88% українців підтримують вступ до ЄС, а 86% - до НАТО, - опитування "Центру Разумкова". ІНФОГРАФІКА
Понад 80% громадян України проголосували б за вступ України до ЄС і НАТО на референдумі.
Про це свідчить опитування "Центру Разумкова", передає Цензор.НЕТ.
Так, якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до Європейського Союзу, у ньому взяли б участь 81% опитаних. Перед початком повномасштабної війни - у листопаді-грудні 2021р. - про наміри взяти участь у такому референдумі заявляли 69% опитаних.
За вступ проголосували б 88% тих, хто має намір взяти участь у такому референдумі (проти - 8%), у листопаді-грудні 2021р. - відповідно 78% і 18%.
Водночас 82% опитаних заявили, що взяли б участь у референдумі щодо вступу до НАТО, якби такий відбувся найближчим часом. У листопаді-грудні 2021р. про наміри взяти участь у такому референдумі заявляли 67% опитаних.
За вступ проголосували б 86% тих, хто має намір взяти участь у такому референдумі (проти - 10%), у листопаді-грудні 2021р. - відповідно 70% і 24,5%.
Опитування проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст опитування є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.
Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).
Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/24/7481192/ До 35% зросла частка українців, які хочуть переговорів з Росією вже зараз - опитування.
а мігрантів вони і так отримали і відновили нестачу робочої сили, після того як вся польська молодь звалила в США
Порівняню те, що неможна порівняти.
Крім того, отой грьобаний центр разумкова - то просто пралка. Через цю падлу виводяться бюджетні, й не тільки, гроші. А ще формується хибна думка, начебто від всіх українців.
Покажіть тих українців які виступають проти вступу в НАТО, як правило це прокацапська наволoч. Таких зараз меншість
А оті що проти - то узилянти, прокацапи, прокурори, судді, менти?? Щось з маиематикою погано.
А кого опитували?? Немовлят, пацієнтів психлікарень теж??
Така ж статистика, як оті 73% намальовані.
Увімкніть голову, або припиніть працювати за рублі.
Й голову, походу тобі не вімкнути, якщо не доходить. Такий самий статистик, як й зе!пдр.
Судячи з ніку за 30 серебряників кацапам продалось.
бо після закону про мобілізацію та бронбвання, викриття мсек та прокурорів- інвалідів, я не вірю що він має підтримку 69%
Читай той клятий меморандум, якщо за віддачу ЯЗ по губах поводили як папуасам, то за його порушення Україною наслідків чекати довго не доведеться.
А всі ці розмови хіба що можуть спровокувати кацапів вдарити по атомній енергетиці, зупинити наші АЕС, а потім всьому миру сказати "Дивіться, ми запобігли створенню ще одного ядерного режиму на планеті, дякуйте нам". І тоді на нас дійсно буде чекати
безядерна зима поруч з буржуйкою.
А зараз що ти зробиш з тою парою уявних боєголовок? Скажеш ***** "виводи війська, бо ****"? Так в нього їх в тисячі разів більше і він тільки і чекає з якого приводу їх застосувати. Далі що?
Дело в том, что приглашения нет.
Вот у нас прошёл референдум про вступление в ЕС.
И БЛRTЬ ЧТО ???
Приглашения то нет.
Может я не умный, но мне кажется, что всё происходит не том порядке. А должно быть так:
1. Приглашение
2. Референдум
3. Выполнение необходимых условий.
4. Вступление.
Всё остальное - просто *****
Украина и Молдова имеют территориальные проблемы.
Далее уточняю специально, чтобы не получить обвинений в зраде - есть разница между хотеть и мочь. Так вот, одно дело хотеть себе вернуть своё, а другое дело смочь сделать это. Уж не знаю какой очередной план у Зеленского, но точно могу сказать, что у моей страны НЕ СУЩЕСТВУЕТ ПЛАНА по возвращению Приднестровья.
Точнее у нас с вами один план есть - русские должны уйти. Но это не план, а желание или мечта, называйте как хотите.
А отказываться от своих территорий ни мы, ни вы не хотим.
А теперь внимание, Уважаемые знатоки, вопрос - сколько нам и вам придется ждать вступления в ЕС, учитывая сложившуюся ситуацию ???
Грустно конечно.
Ні у 1990-му, ні зараз люди у Тирасполі і Кишиневі не сприймають одне одного як ворогів.
Ставлення більшості до життя та людей на іншому березі радше можна описати словом "байдужість".
Хто повинен воювати за цю "байдужість" ????
Украина чи Молдова ****