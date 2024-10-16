56% українців проти проведення виборів в Україні до завершення війни, 28% – за, - опитування "Центру Разумкова"

Більшість українців (56%) негативно налаштовані щодо проведення загальнонаціональних виборів, президентських або парламентських, до завершення війни. Водночас 28% опитаних підтримують ідею проведення виборів.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного "Центром Разумкова", інформує Цензор.НЕТ.

Соціологи зазначають, що підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади, насамперед до президента України.

Так, серед тих, хто довіряє главі держави лише 17% підтримують проведення виборів (69% проти), тоді як серед тих, хто не довіряє президенту, 41% за вибори, а 42% - проти.

Довіра до парламенту також впливає на ставлення до виборів. Так, 23% тих, хто довіряє Верховній Раді, підтримують вибори (63,5% не підтримують), а серед тих, хто не довіряє, підтримку висловили 30%, тоді як 54% виступають проти.

Опитування проводилося 20 по 26 вересня 2024 року. Респондентами стали 2016 громадян віком від 18 років.

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