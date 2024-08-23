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Новости Помощь Украине
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Большинство граждан Нидерландов поддерживают предоставление военной помощи Украине, но поддержка приема беженцев сокращается, - опрос

нідерланди

Подавляющее большинство граждан Нидерландов продолжают выступать за предоставление военной помощи Украине из-за российского полномасштабного вторжения, но поддержка по приему беженцев сокращается.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Ipsos I&O, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В стране по-прежнему существует значительная поддержка нидерландцами украинского военного сопротивления российскому вторжению. В настоящее время Нидерланды предоставили оружия и другой военной поддержки на сумму 3,1 миллиарда евро. Подавляющее большинство (65%) по-прежнему поддерживают эту помощь", - говорится в сообщении.

В то же время политику приема беженцев из Украины поддерживают сейчас "лишь 42% нидерландских избирателей".

Отмечается, что в марте 2022 года, когда полномасштабная война России в Украине только началась, поддержка политики приема беженцев была почти вдвое больше. Тогда 78% нидерландцев поддержали эту политику, которая означает, что украинцам в ЕС предлагается "немедленная защита" из-за войны в Украине.

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Через несколько месяцев поддержка упала примерно до 60% и оставалась на этом уровне до осени 2023 года, после чего начала снова постепенно снижаться. В октябре 2023 года поддержка упала до 49%, а на данный момент этот показатель сократился до 42%.

Автор: 

беженцы (1637) Нидерланды (1570) опрос (2820) помощь (7760)


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Топ комментарии
+7
Та женіть тих хитродупих малоросів в Україну. НЕхай працюють на Перемогу.
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23.08.2024 20:28
+6
Щодо підтримки(Зовсім не тих українців прихистила Європа(
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23.08.2024 20:34
+5
мову не хочуть вчити, працювати не хочуть, бикують.... терпіння голанців не бесконечне
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23.08.2024 20:47
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Та женіть тих хитродупих малоросів в Україну. НЕхай працюють на Перемогу.
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23.08.2024 20:28 Ответить
Щодо підтримки(Зовсім не тих українців прихистила Європа(
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23.08.2024 20:34 Ответить
Золоті слова!
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23.08.2024 20:52 Ответить
Ти самокритичний, здриснув до Європи сам, а хтось тут зайвий. А може ти і є саме з тих щодо підтримки.
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23.08.2024 21:37 Ответить
Може -це ключове слово))Я тут 24 роки.ПНХ
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23.08.2024 21:45 Ответить
Ти в Швейцарії зайвий 24 роки.
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23.08.2024 21:51 Ответить
СН так не думає.Й в СН я лиш 6 років.
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23.08.2024 21:54 Ответить
мову не хочуть вчити, працювати не хочуть, бикують.... терпіння голанців не бесконечне
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23.08.2024 20:47 Ответить
Халявщиків ніхто не любить.
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23.08.2024 20:54 Ответить
Голландія країна пахарів і густота населення вища чим в Японії .
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23.08.2024 22:09 Ответить
 
 