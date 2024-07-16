66% украинцев верят в победу Украины над Россией военным путем, - опрос. ИНФОГРАФИКА

66% граждан Украины верят, что победить страну-агрессора Россию можно военным путем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 28 июня 2024 года по заказу ZN.UA.

В рамках социологического исследования украинцам задали вопрос: "Считаете ли вы возможной военную победу Украины в войне с Россией?".

Так, 66% украинцев верят в военную победу над РФ. Тогда как 16% имеют противоположное мнение, а 18% - вообще не определились.

Больше всего в победу военным путем верит запад, который меньше всего готов к переговорам с Россией. Там таких респондентов 69%.

А больше всего сомневается в военной силе Украины юг. В частности, 25% жителей этого региона не верят в военную победу над врагом.

Опрос провели с 20 по 28 июня 2024 года. Всего опросили 2007 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее 83% граждан Украины ответили, что не согласны на вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ. Эти условия, якобы для прекращения войны, ранее озвучил российский диктатор Владимир Путин.

