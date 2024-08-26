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22% американців вважають, що перемагає Україна, а не Росія, - опитування YouGov

україна

16% американців кажуть, що зараз перемагає Росія.  34% відповіли, що жодна зі сторін не перемагає. Решта 28% не були впевнені.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, такими є результати нового опитування YouGov.

При цьому, 22% американців впевнені, що зараз перемагає Україна.

Результати опитування коливалися від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, але в останні тижні все більше американців сказали, що вони вважають, що Україна набирає обертів.

опитування

У червні лише 11% американців сказали, що вважають, що Україна перемагає. Водночас 22% вважали, що перемагає Росія.

Останнє опитування відбулося після заяви президента Володимира Зеленського про захоплення Суджі.

23% респондентів сказали, що вони вважають, що Росія зрештою переможе,  23% сказали, що переможе Україна.

Ця невизначеність щодо результату війни існує на фоні потужної симпатії американців до українців. 63% кажуть, що більше симпатизують Україні і лише 3% – Росії. 23% не симпатизують жодній зі сторін, а 11% не впевнені.

Чверть усіх респондентів заявили, що Сполучені Штати повинні збільшити військову допомогу Україні. 27% сказали, що має бути збережений нинішній рівень військової допомоги, а 28% сказали, що США повинні зменшити допомогу.

Опитування проводилося 17-20 серпня серед 1565 американців і має похибку 3%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість громадян Нідерландів підтримують надання військової допомоги Україні, але підтримка щодо прийому біженців скорочується, - опитування

Автор: 

опитування (1929) перемога (488) США (22568)


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Топ коментарі
+9
Мені фіолетово, що вважають американці, я вважаю, що Україна переможе! Це справа виживання нації!
Перепрошую за пафос.
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26.08.2024 10:58
+6
В Афганістані в 80х було 15 млн населення, а в СССР 260. Зараз в Афганістані 40 млн населення, а СССРу намає, отакє...
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26.08.2024 11:22
+2
Колективна свідомість людства, формує з богатьох варіантів майбутнього теперішній час. Ще б в нас поменьшало скигліїв...
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26.08.2024 11:19
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Збодрились?
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26.08.2024 10:57 Відповісти
Мені фіолетово, що вважають американці, я вважаю, що Україна переможе! Це справа виживання нації!
Перепрошую за пафос.
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26.08.2024 10:58 Відповісти
Графік показує, що американцям теж фіолетово, буквально
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26.08.2024 11:47 Відповісти
Тут скоріше рашка значно більше програє, ніж Україна, а переможців не буде...
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26.08.2024 11:59 Відповісти
Непогано, враховуючи всі обставини.
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26.08.2024 10:59 Відповісти
тюрма народів чисельно переважає в 4 рази Україну, тут безумовно Україна перемагає
але відтиснули московити 2 Словакії ,з цього боку Україна програє
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26.08.2024 11:18 Відповісти
В Афганістані в 80х було 15 млн населення, а в СССР 260. Зараз в Афганістані 40 млн населення, а СССРу намає, отакє...
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26.08.2024 11:22 Відповісти
Різні війни, там була звичайна інтервенція з заздалегіть спланованим відходом без геноциду , у нас же екзистанційна - кацап хоче зтерти українців в приципі.
і докладає величезних зусиль
за 10 р в Афгані 15-20 тис загиблих кацапів, зараз за 3 роки 600-700 тисяч кацапів.
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26.08.2024 11:30 Відповісти
Загинуло 2 млн Афганців, ви при своєму розумі?
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26.08.2024 11:42 Відповісти
Не 2 а 1.5
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26.08.2024 12:03 Відповісти
Колективна свідомість людства, формує з богатьох варіантів майбутнього теперішній час. Ще б в нас поменьшало скигліїв...
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26.08.2024 11:19 Відповісти
Так це правда. Ми перемогаємо. Дійшли до Курська і наступаємо в напрямку Москви.
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26.08.2024 11:56 Відповісти
Ось він, приклад маніпуляції: в заголовок виноситься лише те, що народ хочет читать. 22% - так, правда, але не вся. Решта загубилася в тексті.
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26.08.2024 12:19 Відповісти
Если брать во внимание, что рашка потратила все советские арсеналы которые накапливал СССР для войны с западом и америкой, на захват донецкой и луганской области, то рашку ни как нельзя назвать победителем.
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26.08.2024 16:27 Відповісти
 
 