22% американців вважають, що перемагає Україна, а не Росія, - опитування YouGov
16% американців кажуть, що зараз перемагає Росія. 34% відповіли, що жодна зі сторін не перемагає. Решта 28% не були впевнені.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, такими є результати нового опитування YouGov.
При цьому, 22% американців впевнені, що зараз перемагає Україна.
Результати опитування коливалися від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, але в останні тижні все більше американців сказали, що вони вважають, що Україна набирає обертів.
У червні лише 11% американців сказали, що вважають, що Україна перемагає. Водночас 22% вважали, що перемагає Росія.
Останнє опитування відбулося після заяви президента Володимира Зеленського про захоплення Суджі.
23% респондентів сказали, що вони вважають, що Росія зрештою переможе, 23% сказали, що переможе Україна.
Ця невизначеність щодо результату війни існує на фоні потужної симпатії американців до українців. 63% кажуть, що більше симпатизують Україні і лише 3% – Росії. 23% не симпатизують жодній зі сторін, а 11% не впевнені.
Чверть усіх респондентів заявили, що Сполучені Штати повинні збільшити військову допомогу Україні. 27% сказали, що має бути збережений нинішній рівень військової допомоги, а 28% сказали, що США повинні зменшити допомогу.
Опитування проводилося 17-20 серпня серед 1565 американців і має похибку 3%.
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Перепрошую за пафос.
але відтиснули московити 2 Словакії ,з цього боку Україна програє
і докладає величезних зусиль
за 10 р в Афгані 15-20 тис загиблих кацапів, зараз за 3 роки 600-700 тисяч кацапів.