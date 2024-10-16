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56% українців проти проведення виборів в Україні до завершення війни, 28% – за, - опитування "Центру Разумкова"

Більшість українців проти проведення виборів до завершення війни

Більшість українців (56%) негативно налаштовані щодо проведення загальнонаціональних виборів, президентських або парламентських, до завершення війни. Водночас 28% опитаних підтримують ідею проведення виборів.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного "Центром Разумкова", інформує Цензор.НЕТ.

Соціологи зазначають, що підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади, насамперед до президента України.

Так, серед тих, хто довіряє главі держави лише 17% підтримують проведення виборів (69% проти), тоді як серед тих, хто не довіряє президенту, 41% за вибори, а 42% - проти.

Довіра до парламенту також впливає на ставлення до виборів. Так, 23% тих, хто довіряє Верховній Раді, підтримують вибори (63,5% не підтримують), а серед тих, хто не довіряє, підтримку висловили 30%, тоді як 54% виступають проти.

Опитування проводилося 20 по 26 вересня 2024 року. Респондентами стали 2016 громадян віком від 18 років.

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Автор: 

вибори (6718) опитування (1965) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+18
Це новий жарт для тих хто не оцінив 59% підтримки потужної величі
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16.10.2024 16:54
+14
Знову бабло через разумкова вивели...знахабніли від безкарності..
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16.10.2024 16:53
+13
Центр Разумкова вже давно дискредитовано "замовною соціологією". Якщо не прибрати "зелених" профанів, то вибори взагалі ніколи не ************, а гауляйтерів буде призначати *********...
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16.10.2024 16:59
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Знову бабло через разумкова вивели...знахабніли від безкарності..
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16.10.2024 16:53 Відповісти
Це новий жарт для тих хто не оцінив 59% підтримки потужної величі
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16.10.2024 16:54 Відповісти
Стопудово !
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16.10.2024 16:56 Відповісти
Ну, и чем Зе отличается от Пу или Лу? Вопрос риторический...
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16.10.2024 18:53 Відповісти
брехня
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16.10.2024 16:56 Відповісти
Підтримую!Зе ненавидить більшість,і ніяка соціологія цьому не завадить.
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16.10.2024 23:17 Відповісти
Все просто! Хто оновив дані, той за Зе, хто не оновив, той проти! Все дуже просто!
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16.10.2024 16:56 Відповісти
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16.10.2024 16:58 Відповісти
А чему тогда наш парламент аплодировал стоя?
Родили еще одного брежнева, которому также аплодировали стоя за его продовольственную программу.
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16.10.2024 17:02 Відповісти
кім чен ина скоріше всього
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16.10.2024 17:16 Відповісти
А ви у зеленої чуми спитайте ,чому вони аплодували.
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16.10.2024 17:20 Відповісти
в парламенті монобільшість - наркомани, повії, весільні тамади і фотографи, збоченьці, гвалтівники - це вся срань пройшла по партійним спискам Зеленського

крім того, вони тупорилі - їх два тижні вчили в Трускавці не відкривати рота на камеру

що їм ще лишається, як не наслідувати собаку Павлова і не стікати слиною при появі в кадрі головного Холуя?
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16.10.2024 17:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=e3iMYTeUGaQ
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16.10.2024 17:42 Відповісти
Авжеж, владу зрадників під арешт!
І створення уряду національного порятунку!
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16.10.2024 16:59 Відповісти
Центр Разумкова вже давно дискредитовано "замовною соціологією". Якщо не прибрати "зелених" профанів, то вибори взагалі ніколи не ************, а гауляйтерів буде призначати *********...
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16.10.2024 16:59 Відповісти
варто почитати біографію Разумкова, хоча б в районі 2019 року
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16.10.2024 17:41 Відповісти
Тігіпко був дуже зобовязаний "старому Разумкову". Саме Тігпко дістав з небуття його синочка до виховання якого "старий" не мав жодного стосунку і впхав в "зелене" лайно. От воно там і "зеленіє" як гівно під лопухом - як був недорозвинутим "пупсом" так і лишився...
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16.10.2024 17:58 Відповісти
Опрос проводился в ОП )
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16.10.2024 17:00 Відповісти
Пропоную Бегуглую. Вона активний патріот, постійно за країну думає, і правильні рішення підказує.
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16.10.2024 17:27 Відповісти
Патріот не зобов'язаний думати, він зобов'язаний родіну любіть.
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16.10.2024 18:12 Відповісти
патріот апріорі не може бути не досить розумним ?
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16.10.2024 18:28 Відповісти
"Цирк не потрібен у вигляді виборів...

потрібен вже уряд патріотичних людей... "

Стісняюсь спитати, а хто призначить той волшебний уряд мрії ?

Офіс простих рішень ?
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16.10.2024 18:26 Відповісти
чергова брехня трампіста. Бо 61 лярд Україні ніхто в США не обіцяв. І, взагалі, це програма на цю суму модернізації збройних сил США, і паралельно - ЗСУ на довготривалий термін; приблизно 2 роки. За цей час штатівські виробники зброї мали отримати окнтракти на виробництво зброї для ЗСУ десь на 14 і 3 (? - треба уточняти в гуглі, не хочу копирсатись) лярдів по двом програмам. Повідомлялось, що з держбюджету США це бабло (на потреби зброї для України) вже надійшло виробникам. На протязі 2025року ЗСУ отримає ту зброю (специфікація - таємниця; хоча проривалось, що там буде одна нова система Patriot). Паралельно зброя, яка виводиться з експлуатації ЗС США по президентській програмі PDA передається Україні на суму не більше 11,2(?)лярдів по залишковій ціні. Тобто, на меншу суму можуть надати, більше - ні. Це не обов'язок Байдена "отоварити". Але, щоб він давав цю стару зброю - потрібно його просити. Але від нього вимагають "Байден, чого ми не в НАТО?"
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16.10.2024 17:53 Відповісти
Давайте результати опитування по національностях. В Україні живе 150 націй.
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16.10.2024 17:07 Відповісти
є рівні нації, але жи2 рівніша за інших
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16.10.2024 17:42 Відповісти
Богообрані - богоносці?...богоносці - богообрані?...а ще є правовірні-православні-ортодокси!...без пляшки не розберешся...далі йде реклама якогось безалкогольного напою...
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16.10.2024 17:59 Відповісти
є наука, яка каже, що середній ай кью афроамериканців 85, нас, європейців = 103, японців і південних корейців - 106, а євреїв - 113.

я не єврей, єслі шо
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16.10.2024 19:40 Відповісти
Проблема не столько в выборах, сколько в том, что Конституционный строй Украины уничтожен парашной бандой во главе с Дерьмаком. Нужны в 1 очередь выборы в ВР и восстановление Конституции Украины как ПАРЛАМЕНТСКО-президентской республики, а не ху#ловско-дерьмаковской помойки.
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16.10.2024 17:08 Відповісти
Єрмак грає Каломойського, чи Каломайський грає Єрмака?

а чій у Зєлі тілоохоронець на всіх фото? Зєля коло нього просто шавка на мотузці
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16.10.2024 17:43 Відповісти
Раньше ими всеми играл Козак, сейчас ответственный Израитель. Он же Киндер-Сюрприз. Беня хотел за 100 млрд. Украину сдать, так Ху#лу это дорого показалось, и они нашли, кто сдаст дешевле. Но пока не сложилось благодаря Народу и ЗСУ.
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16.10.2024 17:56 Відповісти
благодаря Народу

73 %
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16.10.2024 19:42 Відповісти
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16.10.2024 21:17 Відповісти
який там на-й ценр,уввесь центр на -0
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16.10.2024 17:10 Відповісти
Та які вибори?
Потрібно ПОСАДИТИ ОП с Наркоманом.
Після цього переобрати Спікера ВР.
Та призначити його В.О. та переобрати Уряд Національної Єдності, до кінця війни.
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16.10.2024 17:13 Відповісти
навіщо вибори-імпічмент
а ладу передати війсковим
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16.10.2024 17:15 Відповісти
За імпічмент має підмахнути 3/4 складу Ради. А це малонаукова фантастика. Тим більш імпічмент узурпатору - це за чиєю Конституцією?))
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16.10.2024 17:32 Відповісти
Брешуть пройдисвіти .
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16.10.2024 17:17 Відповісти
Так зеля ж сказав сьогодні ,що будемо воювати до останнього українця ,ой вибачте , до "перемоги " а отже виборів не буде.
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16.10.2024 17:19 Відповісти
Зєля бреше в кожному слові, кацапчику
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16.10.2024 17:45 Відповісти
А я й про це і кажу. ,і до чого тут "кацапчик " ?
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16.10.2024 17:47 Відповісти
я побачив акцент на "до останнього"

Зеленський холуй, а не воїн

він, який в кожному виступі заглядав в сраку юбіляру або путіну, не знаю такого як "знищити", а от поставити рачки знає, бо сам все життя рачки

раб не мріє про свободу, раб мріє про своїх рабів
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16.10.2024 17:55 Відповісти
Що я мав на увазі "до останньго " зеля хоче знищити руками кацапів всіх патріотично налаштованих українців ,більшість з яких нині на фронті ,а потім швиденько провести "вибори "за путлєрівським або своїм сценарієм і стати вічним президентом.
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16.10.2024 19:13 Відповісти
Здаєтся, джентельмени, це була комедія.
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16.10.2024 17:23 Відповісти
Соцдослідження проводились по методу Пальчевського-Стелі(пальцем у стелю тицяли).

Досить брехати. Довіри до зєлі в суспільстві - НУЛЬ!(тролі платні на вибори не ходять, вони в мережах гроші заробляють). Звісно зєля набере адмінресурсом відсотків 10, але Залужний його порве як тузік грілку ще у першому турі.

Вибори
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16.10.2024 17:26 Відповісти
Залужний послом у Великобританії сидить, зєлєні його звідти на вибори не пустять.
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16.10.2024 17:36 Відповісти
А навіщо йому до своєї перемоги на виборах повертатись? Щоб ще один замах на життя отримати? Все тут зробим за нього.
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16.10.2024 17:45 Відповісти
Він взагалі згоду давав балотуватись у президенти?
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16.10.2024 17:50 Відповісти
Дасть
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16.10.2024 18:04 Відповісти
От коли він дасть, тоді й будуть якісь розмови.
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16.10.2024 18:06 Відповісти
Шось мені здається, що якби вибори проводили прямо зараз, то Зєлю б обрали ще на 5 років без жодних варіантів, бо:
1. Всі медіаресурси або закриті, або під Зєлєй. Телемарафон.
2. Адмінресурс під Зєлєй. Голосуєш за Зєлю, або ТЦК тебе вивезе в бусіку.
3. Військові бояться навіть чихнути в його сторону, як їм скажуть - так вони і проголосують. За деякими виключеннями, яким тутже настучать по шапці.
4. Це в інтернеті порохоботи голосно вопіють. А як прийде час виборів, то 73% ховрахів підірвуть свої сраки і знову проголосують за Зєлю.
5. "Ні за Порошенка же галасувати!" (С). Повна зачистка альтернативних варіантів.

Так шо ви звичайно можете топити за вибори, якшо вам від цього легше. Принаймні випустите пар в свисток. Але реально нема ніякого сенсу це робити зараз.
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16.10.2024 17:27 Відповісти
Не треба таких складностей. Все просто, по-венесуельські: голосуємо як вийде, оголошуємо як треба, хто не згоден - тому концєрт.
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16.10.2024 17:29 Відповісти
Венєсуела - так собі приклад для наслідування . Хоча я не здивуюся, якщо Зєля заявить, що Крішна спустився з гір у вигляді орла і сказав, що його місія - рятувати Україну на другому сроці і ховрахи в це повірять.
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16.10.2024 17:32 Відповісти
Технологія тов. сраліна: нє важно, как проголосуют, важно, как посчітают.
Рахувати будуть д'Єрьмакозєлєні, бо вони ж чинна влада, вони ж вибори і організовують. Ви їм довіряєте?
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16.10.2024 17:34 Відповісти
У Франції відсидитись не вийде. Там зараз економічна криза, візьмуть місьє біженця під білі ручки, до Татарова у автозак і підпишеш контракт, аж гай зашумить
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16.10.2024 17:43 Відповісти
"дурень думкою багатіє" (С)
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16.10.2024 19:33 Відповісти
Для військових виступати проти ЗЕ- це означає що ти 200.
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16.10.2024 17:43 Відповісти
Та *****,оберуть нового голоборотька
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16.10.2024 17:30 Відповісти
але обіцяли коня з двома ху ями
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16.10.2024 17:50 Відповісти
https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-sytuatsii-v-kraini-ta-diialnosti-vlady-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-vira-v-peremogu-veresen-2024r Демонізація опозиції провладими інфопомийками продовжується і дає свої результати. Але паралельно баланс довіни/недовіри ЕрЗе в вересні 24р. з початку повномасштабної війни впав до критично низького рівня: 9,7 пунктів
Українці найчастіше довіряють саме президенту Зе (довіряють 51,2%, не довіряють 41,5%. баланс +9,7 %), а от до міністрів оборони, освіти та інших чиновників та політиків в суспільстві більше недовіри. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Не довіряють:
→ наредпу від забороненої ОПЗЖ Юрію Бойку і нардепці від Батьківщини Юлії Тимошенко - по 79%
→ експрезиденту Петру Порошенку - 68%
→ народній депутатці Мар'яні Безуглій - 64%
→ голові Офісу президента Андрію Єрмаку - 62%
→ голові фракції Слуга народу Давіду Арахамії - 60%
→ спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку - 53%
→ прем'єр-міністру Денису Шмигалю та очільниці Мінреінтеграції Ірині Верещук - по 52%.
Також частіше висловлюють недовіру ніж довіру меру Києва Віталю Кличко - 47% та 39% відповідно, волонтеру Сергію Притулі - 46% і 42% відповідно, раднику голові ОП Михайлу Подоляку - 40% і 35%, голові Міноборони Рустему Умєрову - 41% і 29%, голові Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву - 39% і 16%, голові МВС Ігорю Клименку - 34% і 20,5%, міністру енергетики Герману Галущенко - 32% і 11%, міністерці юстиції Ользі Стефанішиній - 31% і 16%, міністру розвитку громад Олексію Кулебі - 30% і 16%, міністру освіти Оксену Лісовому - 26% і 14%, міністерці економіки Юлії Свириденко - 23% і 10%, а також очільнику МЗС Андрію Сибігі - 2% і 9% відповідно.
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16.10.2024 17:35 Відповісти
Не *******!
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16.10.2024 17:39 Відповісти
а чому не можна проводити вибори президента?
а якщо Зе помре тоді вибори можна проводити і війна не буде перешкодою
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16.10.2024 17:40 Відповісти
Я тоже против. Выборы не нужны.
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16.10.2024 17:43 Відповісти
Как этот гнилой пздж уже достал...Всю страну соткали из брехни зеленые пдрс
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16.10.2024 18:01 Відповісти
Всі ви знаєте що таке вибори в Україні, отже розумієте наскільки це небезпечно для країни.
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16.10.2024 18:47 Відповісти
В жОПі опитували і до гадалки ходити не треба. Там українців мабуть навіть менше ніж 28 %.
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16.10.2024 19:08 Відповісти
від хєрмака і його гопстопефективних менеджерів потрібно звільнитись негайно у будь-який спосіб для порятунку держави, а потім нехай історики розбираються
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16.10.2024 19:58 Відповісти
Уже сам опрос и референдум допустим и по любому даже иному, но политическому вопросу во время войны--- это раскачивание страны и общества. Надо железно усвоить--- выборы не проводят во время войны. Именно врагу, противнику это очень выгодно, результат будет выборов и кого выбрали не легитимным. Потому, что на оккупированных частях страны выборы не проводились. Не качаем свою лодку --- она и так черпает бортами!
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16.10.2024 23:20 Відповісти
Вибори під час военного стану не проводяться. Питання для опитання є провокативним.
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17.10.2024 07:38 Відповісти
 
 