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44% українців вважають, що в суспільстві - єдність. Найбільше розділяє корупція та мовне питання, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Опитування КМІС щодо єдності в суспільстві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Так, 44% громадян вважають, що в українському суспільстві наразі є єдність (10% заявили про повну єдність, а 34% вважають, що скоріше є єдність).

Водночас 15% заявили, що в Україні є роз'єднаність, а 36% вважають, що в суспільстві зараз "у рівній мірі є елементи єдності та роз’єднаності".

Опитування КМІС щодо єдності в суспільстві

Найбільше серед причин роз'єднаності респонденти називали:

  • випадки корупції (16%);
  • мовне питання (14%);
  • брак компетентності у владі, недовіру до дій влади і офіційної інформації від влади (13%);
  • несправедливість, що різні люди по-різному відчувають війну (11%);
  • брак взаєморозуміння та взаємодопомоги, "кожен сам за себе" (9%);
  • наявність колаборантів та тих, хто чекає на Росію (9%). 

Опитування КМІС щодо єдності в суспільстві

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Автор: 

корупція (4702) опитування (1966) КМІС (338)


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Топ коментарі
+26
Шо таке "мовне питання"? 14% це мабуть нащадки завезених з умовного Уралу, яких до сих пір "ущімляють".
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02.07.2024 12:05 Відповісти
+17
"мовне питання (14%);"
І нє гаварітє, хахли са сваєй мовай вканєц абнаґлєлі! Ущємляют і раздєляют за рускій єзик!
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02.07.2024 12:05 Відповісти
+15
Знову це "мовне питання"... *****, коли їдуть за кордон, намагаються хоч два слова, але вивчити. А тут, у своїй країні, щелепи звело...
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02.07.2024 12:14 Відповісти
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брак компетентності у владі, недовіру до дій влади і офіційної інформації від влади (13%);
======

- Пане президенте, якщо Едвардс дізнається про це, він використає це у своїй передвиборчій кампанії і постарається довести, що ви некомпетентний президент.
- Я це і сам можу довести, без нього.

(с) Гарячі голови 2
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02.07.2024 12:03 Відповісти
Водночас 15% заявили, що в Україні є роз'єднаність, а 36% вважають, що в суспільстві зараз "у рівній мірі є елементи єдності та роз'єднаності".

себто 51% вважають що в Україні розбрат і ворожнеча...
правільно вважають - чим далі при ЗЄльонському, тим більш ворожими стаємо один до одного

при Головнокомандуючому Залужному було інакше !!!!!
всі українці стали пчече до плеча !

.
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02.07.2024 15:43 Відповісти
Тике любители поненавидеть и по воаному вопросу на этом сайте уже имеют закордонную регистрацию.
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02.07.2024 12:05 Відповісти
Найбільше розділять ті, хто штучно культивує ворожнечу між цивільними та військовими.
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02.07.2024 12:07 Відповісти
існує єдність - 73% зато паржом. ржом далі
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02.07.2024 12:04 Відповісти
"мовне питання (14%);"
І нє гаварітє, хахли са сваєй мовай вканєц абнаґлєлі! Ущємляют і раздєляют за рускій єзик!
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02.07.2024 12:05 Відповісти
Шо таке "мовне питання"? 14% це мабуть нащадки завезених з умовного Уралу, яких до сих пір "ущімляють".
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02.07.2024 12:05 Відповісти
То таке "опитування". Ось бачите, вже і корупція не така страшна - тільки 16% незадоволені, і дебіли у владі нормально - незадоволених менше, чим мовою.
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02.07.2024 12:15 Відповісти
Знаніє - СІЛА!! А пачіму нє на фронтє, а ухилянти за граніцей, а я знаю, а я бачив, а я чув, а в мене знайомий, а мене сусід, а в мене родич, а в мене............чєлюсть кацапорила!!!! От мене і коробить!!
В результаті справжні етнічні кацапи, називають мене каклом, а украінці - кацапорилом!!))
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02.07.2024 12:57 Відповісти
Від тебе лаптями тхне
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02.07.2024 13:01 Відповісти
Та у тебе всі кацапи.
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02.07.2024 13:11 Відповісти
ЄДНІСТЬ - це коли десятеро ухилянтів у вигляді сміття та сцикунів, пакують цивільного і всім по№уй?

ці 5 років правління зечма, викрили всі потаємні характеристики вкраїнчиків - я почав ненавидіти цю країну...
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02.07.2024 12:07 Відповісти
А як характеризувати ситуацію, якщо 6% вважатимуть країну єдиною?
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02.07.2024 12:07 Відповісти
Єдність видно тільки в одному, всі чиновники об'єднані однією метою - вкрасти якнайбільше і всі вони бачать у народі ворога, який заважає їм красти. Державна єдина машина злодіїв - ось єдність, яка руйнує Україну.
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02.07.2024 12:07 Відповісти
Саме цікаве, що більшість коли каже про головну проблему - корупцію, одночасно з цим, має родича, друга, і т.п., які беруть/дають хабарі. І все нормально, ніяких до них претензій - "це десь там..... корупціонери!".
А є ще вищий пілотаж корупційної толерантності - брати/давати хабарі особисто, не сплачувати податки, красти, і одночасно репетувати про несправедливість, хабарництво і розруху.
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02.07.2024 12:08 Відповісти
А всё просто!
Тот, кто может украсть только мало - люто ненавидит тех, кто может украсть миллион!
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02.07.2024 17:44 Відповісти
Лиш 5% громадян розуміє наскільки небезпечна кремлядська пропаганда, зате 14% заважає мова більше ніж дебіли у владі. Ну а ще підарський КМІС не відмовився від 20 рублів від Ху@ла і навмисно всунув до опитування варіант відповіді про мовне питання щоб знову натиснути на больову точку.
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02.07.2024 12:08 Відповісти
Єдність дебілов-це сила.Доказано 100 років тому "рабочими и крестьянами".Наслідки мабуть усі знають.********* приклад північна Корея.
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02.07.2024 12:12 Відповісти
Навіть трьх тонні каби кацапів на голову Українців не стали стимулом покінчити з кацапським язіком і врешті решт вивчити нашу найгарнішу най милодійнішу най солов'їнішу мову у світі дивина тай годі
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02.07.2024 12:12 Відповісти
то і ти вже починай вивичати най__мИлодійнішу!!))
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02.07.2024 13:30 Відповісти
Знову це "мовне питання"... *****, коли їдуть за кордон, намагаються хоч два слова, але вивчити. А тут, у своїй країні, щелепи звело...
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02.07.2024 12:14 Відповісти
А з чого ти вирішив, що це їхня країна? Вони якраз говорять балачкою своєї країни, нащо їм мова колонізованих аборигенів.
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02.07.2024 16:10 Відповісти
По яку єдність йдеться? Тут влада і народ взагалі в різних країнах живуть
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02.07.2024 12:18 Відповісти
супер відповідь!
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02.07.2024 21:23 Відповісти
Коли вже хтось закидає тих брехливих проплачених ворогом пропагандистів відбірним лайном щоб вони заслужено смерділи на всю країну за свою антиукраїнську брехню, спрямовану на маніпуляцією виборами і розкол українського суспільства?
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02.07.2024 12:19 Відповісти
Странно, а где пункт казнокрадство, и наказание за казнокрадство?
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02.07.2024 12:20 Відповісти
Головне солово-"єдність",а єдність навколо чього,"сцаря" з відосіками,чо спрацьовує принцип-"забрать і поделити".
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02.07.2024 12:25 Відповісти
Нєначасє!!
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02.07.2024 12:27 Відповісти
мовне питання "розділяє" лише кваквартальних зебільських какаразніц..
для притомних Українців - це вАаще не питання, це вкид лайна на вентилятор для вдячних малоросів
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02.07.2024 12:30 Відповісти
А чому немає пункту за "не єдність" тих хто опинився за кордоном і тих хто мешкає в Україні? Я тут на одній гілці стільки комментів почитав від яких не єдністю, а неприхованій ненавистю тхне так, що аж носа закладає ...
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02.07.2024 12:40 Відповісти
Боты и обычная жаба.
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02.07.2024 12:58 Відповісти
Ми разом!
https://t.me/evgenishevchenko/2847
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02.07.2024 12:50 Відповісти
"Мовне питання" і буде розділяти,поки в країні будуть існувати мудаки,для яких "какаяразніца".
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02.07.2024 13:06 Відповісти
Чи поки мудаки не зрозуміють, що саме намагання принизити інших та щось нав'язати приводить до розділення.
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02.07.2024 14:57 Відповісти
Розділяй і володарюй....Мовне питання одне з них ..поки тупаки не зрозуміють шо мовним питанням ними маніпулюють -
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02.07.2024 15:37 Відповісти
Ніхто нікого ні до чого не примушує, не хочеш говорити мовою країни проживання, то шуруй на всі чотири сторони.
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02.07.2024 16:11 Відповісти
Вже половина населення шуранула. Через 10 років тут нічого крім пенсів не лишиться, зато з мовою і вишиванкою.
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02.07.2024 20:10 Відповісти
Так, хто б не залишився будуть з мовою та вишиванкою, а не з балачкою своїх вбивць та катів, а якарізничні малороси наржавшись та наприколючись пошурують по світу дивувати людей триндінням балачкою окупантів.
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02.07.2024 20:41 Відповісти
Це добре. А ще навезуть афроукраїнчиків та укроазіатів. І тоді нарешті бійці за мову будуть радіти, що витиснули культурно і генетично найближчих до себе людей, і опинились з максимально далекими. Перемога!
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02.07.2024 20:55 Відповісти
Ти епічний довбограй.
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02.07.2024 21:02 Відповісти
Навіщо ти із дзеркалом розмовляєш?
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02.07.2024 23:07 Відповісти
Та з тобою все зрозуміло, шуруй на.
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02.07.2024 23:42 Відповісти
Чергова локшина!
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02.07.2024 13:33 Відповісти
МОВОЮ ТРЕБА РОЗМОВЛЯТИ,А НЕ ГУНДЄТЬ - КАКАЯ РАЗНІЦА.
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02.07.2024 15:07 Відповісти
Хто піднімає мовне питання -тому відрізати треба язик
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02.07.2024 15:34 Відповісти
Как всегда - главное - натрындеть побыстрее а хер его знает про что!
Первоисточник, млять, изучайте!
"Мовним питанням (14%). Більшість респондентів не говорили, що саме вони мають на увазі, тобто це може бути як недостатня підтримка української мови, так і питання статусу чи використання російської мови. Серед тих, хто давав більш розгорнуті відповіді, траплялися обидва пояснення («дискримінація людей, які розмовляють російською мовою», «повинна бути лагідна українізація»);"
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02.07.2024 17:48 Відповісти
Яка єдність, ви про що? Не було єдності і не буде!
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02.07.2024 21:21 Відповісти
 
 