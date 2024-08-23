Більшість громадян Нідерландів підтримують надання військової допомоги Україні, але підтримка щодо прийому біженців скорочується, - опитування

Переважна більшість громадян Нідерландів продовжують виступати за надання військової допомоги Україні через російське повномасштабне вторгнення, але підтримка щодо прийому біженців скорочується.

Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницьким центром Ipsos I&O, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У країні, як і раніше, існує значна підтримка нідерландцями українського військового опору російському вторгненню. На цей час Нідерланди надали зброї та іншої військової підтримки на суму 3,1 мільярда євро. Переважна більшість (65%), як і раніше, підтримують цю допомогу", - йдеться у повідомленні.

Водночас політику прийому біженців з України підтримують нині "лише 42% нідерландських виборців".

Зазначається, що у березні 2022 року, коли повномасштабна війна Росії в Україні тільки розпочалася, підтримка політики прийому біженців була майже удвічі більшою. Тоді 78% нідерландців підтримали цю політику, яка означає, що українцям в ЄС пропонується "негайний захист" через війну в Україні.

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Через кілька місяців підтримка впала приблизно до 60% і залишалася на цьому рівні до осені 2023 року, після чого почала знову поступово знижуватися. У жовтні 2023 року підтримка впала до 49%, а на цей час цей показник скоротився до 42%.