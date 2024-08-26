РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11134 посетителя онлайн
Новости
3 424 14

22% американцев считают, что побеждает Украина, а не Россия - опрос YouGov

україна

16% американцев говорят, что сейчас побеждает Россия. Вместе с тем, 34% ответили, что ни одна из сторон не побеждает. Остальные 28% не были уверены.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, таковы результаты нового опроса YouGov.

Результаты опроса колебались с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, но в последние недели все больше американцев сказали, что они считают, что Украина набирает обороты.

опитування

В июне только 11% американцев сказали, что считают, что Украина побеждает. В то же время 22% считали, что побеждает Россия.

Последний опрос состоялся после заявления президента Владимира Зеленского о захвате Суджи.

23% респондентов сказали, что они считают, что Россия в конце концов победит, тогда как 23% сказали, что победит Украина.

Эта неопределенность относительно исхода войны существует на фоне мощной симпатии американцев к украинцам. 63% говорят, что больше симпатизируют Украине и только 3% - России. 23% не симпатизируют ни одной из сторон, а 11% не уверены.

Четверть всех респондентов заявили, что Соединенные Штаты должны увеличить военную помощь Украине. 27% сказали, что должен быть сохранен нынешний уровень военной помощи, а 28% сказали, что США должны уменьшить помощь.

Опрос проводился 17-20 августа среди 1565 американцев и имеет погрешность 3%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство граждан Нидерландов поддерживают предоставление военной помощи Украине, но поддержка по приему беженцев сокращается, - опрос

Автор: 

опрос (2823) победа (591) США (26454)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Мені фіолетово, що вважають американці, я вважаю, що Україна переможе! Це справа виживання нації!
Перепрошую за пафос.
показать весь комментарий
26.08.2024 10:58
+6
В Афганістані в 80х було 15 млн населення, а в СССР 260. Зараз в Афганістані 40 млн населення, а СССРу намає, отакє...
показать весь комментарий
26.08.2024 11:22
+2
Колективна свідомість людства, формує з богатьох варіантів майбутнього теперішній час. Ще б в нас поменьшало скигліїв...
показать весь комментарий
26.08.2024 11:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Збодрились?
показать весь комментарий
26.08.2024 10:57 Ответить
Мені фіолетово, що вважають американці, я вважаю, що Україна переможе! Це справа виживання нації!
Перепрошую за пафос.
показать весь комментарий
26.08.2024 10:58 Ответить
Графік показує, що американцям теж фіолетово, буквально
показать весь комментарий
26.08.2024 11:47 Ответить
Тут скоріше рашка значно більше програє, ніж Україна, а переможців не буде...
показать весь комментарий
26.08.2024 11:59 Ответить
Непогано, враховуючи всі обставини.
показать весь комментарий
26.08.2024 10:59 Ответить
тюрма народів чисельно переважає в 4 рази Україну, тут безумовно Україна перемагає
але відтиснули московити 2 Словакії ,з цього боку Україна програє
показать весь комментарий
26.08.2024 11:18 Ответить
В Афганістані в 80х було 15 млн населення, а в СССР 260. Зараз в Афганістані 40 млн населення, а СССРу намає, отакє...
показать весь комментарий
26.08.2024 11:22 Ответить
Різні війни, там була звичайна інтервенція з заздалегіть спланованим відходом без геноциду , у нас же екзистанційна - кацап хоче зтерти українців в приципі.
і докладає величезних зусиль
за 10 р в Афгані 15-20 тис загиблих кацапів, зараз за 3 роки 600-700 тисяч кацапів.
показать весь комментарий
26.08.2024 11:30 Ответить
Загинуло 2 млн Афганців, ви при своєму розумі?
показать весь комментарий
26.08.2024 11:42 Ответить
Не 2 а 1.5
показать весь комментарий
26.08.2024 12:03 Ответить
Колективна свідомість людства, формує з богатьох варіантів майбутнього теперішній час. Ще б в нас поменьшало скигліїв...
показать весь комментарий
26.08.2024 11:19 Ответить
Так це правда. Ми перемогаємо. Дійшли до Курська і наступаємо в напрямку Москви.
показать весь комментарий
26.08.2024 11:56 Ответить
Ось він, приклад маніпуляції: в заголовок виноситься лише те, що народ хочет читать. 22% - так, правда, але не вся. Решта загубилася в тексті.
показать весь комментарий
26.08.2024 12:19 Ответить
Если брать во внимание, что рашка потратила все советские арсеналы которые накапливал СССР для войны с западом и америкой, на захват донецкой и луганской области, то рашку ни как нельзя назвать победителем.
показать весь комментарий
26.08.2024 16:27 Ответить
 
 