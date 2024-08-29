Только 9% украинцев готовы отказаться от оккупированных территорий ради прекращения войны, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Подавляющее большинство граждан Украины продолжает демонстрировать свою неготовность выполнять требования России для завершения войны. 32% украинцев считают возможными переговоры о мире с РФ только после освобождения всех территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и "Центра Разумкова".

На признание оккупированных территорий частью РФ ради прекращения войны готовы пойти лишь 9% украинцев (в августе 2023 года - менее 5%), а неприемлемым это считает 81% (в августе 2023 года - 90%).

Около трети украинцев (32%) считают, что начало переговоров с Россией о прекращении войны возможно только после освобождения всех украинских территорий. Такой подход поддерживает относительное большинство в каждой из возрастных групп, но среди молодежи 18-29 лет показатель несколько ниже (28%), чем в среднем по стране, а среди респондентов в возрасте 50-59 лет - наоборот, выше (36%).

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Что касается других условий для возможных переговоров с Россией, то здесь общественное мнение почти поровну разделилось между теми, кто допускает переговоры исключительно ради освобождения пленных и заложников (19%), теми, кто считает переговоры о мире возможными даже сейчас (20%), и теми, кто убежден, что с Россией договариваться невозможно в принципе (18%).

Кроме того, готовность уступить будущее членство Украины в НАТО выразили 18,5% украинцев, как и в августе 2023 года, но большинство считает это неприемлемым (67%, а в августе 2023 года - 74%).

Неприемлемым для абсолютного большинства украинцев является и отказ от членства в Европейском Союзе (71%), а готовых уступить его - 17%.

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Гарантии безопасности от агрессии РФ в будущем

Гарантии безопасности со стороны других стран смогут обезопасить Украину от возможной агрессии России в будущем - в этом убеждены 62% украинцев. Причем в региональном разрезе больше всего на такие гарантии безопасности полагаются жители Юга (71%), а вот неопределившихся больше всего на Востоке - 21%.

В то же время на этом этапе войны большинство украинцев (64%) убеждены, что агрессия России была неизбежной после восстановления Украиной независимости, тогда как те, кто считает, что этого могло бы и не произойти, находятся в меньшинстве (18%).

Так же большинство респондентов (59,5%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем РФ снова будет атаковать Украину.





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