Нідерланди придбають для України 51 мобільний комплекс для виявлення безпілотників

Міністерство оборони Нідерландів придбає для України 51 мобільний комплекс для виявлення безпілотників. Контракт був підписаний сьогодні з компанією Robin Radar Systems в Гаазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Системи здатні виявляти невеликі безпілотники та відрізняти їх, наприклад, від птахів. Унікальною особливістю радарів є те, що вони виконують свою роботу на мобільній платформі. Радари стежать за навколишнім середовищем на предмет присутності безпілотників, навіть на великій швидкості.

Оскільки система виявлення є мобільною, противнику складніше знайти радар, а отже, складніше його нейтралізувати. Це дає можливість безперервно виявляти, а потім знищувати ворожі безпілотники.

Очікується, що Міністерство оборони Нідерландів передасть 51 радар Україні в останньому кварталі 2024 року. Вони надходитимуть поетапно.

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