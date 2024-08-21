Нидерланды приобретут для Украины 51 мобильный комплекс для обнаружения беспилотников

Министерство обороны Нидерландов приобретет для Украины 51 мобильный комплекс для обнаружения беспилотников. Контракт был подписан сегодня с компанией Robin Radar Systems в Гааге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Системы способны обнаруживать небольшие беспилотники и отличать их, например, от птиц. Уникальной особенностью радаров является то, что они выполняют свою работу на мобильной платформе. Радары следят за окружающей средой на предмет присутствия беспилотников, даже на большой скорости.

Поскольку система обнаружения является мобильной, противнику сложнее найти радар, а следовательно, сложнее его нейтрализовать. Это дает возможность непрерывно выявлять, а затем уничтожать вражеские беспилотники.

Ожидается, что Министерство обороны Нидерландов передаст 51 радар Украине в последнем квартале 2024 года. Они будут поступать поэтапно.

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