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14 танків Leopard 2A4 передадуть Україні Нідерланди та Данія

14 танків Leopard2 передадуть Україні до кінця літа

До кінця літа Нідерланди та Данія відправлять Україні партію з 14 танків Leopard 2A4.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.

"Торік Нідерланди та Данія закупили 14 танків Leopard 2A4. Це були вже вживані екземпляри, капітально відремонтовані німецькою компанією Rheinmetall. ... Вчора та сьогодні останні два Leopard 2 проходять перевірочні випробування. Перші 12 танків вже передано на відправку. Усі 14 танків буде доставлено одночасно до кінця літа", - йдеться в повідомленні.

"Україна терміново потребує додаткової військової підтримки через важкі бої. Ці танки можуть зіграти важливу роль у захисті української армії від російських військ. Нідерланди разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Це вкрай важливо, щоб захистити Україну та стримати агресію Путіна", - наголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іспанія передала Україні 10 танків Leopard 2А4

Автор: 

Данія (768) Нідерланди (1554) танк (2059) Leopard (138)


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Топ коментарі
+6
Ясна річ,це не зрівняти з щоденними потужними відосіками!!))
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25.07.2024 10:16
+5
Дякуємо Західних Партнерів, за дієву допомогу Україні в часи московської війни!!
Саммітами «міру-мір», Україну не звільниш від окупанта з московії!!
Події Сьогодення, цьому підтвердження !!
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25.07.2024 09:52
+3
Дякуємо!
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25.07.2024 11:32
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Но спочатку Горловку, сам найвиличнівший сонцелікій приказав.
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25.07.2024 09:49 Відповісти
це склад старої техніки...
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25.07.2024 10:01 Відповісти
Дякуємо Західних Партнерів, за дієву допомогу Україні в часи московської війни!!
Саммітами «міру-мір», Україну не звільниш від окупанта з московії!!
Події Сьогодення, цьому підтвердження !!
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25.07.2024 09:52 Відповісти
14 танків за рік це дієва допомога ? на мій погляд це знущання !
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25.07.2024 10:00 Відповісти
Ясна річ,це не зрівняти з щоденними потужними відосіками!!))
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25.07.2024 10:16 Відповісти
Це, до Зеленського та його призначенців з 2019 року, запитання??
Ви праві, чим вони, дупами на посадах, забезпечили Україну з 2019 року?? Асфальт, це не те, що надають без грошей, Західні Партнери!!!
Вони не зобов'язані, є привладні в Україні, які мають ВІДПОВІДАТИ за криваві наслідки!
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25.07.2024 10:20 Відповісти
На скількі днів боїв їх, такої кількості, вистачить? Чи хтось вважає, що орки кожного дня так само не палять українські панцирники?
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25.07.2024 10:21 Відповісти
І палять і витаскують з поля бою підбиті танки. Усе по дорослому.
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25.07.2024 10:27 Відповісти
Яка б кількість ******** танків у нас би була, без ефективної підтримки з повітря вони мало на що здатні. А з авіацією самі знаєте як у нас.
Отож, як можна дізнатись з стрічок в мережі, вони використовуються головним чином як САУ, а не машини наступу.
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25.07.2024 10:29 Відповісти
"Стираючи" при цьому стволи...
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25.07.2024 10:50 Відповісти
З танками визначились до кінця літа, навіть "Перші 12 танків вже передано на відправку"

27.08.2023
"Щодо F-16. Насправді справа рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони (українці - ред.), ймовірно, отримають F-16... у не настільки віддаленому майбутньому", - зазначив Міллі.

11 жовтня 2023
Данія планує передати перші винищувачі F-16 зі складу власних повітряних сил до України у першому кварталі 2024 року. Про це заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен перед зустріччю в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. "Ми розраховуємо, що в березні-квітні ми зможемо передати Україні перші літаки.11 жовт. 2023 р.

Від моменту створення авіаційної коаліції для України минуло вже чимало місяців - і ось 10 липня 2024 року стало відомо, що перші винищувачі F-16 із Данії та Нідерландів уже на шляху до України.

Щось пройшов майже рік, - нічого не передали
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25.07.2024 11:02 Відповісти
Цікаво вторинно-перший, а хто ж винен у цьому? Мабуть стецьки із порохоботами та населення Західної України із Петром Олексійовичем? Вірно, що віслюк тут ні чого?
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25.07.2024 11:43 Відповісти
Дякуємо!
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25.07.2024 11:32 Відповісти
 
 