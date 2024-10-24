88% українців підтримують вступ до ЄС, а 86% - до НАТО, - опитування "Центру Разумкова". ІНФОГРАФІКА

Понад 80% громадян України проголосували б за вступ України до ЄС і НАТО на референдумі.

Про це свідчить опитування "Центру Разумкова", передає Цензор.НЕТ.

Так, якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до Європейського Союзу, у ньому взяли б участь 81% опитаних. Перед початком повномасштабної війни - у листопаді-грудні 2021р. - про наміри взяти участь у такому референдумі заявляли 69% опитаних.

За вступ проголосували б 88% тих, хто має намір взяти участь у такому референдумі (проти - 8%), у листопаді-грудні 2021р. - відповідно 78% і 18%.







Водночас 82% опитаних заявили, що взяли б участь у референдумі щодо вступу до НАТО, якби такий відбувся найближчим часом. У листопаді-грудні 2021р. про наміри взяти участь у такому референдумі заявляли 67% опитаних.

За вступ проголосували б 86% тих, хто має намір взяти участь у такому референдумі (проти - 10%), у листопаді-грудні 2021р. - відповідно 70% і 24,5%.

Читайте: 56% українців проти проведення виборів в Україні до завершення війни, 28% – за, - опитування "Центру Разумкова"

Опитування проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст опитування є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 60% українців вважають, що мобілізація є необхідною. 40% кажуть, що це призведе до нових жертв, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА