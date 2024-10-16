Половина росіян очікує погіршення рівня життя у Росії у найближчі два роки

Майже половина росіян очікує на падіння добробуту оточуючих у найближчі два роки. Ще 30% вважають, що добробут більшості жителів країни не зміниться, а 14% вважають, що він зросте.

Про це свідчить опитування Russian Field, передає The Moscow Times.

При цьому на зниження особистого добробуту в найближчі два роки очікують 28% опитаних. Ще 23% упевнені, що їхні прибутки зростуть. Проте більшість опитаних (44%) вважають, що їхнє матеріальне становище залишиться незмінним.

Оптимістичну позицію про майбутнє підвищення добробуту займають люди із щомісячним доходом понад 120 тис. руб. – із цієї категорії так відповіли 16% опитаних.

Серед росіян, чий дохід становить від 80 тис. до 120 тис. руб., на покращення матеріального становища очікують 14%. Така сама частка і серед тих, хто отримує до 40 тис. на місяць.

Найменше (10%) оптимістів – у категорії з доходом від 40 тис. до 80 тис. руб.

Найбільше росіян, які очікують зростання добробуту, серед старшої вікової групи (від 60 років) – позитивну відповідь на питання про перспективи дали 15% респондентів. Трохи менш оптимістичні люди середнього віку (45-59 років) та молодь (18-29 років) – покращення очікують по 14% респондентів.

Найменше оптимістів виявилося у віці від 30 до 44 років – 12%.

Водночас рівнем поточного особистого доходу задоволені менше половини росіян (43%). Майже третина учасників опитування назвала необхідним життя дохід у діапазоні від 55 тис. до 100 тис. руб. на місяць. Ще 18% визнали достатнім дохід до 50 тис. руб. на місяць, 16% вважають, що їм вистачить від 110 тис. до 150 тис. руб.

При цьому 12% опитаним потрібно від 160 тис. до 200 тис. руб., 9% – від 210 тис. до 300 тис. руб., а 6% – понад 310 тис. руб.

На початку жовтня повідомлялося, що в Росії майже половина позичальників, які мають іпотечні або споживчі кредити, повідомляють, що їм важко виплачувати борги.

До того стало відомо, що, попри посилення обмежень, закредитованість росіян зростає. Понад 13 млн росіян одночасно мають три та більше кредитів, за останній рік їх кількість зросла на 2,2 млн, свідчать дані Центробанку Росії.

Російський фінансовий регулятор також фіксує погіршення якості портфеля кредитів населенню.

Раніше стало відомо, що заборгованість росіян за кредитними картками зросла до рекордного рівня за останні роки. Так, у серпні власники кредиток витратили 33,9% від доступного ліміту, за місяць показник зріс на 1,9 відсоткового пункта (в.п.) та став найбільшим від початку 2022 року, коли він становив 31,6%.

До того повідомлялося, що кредити російських банків населенню продовжують збільшуватися, попри підвищення ставок російським Центробанком та обмеження видачі кредитів готівкою.