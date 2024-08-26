22% американцев считают, что побеждает Украина, а не Россия - опрос YouGov

16% американцев говорят, что сейчас побеждает Россия. Вместе с тем, 34% ответили, что ни одна из сторон не побеждает. Остальные 28% не были уверены.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, таковы результаты нового опроса YouGov.

Результаты опроса колебались с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, но в последние недели все больше американцев сказали, что они считают, что Украина набирает обороты.

В июне только 11% американцев сказали, что считают, что Украина побеждает. В то же время 22% считали, что побеждает Россия.

Последний опрос состоялся после заявления президента Владимира Зеленского о захвате Суджи.

23% респондентов сказали, что они считают, что Россия в конце концов победит, тогда как 23% сказали, что победит Украина.

Эта неопределенность относительно исхода войны существует на фоне мощной симпатии американцев к украинцам. 63% говорят, что больше симпатизируют Украине и только 3% - России. 23% не симпатизируют ни одной из сторон, а 11% не уверены.

Четверть всех респондентов заявили, что Соединенные Штаты должны увеличить военную помощь Украине. 27% сказали, что должен быть сохранен нынешний уровень военной помощи, а 28% сказали, что США должны уменьшить помощь.

Опрос проводился 17-20 августа среди 1565 американцев и имеет погрешность 3%.

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