Большинство граждан Нидерландов поддерживают предоставление военной помощи Украине, но поддержка приема беженцев сокращается, - опрос

Подавляющее большинство граждан Нидерландов продолжают выступать за предоставление военной помощи Украине из-за российского полномасштабного вторжения, но поддержка по приему беженцев сокращается.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Ipsos I&O, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В стране по-прежнему существует значительная поддержка нидерландцами украинского военного сопротивления российскому вторжению. В настоящее время Нидерланды предоставили оружия и другой военной поддержки на сумму 3,1 миллиарда евро. Подавляющее большинство (65%) по-прежнему поддерживают эту помощь", - говорится в сообщении.

В то же время политику приема беженцев из Украины поддерживают сейчас "лишь 42% нидерландских избирателей".

Отмечается, что в марте 2022 года, когда полномасштабная война России в Украине только началась, поддержка политики приема беженцев была почти вдвое больше. Тогда 78% нидерландцев поддержали эту политику, которая означает, что украинцам в ЕС предлагается "немедленная защита" из-за войны в Украине.

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Через несколько месяцев поддержка упала примерно до 60% и оставалась на этом уровне до осени 2023 года, после чего начала снова постепенно снижаться. В октябре 2023 года поддержка упала до 49%, а на данный момент этот показатель сократился до 42%.