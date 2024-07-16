66% украинцев верят в победу Украины над Россией военным путем, - опрос. ИНФОГРАФИКА
66% граждан Украины верят, что победить страну-агрессора Россию можно военным путем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 28 июня 2024 года по заказу ZN.UA.
В рамках социологического исследования украинцам задали вопрос: "Считаете ли вы возможной военную победу Украины в войне с Россией?".
Так, 66% украинцев верят в военную победу над РФ. Тогда как 16% имеют противоположное мнение, а 18% - вообще не определились.
Больше всего в победу военным путем верит запад, который меньше всего готов к переговорам с Россией. Там таких респондентов 69%.
А больше всего сомневается в военной силе Украины юг. В частности, 25% жителей этого региона не верят в военную победу над врагом.
Опрос провели с 20 по 28 июня 2024 года. Всего опросили 2007 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Ранее 83% граждан Украины ответили, что не согласны на вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ. Эти условия, якобы для прекращения войны, ранее озвучил российский диктатор Владимир Путин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось кацапки бояться відповідати на питання чи куяшить вас чоловік по-взрослому
НЕ БАЖАННЯ воювати - це нормально.
Психічне відхилення коли кацапи їдуть за гроші у ЧУЖУ країну вбивати мирне населення і здихають в чороземах України, і їх с*чки бажають смерті свого "любімого" щоб віддати кредит в який їх загнав Гаазький невропат-маньяк владімір путін.
Ти хочеш вбивати мирних людей? То застрелься сам спочатку.
Що ти хочеш довести мені?
Що бажання вбивати людей - це норма для людини?
Назви хоть ОДНУ причину чому 40-ка млн. країна Україна з НАЙБІЛЬШОЮ в Європі площі може НЕ ВИГРАТИ?
військовим шляхом , крім знленої пошесті , яка воювати не бажає😡
якщо відповідь ні, то чому ти вважаєш шо твоє право заховати свою сраку від мобілізації важливіше за його право відстоювати своє життя і життя своїх близьких?
я так і зробив в 2022-му.
"справа коментатора ,хай що хоче те й робить ,а не займається агітпропом"
це і твоя справа також якщо тобі від 25 до 60 і ти не маєш законних причин не служити. і до речі, агітація поти мобілізації в нас заборонена а за - ні.
Шизофренік якийсь, коротше.
розрахунок там звичайно що є. Хоч і давно невідповідний ситуації як на мій погляд.
Вони хочуть захопити Донбасс бо про цей регіон вони фактично заявляли ще 10 років тому як спірний. Тому його буде легше легітимізувати перед міжнарожною спільнотою - або принаймні так це русні видається.
а ще на Юпітері. От тільки кацапи з тим всім не межують на відміну від нас.
"Взагалі вражає як вкраїнчики досі вважають себе унікальними, що без них ніхто жити не може після такої розрухи. "
вкраїнчики це істоти які все мірять гаманцем чи холодильником.
в 14-му вони казали що Путін не нападе бо Захід введе санкції. В 19-му вірили що війна вигідна тільки тому хто на ній безпосередньо наживається, до 22 були впевнені що путін не почне повномасштабну війну бо Європа не буде торгувати з ним газом і т.д.
як бачимо всі ці ідіотські прогнози не справдились і зовсім не тому що русня - нація фанатиків, а тому що вкраїнчики не вміють мислити стратегічно на відміну від хай і не геніальних але зовсім не дебільних лідерів рашки.
Вкраїнчики це ті дурники про яких ця новина, вируючих в перемогу над країною в 10 разів сильнішу за них. А насправді не буде перемоги як обіцяли в 2022, 2023 і не передбачається взагалі, а лише Парагвайський сценарій і незламна країна-руїна з повиздихавшим населенням.
не продовжуй - маркер поціновувача Люськи-ухилянта говорить сам за себе.