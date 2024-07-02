44% українців вважають, що в суспільстві - єдність. Найбільше розділяє корупція та мовне питання, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Так, 44% громадян вважають, що в українському суспільстві наразі є єдність (10% заявили про повну єдність, а 34% вважають, що скоріше є єдність).

Водночас 15% заявили, що в Україні є роз'єднаність, а 36% вважають, що в суспільстві зараз "у рівній мірі є елементи єдності та роз’єднаності".

Найбільше серед причин роз'єднаності респонденти називали:

випадки корупції (16%);

мовне питання (14%);

брак компетентності у владі, недовіру до дій влади і офіційної інформації від влади (13%);

несправедливість, що різні люди по-різному відчувають війну (11%);

брак взаєморозуміння та взаємодопомоги, "кожен сам за себе" (9%);

наявність колаборантів та тих, хто чекає на Росію (9%).

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