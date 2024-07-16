РУС
66% украинцев верят в победу Украины над Россией военным путем, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Перемога України над РФ: як бачать українці?

66% граждан Украины верят, что победить страну-агрессора Россию можно военным путем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 28 июня 2024 года по заказу ZN.UA.

В рамках социологического исследования украинцам задали вопрос: "Считаете ли вы возможной военную победу Украины в войне с Россией?".

Так, 66% украинцев верят в военную победу над РФ. Тогда как 16% имеют противоположное мнение, а 18% - вообще не определились.

Опитування

Больше всего в победу военным путем верит запад, который меньше всего готов к переговорам с Россией. Там таких респондентов 69%.

А больше всего сомневается в военной силе Украины юг. В частности, 25% жителей этого региона не верят в военную победу над врагом.

Опрос провели с 20 по 28 июня 2024 года. Всего опросили 2007 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее 83% граждан Украины ответили, что не согласны на вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ. Эти условия, якобы для прекращения войны, ранее озвучил российский диктатор Владимир Путин.

+7
Чегевара Оманський !!))
16.07.2024 13:07
+6
Ого як добавилось! - а вчора було 51% - мабуть різних опитували
16.07.2024 13:04
+5
На мій погляд , набагато більше украінців вірять в нашу перемогу
військовим шляхом , крім знленої пошесті , яка воювати не бажає😡
16.07.2024 13:09
16.07.2024 13:02
16.07.2024 13:07
16.07.2024 13:20
А що в цьому питанні крамольного? Звичайне питання.
Ось кацапки бояться відповідати на питання чи куяшить вас чоловік по-взрослому
16.07.2024 13:11
65% вірять, а ділом довести - стати до лав ЗСУ, не бажають. Це нормально, чи це якесь психічне відхилення?
16.07.2024 13:19
Нормальна людина не бажає воювати і помирати.
НЕ БАЖАННЯ воювати - це нормально.
Психічне відхилення коли кацапи їдуть за гроші у ЧУЖУ країну вбивати мирне населення і здихають в чороземах України, і їх с*чки бажають смерті свого "любімого" щоб віддати кредит в який їх загнав Гаазький невропат-маньяк владімір путін.
16.07.2024 13:22
Ти хочеш помирати? То помирай.
Ти хочеш вбивати мирних людей? То застрелься сам спочатку.
Що ти хочеш довести мені?
Що бажання вбивати людей - це норма для людини?
16.07.2024 13:39
Нормальний мозок.
Назви хоть ОДНУ причину чому 40-ка млн. країна Україна з НАЙБІЛЬШОЮ в Європі площі може НЕ ВИГРАТИ?
16.07.2024 14:50
30 млн. українців, що не мають своєїї зброї і яким по краплі видають збою інші країни проти 150 мільйонів орків плюс овердохуа ракет, снарядів і нафтобабла. І це поки що дають, поки ще Трамп не став президентом, тоді взагалі давати не будуть.
показать весь комментарий
16.07.2024 15:16
Більшість з 73-ьохвідсоткових по закордонних пабах шаро..бяться !!))
16.07.2024 13:09
Ого як добавилось! - а вчора було 51% - мабуть різних опитували
16.07.2024 13:04
Ні, вчора 44% не засуджували дії ухилянтів, сьогодні 66% вірять у перемогу, усе пораховано,
16.07.2024 13:18
16.07.2024 13:05
З зеленими д'єрмаками при владі це нереально.
16.07.2024 13:07
На мій погляд , набагато більше украінців вірять в нашу перемогу
військовим шляхом , крім знленої пошесті , яка воювати не бажає😡
16.07.2024 13:09
"А какаяразница? Хуженебудет!" !!))
16.07.2024 13:11
Які 66% напевно всі 100% дайте Ф16 дайте зброю та не заважайте воювати!!!
16.07.2024 13:13
А иначе и быть не может. Тот кто верит что с рашистами можно договориться- посмотрите на Грузию что в итоге. А на минуточку, Украина для ***** более желанный кусок чем Грузия. К тому же ***** не простит что Украина его и его армию и флот так унизила перед всем миром. Так что про договоренности и о мире с рашистами даже не мечтайте. А кто хочет попрыгать еще на граблях вот вам
16.07.2024 13:24
в мене до тебе зустрічне питання - а ти будеш вивозити цього коментатора і його дітей/старих/родичів коли прийдуть кацапи ?
якщо відповідь ні, то чому ти вважаєш шо твоє право заховати свою сраку від мобілізації важливіше за його право відстоювати своє життя і життя своїх близьких?
16.07.2024 13:33
"Та іди до ТЦК ,мобілізуйся і воюй"

я так і зробив в 2022-му.

"справа коментатора ,хай що хоче те й робить ,а не займається агітпропом"

це і твоя справа також якщо тобі від 25 до 60 і ти не маєш законних причин не служити. і до речі, агітація поти мобілізації в нас заборонена а за - ні.
16.07.2024 14:07
це не нав'язування а пропаганда здорового глузду. маю на неї повне право.
16.07.2024 14:28
тому повторюю запитання - ти будеш допомогати цьому коментатору і його сім'ї а також моїм сім'ям евакуйовуватись якщо кацапи таки скористаються з безкоштовних інфопослуг таких корисних дурнів як ти ?
16.07.2024 14:08
тобі особисто прямо в цей час третій рік сотні тисяч людей допомагають не зустрітись неочікувано із десятком бурятів у власній вітальні
16.07.2024 14:26
ви за 2 роки не зрозуміли, що Україна захищає? шкода.
16.07.2024 15:49
А що вона захищає -Європу ,так європейці до 1991 року обходились і без нас і не просили щдб ми когось захищали ,і взагалі я не розумію ,як і чим і кого може захищати 30 мільйонна країна від 150 мільйонної країни?
19.07.2024 18:33
що Ви дискутуєте з типовим ботом і його кремлівськими наративами, в спам падлюку і все.
16.07.2024 14:20
19.07.2024 18:34
Він ще й в темах про свавілля ТЦК та мобілізацію одночасно ниє про несправедливість.
Шизофренік якийсь, коротше.
16.07.2024 13:35
Ты сам почему не на фронте, Рэмбо комнатный?
16.07.2024 13:30
подивись на Донбас - там взагалі місця живого нема. Це якось заважає русні концентрувати на його захопленні основні зусилля?
16.07.2024 13:35
Фанатичні? ) У кого? у русні яку тільки баблом і мобилізацією заганають на фронт? Чи у ][уйла?

розрахунок там звичайно що є. Хоч і давно невідповідний ситуації як на мій погляд.
Вони хочуть захопити Донбасс бо про цей регіон вони фактично заявляли ще 10 років тому як спірний. Тому його буде легше легітимізувати перед міжнарожною спільнотою - або принаймні так це русні видається.
16.07.2024 13:43
Та невже. Черноземи, корисні копалини, населення, узбережжя, території поближче до країн НАТО - потенційних жертв - не потрібні рашці?
16.07.2024 13:58
"В Африці всього цього в рази більше. "

а ще на Юпітері. От тільки кацапи з тим всім не межують на відміну від нас.

"Взагалі вражає як вкраїнчики досі вважають себе унікальними, що без них ніхто жити не може після такої розрухи. "

вкраїнчики це істоти які все мірять гаманцем чи холодильником.
в 14-му вони казали що Путін не нападе бо Захід введе санкції. В 19-му вірили що війна вигідна тільки тому хто на ній безпосередньо наживається, до 22 були впевнені що путін не почне повномасштабну війну бо Європа не буде торгувати з ним газом і т.д.

як бачимо всі ці ідіотські прогнози не справдились і зовсім не тому що русня - нація фанатиків, а тому що вкраїнчики не вміють мислити стратегічно на відміну від хай і не геніальних але зовсім не дебільних лідерів рашки.
16.07.2024 14:16
Межують ще й як. Ти про Вагнер в Африці звісно нічого не чув? І там не треба вести велику фронтову війну на сотні тисяч солдат, не треба зносити міста і інфраструктуру щоб потім все відновлювати. Достатньо лише ЧВК.

Вкраїнчики це ті дурники про яких ця новина, вируючих в перемогу над країною в 10 разів сильнішу за них. А насправді не буде перемоги як обіцяли в 2022, 2023 і не передбачається взагалі, а лише Парагвайський сценарій і незламна країна-руїна з повиздихавшим населенням.
16.07.2024 14:32
"а лише Парагвайський сценарій"

не продовжуй - маркер поціновувача Люськи-ухилянта говорить сам за себе.
16.07.2024 16:34
вкраїнчики не вважають себе унікальними, вони просто ******* свою землю. Хоча вам цього не зрозуміти
16.07.2024 15:51
Що тут скажеш- дурень думкою багатіє ,якщо в людини замість мізків тєлємарафон і зєліні відосики , то й можна і 100 % намалювати заброньованих диванних патріотів.
16.07.2024 13:26
Это надо же, в Интернете и Опросах все такие смелые, а как только перед этими героями появляется ТЦК - сразу же начинают визжать как свиньи: ой, люди, допоможіть мены будь ласка, рятуйте мене, ааааааааа!
16.07.2024 13:29
Звісно тільки військовим шляхом і по кордонам ростовської області. Ніякі перемовини з рашисткою нечистю!
16.07.2024 13:31
більше капсу, русачок. Насправді ж мобілізація якраз дала нарешті можливість поповнювати бригади на лбз
16.07.2024 13:37
Невиліковні інфантили. І хтось ще думав, що такий охлос, з менталітетом недорозвиненої дитини, побудує міцну державу? Господи, на що я витратила свою юність, усі Майдани, усі надії, все в унітаз злили.
16.07.2024 13:42
Ну, оружие 14-ти бригадам , как рапортуют, уже на подходе + дополнительно наловят. Чем не Гвардия 2-го Наступления. Главное верить.
16.07.2024 13:54
давайте повіримо в чайник рассела..
16.07.2024 13:57
Сотні тисяч втікачів за кордон - то ще було у травні. Зараз, вже, напевно, міліон. Комплектація бригад - 50-55%, 14 бригад, шо насбирали - взагалі без зброї, амуніції, дронів.... Але каву будемо пити у криму всеодно. З яким паспортом та з якою нерухомістю - у зеленского вона у криму є - її там будьоний з 22 року охороняє - п'ьє каву.
16.07.2024 15:01
Мапу бойових дій нехай глянуть,віряни.
16.07.2024 15:10
16.2 % поки за ними не прийшли 65.6% нехай уйобую.... з України щоб від них не смерділо і не заважали 18,1% визначитись.
16.07.2024 15:53
 
 