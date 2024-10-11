67% поляков выступают за возвращение в Украину мужчин призывного возраста, - опрос
Большинство поляков поддерживают высылку украинских мужчин призывного возраста обратно в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv, об этом свидетельствуют результаты последнего опроса CBOS.
Две трети респондентов (67%) поддержали выступают за возвращение в Украину мужчин призывного возраста. Только левые избиратели преимущественно выступают против такого решения. Большинство респондентов, которые голосовали за другие партии, поддерживают это решение, а избиратели "Конфедерации", которые ассоциируются с антиукраинскими настроениями, больше всего выступают "за".
Кроме того, примерно каждый второй поляк (51%) обеспокоен тем, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, что является меньшим показателем по сравнению с началом полномасштабной войны, когда такие опасения высказывали аж 77%.
В то же время 46% респондентов хотят, чтобы Украина продолжала воевать, а 39% поддерживают мир даже ценой территориальных или политических уступок со стороны Украины.
На вопрос, считают ли они, что Украине придется отказаться от части своей территории, 44% ответили "да", тогда как 19% считают, что россияне уйдут с оккупированных территорий с 2022 года, а 6% думают, что они уйдут с территорий, оккупированных с 2014 года.
Напомним, почти половина немцев считают, что Украина должна уступить территорию с целью достижения мира с РФ.
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Нема питань до жінок і дівчат. Є питання до хитродупих. НЕ хочуть воювати? ТЦК озвіріло? Так їдьте на батьківщину і НАВОДЬТЕ порядки, а не пережидайте.
Бачила я такого на пляжі на Лазуровому узбережжі (я там була пару днів по роботі). Його зразу було видно. Майже у стрінгах. Йде, дупою вертить - ніби каже, пасматрі, какой я красівий.
Виявилося -з України.
До речі, ти спочатку розкажи про своє дуписько, драйвовий ти наш. Чи справді там заглотуєш макарони мішками чи просто прапорцем прикрився, щуре?
Бо ніхто нічого не знає про опонента чи співбесідника. Ніхто -нічого. Майже. Товстун може назватися красенем. тітка - дядьком. Дрижаче лайно - лицарем.
Так що, щирий паночку, спочатку доведіть загалУ, що ви не паяц, а д"артаньян. Що у вас не ізраїльський пачпорт і не угорський, а український.
А потім вчіть нас копирсатися в носі. ОК?👈
Що стосується мене, то я, як раз, на війну нікого не штовхаю! я, навпаки, за те, що потрібно вирішувати все дипломатією - не такую рагульною як в Україні, а справжньою дипломатією!
А ця тупа курка сидить у Франції і радіє, що поляки хочуть чоловіків з Польщі відправити в Україну!
так в мене для неї сюрприз - вона відправиться слідом за чоловіками, бо її дупа вартує стільки ж
Чи тобі, плять тупорила, невідомо, що дуууже багато італійців топлять за па-рашу?
Тупа курка, кажеш? Гострий півню, щось ти дуже розкукурікався. Може готуєшся яйце знести?
ТИ там пірнай за рибками, Максік. Ти заслужив. Багатьом сеньйорам дупи перемив?
Франція дає зброю. Україні, для фронт. Дасть літаки Міраж. Крапка.
До речі, всіх французів опитав, що топлять? Навіть тих, що загинули на війні з кацапами?
Про яку дупу ти говориш? Про свою - з якої паста теліпається?
Я нікого не посилаю на війну. Але якщо хлоп утік, то Польща не хоче його годувати соціалькою, і це зрозуміло. Бо у Пільщі ж не водійоти.
До речі, вермішелеве, що скажеш про тих хлопців, хто на фронті?
Інші здриснуть...
Максимум 10 %
Остальные или здриснули
Или ховаются
Или откупаются
Чем мы лучше поляков?
Щоб кацапстан з 144 млн. населення окупував Польщу з населенням у 4 рази меншим?
Невже вже і панянок наші окучують?)
Этим занимались кацапы в Буче!
Если вы,украинцы - не пнете свою власть
Абсолютно коррупционную
От вас отвернется весь мир
Мир хочет честности в ответ на помощь
А мы миру практически плюем в душу
Вам может показаться, что Запад состоит из терпил
Вы ошибаетесь ,это не так
Западные люди,чтобы стать успешными - горбатятся как проклятые
Так какого х...я они должны отдавать горбом заработанные деньги
На наши забаганки
На украинские ДИВАНЫ С МИЛЛИОНАМИ ДОЛЛАРОВ
Для них увидеть такое - это шок
Такое они видели только у МАФИИ
А человек грешен
Понимая это - путин четверть века занимался подкупом
Политиков
Банкиров
Большого бизнеса
И простых людей - с помощью телевидения
Можно констатировать- у него получилось
А значит - количество порядочных людей в мире
По отношению к НЕПОРЯДОЧНЫМ И ПРОДАЖНЫМ
Такое же примерно как на украинских выборах 2019 года
Когда 25 % порядочных, патриотичных проиграли 73% непорядочным, готовым лечь под русский мир путина!!!!
Мир не идеален
Но требовать от мира идеальности
Когда сам замарался по самое нехочу
Мне кажется почти неприличным
Западных политиков на ДИВАНАХ С ДОЛЛЯРАМИ
Я не видела
Цікаво якщо провести опитування у нас і спитати людей, у разі очевидного програшу-капітуляція чи повинна Україна замінувати всі АЕС і підірвати, щоб земля не дісталась ворогу, у разі позитивної відповіді це рішення пред'явити країнам ЄС і США, щоб їх так сказати "підбадьорити", що не буде простого виходу з війни, або ви нам нормально помагаєте, або буде повний п...
Tylko 16 proc. Polaków w razie ataku Rosji wstąpiłoby do wojska, by bronić ojczyzny. Co trzeci zdecydowałby się na ucieczkę ze swojego domu do bezpiecznego miejsca lub za granicę.
https://www.rp.pl/komentarze/art39600571-tomasz-pietryga-krotka-refleksja-z-wyjatkowo-przygnebiajacego-sondazu
сьогодні, день вкидів єрмачини, під виглядом якихось там опросів.
і німців позапитували, і поляків. кого ще?
що думають португальці, з приводу довічного правління зе!поца? мабуть 73% категорично підтримують.
бо кміс та разумков, шось не заходять.