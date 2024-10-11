67% поляков выступают за возвращение в Украину мужчин призывного возраста, - опрос

Большинство поляков поддерживают высылку украинских мужчин призывного возраста обратно в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом свидетельствуют результаты последнего опроса CBOS.

Две трети респондентов (67%) поддержали выступают за возвращение в Украину мужчин призывного возраста. Только левые избиратели преимущественно выступают против такого решения. Большинство респондентов, которые голосовали за другие партии, поддерживают это решение, а избиратели "Конфедерации", которые ассоциируются с антиукраинскими настроениями, больше всего выступают "за".

Кроме того, примерно каждый второй поляк (51%) обеспокоен тем, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, что является меньшим показателем по сравнению с началом полномасштабной войны, когда такие опасения высказывали аж 77%.

В то же время 46% респондентов хотят, чтобы Украина продолжала воевать, а 39% поддерживают мир даже ценой территориальных или политических уступок со стороны Украины.

На вопрос, считают ли они, что Украине придется отказаться от части своей территории, 44% ответили "да", тогда как 19% считают, что россияне уйдут с оккупированных территорий с 2022 года, а 6% думают, что они уйдут с территорий, оккупированных с 2014 года.

Напомним, почти половина немцев считают, что Украина должна уступить территорию с целью достижения мира с РФ.

Читайте также: 79% украинцев не переехали бы в США или ЕС даже при условии получения гражданства, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА