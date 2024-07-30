УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6529 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація
4 363 99

Майже 60% українців вважають, що мобілізація є необхідною. 40% кажуть, що це призведе до нових жертв, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Як українці ставляться до мобілізації

Більшість громадян України вважають, що мобілізація є необхідною, оскільки без неї Україна буде окупована російськими військами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування "Центру Разумкова", проведене на замовлення ZN.ua.

Так, 59,8% респондентів погоджуються з твердженням, що "Мобілізація вкрай необхідна, оскільки без неї Україна буде окупована Росією".

Водночас 40% від загальної кількості опитуваних вважають, що "Мобілізація призведе лише до нових жертв і не наблизить перемоги чи підписання мирної угоди".

Опитування щодо ставлення до мобілізації

Опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова на замовлення ZN.UA з 20 до 28 червня 2024 року. Опитано 2027 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість українців, які б хотіли відновлення порядків часів СРСР, впала з 21% до 9%, - опитування Центру Разумкова

Автор: 

опитування (1924) Центр Разумкова (209) мобілізація (3019)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
То без мобілізіції нових жертв не буде й кацапи самі здадуться?
показати весь коментар
30.07.2024 11:42
+22
60% це жінки, тилові, заброньовані, ТРО "Вроцлав" і потужні патріоти 65+
показати весь коментар
30.07.2024 11:48
+15
десь так
та й питання "гарно сформульоване": приведе но нових жертв....
а втім, "Какая разница !"



.
показати весь коментар
30.07.2024 11:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То без мобілізіції нових жертв не буде й кацапи самі здадуться?
показати весь коментар
30.07.2024 11:42 Відповісти
Угум. Чергова пі.дорська маніпуляція - не буде мобілізації - не буде жертв.
"Пєрєстать стрєлять" два...
показати весь коментар
30.07.2024 11:57 Відповісти
59,8% мобілізація вкрай необхідна, але вона 40% призведе до великих жертв і не наблизить перемогу.

Це що за дурдом ?
показати весь коментар
30.07.2024 12:41 Відповісти
Тому що під.орська маніпуляція. До жертв призводить війна, а мобілізація це засіб ту війну припинити.
Але у пі.дорів все з ніг на голову...
показати весь коментар
30.07.2024 12:51 Відповісти
Ніякого дурдому. Просто 40% насєлєнія України готові злити Державу пуйлові. От і все.
показати весь коментар
30.07.2024 12:57 Відповісти
це ті ж з 60% розуміють до чого призведе мобілізація.
показати весь коментар
30.07.2024 13:02 Відповісти
Майже половина населення хоче кацапський паспорт, аби не мобілізували
показати весь коментар
30.07.2024 11:42 Відповісти
Ну по логике 40 % хотят, что бы воевали оте 60%. 60% для победы я думаю будет достаточно, а 40% будут держать економичный фронт, я так счетаю проанализировавши эту статью
показати весь коментар
30.07.2024 11:47 Відповісти
Та нє, - реба щоб воювали оті 40% - щоб власними очима побачили рускій мір. Зблизька.
показати весь коментар
30.07.2024 12:00 Відповісти
Все не могут мобилизоваться. Даже с ротациями горнило войны не все должны пройти. Поубивают нахрен всех мало-мальски грамотных людей и тогда нас точно ждет уровень жизни племени тумба-юмба. Так что воевать будут не все. И хрен кого до конца войны демобилизируют. И с этим нужно смириться
показати весь коментар
30.07.2024 12:03 Відповісти
Тому й треба мобілізовувати тих хто бачить в русні братушок. Для прочистки мізок...
показати весь коментар
30.07.2024 12:06 Відповісти
Звідки у вас такий висновок? Може вони виїхати хочуть в ЄС?
показати весь коментар
30.07.2024 11:47 Відповісти
десь так
та й питання "гарно сформульоване": приведе но нових жертв....
а втім, "Какая разница !"



.
показати весь коментар
30.07.2024 11:48 Відповісти
Батя, я стараюсь
показати весь коментар
30.07.2024 11:53 Відповісти
вы так смело расписываетесь за половину граждан Украины. может половина уже давно хочет свалить из этого дурдома чем подальше.
показати весь коментар
30.07.2024 12:24 Відповісти
Саме так і виходить...
показати весь коментар
30.07.2024 12:58 Відповісти
УКРАЇНА ПОДІЛИЛАСЯ НА ТИХ, ХТО ВОЮЄ І ТИХ, ХТО УНИКАЄ ВІЙНИ, АЛЕ НА СЛОВАХ ПІДТРИМУЄ ТИХ ХТО ВОЮЄ.
ТАК ДОВГО НЕ ВТРИМАЄМОСЬ...
показати весь коментар
30.07.2024 11:43 Відповісти
Вчера без 2 минут 18:00 на телемарафете один военный обратился к мужикам и сказал, что пропетлять не выйдет и воюваты будут все. Только марафет никто адекватный не смотрит и врядли его услышала аудитория к которой он обратился
показати весь коментар
30.07.2024 11:49 Відповісти
В нього була файна зачіска? (це важливо якщо шо)
показати весь коментар
30.07.2024 11:51 Відповісти
Та нє, то бойовий був. Десь 50+, лисий, без татух
показати весь коментар
30.07.2024 11:55 Відповісти
Андрій Стадник?
показати весь коментар
30.07.2024 11:57 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2024 11:58 Відповісти
піздєц, ви, уклоністи, мене тепер все життя склоняти будете. Я не Стадник, а Стаднік. І якщо мене вже склоняєте, то називайте за позивним "Ексель". Я чоловік. Ви чмирі. Все просто.
показати весь коментар
30.07.2024 12:07 Відповісти
Я взагалі учасник бойових дій. "Уклоністи" - це термін ІПСО. Бо я не багато знаю людей, яких засудили за статтею 337 ККУ. Да, фляга у вас свістить не по дитячому. Вибачте, що помилився в написанні прізвища
показати весь коментар
30.07.2024 12:13 Відповісти
++, братику, але ти сам бачиш цих агресивних **********? Євгеній, не знаю, де та коли ти отримав УБД, Може, в АТО, може мирортворцем в Африці чи в Афгані. Якби там не було. Ти бачиш цю їх агресивність до нас?

В мене в голові не вкладається, як так можна? Підори прийшли вбити усіх нас. наших жінок, батьків, наших дітей. Спалити наші будинки. Звісно, евакуюю сім'ю., беру зброю, воюю. А як інакше?

Євгеній, ти думаєш, це рашисти? Ні. Це українці. Просто чмошні українці. Євгеній, не звертай на них уваги. Ми вовкодами, вони вівці.

Ох, здається, ми з тобою ще попрацюємо спина до спини.
показати весь коментар
30.07.2024 12:34 Відповісти
На таких, як Ви саме і тримається вільна Україна. Дякуємо Вам!
До усіх свідомих звертаюся: хто вже з якихось причин не в змозі тримати зброю у руках, то донатимо, донатимо й донатимо на ЗСУ. І не втомлюємося вірити у Перемогу, у наших захисників у шанцях.
показати весь коментар
30.07.2024 13:13 Відповісти
Теж Вам дякую, друже Степане. Поки є ми - їм нас не взяти.
показати весь коментар
30.07.2024 13:42 Відповісти
---Ми вовкодами, вони вівці.----

У вас походу фляга вже свистить конкретно))))
показати весь коментар
30.07.2024 22:03 Відповісти
Мар'ян, мені соромно з тобою жити в одній країні.
показати весь коментар
30.07.2024 22:27 Відповісти
Я думаю я якось переживу це)))).... Особливо коли у вас фляга потекла)))
П.С - доречі, ви можливо не вкурсі, але ця проблема має вирішення))))
показати весь коментар
30.07.2024 22:30 Відповісти
Слухай вовкоДАМА (сам так написав)), а за що тобі ще соромно?)
показати весь коментар
30.07.2024 22:31 Відповісти
Між нами з тобою є капітальна різниця. Я воїн. З 24.02.20222 на нулі. А ти слабке чмо. І ти ж стопудово молодший за мене. Я вже ніколи тебе не зрозумію. Ти просто слабка істота. Добре, си вже майже стерлися, нас вже майже нема.

Мар'ян рашисти танками та бехами приїдуть до тебе додому. Вони приїдуть щоб вбити усіх твоїх родичів та тебе. Твої дії?
показати весь коментар
30.07.2024 22:44 Відповісти
Ну ясно) старий совковий випердиш знайшов сенс свого життя і надає "священне" значення своїм вчинкам))).... Що настільки страшно повертатись у статус "ніхто і звуть ніяк", що готовий плюватись "отрутою" у всіх хто поруч і невтомно доказує своє геройство)? Знаю безліч адекватних людей які дійсно заслуговують на повагу, але ти на щастя не один з них....
Нічого ти наш Ахілес, ти наш герой.... Герой якого ми заслуговуємо)!!!
Рашики ж не прийдуть допоки є ти))
П.С - в дечому ти правий, між нами є кардинальна різниця, тільки не в тому брєду який ти спромігся нашкрябати, а в переконаннях і поглядах ( і попрошу без вашого ура-поЦреотичного брєду!!! Мені плювати на ваших рашиків)....
показати весь коментар
30.07.2024 23:08 Відповісти
Мар'ян, можливо я й старий совковий випердмиш, як ти мне назвав. Але я з двома вищими освітами, я далеко не бідна людина, опинився на нулі. А ти? Що ти мені можеш відповісти, Мар'ячик? Я забув більше, ніж ти колись взнаєш. Я з побратимами був в місцях, де вовки срати боялися.

Ти ніколи там не будеш, за териконами.
показати весь коментар
30.07.2024 23:48 Відповісти
Ух ти) який пафос)))) вас самого від себе не тошнить?)
---А ти?---

А що я?) По освіті паритет, теж на життя не сильно скаржусь. А щодо нуля, ну повезло поки в це "гавно" не вляпатись))), надіюсь і далі везтиме))))

----Що ти мені можеш відповісти, Мар'ячик? Я забув більше, ніж ти колись взнаєш----

Що я можу відповісти)? Ну все просто, думаю ви не настільки наївні щоб думати що ви "герой")))... Бачу ви й самі розумієте до чого все йде), і тому вже зараз тренуєтесь доказувати свою значимість, бо статус "ніхто" не за горами . Але нажаль спроба марна, ви всього навсього граєте роль міського божевільного про якого усі забудуть....
Якщо у вас дві освіти (та навіть без неї), ви повинні розуміти, що мілітаризації суспільства у нас не відбулось. І ідея "захисту України" плавно підмінилась нашою владою на ідею "попри все вижити в цьому кровавому шапіто"....

----Я забув більше, ніж ти колись взнаєш.----

Ну про це можна довго дискутувати, та й якщо на те пішло людина вчиться усе своє життя)!!

----Я з побратимами був в місцях, де вовки срати боялися.



Ти ніколи там не будеш, за териконами.----

Ну враження на мене це не справило, бо (мало цікавила мене географія України у свій час) навіть гадки не маю де це, і надіюсь не дізнаюсь))))...
Щось ще з пафосних терад? Ви можете краще))!!
П.С- Посуті мені байдуже, що ви там пишете і думаєте, як і вам на те що пишу і думаю я. На мою думку у вас конкретно протікає фляга, у вас про мене своя думка! А щодо решти, я б подискутував з вами при нагоді. Але точно не хотілось би виносити це на загальний огляд спільноти цензора)))). Тому щасти вам, бо навіть ви з "протікшою флягою" заслуговуєте на життя)!!
показати весь коментар
31.07.2024 00:12 Відповісти
Друже, ми більш ніж 2 роки на війні. Ти думаєш, що це просто? Ти навіть приблизно не уявляєш, що це таке. Мар'1ян, відчуваю, ти після першої контузій з'їдеш з котушок. Я таких як ти бачив вдосталь. Ти не воїн. І вистачає ж агресивності ще на мене наїжджати.
Мар'ян, а як ми закінчимося, що ти будеш робити? Ти встигнеш евакуювати свою сім'ю? Не встиггнш.

Не розумію, чому? Я 20 місяців захищав своїх дітей, свою дружину, свою землю та хату. Твоїх дітей, твою дружину, твою квартиру чи хату. І незважаючи на стан здоров'я, відчуваю, що знову повернуся.

І ти настільки агресивно до мене ставишся? Навіть не хочу питати, чому. Ти в порівнянні зі мною та моїми бойовими побратимами просто пусте місце.
показати весь коментар
31.07.2024 00:11 Відповісти
---після першої контузій з'їдеш з котушок.---
Ну по вам якщо чесно я це замітив(....

---Ти не воїн.---
а я що це заперечую?) 21 століття все-таки)))

---І вистачає ж агресивності ще на мене наїжджати.---
Вас це ображає? Ну звикайте!
Чесно я думав ви йшли туди з власної ідеї а не за загальним визнанням))).... А виходить ви як Ахілес пішли туди за славою))). Ну щож для вас це буде ударом.

---ми закінчимося, що ти будеш робити---
Не прикидайтесь дурачком, ви прекрасно знаєте хто як і що навіть попри війну перешкоджає людям зберегти життя.

---Твоїх дітей, твою дружину, твою квартиру чи хату.---
Я б щось написав, але боюсь від цього ваша п'ята точка взлетить на орбіту...

---незважаючи на стан здоров'я, відчуваю, що знову повернуся.---
Що не відпускає?

---Ти в порівнянні зі мною та моїми бойовими побратимами просто пусте місце.---
Тоді не розумію до чого ж оці пафосні теради?)
показати весь коментар
31.07.2024 00:29 Відповісти
Може він це ведучому казав?
показати весь коментар
30.07.2024 11:57 Відповісти
ну допустим, что все будем воевать, что дальше? ну будем мы все калеками с ПТСР. дальше то что?
показати весь коментар
30.07.2024 12:26 Відповісти
Не знаю. У меня бронь. И это глупо бросить все и идти воевать лопатами против кабов и ракет, если есть законная возможность пропетлять. Пусть воюют те у кого такой возможности нет. Нужно было учиться, а не клювом счелкать, а теперь винить во всех бедах ухилянтов
показати весь коментар
30.07.2024 13:01 Відповісти
бронь - понятие временное. сегодня есть, а завтра - ты уже в окопах.
показати весь коментар
30.07.2024 13:11 Відповісти
Гарний спосіб боротись з тєлємарафєтом?
показати весь коментар
30.07.2024 13:47 Відповісти
60% підтримують мобілізацію але самі не йдуть тільки якщо військові їх силою притягнуть..

якись нонсенс якщо чесно...
показати весь коментар
30.07.2024 11:46 Відповісти
60% це жінки, тилові, заброньовані, ТРО "Вроцлав" і потужні патріоти 65+
показати весь коментар
30.07.2024 11:48 Відповісти
60% це досить хороша цифра патріотично налаштованих людей, треба військовим більше з ними зараз працювати щоб переконати піти добровільно... мотивований військовий краще напорядок чим немотивований...
показати весь коментар
30.07.2024 11:57 Відповісти
що ви хочете довести?? у нього балалайка ізза прапора стирчить.
показати весь коментар
30.07.2024 12:06 Відповісти
Хочу довести те що говорять давно військові що потрібно працювати із мотивованими але що сидять в тилу... або закордоном... приклад той же польский легіон...

вони ж назбирали добровольців просто люди не хотіли йти через слабку підготовку на наших полігонах та совок у деяких бригадах...

До речі хороше відео щодо проблем підготовки які зараз є у війську
https://www.youtube.com/watch?v=xuTWGeHXoT4
показати весь коментар
30.07.2024 12:25 Відповісти
Мотивовані сидять у тилу або за кордоном? Ви це серйозно?
Вам знайоме таке прізвище, як Василь Сліпак?
показати весь коментар
30.07.2024 13:20 Відповісти
Ви це до чого написали... 60% по опитуваннях за мобілізацію значить мотивовані і з цими 60% і треба працювати
показати весь коментар
30.07.2024 13:39 Відповісти
Ще раз. Мотивовані зара на фронті та волонтерять (хто не в змозі воювати з певних причин). А ті 60%, що роздають інтерв*ю--співчуваючі мотивованим та не хтять мати кацапський аусвайс. Що не так? Не вірите мені, то поспілкуйтеся самі щільно й відверто зі своїми друзями/знайомими/знайомими друзів/сусідами тощо. Чи ми з вами мешкаємо у різних державах? У 14-му я, мотивований, був двічи у воєнкоматі (так тоді вони називалися). Не вони за мною ганялися, а я за ними. Не взяли. Тепер я, мотивований, доначу як можу на ЗСУ (два моїх зятя зара воюють проти кацапні), бо пенсія дозволяє це робити, регулярно, принаймні, влітку. Це вам про справжню мотивацію, а не про тих, хто на вулиці інтерв*ю роздає.
показати весь коментар
30.07.2024 14:11 Відповісти
60% це просто цифри намальовані разумковим за гроші
показати весь коментар
30.07.2024 12:22 Відповісти
На росії більше половини підтримують сво, але одноразові виплати контрактникам чомусь продовжують підіймати. Чому ті 50% (70 млн), які підтримують сво, не пішли одразу добровольцями. Зброї у росії вдосталь, можна було б зібрати двохмільйонну армію і швидко рєшіть украінскій вопрос?
показати весь коментар
30.07.2024 13:49 Відповісти
Тому що оркам і не потрібні всі... вони відправляють на війну за гроші непотрібний прошарок суспільства які готові лишитись життя за якісь пару тисяч долларів...

з глубинок.. алкашів, робочих низької кваліфікації... вони всі були проблемою для їх економіки і цей баласт зараз скидають в Україні ... більше того такі прошарки по історії щей драйвер всіх ревоюцій в раші тобто знищуючи їх вони вибивають підгрунтя з можливого повстання

а тих хто потрібний економіці вони не відправляють...
показати весь коментар
30.07.2024 14:07 Відповісти
Якщо сильно попросити - візьмуть. Але не просять. Потрібна економіці русня за сво, але брати участь не поспішає.
показати весь коментар
30.07.2024 14:31 Відповісти
От нафіга зеленим допомогати й публікувати опитування із замовними цифрами?? Допомогають зелені готувати нас до здачі??

ОПа вкрай вже знахабніла, у помийці разумкова опитування через прокладку замовляє..ще й плаче - в бюджеті грошей немає..
показати весь коментар
30.07.2024 11:46 Відповісти
Хочете сказати, що Дзеркало Тижня працює на опу?
показати весь коментар
30.07.2024 13:21 Відповісти
Дуже добре знаю, чим займається центр разумкова. Тому, або одним з ними й ОПою замазани, або мізків немає, що з отим лайном співпрацюють.
показати весь коментар
30.07.2024 15:04 Відповісти
Якшо знаєти ви, на кого працює центр разумкова і знає про це Джерело Тижня, то логічно, що вони у парі працюють на опу.
Таки повторю питання: Джерело Тижня працює на опу?
показати весь коментар
30.07.2024 16:01 Відповісти
Таки відповідь вище.
показати весь коментар
30.07.2024 16:37 Відповісти
Мобілізація буде або при Україні , або при кацапах .
Треба розуміти що мир в Європі закінчився , і відновиться лише зі смертю паРаші як держави .
показати весь коментар
30.07.2024 11:47 Відповісти
а ці 40 не вважають, що кацапська навала й прихід орків призведе до "нових жертв"??
показати весь коментар
30.07.2024 11:48 Відповісти
Ні, вони хочуть приєднатися до кацапів і разом з ними грабувати і нищити Європу так само, як кацапи зараз нищать і грабують Україну.
показати весь коментар
30.07.2024 11:53 Відповісти
Звідкіля такий дурнуватий висновок?
показати весь коментар
30.07.2024 12:03 Відповісти
Як варіант розвитку подій. Багато різного що вже відбулось в Україні що має так думати.
показати весь коментар
30.07.2024 12:11 Відповісти
Та нє! Вони вважають, що від пуйла їх захистять не "якісь там" ЗСУ, а господь бог/їсус христос/аллах/брахма вішну шива/марсіани тощо.
показати весь коментар
30.07.2024 13:27 Відповісти
Тиса...
показати весь коментар
30.07.2024 15:05 Відповісти
скоріше вони просто бояться, і багатьом з них не вистачає розуму, щоб усвідомити, що якщо не захищати свої домівки та родини - їх почнуть "захищати" орки. А як ці потвори "захистили" Бучу, Марік, Мар"їнку, Бахмут та інші окуповані міста та села - ми вже бачили.
показати весь коментар
30.07.2024 12:42 Відповісти
ні, тоді наступіт асвабаждєніє.
показати весь коментар
30.07.2024 12:02 Відповісти
я не вірю, що така страшна статистика.
показати весь коментар
30.07.2024 12:48 Відповісти
звісно статистика не така страшна, як реалії.
показати весь коментар
30.07.2024 13:01 Відповісти
бо у реальності маємо о сьомій ранку , а потім через сім годин , а через сім годин о двадцятій знов буде новина про підпал.
А так нічого, статистика не страшна.
показати весь коментар
30.07.2024 13:12 Відповісти
Ви реально не розумієте, що бажаючих здійснити "заплив у банажнику" в рази більше, ніж бажаючих зробити підпал, і що це люди з абсолютно різними поглядами? Важко догнати, що якщо хтось хоче звалити в Польщу/Румунію, то він явно не прокацапський ватнік?
показати весь коментар
30.07.2024 15:07 Відповісти
мені якось похєр як на перших, так і на других. Врешті решт, як і їм на мене.
показати весь коментар
30.07.2024 15:09 Відповісти
а ви буди праві, я уявлення не маю про ваші погляди)...
Твереза думка
показати весь коментар
30.07.2024 22:07 Відповісти
в першу чергу повинні бути мобілізованими оті 73% зелебобіків... але в них досі Порох винен ...
показати весь коментар
30.07.2024 11:55 Відповісти
а з тих сорока відсотків піроманів і пловців порівну, чи якесь інше співвідношення?
показати весь коментар
30.07.2024 12:01 Відповісти
15% -- ухилянтів; 15% -- співчуваючих ухилянтам; 10% -- тім, кому за 75...
показати весь коментар
30.07.2024 13:31 Відповісти
Плавці серед 60 відсотків
показати весь коментар
30.07.2024 13:36 Відповісти
пловці, *****, скрізь. Поміж піроманів.
показати весь коментар
30.07.2024 13:45 Відповісти
Референдум в Резерв+ показав зовсім інші результати.
показати весь коментар
30.07.2024 12:11 Відповісти
4млн. "за". Інші "утримались".
показати весь коментар
30.07.2024 12:15 Відповісти
Якщо мобілізація для керування та застосування зброї, то ті 40% неправі. А якщо мобілізація для заміщення зброї людьми, то 40% мають рацію. І який варіант, на вашу думку, ближчий до реальності?
показати весь коментар
30.07.2024 12:14 Відповісти
Тут -- не про арифметику; тут -- про відношення у лиху годину до майбутньої держави як суверенної європейської країни. Сподіваюся, висловився зрозуміло.
показати весь коментар
30.07.2024 13:35 Відповісти
ну так давайте припустимо, що держапарат прогнивший, і що тоді? Як ви уявляєте в майбутньому Україну суверенною європейською державою?
Просто цікаво)
показати весь коментар
30.07.2024 22:09 Відповісти
Невірю в такі цифри
показати весь коментар
30.07.2024 12:26 Відповісти
а в які вірите?
показати весь коментар
30.07.2024 22:10 Відповісти
Дивне опитування і цифри дивні. Якщо 60 відсотків підтримує мобілізацію, то до тцк мають бути кілометрові черги добровольців. Але їх немає...отже ці 60 відсотків за мобілізацію, але когось іншого...тобто нехай когось іншого мобілізують, а я це підтримаю...бажаючі воювати чужими руками
показати весь коментар
30.07.2024 13:38 Відповісти
На самом деле ничего удивительного, это т.н. манипуляция общественным мнением, ну типа как на выборах: если "правильному" кандидату нарисовать проценты поддержки, за него будет голосовать больше, потому что посчитают что у него есть шанс.

Когда-то не так давно, относительно большое количество людей было за войну. Неважно по каким причинам. Сейчас это количество минимальное, и что самое интересное, у властей (ну или у нужных людей) есть приблизительные цифры которые считаются аналитикой. Власти это видят и потихонечку разворачивают народ к возможности переговоров.

Но нельзя взять предыдущие 80% "за" и сделать с них 20% - это вызовет подозрения в мухлеже.
Поэтому со временем эта цифра будет снижаться, а власти будут это объяснять тем что "мобилизационный ресурс истекает", "народ устает от войны" и так далее.

Что касается желающих воевать чужими руками, то здесь вы однозначно правы. Такие вопросы стоит проводить среди немобилизованных мужчин 18-60 лет. С военнослужащими и женщинами все понятно - одни уже там, другие там никогда не будут. Ну либо же с формулировкой "согласны ли вы лично продолжать участвовать в боевых действиях".
показати весь коментар
30.07.2024 16:18 Відповісти
Ви не зовсім праві, на мою думку проблема у формуванні самого питання. Навіть зараз багато з тих хто "ухиляється" від мобілізації, не проти всеж йти в ЗСУ..... Проблема тут дещо більш глобальна, починаючи від тцк, влк, відношення до мобіків, класовому елементі в мобілізації і так далі по списку....
В людей відсутнє відчуття справедливості (тут дякуємо зеЛебобіку), немає гарантій і бажання. Як результат відсутність мотивації!!!
показати весь коментар
30.07.2024 22:14 Відповісти
Разумков сере на Україну як тільки може свома "опитуваннями"

Прибрати Єрмака від влади і успіхи у ЗСУ почнуться вже через тиждень.
показати весь коментар
30.07.2024 13:52 Відповісти
За ухиляння від обліку в ТЦК та мобілізації повинна бути кримінальна пожиттєва відповідальність. За пайку відновляти зруйновану країну років так п ять.
показати весь коментар
30.07.2024 14:02 Відповісти
Може вже зараз зробити гулаг,чи після "перемирря" з кацапами?
показати весь коментар
30.07.2024 15:39 Відповісти
Вважаю термін "гулаг" по ваідношенню до України як самостійної суверенної держави абсолютно недоречно. Не плутайте (не порівнюйте) кацапню з українцями. Нас хоч і стало вдвічи менше (на зараз), але перетворити Україну на пуйлостан ніхто не дозволить ніякій владі у Києві.
показати весь коментар
31.07.2024 15:49 Відповісти
Ну i навiщо ти готуеш кацапам мотивоване вiйсько?

Ви з Бубочкою та Залежним вже напокарались до того, що вiд черг пiд ТЦК за рiк перейшли до засiдок та вилову. Ще мало?

Ну давай, ще розстрiл введи, а потiм дивуйся, i чому ж переходять на бiк ворога.
показати весь коментар
30.07.2024 16:10 Відповісти
Ось такою i повинна бути чесна мобiлiзацiя.

- Доброго дня, це соцопитування, скажiть ви за чи проти мобiлiзацii?
- За.
- А як вважаете, треба воювати до кордонiв 1991, чи нi?
- Вважаю що треба.
-Супер, тодi ось вам повiсточка, завтра на 9:00, iз собою зубну щiтку та труси.

Ну i таких як Стадник не опитувати, бо вони мiркують по-руськи: я вже в багнюцi, то ж нехай й iншi вимажуться.
показати весь коментар
30.07.2024 16:05 Відповісти
а хто цей стадник?)
показати весь коментар
30.07.2024 22:15 Відповісти
А хто цей мар*ян савицький?
показати весь коментар
31.07.2024 15:50 Відповісти
ну як бачите, мене не згадували в коментарях, тому й запитав. А що неможна?
показати весь коментар
01.08.2024 10:02 Відповісти
 
 