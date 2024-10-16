56% українців проти проведення виборів в Україні до завершення війни, 28% – за, - опитування "Центру Разумкова"
Більшість українців (56%) негативно налаштовані щодо проведення загальнонаціональних виборів, президентських або парламентських, до завершення війни. Водночас 28% опитаних підтримують ідею проведення виборів.
Про це свідчать результати соцопитування, проведеного "Центром Разумкова", інформує Цензор.НЕТ.
Соціологи зазначають, що підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади, насамперед до президента України.
Так, серед тих, хто довіряє главі держави лише 17% підтримують проведення виборів (69% проти), тоді як серед тих, хто не довіряє президенту, 41% за вибори, а 42% - проти.
Довіра до парламенту також впливає на ставлення до виборів. Так, 23% тих, хто довіряє Верховній Раді, підтримують вибори (63,5% не підтримують), а серед тих, хто не довіряє, підтримку висловили 30%, тоді як 54% виступають проти.
Опитування проводилося 20 по 26 вересня 2024 року. Респондентами стали 2016 громадян віком від 18 років.
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Родили еще одного брежнева, которому также аплодировали стоя за его продовольственную программу.
крім того, вони тупорилі - їх два тижні вчили в Трускавці не відкривати рота на камеру
що їм ще лишається, як не наслідувати собаку Павлова і не стікати слиною при появі в кадрі головного Холуя?
І створення уряду національного порятунку!
потрібен вже уряд патріотичних людей... "
Стісняюсь спитати, а хто призначить той волшебний уряд мрії ?
Офіс простих рішень ?
я не єврей, єслі шо
а чій у Зєлі тілоохоронець на всіх фото? Зєля коло нього просто шавка на мотузці
73 %
Потрібно ПОСАДИТИ ОП с Наркоманом.
Після цього переобрати Спікера ВР.
Та призначити його В.О. та переобрати Уряд Національної Єдності, до кінця війни.
а ладу передати війсковим
Зеленський холуй, а не воїн
він, який в кожному виступі заглядав в сраку юбіляру або путіну, не знаю такого як "знищити", а от поставити рачки знає, бо сам все життя рачки
раб не мріє про свободу, раб мріє про своїх рабів
Досить брехати. Довіри до зєлі в суспільстві - НУЛЬ!(тролі платні на вибори не ходять, вони в мережах гроші заробляють). Звісно зєля набере адмінресурсом відсотків 10, але Залужний його порве як тузік грілку ще у першому турі.
Вибори
1. Всі медіаресурси або закриті, або під Зєлєй. Телемарафон.
2. Адмінресурс під Зєлєй. Голосуєш за Зєлю, або ТЦК тебе вивезе в бусіку.
3. Військові бояться навіть чихнути в його сторону, як їм скажуть - так вони і проголосують. За деякими виключеннями, яким тутже настучать по шапці.
4. Це в інтернеті порохоботи голосно вопіють. А як прийде час виборів, то 73% ховрахів підірвуть свої сраки і знову проголосують за Зєлю.
5. "Ні за Порошенка же галасувати!" (С). Повна зачистка альтернативних варіантів.
Так шо ви звичайно можете топити за вибори, якшо вам від цього легше. Принаймні випустите пар в свисток. Але реально нема ніякого сенсу це робити зараз.
Рахувати будуть д'Єрьмакозєлєні, бо вони ж чинна влада, вони ж вибори і організовують. Ви їм довіряєте?
Українці найчастіше довіряють саме президенту Зе (довіряють 51,2%, не довіряють 41,5%. баланс +9,7 %), а от до міністрів оборони, освіти та інших чиновників та політиків в суспільстві більше недовіри. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.
Не довіряють:
→ наредпу від забороненої ОПЗЖ Юрію Бойку і нардепці від Батьківщини Юлії Тимошенко - по 79%
→ експрезиденту Петру Порошенку - 68%
→ народній депутатці Мар'яні Безуглій - 64%
→ голові Офісу президента Андрію Єрмаку - 62%
→ голові фракції Слуга народу Давіду Арахамії - 60%
→ спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку - 53%
→ прем'єр-міністру Денису Шмигалю та очільниці Мінреінтеграції Ірині Верещук - по 52%.
Також частіше висловлюють недовіру ніж довіру меру Києва Віталю Кличко - 47% та 39% відповідно, волонтеру Сергію Притулі - 46% і 42% відповідно, раднику голові ОП Михайлу Подоляку - 40% і 35%, голові Міноборони Рустему Умєрову - 41% і 29%, голові Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву - 39% і 16%, голові МВС Ігорю Клименку - 34% і 20,5%, міністру енергетики Герману Галущенко - 32% і 11%, міністерці юстиції Ользі Стефанішиній - 31% і 16%, міністру розвитку громад Олексію Кулебі - 30% і 16%, міністру освіти Оксену Лісовому - 26% і 14%, міністерці економіки Юлії Свириденко - 23% і 10%, а також очільнику МЗС Андрію Сибігі - 2% і 9% відповідно.
а якщо Зе помре тоді вибори можна проводити і війна не буде перешкодою