, не сплачувати податки, красти, і одночасно репетувати про несправедливість, хабарництво і розруху.
Тот, кто может украсть только мало - люто ненавидит тех, кто может украсть миллион!
для притомних Українців - це вАаще не питання, це вкид лайна на вентилятор для вдячних малоросів
https://t.me/evgenishevchenko/2847
Первоисточник, млять, изучайте!
"Мовним питанням (14%). Більшість респондентів не говорили, що саме вони мають на увазі, тобто це може бути як недостатня підтримка української мови, так і питання статусу чи використання російської мови. Серед тих, хто давав більш розгорнуті відповіді, траплялися обидва пояснення («дискримінація людей, які розмовляють російською мовою», «повинна бути лагідна українізація»);"