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Нідерланди придбають для України 51 мобільний комплекс для виявлення безпілотників

радар для виявлення безпілотників

Міністерство оборони Нідерландів придбає для України 51 мобільний комплекс для виявлення безпілотників. Контракт був підписаний сьогодні з компанією Robin Radar Systems в Гаазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Системи здатні виявляти невеликі безпілотники та відрізняти їх, наприклад, від птахів. Унікальною особливістю радарів є те, що вони виконують свою роботу на мобільній платформі. Радари стежать за навколишнім середовищем на предмет присутності безпілотників, навіть на великій швидкості.

Оскільки система виявлення є мобільною, противнику складніше знайти радар, а отже, складніше його нейтралізувати. Це дає можливість безперервно виявляти, а потім знищувати ворожі безпілотники.

Очікується, що Міністерство оборони Нідерландів передасть 51 радар Україні в останньому кварталі 2024 року. Вони надходитимуть поетапно.

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Автор: 

Нідерланди (1553) ППО (3138) радар (56)


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Це вже радує .
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21.08.2024 17:48 Відповісти
Ще би профінансувати власний зенітно-ракетний комплекс малого радіусу дії з ОЛС, що може боротися з БПЛа і КАБами. Було би просто чудово. Комплекс завершив вогневі випнробування за гроші заводу-виробника в 2021р. Грошей на серійне виробництов ніхто не дав.
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21.08.2024 19:02 Відповісти
Це добра справа, дякую.
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21.08.2024 20:31 Відповісти
 
 