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Новини Допомога Україні
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Більшість громадян Нідерландів підтримують надання військової допомоги Україні, але підтримка щодо прийому біженців скорочується, - опитування

нідерланди

Переважна більшість громадян Нідерландів продовжують виступати за надання військової допомоги Україні через російське повномасштабне вторгнення, але підтримка щодо прийому біженців скорочується.

Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницьким центром Ipsos I&O, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У країні, як і раніше, існує значна підтримка нідерландцями українського військового опору російському вторгненню. На цей час Нідерланди надали зброї та іншої військової підтримки на суму 3,1 мільярда євро. Переважна більшість (65%), як і раніше, підтримують цю допомогу", - йдеться у повідомленні.

Водночас політику прийому біженців з України підтримують нині "лише 42% нідерландських виборців".

Зазначається, що у березні 2022 року, коли повномасштабна війна Росії в Україні тільки розпочалася, підтримка політики прийому біженців була майже удвічі більшою. Тоді 78% нідерландців підтримали цю політику, яка означає, що українцям в ЄС пропонується "негайний захист" через війну в Україні.

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Через кілька місяців підтримка впала приблизно до 60% і залишалася на цьому рівні до осені 2023 року, після чого почала знову поступово знижуватися. У жовтні 2023 року підтримка впала до 49%, а на цей час цей показник скоротився до 42%.

Автор: 

біженці (1858) Нідерланди (1553) опитування (1925) допомога (8291)


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Топ коментарі
+7
Та женіть тих хитродупих малоросів в Україну. НЕхай працюють на Перемогу.
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23.08.2024 20:28
+6
Щодо підтримки(Зовсім не тих українців прихистила Європа(
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23.08.2024 20:34
+5
мову не хочуть вчити, працювати не хочуть, бикують.... терпіння голанців не бесконечне
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23.08.2024 20:47
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Та женіть тих хитродупих малоросів в Україну. НЕхай працюють на Перемогу.
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23.08.2024 20:28 Відповісти
Щодо підтримки(Зовсім не тих українців прихистила Європа(
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23.08.2024 20:34 Відповісти
Золоті слова!
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23.08.2024 20:52 Відповісти
Ти самокритичний, здриснув до Європи сам, а хтось тут зайвий. А може ти і є саме з тих щодо підтримки.
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23.08.2024 21:37 Відповісти
Може -це ключове слово))Я тут 24 роки.ПНХ
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23.08.2024 21:45 Відповісти
Ти в Швейцарії зайвий 24 роки.
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23.08.2024 21:51 Відповісти
СН так не думає.Й в СН я лиш 6 років.
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23.08.2024 21:54 Відповісти
мову не хочуть вчити, працювати не хочуть, бикують.... терпіння голанців не бесконечне
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23.08.2024 20:47 Відповісти
Халявщиків ніхто не любить.
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23.08.2024 20:54 Відповісти
Голландія країна пахарів і густота населення вища чим в Японії .
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23.08.2024 22:09 Відповісти
 
 