44% украинцев считают, что в обществе – единство. Больше разделяет коррупция и языковой вопрос, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
Так, 44% граждан считают, что в украинском обществе сейчас есть единство (10% заявили о полном единстве, а 34% считают, что скорее есть единство).
В то же время 15% заявили, что в Украине есть разобщенность, а 36% считают, что в обществе сейчас "в равной степени есть элементы единства и разобщенности".
Больше всего среди причин разобщенности респонденты называли:
- случаи коррупции (16%);
- языковой вопрос (14%);
- недостаток компетентности во власти, недоверие к действиям власти и официальной информации от власти (13%);
- несправедливость, что разные люди по-разному чувствуют войну (11%);
- недостаток взаимопонимания и взаимопомощи, "каждый сам за себя" (9%);
- наличие коллаборационистов и тех, кто ждет Россию (9%).
Топ комментарии
+26 Tychus Findlay
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+17 Pan Kotskyi
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+15 Сергей Васильев #322886
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- Пане президенте, якщо Едвардс дізнається про це, він використає це у своїй передвиборчій кампанії і постарається довести, що ви некомпетентний президент.
- Я це і сам можу довести, без нього.
(с) Гарячі голови 2
себто 51% вважають що в Україні розбрат і ворожнеча...
правільно вважають - чим далі при ЗЄльонському, тим більш ворожими стаємо один до одного
при Головнокомандуючому Залужному було інакше !!!!!
всі українці стали пчече до плеча !
.
І нє гаварітє, хахли са сваєй мовай вканєц абнаґлєлі! Ущємляют і раздєляют за рускій єзик!
В результаті справжні етнічні кацапи, називають мене каклом, а украінці - кацапорилом!!))
ці 5 років правління зечма, викрили всі потаємні характеристики вкраїнчиків - я почав ненавидіти цю країну...
А є ще вищий пілотаж корупційної толерантності - брати/давати хабарі особисто, не сплачувати податки, красти, і одночасно репетувати про несправедливість, хабарництво і розруху.
Тот, кто может украсть только мало - люто ненавидит тех, кто может украсть миллион!
для притомних Українців - це вАаще не питання, це вкид лайна на вентилятор для вдячних малоросів
https://t.me/evgenishevchenko/2847
Первоисточник, млять, изучайте!
"Мовним питанням (14%). Більшість респондентів не говорили, що саме вони мають на увазі, тобто це може бути як недостатня підтримка української мови, так і питання статусу чи використання російської мови. Серед тих, хто давав більш розгорнуті відповіді, траплялися обидва пояснення («дискримінація людей, які розмовляють російською мовою», «повинна бути лагідна українізація»);"