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Новини
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88% українців підтримують вступ до ЄС, а 86% - до НАТО, - опитування "Центру Разумкова". ІНФОГРАФІКА

Скільки українців підтримують вступ до ЄС та НАТО: опитування Центру Разумкова

Понад 80% громадян України проголосували б за вступ України до ЄС і НАТО на референдумі.

Про це свідчить опитування "Центру Разумкова", передає Цензор.НЕТ.

Так, якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до Європейського Союзу, у ньому взяли б участь 81% опитаних. Перед початком повномасштабної війни - у листопаді-грудні 2021р. - про наміри взяти участь у такому референдумі заявляли 69% опитаних.

За вступ проголосували б 88% тих, хто має намір взяти участь у такому референдумі (проти - 8%), у листопаді-грудні 2021р. - відповідно 78% і 18%.

Скільки українців підтримують вступ до ЄС та НАТО: опитування Центру Разумкова

Водночас 82% опитаних заявили, що взяли б участь у референдумі щодо вступу до НАТО, якби такий відбувся найближчим часом. У листопаді-грудні 2021р. про наміри взяти участь у такому референдумі заявляли 67% опитаних.

За вступ проголосували б 86% тих, хто має намір взяти участь у такому референдумі (проти - 10%), у листопаді-грудні 2021р. - відповідно 70% і 24,5%.

Скільки українців підтримують вступ до ЄС та НАТО: опитування Центру Разумкова

Читайте: 56% українців проти проведення виборів в Україні до завершення війни, 28% – за, - опитування "Центру Разумкова"

Опитування проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст опитування є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 60% українців вважають, що мобілізація є необхідною. 40% кажуть, що це призведе до нових жертв, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (1975) Центр Разумкова (209) членство в НАТО (1748) членство в ЄС (1300)


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Топ коментарі
+8
Опитування на кшталт: "Ви б вибрали бути здоровим і багатим, чи хворим та бідним"?
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24.10.2024 16:05 Відповісти
+6
Для багатьох совків це неочевидно
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24.10.2024 16:21 Відповісти
+5
Досить брехати людям, ви нікого не опитуєте! Усі ваші "опитування" - абсолютна брехня і маніпуляція, замовлена ОПою.
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24.10.2024 16:07 Відповісти
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Опитування на кшталт: "Ви б вибрали бути здоровим і багатим, чи хворим та бідним"?
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24.10.2024 16:05 Відповісти
Для багатьох совків це неочевидно
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24.10.2024 16:21 Відповісти
Там ще й таке є:

https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/24/7481192/ До 35% зросла частка українців, які хочуть переговорів з Росією вже зараз - опитування.
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24.10.2024 16:34 Відповісти
Еге ж, воно одне з другим докупи ніяк не тулиться.
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24.10.2024 18:04 Відповісти
Також більше стало тих, хто погоджується з судженням «переговори з Росією слід вести тільки після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року» (частка таких зросла з 25% до 37%), і з 61% до 41% знизилася частка тих, хто з цим не згоден.
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24.10.2024 22:24 Відповісти
До 2014 року більшість вибирала бути хворим і бідним.
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24.10.2024 16:35 Відповісти
Що лаптеножка, бісишся шо абсолютна більшість українців вас накол послала? ))).
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24.10.2024 16:38 Відповісти
Тільки щось не видно тієї більшості в чергах до ТЦК. Коли мікрофінансові контори пропонують вам гроші без поручителів, застави за 5 хв. ви ж питаєте, що вони хочуть взамін? Коли МВФ дає Україні транші, ви ж знаєте, що треба буде віддавати з відсотками. Чому ж тут думали, що вскочите до НАТО і ЄС і вас там надурняк золотом обсиплють з ніг до голови? Ще й в ЄС та НАТО якось нас не дуже кличуть...
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24.10.2024 16:54 Відповісти
Референдум про вступ до НаТо - це "пук" у воду (для НАТО)
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24.10.2024 16:07 Відповісти
нажаль, крім корупції, Україна нічого не може запропонувати ні ЄСу, ні НАТОві

а мігрантів вони і так отримали і відновили нестачу робочої сили, після того як вся польська молодь звалила в США
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24.10.2024 16:07 Відповісти
Досить брехати людям, ви нікого не опитуєте! Усі ваші "опитування" - абсолютна брехня і маніпуляція, замовлена ОПою.
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24.10.2024 16:07 Відповісти
А на думку вас, як неукраїнки (по крайній мірі ви пишете не з України) як мають виглядати результати опитування?
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24.10.2024 16:15 Відповісти
Тобто, Вас заголовок хоча б не бентежить?? Де 86% до ЄС, а 89% до НАТО??

Порівняню те, що неможна порівняти.

Крім того, отой грьобаний центр разумкова - то просто пралка. Через цю падлу виводяться бюджетні, й не тільки, гроші. А ще формується хибна думка, начебто від всіх українців.
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24.10.2024 16:30 Відповісти
Не бентежить. Десь так реальні цифри і виглядають.
Покажіть тих українців які виступають проти вступу в НАТО, як правило це прокацапська наволoч. Таких зараз меншість
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24.10.2024 16:41 Відповісти
Тобто взагалі переважна більшість, майже 100%))

А оті що проти - то узилянти, прокацапи, прокурори, судді, менти?? Щось з маиематикою погано.

А кого опитували?? Немовлят, пацієнтів психлікарень теж??

Така ж статистика, як оті 73% намальовані.
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24.10.2024 16:56 Відповісти
Чому це ухилянти, прокурори, судді і менти мають бути проти НАТО?
Увімкніть голову, або припиніть працювати за рублі.
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24.10.2024 17:15 Відповісти
Свої срублі при собі залиш.

Й голову, походу тобі не вімкнути, якщо не доходить. Такий самий статистик, як й зе!пдр.
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24.10.2024 17:45 Відповісти
Чергова кацапка порвалась. Несіть наступну «НАТА ета зло, украінчікі протів»
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24.10.2024 17:50 Відповісти
Відвали, дебільєро зелене. кацапку у своєму дзеркалі побачиш.

Судячи з ніку за 30 серебряників кацапам продалось.
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24.10.2024 18:08 Відповісти
а вже пізно. через 30 років ми вже не потрібні ні там ні там
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24.10.2024 16:08 Відповісти
Звідки ВБ вийшла?
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24.10.2024 16:45 Відповісти
Перепрошую, з ЄС
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24.10.2024 16:47 Відповісти
через 30 років ми будемо потрібні росіі?
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24.10.2024 17:31 Відповісти
І через 30 і через 300. Без України, без Києва - московія завжди буле країною 404.
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24.10.2024 17:55 Відповісти
напишіть краще правду про дебіло-пристосуванців які досі за боневтіка!!!!!
бо після закону про мобілізацію та бронбвання, викриття мсек та прокурорів- інвалідів, я не вірю що він має підтримку 69%
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24.10.2024 16:12 Відповісти
Та хоч 110% за вступ. Читайте умови прийому. В країни-кандидата не має бути територіальних суперечок з країнами - сусідами. В України жодних претензій до московії вже немає? От коли не буде тоді й міркуйте про НАТу. Зараз програма максимум це ЄС. Але з затятими поляками та мадярами і ЄС українцям не світить
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24.10.2024 16:12 Відповісти
На момент вступу ФРН в НАТО хіба німці не мали територіальних суперечок з НДР?
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24.10.2024 16:17 Відповісти
Жодної.
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24.10.2024 17:02 Відповісти
Як і у нас. На територію Росії не претендуєм. А територія і кордони України визнана міжнародним правом
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24.10.2024 17:12 Відповісти
Для цього виборці мали б відповідально проголосувати в 2019 році, а ще краще хоча в 2010, я вже не кажу про вибори 1991 року
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24.10.2024 16:16 Відповісти
А 99% підтримують створення ЯЗ. Чому не робиться?
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24.10.2024 16:16 Відповісти
Хочеш під санкції як КНДР?
Читай той клятий меморандум, якщо за віддачу ЯЗ по губах поводили як папуасам, то за його порушення Україною наслідків чекати довго не доведеться.
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24.10.2024 16:37 Відповісти
То краще всім загинути в конвенційній війні з більшии ворогом, чи вижити, але під санкціями?
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24.10.2024 17:11 Відповісти
Ти не зрозумів, західні бабки на війну закінчаться а санкції почнуться ще до того, як ти ще вспієш щось там не те що зробити, а просто зберешся це зробити. І тоді загибель в конвенційній війни приде набагато скоріше.
А всі ці розмови хіба що можуть спровокувати кацапів вдарити по атомній енергетиці, зупинити наші АЕС, а потім всьому миру сказати "Дивіться, ми запобігли створенню ще одного ядерного режиму на планеті, дякуйте нам". І тоді на нас дійсно буде чекати безядерна зима поруч з буржуйкою.
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24.10.2024 17:26 Відповісти
Махати ядерною дубиною треба ще до того, як почалася конвенційна війна, бо це зброя стримування.
А зараз що ти зробиш з тою парою уявних боєголовок? Скажеш ***** "виводи війська, бо ****"? Так в нього їх в тисячі разів більше і він тільки і чекає з якого приводу їх застосувати. Далі що?
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24.10.2024 17:32 Відповісти
Петицію Зєлє писали про це? Ні? Так отож!
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24.10.2024 16:37 Відповісти
Де ж ви, бляха, були 15 років тому?
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24.10.2024 16:18 Відповісти
Багато ще ватанів...
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24.10.2024 16:24 Відповісти
Підтримують вступ до ЄС та НАТО власними ногами.
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24.10.2024 16:32 Відповісти
Під час президенства Зеленського і його мародерної команди я в ніякі рейтинги і соцопимитування не вірю. Якщо точніше, то взангалі не вірю цій владі. З момента вибору 73% баранів Найвєлічайшого я ні разу не вмикав телевізор. До його вибору було цікаво подивитися епізоди по всіх телеканалах і виловити бредятіну-брехню. Найпотужніший брехун все знищив і тільки його лайно постійно в телевізорі-марафон. Але противників НАТО в Україні є десь у відсотках похибки проживання тут кацапів і малоросів.
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24.10.2024 16:40 Відповісти
Ппиблизно кожен 7-ий українець - зазомбований ватник та ждун
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24.10.2024 16:40 Відповісти
Так мобілізуйте їх. Невже бюлетені тих хто голосував за Шарія і Януковича не збереглись?
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24.10.2024 17:58 Відповісти
Куди поділася ота отара ідіотів, що в 2012 бігала по центру столиці з синіми шариками і волала - "НАТО НІ" ?
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24.10.2024 17:05 Відповісти
ОПа в своєму репуртуарі- куда хочу,туда вєрчу. Зараз через КМІС теж саме вкинуть.
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24.10.2024 17:11 Відповісти
Ти проти того щоб Україна була під захистом НАТО?
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24.10.2024 17:59 Відповісти
Звісно, звісно....а після війни десь так 20% проголосує за неоОПЗЖ, а ще 20% за "не усьо так адназначна", і ще 30% за "нам ніхто не потрібен, лише власна сильна армія та економіка.......колись потом".
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24.10.2024 17:18 Відповісти
Так і буде якщо Скептичні Песимісти не повернуться з Польщ та Угорщин.
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24.10.2024 18:01 Відповісти
Скоріше так буде, коли Аргентуми знову захочуть поржати, чи пересваряться між собою поки антиукраїнські сили підуть єдиним фронтом.
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24.10.2024 19:19 Відповісти
а остальные ждут прохода рашки?!
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24.10.2024 17:30 Відповісти
Проблема в том, что абсолютно никакого значения не имеет сколько % украинцев хотят и куда.
Дело в том, что приглашения нет.

Вот у нас прошёл референдум про вступление в ЕС.
И БЛRTЬ ЧТО ???
Приглашения то нет.

Может я не умный, но мне кажется, что всё происходит не том порядке. А должно быть так:
1. Приглашение
2. Референдум
3. Выполнение необходимых условий.
4. Вступление.

Всё остальное - просто *****
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24.10.2024 17:52 Відповісти
ЄС вже надав статус кандидата Молдові і Україні і вже почались офіційні переговори про вступ.
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24.10.2024 18:40 Відповісти
Румыния и Болгария ждали 11 лет после подачи заявок - Не имея территориальных проблем.

Украина и Молдова имеют территориальные проблемы.
Далее уточняю специально, чтобы не получить обвинений в зраде - есть разница между хотеть и мочь. Так вот, одно дело хотеть себе вернуть своё, а другое дело смочь сделать это. Уж не знаю какой очередной план у Зеленского, но точно могу сказать, что у моей страны НЕ СУЩЕСТВУЕТ ПЛАНА по возвращению Приднестровья.
Точнее у нас с вами один план есть - русские должны уйти. Но это не план, а желание или мечта, называйте как хотите.
А отказываться от своих территорий ни мы, ни вы не хотим.

А теперь внимание, Уважаемые знатоки, вопрос - сколько нам и вам придется ждать вступления в ЕС, учитывая сложившуюся ситуацию ???

Грустно конечно.
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24.10.2024 22:25 Відповісти
У стран НАТО множество территориальных споров
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24.10.2024 22:34 Відповісти
Одна з ключових причин полягає у тому, що Придністров'я вийшло з-під контролю Кишинева ще за часів Радянського Союзу, у 1990 році. У 1991 році, коли Молдова проголосила незалежність, Придністров'я де-факто вже не було під її контролем.

Ні у 1990-му, ні зараз люди у Тирасполі і Кишиневі не сприймають одне одного як ворогів.

Ставлення більшості до життя та людей на іншому березі радше можна описати словом "байдужість".
Хто повинен воювати за цю "байдужість" ????
Украина чи Молдова ****
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24.10.2024 22:40 Відповісти
українська соціологія,як і українська журналістика вмерла. немає їх. є за ваші дєньгі любой капріз,тому що ж опа всєгда права
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24.10.2024 19:29 Відповісти
 
 