76% украинцев считают, что все россияне ответственны за агрессию РФ против Украины, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Подавляющее большинство граждан Украины считают всех россиян ответственными за войну РФ против нашего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и "Центра Разумкова".

Так, мнение о том, что все россияне ответственны за агрессию против Украины разделяют 76% украинцев, не согласны с ним 20% респондентов.

В этом вопросе в обществе царит определенность, ведь только 4% не имеют четкой позиции по этой теме. Причем независимо от возраста респонденты преимущественно полностью согласны с коллективной ответственностью россиян, отмечают социологи.

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При этом 64,5% респондентов согласны с тем, что население России подталкивает руководство страны-агрессора к продолжению войны против Украины.

Причем это касается как самого молодого поколения украинцев (66% среди молодежи 18-29 лет), так и самого старшего (60% среди людей старше 60 лет).

После 2,5 лет полномасштабной агрессии 54% украинцев считают, что в случае еще более длительной войны с РФ Украина сможет выстоять, не согласны с этим 28%, а еще 18% не имеют четкого ответа на этот вопрос.

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Опрос методом face-to-face проводился с 8 по 15 августа 2024 года во всех областях Украины (в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Социологи опросили 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.