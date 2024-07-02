44% украинцев считают, что в обществе – единство. Больше разделяет коррупция и языковой вопрос, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Так, 44% граждан считают, что в украинском обществе сейчас есть единство (10% заявили о полном единстве, а 34% считают, что скорее есть единство).

В то же время 15% заявили, что в Украине есть разобщенность, а 36% считают, что в обществе сейчас "в равной степени есть элементы единства и разобщенности".

Больше всего среди причин разобщенности респонденты называли:

случаи коррупции (16%);

языковой вопрос (14%);

недостаток компетентности во власти, недоверие к действиям власти и официальной информации от власти (13%);

несправедливость, что разные люди по-разному чувствуют войну (11%);

недостаток взаимопонимания и взаимопомощи, "каждый сам за себя" (9%);

наличие коллаборационистов и тех, кто ждет Россию (9%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 34% украинцев поддерживают закон о мобилизации, - опрос КМИС