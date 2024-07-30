Майже 60% українців вважають, що мобілізація є необхідною. 40% кажуть, що це призведе до нових жертв, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України вважають, що мобілізація є необхідною, оскільки без неї Україна буде окупована російськими військами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування "Центру Разумкова", проведене на замовлення ZN.ua.

Так, 59,8% респондентів погоджуються з твердженням, що "Мобілізація вкрай необхідна, оскільки без неї Україна буде окупована Росією".

Водночас 40% від загальної кількості опитуваних вважають, що "Мобілізація призведе лише до нових жертв і не наблизить перемоги чи підписання мирної угоди".

Опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова на замовлення ZN.UA з 20 до 28 червня 2024 року. Опитано 2027 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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