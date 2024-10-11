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67% поляков выступают за возвращение в Украину мужчин призывного возраста, - опрос

У Польщі виступають за повернення чоловіків

Большинство поляков поддерживают высылку украинских мужчин призывного возраста обратно в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом свидетельствуют результаты последнего опроса CBOS.

Две трети респондентов (67%) поддержали выступают за возвращение в Украину мужчин призывного возраста. Только левые избиратели преимущественно выступают против такого решения. Большинство респондентов, которые голосовали за другие партии, поддерживают это решение, а избиратели "Конфедерации", которые ассоциируются с антиукраинскими настроениями, больше всего выступают "за".

Кроме того, примерно каждый второй поляк (51%) обеспокоен тем, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, что является меньшим показателем по сравнению с началом полномасштабной войны, когда такие опасения высказывали аж 77%.

В то же время 46% респондентов хотят, чтобы Украина продолжала воевать, а 39% поддерживают мир даже ценой территориальных или политических уступок со стороны Украины.

На вопрос, считают ли они, что Украине придется отказаться от части своей территории, 44% ответили "да", тогда как 19% считают, что россияне уйдут с оккупированных территорий с 2022 года, а 6% думают, что они уйдут с территорий, оккупированных с 2014 года.

Напомним, почти половина немцев считают, что Украина должна уступить территорию с целью достижения мира с РФ.

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Автор: 

опрос (2849) Польша (8493)


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Топ комментарии
+28
Ну так - але менше 30% поляків сказали, що будуть захищати Польщу у випадку нападу.
Інші здриснуть...
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11.10.2024 13:30
+19
Ну так, загребати жар чужими руками це ж суто польська історія...
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11.10.2024 13:29
+17
Ну а чом би й не папіздєть? Ніхто нікого не вишле, але ставлення як до 3-го сорту чітко окреслено. Жінки і діти на розмноження, а чоловічки хай радіють, що пан в шию не погнав.
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11.10.2024 13:30
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Вони в Німеччину чмихнуть
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11.10.2024 13:28 Ответить
Правильно виступають.
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11.10.2024 13:29 Ответить
якщо будуть правильно підігрівати настрої, то згодом, бабів теж погонють в Україну... тоже не хвилюйся з цього приводу! емансіпація і все таке - руки/ноги на місце - можеш підносити міни, не дивлячись на те що мізки як у курки
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11.10.2024 14:09 Ответить
Засцяв?
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11.10.2024 14:21 Ответить
Серйозно? А поляку, який працює, приємно дивитися на хлопа, що ходить по Кракову і жопою крутить? Гонор, кажете, у поляків? І це прекрасно. Печально - що у українців нема гонору.

Нема питань до жінок і дівчат. Є питання до хитродупих. НЕ хочуть воювати? ТЦК озвіріло? Так їдьте на батьківщину і НАВОДЬТЕ порядки, а не пережидайте.

Бачила я такого на пляжі на Лазуровому узбережжі (я там була пару днів по роботі). Його зразу було видно. Майже у стрінгах. Йде, дупою вертить - ніби каже, пасматрі, какой я красівий.
Виявилося -з України.
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11.10.2024 14:25 Ответить
Ти працюєш на таможні? Чи головний по пропускам? Якого херасмуса громадянка Франції буде тобі рапортувати, чи поїду на батьківщину?
До речі, ти спочатку розкажи про своє дуписько, драйвовий ти наш. Чи справді там заглотуєш макарони мішками чи просто прапорцем прикрився, щуре?
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11.10.2024 14:43 Ответить
Можливо. Й скоріш так. В коментах насправді багато паяців. Можливо - й ви теж. Король паяців.
Бо ніхто нічого не знає про опонента чи співбесідника. Ніхто -нічого. Майже. Товстун може назватися красенем. тітка - дядьком. Дрижаче лайно - лицарем.
Так що, щирий паночку, спочатку доведіть загалУ, що ви не паяц, а д"артаньян. Що у вас не ізраїльський пачпорт і не угорський, а український.
А потім вчіть нас копирсатися в носі. ОК?👈
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11.10.2024 14:55 Ответить
а Італію ти нащо сюди приплів? Італія виступає за захист всіх людей, незалежно від статі!
Що стосується мене, то я, як раз, на війну нікого не штовхаю! я, навпаки, за те, що потрібно вирішувати все дипломатією - не такую рагульною як в Україні, а справжньою дипломатією!

А ця тупа курка сидить у Франції і радіє, що поляки хочуть чоловіків з Польщі відправити в Україну!
так в мене для неї сюрприз - вона відправиться слідом за чоловіками, бо її дупа вартує стільки ж
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11.10.2024 15:06 Ответить
Італія виступає за захист людей незалежно від статі? То ти там бабою притворився? Буя в *изду переробив?
Чи тобі, плять тупорила, невідомо, що дуууже багато італійців топлять за па-рашу?

Тупа курка, кажеш? Гострий півню, щось ти дуже розкукурікався. Може готуєшся яйце знести?
ТИ там пірнай за рибками, Максік. Ти заслужив. Багатьом сеньйорам дупи перемив?
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11.10.2024 16:22 Ответить
А скільки французів топить за парашу, кажуть майже 90 відсотків. До речі, твій француз теж топить за кацапню, хіба ні?
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11.10.2024 16:42 Ответить
Ярік, та ти прохвессор. Мені насрать, скільки їх і за що топлять.
Франція дає зброю. Україні, для фронт. Дасть літаки Міраж. Крапка.
До речі, всіх французів опитав, що топлять? Навіть тих, що загинули на війні з кацапами?
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11.10.2024 16:49 Ответить
а що таке - як чоловіків висилати на війну, то ок, а як по твою брудну дупу - то ти раптово громадянка Франції виявилася?
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11.10.2024 15:02 Ответить
Італьянєц, ти щось таке булькочеш, що й до купи не зв"яжеш.
Про яку дупу ти говориш? Про свою - з якої паста теліпається?

Я нікого не посилаю на війну. Але якщо хлоп утік, то Польща не хоче його годувати соціалькою, і це зрозуміло. Бо у Пільщі ж не водійоти.
До речі, вермішелеве, що скажеш про тих хлопців, хто на фронті?
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11.10.2024 16:18 Ответить
А де в тебе дірка? Давай ніпеля вставлю? Хочеш, Ярік?😃
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11.10.2024 16:39 Ответить
Я хочу, щоб ти повернулось в Україну і почало платити податки.
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11.10.2024 16:44 Ответить
Ну так, загребати жар чужими руками це ж суто польська історія...
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11.10.2024 13:29 Ответить
Який такий жар ти зараз маєш на увазі, в контексті кацапсько-української війни? Поляки щось колись Україні обіцяли чи можи винні щось? Пройоби українського мудрого суспільства і політична ідіотія з самого проголошення незалежності породила війну. Все ж просто і банально. Але якщо займатись святою українською забавою - пошуком крайнього, то так, поляки дійсно гарно вписуються на роль цапа відбувайла.
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11.10.2024 13:59 Ответить
Хто загріб жар руками ? Зернотрейцдери з України, що почала мутити з продажем зерна у Польщі? Ти б помовчав, знавець політики.
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11.10.2024 14:27 Ответить
Ну а чом би й не папіздєть? Ніхто нікого не вишле, але ставлення як до 3-го сорту чітко окреслено. Жінки і діти на розмноження, а чоловічки хай радіють, що пан в шию не погнав.
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11.10.2024 13:30 Ответить
Ну так - але менше 30% поляків сказали, що будуть захищати Польщу у випадку нападу.
Інші здриснуть...
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11.10.2024 13:30 Ответить
Так и у нас Украину защищают сейчас меньше 30%
Максимум 10 %
Остальные или здриснули
Или ховаются
Или откупаются
Чем мы лучше поляков?
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11.10.2024 13:41 Ответить
Так, а ще багато працюють, та донатять всу на все, бо найвеличнійший не може зебезпечити армію.
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11.10.2024 14:08 Ответить
Германии во время Второй Мировой чудовищными усилиями госаппарата и пропаганды удалость мобилизовать 20-25 процентов. Тех 30 процентов поляков хватит с головой.
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11.10.2024 13:55 Ответить
Для чого хватить?
Щоб кацапстан з 144 млн. населення окупував Польщу з населенням у 4 рази меншим?
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11.10.2024 15:14 Ответить
144 млн. населення? Дякую, я ще такого анекдоту не чув ...
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11.10.2024 17:01 Ответить
То погуглі ) Може щось нове дізнаєшься
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11.10.2024 18:30 Ответить
И это уже рекорд год назад было 15%,мой друг каждый месяц грузится товаром в Польше так так ему не раз местные заявляли что если что то встанут на лыжи.Поэтому и скупили недвижимость в Испании.
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11.10.2024 16:08 Ответить
Цікаво хто такі опитування проводить і з якою метою? Бо я в вже мовчу про юридичну складову цього питання, та фізично депортувати хоча б тисячу чоловік буде дуже складно, а люди ж не дурні сидіти на місці і просто чухнуть далі - якщо не в ЄС то в Америку або деінде
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11.10.2024 13:36 Ответить
Опитування - це політичний інструмент, що прогнозує, формує, спонукає чи акцентує ті чи інші політичні процеси. Якщо дівчинні пообіцять шлюб, можна і не одружитись, але ж щось від неї ж хочуть?
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11.10.2024 13:51 Ответить
Поляки казали шо самі воювати за свою країну не будуть
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11.10.2024 13:37 Ответить
Шо так?
Невже вже і панянок наші окучують?)
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11.10.2024 13:38 Ответить
Простите, но то,что вы написали - непристойно
Этим занимались кацапы в Буче!
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11.10.2024 14:20 Ответить
Это первые намеки нам
Если вы,украинцы - не пнете свою власть
Абсолютно коррупционную
От вас отвернется весь мир
Мир хочет честности в ответ на помощь
А мы миру практически плюем в душу
Вам может показаться, что Запад состоит из терпил
Вы ошибаетесь ,это не так
Западные люди,чтобы стать успешными - горбатятся как проклятые
Так какого х...я они должны отдавать горбом заработанные деньги
На наши забаганки
На украинские ДИВАНЫ С МИЛЛИОНАМИ ДОЛЛАРОВ
Для них увидеть такое - это шок
Такое они видели только у МАФИИ
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11.10.2024 13:38 Ответить
Крадуть усюди. Тільки у нас це промислові масштаби
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11.10.2024 13:57 Ответить
Отлично сказано!!
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11.10.2024 13:58 Ответить
Кх.... ви чудово знаєте, що абсолютна більшість вкрадених в Україні коштів осідає саме в країнах Заходу. Не в Україні ж їх тримати , бо не дуже безпечно через ряд різних причин,- від банального віджиму коли ти не у владі і слабший до теперішньої війни. І весь "чесньій мир" знає це і бачить кожен переведений долар , кожен цент.... Але щось нічого з цим не робить. Очевидно, не безкорисливо???
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12.10.2024 10:21 Ответить
Увы, мир не идеален
А человек грешен
Понимая это - путин четверть века занимался подкупом
Политиков
Банкиров
Большого бизнеса
И простых людей - с помощью телевидения
Можно констатировать- у него получилось
А значит - количество порядочных людей в мире
По отношению к НЕПОРЯДОЧНЫМ И ПРОДАЖНЫМ
Такое же примерно как на украинских выборах 2019 года
Когда 25 % порядочных, патриотичных проиграли 73% непорядочным, готовым лечь под русский мир путина!!!!
Мир не идеален
Но требовать от мира идеальности
Когда сам замарался по самое нехочу
Мне кажется почти неприличным
Западных политиков на ДИВАНАХ С ДОЛЛЯРАМИ
Я не видела
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12.10.2024 12:54 Ответить
Польща та й інші країни ЄС, не є добрими країнами для еміграції, там іноземці завжди будуть другим сортом людей, переїжджайте в США, Канаду, Австралію, там суспільство більш лояльне до іммігрантів і там набагато простіше інтегруватись.
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11.10.2024 13:41 Ответить
Чого б сліпий плакав, якби дорогу бачив! Я б і не проти, та потрапити зараз в Канаду чи США не так просто.
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11.10.2024 13:48 Ответить
Була програма в Канаду, але дякуючи нашим співвітчизникам, які займались "фінансовим туризмом" її прикрили.
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11.10.2024 13:52 Ответить
А Ви спробуйте та побачите всю "лояльність", якщо Ви не за варіантом "об'єднання родини" (та на додачу ще й інвалід) або ж не приїхали з валізою доларів. Нахлібників і жебраків ніде не **********!
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11.10.2024 17:29 Ответить
Від 25 до 50 під руки і на кордон України під лагідну зустріч ТЦК
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11.10.2024 13:41 Ответить
Це ті самі поляки, котрі блокують кордон з Україною та ссуть сбивати ракети та шахеди, що залітають до Польщі?
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11.10.2024 13:46 Ответить
Ті для кого важлива своя країна - тут і ні від кого не ховаються і якщо мають можливість то роблять усе для перемоги і за те їм велика шана, а ті що повтікали, то мені до них байдуже як і до сраного лугандона!
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11.10.2024 13:48 Ответить
А як же европейскі цінності та заборона дискридитації по статевій ознаці. А "єто другоє" говорять наши пшецкие друзі коли самі тільки 15% чоловіків готові боронити Польшу.
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11.10.2024 13:52 Ответить
Всі сцуть застосування ЯЗ пуйлом...
Цікаво якщо провести опитування у нас і спитати людей, у разі очевидного програшу-капітуляція чи повинна Україна замінувати всі АЕС і підірвати, щоб земля не дісталась ворогу, у разі позитивної відповіді це рішення пред'явити країнам ЄС і США, щоб їх так сказати "підбадьорити", що не буде простого виходу з війни, або ви нам нормально помагаєте, або буде повний п...
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11.10.2024 13:57 Ответить
вони не хочуть лізти у війну за будьякий обставин. таким шантажом нічого не змінити, до того ж на це легко можна відповісти - закрити кордони та депортувати усіх, - біжінців, ухилянтів, багатіїв, - до дому. а далі якщо важаєте за необхідне - підірвайте
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11.10.2024 14:17 Ответить
Перефразую дуже-дуже давнього Вл. Висоцкого: "Но мы уверены, что сам товарищ путин ей-богу очень-очень хочет жить..." Тому б Захід, якщо має розум, мав би не зважати на ці погрози, а відповісти чимось схожим.
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11.10.2024 17:24 Ответить
Германия встречай украинских героев-подпольщиков-квадроберов...
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11.10.2024 13:57 Ответить
При цьому лише 16% пішли би до війська у випадку атаки росії на Польщу, а 30% втекло б за границю (до Іспанії, наприклад).
Tylko 16 proc. Polaków w razie ataku Rosji wstąpiłoby do wojska, by bronić ojczyzny. Co trzeci zdecydowałby się na ucieczkę ze swojego domu do bezpiecznego miejsca lub za granicę.
https://www.rp.pl/komentarze/art39600571-tomasz-pietryga-krotka-refleksja-z-wyjatkowo-przygnebiajacego-sondazu
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11.10.2024 13:59 Ответить
А кто бендзє працовать на полякув? Оні вшистци с"***** до Станов З"єдночоних, Англії, Немцув!
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11.10.2024 13:59 Ответить
зрозуміло!
сьогодні, день вкидів єрмачини, під виглядом якихось там опросів.
і німців позапитували, і поляків. кого ще?
що думають португальці, з приводу довічного правління зе!поца? мабуть 73% категорично підтримують.
бо кміс та разумков, шось не заходять.
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11.10.2024 14:02 Ответить
Бо поляки бояться кацапських танків ...
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11.10.2024 14:06 Ответить
Ох ці поляки) не так давно самі були в московському лайні. Я їх ненавиджу так само як і москалів.
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11.10.2024 14:07 Ответить
Ні щоби гуртувалися.так ні все роблять аби роз'єднати. БАРАНИ
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11.10.2024 14:09 Ответить
Во время 2 мировой всех поляков нужно было вернуть с эмиграции обратно на родину воевать принудительным образом. И когда рашка полезет на них из Испании тоже возвращать. А то хорошо устроились, вояки мать вашу
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11.10.2024 14:12 Ответить
Під час 2-ї світової в яких тільки арміях не воювали поляки-емігранти (до речі, з німецькою включно).
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11.10.2024 17:19 Ответить
Засцяли?
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11.10.2024 14:22 Ответить
якщо війна продовжиться у 2025 році, то повернення чоловіків це питання часу, тому що це буде вимушене рішення для всіх. Правове обґрунтування майже є.
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11.10.2024 14:24 Ответить
" Ето не мая вайна! "
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11.10.2024 14:45 Ответить
бо багато чолов1кыв з ж1нками , лас1 до наших ж1ночок . а при чолов1ков1 можна 1 в пику отримати
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11.10.2024 14:47 Ответить
це дуже добре
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11.10.2024 14:58 Ответить
Ухилянти, час напружитись.
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11.10.2024 15:15 Ответить
Ну та вони і не проти ,щоб україці тут ,в Польщі, виконували ту роботу ,від якої вони тікають в Ірландію ,Норвегію ,чи Швейцарію. Але їм лячно ,що коли Україну захоплять кацапи то ,по-перше їм самим доведеться воювати, а по- друге на генетичному рівні вони відчувають методи орди ,а це значить що від їхніх осель може залишитись те, що вони бачили на фото про Бахмут ,наприклад. Тому і виганяють українців іти воювати.
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11.10.2024 15:22 Ответить
Це в ніх така дуже зручна форма діскрімінації - ім не треба казати "українець, геть з Польщі!", бо це ж практично нацизм, проте зараз вони можуть дуже коректно запитати у українця "А чому це ти саме тут в Подьщи, а не захищаєш свою Україну?"
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11.10.2024 15:23 Ответить
Благословив Україну Господь сусідами. Що з однієї сторони, що з іншої.
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11.10.2024 15:25 Ответить
єдиний толковий коментар з усього срача вище....
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11.10.2024 15:57 Ответить
Правильно выступают.Хитрозадых нужно возвращать.Правда толк с этих опросов минусовой будет ибо хитрозадые в случае шухера сдрыснут куда нибудь в Германию или Италию.Нужен закон на уровне всего ЕС об депортации хитрозадых ухилянтов долг свой отдавать и родину защищать
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11.10.2024 16:35 Ответить
Я теж на боці цих 67% поляків. І це моє переконання стосується не лише українців, а будь-яких біженців в усьому світі: треба не біженців приймати, а давати їм зброю такої якості і в такій кількості, щоб вони могли вбити усіх, хто примусив їх тікати, та повертати назад. Це з тої ж "опери", що про "рибу" та "вудку".
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11.10.2024 17:16 Ответить
вот кладучи руку на серце, скажи: А якби тобі зараз дали волю
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11.10.2024 21:53 Ответить
Волю на що?
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12.10.2024 17:08 Ответить
Цікаво, це ті самі, які ниють, що кількість робочої сили зменшилась? Чи ті, що кажуть, що не хочуть приймати емігрантів з далеких (тобто східних) культур?
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11.10.2024 21:08 Ответить
Да курва-мать, і ви на це іпсо повелися? Да пофіг їм!!! На. Сра.Ти! Там 90% не знають, хто такий Бандера. Лише наші галичани по той бік кордону та волиняни. Все! Шо ви мусолите ту тжму, ніби поляки проти когось там? Ще раз: там нема війни, там все спокійно, українці ім роблять 1% ввп. Все забули за них! Ніхто вже не повернеться, хватить єрмаку продюсити ці фейки та вкиди!
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11.10.2024 21:51 Ответить
І ще питання: про яких чоловіків ідеться? Тих, які приїхали після 24 лютого 2022 року чи і тих, які приїхали і десяток років тому
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11.10.2024 22:14 Ответить
всіх
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11.10.2024 23:34 Ответить
 
 