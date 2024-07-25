14 танків Leopard 2A4 передадуть Україні Нідерланди та Данія
До кінця літа Нідерланди та Данія відправлять Україні партію з 14 танків Leopard 2A4.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.
"Торік Нідерланди та Данія закупили 14 танків Leopard 2A4. Це були вже вживані екземпляри, капітально відремонтовані німецькою компанією Rheinmetall. ... Вчора та сьогодні останні два Leopard 2 проходять перевірочні випробування. Перші 12 танків вже передано на відправку. Усі 14 танків буде доставлено одночасно до кінця літа", - йдеться в повідомленні.
"Україна терміново потребує додаткової військової підтримки через важкі бої. Ці танки можуть зіграти важливу роль у захисті української армії від російських військ. Нідерланди разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Це вкрай важливо, щоб захистити Україну та стримати агресію Путіна", - наголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
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Саммітами «міру-мір», Україну не звільниш від окупанта з московії!!
Події Сьогодення, цьому підтвердження !!
Ви праві, чим вони, дупами на посадах, забезпечили Україну з 2019 року?? Асфальт, це не те, що надають без грошей, Західні Партнери!!!
Вони не зобов'язані, є привладні в Україні, які мають ВІДПОВІДАТИ за криваві наслідки!
Отож, як можна дізнатись з стрічок в мережі, вони використовуються головним чином як САУ, а не машини наступу.
27.08.2023
"Щодо F-16. Насправді справа рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони (українці - ред.), ймовірно, отримають F-16... у не настільки віддаленому майбутньому", - зазначив Міллі.
11 жовтня 2023
Данія планує передати перші винищувачі F-16 зі складу власних повітряних сил до України у першому кварталі 2024 року. Про це заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен перед зустріччю в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. "Ми розраховуємо, що в березні-квітні ми зможемо передати Україні перші літаки.11 жовт. 2023 р.
Від моменту створення авіаційної коаліції для України минуло вже чимало місяців - і ось 10 липня 2024 року стало відомо, що перші винищувачі F-16 із Данії та Нідерландів уже на шляху до України.
Щось пройшов майже рік, - нічого не передали