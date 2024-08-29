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Новости Война
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Только 9% украинцев готовы отказаться от оккупированных территорий ради прекращения войны, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Визнання окупованих територій заради миру з РФ: Опитування українців

Подавляющее большинство граждан Украины продолжает демонстрировать свою неготовность выполнять требования России для завершения войны. 32% украинцев считают возможными переговоры о мире с РФ только после освобождения всех территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и "Центра Разумкова".

На признание оккупированных территорий частью РФ ради прекращения войны готовы пойти лишь 9% украинцев (в августе 2023 года - менее 5%), а неприемлемым это считает 81% (в августе 2023 года - 90%).

Около трети украинцев (32%) считают, что начало переговоров с Россией о прекращении войны возможно только после освобождения всех украинских территорий. Такой подход поддерживает относительное большинство в каждой из возрастных групп, но среди молодежи 18-29 лет показатель несколько ниже (28%), чем в среднем по стране, а среди респондентов в возрасте 50-59 лет - наоборот, выше (36%).

Визнання окупованих територій заради миру з РФ: Опитування українців

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Что касается других условий для возможных переговоров с Россией, то здесь общественное мнение почти поровну разделилось между теми, кто допускает переговоры исключительно ради освобождения пленных и заложников (19%), теми, кто считает переговоры о мире возможными даже сейчас (20%), и теми, кто убежден, что с Россией договариваться невозможно в принципе (18%).

Кроме того, готовность уступить будущее членство Украины в НАТО выразили 18,5% украинцев, как и в августе 2023 года, но большинство считает это неприемлемым (67%, а в августе 2023 года - 74%).

Неприемлемым для абсолютного большинства украинцев является и отказ от членства в Европейском Союзе (71%), а готовых уступить его - 17%.

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Гарантии безопасности от агрессии РФ в будущем

Гарантии безопасности со стороны других стран смогут обезопасить Украину от возможной агрессии России в будущем - в этом убеждены 62% украинцев. Причем в региональном разрезе больше всего на такие гарантии безопасности полагаются жители Юга (71%), а вот неопределившихся больше всего на Востоке - 21%.

В то же время на этом этапе войны большинство украинцев (64%) убеждены, что агрессия России была неизбежной после восстановления Украиной независимости, тогда как те, кто считает, что этого могло бы и не произойти, находятся в меньшинстве (18%).

Так же большинство респондентов (59,5%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем РФ снова будет атаковать Украину.

Визнання окупованих територій заради миру з РФ: Опитування українців
Визнання окупованих територій заради миру з РФ: Опитування українців

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Автор: 

опрос (2824) Центр Разумкова (229)


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Топ комментарии
+12
Что ты несешь, кремлебот? Никто не отказывался от Донецкой области. Как ушли с Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской области и Херсона, так уйдут и из Донецкой.
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29.08.2024 13:33
+11
Питання треба ставити по іншому, ...хто вірить в те що з кацапами можна домовитись, і вони виконають обіцяне?... Якщо такі знайдуться, треба брати й одразу стерилізувати...
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29.08.2024 13:18
+11
То чого ми відступаємо по всьому фронту (Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Вугледар, Харківщина, Луганщина), якщо стільки вмотивованих людей на кордони 91-го ?
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29.08.2024 13:20
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9% зрадників або ідіотів які гадають що ***** й рашиський режим нелюдей зупинить "подарок" теріторій!!!
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29.08.2024 15:44 Ответить
Мариуполь освобождаем, я оттуда.
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29.08.2024 15:53 Ответить
це тому що вони там не живуть,а віддати свою зможете?але цим звіря не накопмиш- він піде далі
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29.08.2024 20:17 Ответить
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