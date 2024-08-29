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Новости Война
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76% украинцев считают, что все россияне ответственны за агрессию РФ против Украины, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Всі росіяни відповідальні за агресію проти України: опитування Центру Разумкова

Подавляющее большинство граждан Украины считают всех россиян ответственными за войну РФ против нашего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и "Центра Разумкова".

Так, мнение о том, что все россияне ответственны за агрессию против Украины разделяют 76% украинцев, не согласны с ним 20% респондентов.

В этом вопросе в обществе царит определенность, ведь только 4% не имеют четкой позиции по этой теме. Причем независимо от возраста респонденты преимущественно полностью согласны с коллективной ответственностью россиян, отмечают социологи.

Чи відповідальне населення РФ за війну в Україні: опитування українців

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При этом 64,5% респондентов согласны с тем, что население России подталкивает руководство страны-агрессора к продолжению войны против Украины.

Причем это касается как самого молодого поколения украинцев (66% среди молодежи 18-29 лет), так и самого старшего (60% среди людей старше 60 лет).

После 2,5 лет полномасштабной агрессии 54% украинцев считают, что в случае еще более длительной войны с РФ Украина сможет выстоять, не согласны с этим 28%, а еще 18% не имеют четкого ответа на этот вопрос.

Опитування Центру Разумкова

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Опрос методом face-to-face проводился с 8 по 15 августа 2024 года во всех областях Украины (в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Социологи опросили 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Автор: 

опрос (2824) россия (95418) Центр Разумкова (229)


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Топ комментарии
+12
Так! Всі москалі-однакові! Всі-чмо! Бо голосували за птн-птх! Ніхто в перші години вторгнення і слова проти не сказав, проте тільки раділи, як кадирівці і спецназ ГРУ влаштовував сафарі на дорогах, вбиваючи місцевих у автівках, а їх льотчики безжалістно нищили навіть свіої, колись рідні міста, як це було із збитоим льотчиком, який бомбив Чугуєв!
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29.08.2024 16:23
+10
От тільки не треба нам тут про білих і пухнастих кацапів розказувати. Всі! Просто є на глухо впоротих, а є ще невеличка частина, в яких мозок атрофований не цілком, от в них ще виникають хоч якісь сумніви. А винні всі, буквально всі. Хіба в різні мірі, але всі. Ті, що реально невинні, що реально проти того божевілля, ті вже давно повтікали звідти, або десь по підвалах чи зонах.
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29.08.2024 16:38
+9
Скільки ж серед нас ідіотів закацаплених
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29.08.2024 16:23
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Скільки ж серед нас ідіотів закацаплених
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29.08.2024 16:23 Ответить
Та забийте на ті замовні опитування. Вони тільки засіб виведення бабла з бюджету! Нікого ж не опитують.
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29.08.2024 16:45 Ответить
Нічого дивного. До війни 5-та колона складала щонайменше 20% населення України. Як бачимо, вона нікуди не поділася. Чекає...
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29.08.2024 16:54 Ответить
Так! Всі москалі-однакові! Всі-чмо! Бо голосували за птн-птх! Ніхто в перші години вторгнення і слова проти не сказав, проте тільки раділи, як кадирівці і спецназ ГРУ влаштовував сафарі на дорогах, вбиваючи місцевих у автівках, а їх льотчики безжалістно нищили навіть свіої, колись рідні міста, як це було із збитоим льотчиком, який бомбив Чугуєв!
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29.08.2024 16:23 Ответить
Колективне ***** ...
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30.08.2024 01:10 Ответить
Только после санитаризации курской области россияне начали что-то подозревать. Даже видео о свержении нетакого царя начали снимать, фуфло, а не царь, говорят, требуют отставки. Так что это надо было сделать 2 года назад, чтобы до них раньше начало что-то доходить
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29.08.2024 16:24 Ответить
https://t.me/Ukraine_365News/85205
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29.08.2024 16:27 Ответить
А якого ж царя вони хочуть ? Щоб одразу всіх ворогів повісив ? Знищив ?Ви поцікавтесь бажаннями кацапів. Вони і зростили хутіна. У нього не було шансів стати кимось іншим.
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29.08.2024 16:40 Ответить
Саме так.

Всі, хто платить податки в бюджет РФ.
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29.08.2024 16:24 Ответить
Ні не всі, але переважна більшість якщо бути точним.
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29.08.2024 16:28 Ответить
От тільки не треба нам тут про білих і пухнастих кацапів розказувати. Всі! Просто є на глухо впоротих, а є ще невеличка частина, в яких мозок атрофований не цілком, от в них ще виникають хоч якісь сумніви. А винні всі, буквально всі. Хіба в різні мірі, але всі. Ті, що реально невинні, що реально проти того божевілля, ті вже давно повтікали звідти, або десь по підвалах чи зонах.
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29.08.2024 16:38 Ответить
Просто трішки нагадаю

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29.08.2024 17:15 Ответить
Так, так, вони ще й кульки запускали...
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29.08.2024 17:20 Ответить
Як що оті "не всі" не роблять діверсії, або інше щось цікаве на козломордії , то за свою бездіяльність повинни нести відповідальність також ...
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29.08.2024 16:43 Ответить
Я розумію що після половини розваленої країни важко повірити, що там є притомні люди. Але вони є.

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29.08.2024 17:17 Ответить
цьому фото вже 10 років . Де зараз всі оті люди?
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29.08.2024 17:37 Ответить
Але за вялікую рассію. За вялікій нарот. І "за брат'єв наших мєньших - укрАінцев".
Немає хороших русскіх.
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29.08.2024 17:51 Ответить
Включили програму ачєлавєчіванія русскіх...
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29.08.2024 20:51 Ответить
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30.08.2024 01:14 Ответить
110% винні та відповідальні за війну в Україні.
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29.08.2024 16:41 Ответить
Я вже маю сумніви щодо цього, раніше теж так думав, а зараз я бачу що ми в своїй державі взагалі нічого не вирішуєм і не думаю що там якось інакше. Єдина різниця що в нас поки що не саджають в тюрьму за те що називаємо просрочку і його банду брехунами і ворами.
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29.08.2024 16:44 Ответить
Кто на расее против войны давно сдрыснули с болот
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29.08.2024 16:45 Ответить
Так само як і в наших поліції, митниці, прикордонній службі, податковій і т.д... Чесні люди там не затримуються. Зовсім. А залишаються виключно хабарники, здирники та кар'єристи. Трохи незручна аналогія, але цілком правдива.
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29.08.2024 18:27 Ответить
С цим навiть самi ********** сгоднi...
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29.08.2024 16:52 Ответить
Кацапи тварюки, а тварюки вони тому, що кацапи. Кацап це комбінація алкоголістичного генетичного матеріалу з жорстоким дебільним вихованням. Це як "діти Мауглі" - якщо в певному віці поетапно не розвинути розумові здібності та етичні орієнтири, то надалі розвиток блокується і стає неможливим назавжди. В результаті отримуємо аморальних виродків... Перевиховати кацапів неможливо, але їх можна ізолювати, що призводить до їх масового вимирання та самознищення. Не розмовляйте з кацапами. Не вчіть їх. Бийте. Вони, як і належить тварюкам, реагують тільки на фізичний вплив. "Добро", "справедливість", "порядність", "любов" - абстрактні поняття недоступні для кацапа. Не можна вимагати від них того на що цей вид не здатен. Вони живуть на рівні умовних рефлексів по шкалі покарання-винагорода, які формуються під фізичним впливом. "Залізна завіса" не для кацапів! Для цього виду має бути "стальний вольєр", або електрошоковий ошийник на кожну кацапську шию.
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29.08.2024 17:25 Ответить
Москалі повинні усі вимерти як мамонти ! Треба внести закон в нашу Конституцію - знищення усіх народів, що населяють підорашу ! І бульбандію заодно !!!
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29.08.2024 17:26 Ответить
Да правильно, потрібно створити геноцид і винищити кілька мільйонів кацапів за цсі їхні діяння!
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29.08.2024 17:45 Ответить
Рашиська імперія зла це найбільший ворог України за всю її історію ,саме рашиське бидло підтримує цю війну і свого кривавого виродка ,тому вся відповідальність на цьому народі.
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29.08.2024 20:48 Ответить
уважно слідкуємо за новими періодичними вкидами цих "центрів" - так поступово знизять "накал" до 40 - 50% і запустять нового Сивоху з навіженими "мір1мір!"
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29.08.2024 22:19 Ответить
 
 