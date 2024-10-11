67% поляків виступають за повернення в Україну чоловіків призовного віку, - опитування

Більшість поляків підтримують висилку українських чоловіків призовного віку назад в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv, про це свідчать результати останнього опитування CBOS.

Дві третини респондентів (67%) підтримали виступають за повернення в Україну чоловіків призовного віку. Тільки ліві виборці переважно виступають проти такого рішення. Більшість респондентів, які голосували за інші партії, підтримують це рішення, а виборці "Конфедерації", які асоціюються з антиукраїнськими настроями, найбільше виступають за.

Крім того, приблизно кожен другий поляк (51%) занепокоєний тим, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, що є меншим показником порівняно з початком повномасштабної війни, коли такі побоювання висловлювали аж 77%.

Водночас 46% респондентів хочуть, щоб Україна продовжувала воювати, а 39% підтримують мир навіть ціною територіальних чи політичних поступок з боку України.

На запитання, чи вважають вони, що Україні доведеться відмовитися від частини своєї території, 44% відповіли "так", тоді як 19% вважають, що росіяни підуть з окупованих територій з 2022 року, а 6% думають, що вони підуть з територій, окупованих з 2014 року.

Нагадаємо, майже половина німців вважають, що Україна повинна поступитися територією з метою досягнення миру з РФ.

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