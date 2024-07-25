14 танків Leopard 2A4 передадуть Україні Нідерланди та Данія

До кінця літа Нідерланди та Данія відправлять Україні партію з 14 танків Leopard 2A4.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.

"Торік Нідерланди та Данія закупили 14 танків Leopard 2A4. Це були вже вживані екземпляри, капітально відремонтовані німецькою компанією Rheinmetall. ... Вчора та сьогодні останні два Leopard 2 проходять перевірочні випробування. Перші 12 танків вже передано на відправку. Усі 14 танків буде доставлено одночасно до кінця літа", - йдеться в повідомленні.

"Україна терміново потребує додаткової військової підтримки через важкі бої. Ці танки можуть зіграти важливу роль у захисті української армії від російських військ. Нідерланди разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Це вкрай важливо, щоб захистити Україну та стримати агресію Путіна", - наголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

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