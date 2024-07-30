4 363 99
Майже 60% українців вважають, що мобілізація є необхідною. 40% кажуть, що це призведе до нових жертв, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян України вважають, що мобілізація є необхідною, оскільки без неї Україна буде окупована російськими військами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування "Центру Разумкова", проведене на замовлення ZN.ua.
Так, 59,8% респондентів погоджуються з твердженням, що "Мобілізація вкрай необхідна, оскільки без неї Україна буде окупована Росією".
Водночас 40% від загальної кількості опитуваних вважають, що "Мобілізація призведе лише до нових жертв і не наблизить перемоги чи підписання мирної угоди".
Опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова на замовлення ZN.UA з 20 до 28 червня 2024 року. Опитано 2027 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Топ коментарі
+28 Ol Ol #584272
показати весь коментар30.07.2024 11:42
+22 Дефіцит Потужності
показати весь коментар30.07.2024 11:48
+15 Алекс Мышкевич
показати весь коментар30.07.2024 11:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Пєрєстать стрєлять" два...
Це що за дурдом ?
Але у пі.дорів все з ніг на голову...
та й питання "гарно сформульоване": приведе но нових жертв....
а втім, "Какая разница !"
.
ТАК ДОВГО НЕ ВТРИМАЄМОСЬ...
В мене в голові не вкладається, як так можна? Підори прийшли вбити усіх нас. наших жінок, батьків, наших дітей. Спалити наші будинки. Звісно, евакуюю сім'ю., беру зброю, воюю. А як інакше?
Євгеній, ти думаєш, це рашисти? Ні. Це українці. Просто чмошні українці. Євгеній, не звертай на них уваги. Ми вовкодами, вони вівці.
Ох, здається, ми з тобою ще попрацюємо спина до спини.
До усіх свідомих звертаюся: хто вже з якихось причин не в змозі тримати зброю у руках, то донатимо, донатимо й донатимо на ЗСУ. І не втомлюємося вірити у Перемогу, у наших захисників у шанцях.
У вас походу фляга вже свистить конкретно))))
П.С - доречі, ви можливо не вкурсі, але ця проблема має вирішення))))
Мар'ян рашисти танками та бехами приїдуть до тебе додому. Вони приїдуть щоб вбити усіх твоїх родичів та тебе. Твої дії?
Нічого ти наш Ахілес, ти наш герой.... Герой якого ми заслуговуємо)!!!
Рашики ж не прийдуть допоки є ти))
П.С - в дечому ти правий, між нами є кардинальна різниця, тільки не в тому брєду який ти спромігся нашкрябати, а в переконаннях і поглядах ( і попрошу без вашого ура-поЦреотичного брєду!!! Мені плювати на ваших рашиків)....
Ти ніколи там не будеш, за териконами.
---А ти?---
А що я?) По освіті паритет, теж на життя не сильно скаржусь. А щодо нуля, ну повезло поки в це "гавно" не вляпатись))), надіюсь і далі везтиме))))
----Що ти мені можеш відповісти, Мар'ячик? Я забув більше, ніж ти колись взнаєш----
Що я можу відповісти)? Ну все просто, думаю ви не настільки наївні щоб думати що ви "герой")))... Бачу ви й самі розумієте до чого все йде), і тому вже зараз тренуєтесь доказувати свою значимість, бо статус "ніхто" не за горами . Але нажаль спроба марна, ви всього навсього граєте роль міського божевільного про якого усі забудуть....
Якщо у вас дві освіти (та навіть без неї), ви повинні розуміти, що мілітаризації суспільства у нас не відбулось. І ідея "захисту України" плавно підмінилась нашою владою на ідею "попри все вижити в цьому кровавому шапіто"....
----Я забув більше, ніж ти колись взнаєш.----
Ну про це можна довго дискутувати, та й якщо на те пішло людина вчиться усе своє життя)!!
----Я з побратимами був в місцях, де вовки срати боялися.
Ти ніколи там не будеш, за териконами.----
Ну враження на мене це не справило, бо (мало цікавила мене географія України у свій час) навіть гадки не маю де це, і надіюсь не дізнаюсь))))...
Щось ще з пафосних терад? Ви можете краще))!!
П.С- Посуті мені байдуже, що ви там пишете і думаєте, як і вам на те що пишу і думаю я. На мою думку у вас конкретно протікає фляга, у вас про мене своя думка! А щодо решти, я б подискутував з вами при нагоді. Але точно не хотілось би виносити це на загальний огляд спільноти цензора)))). Тому щасти вам, бо навіть ви з "протікшою флягою" заслуговуєте на життя)!!
Мар'ян, а як ми закінчимося, що ти будеш робити? Ти встигнеш евакуювати свою сім'ю? Не встиггнш.
Не розумію, чому? Я 20 місяців захищав своїх дітей, свою дружину, свою землю та хату. Твоїх дітей, твою дружину, твою квартиру чи хату. І незважаючи на стан здоров'я, відчуваю, що знову повернуся.
І ти настільки агресивно до мене ставишся? Навіть не хочу питати, чому. Ти в порівнянні зі мною та моїми бойовими побратимами просто пусте місце.
Ну по вам якщо чесно я це замітив(....
---Ти не воїн.---
а я що це заперечую?) 21 століття все-таки)))
---І вистачає ж агресивності ще на мене наїжджати.---
Вас це ображає? Ну звикайте!
Чесно я думав ви йшли туди з власної ідеї а не за загальним визнанням))).... А виходить ви як Ахілес пішли туди за славою))). Ну щож для вас це буде ударом.
---ми закінчимося, що ти будеш робити---
Не прикидайтесь дурачком, ви прекрасно знаєте хто як і що навіть попри війну перешкоджає людям зберегти життя.
---Твоїх дітей, твою дружину, твою квартиру чи хату.---
Я б щось написав, але боюсь від цього ваша п'ята точка взлетить на орбіту...
---незважаючи на стан здоров'я, відчуваю, що знову повернуся.---
Що не відпускає?
---Ти в порівнянні зі мною та моїми бойовими побратимами просто пусте місце.---
Тоді не розумію до чого ж оці пафосні теради?)
якись нонсенс якщо чесно...
вони ж назбирали добровольців просто люди не хотіли йти через слабку підготовку на наших полігонах та совок у деяких бригадах...
До речі хороше відео щодо проблем підготовки які зараз є у війську
https://www.youtube.com/watch?v=xuTWGeHXoT4
Вам знайоме таке прізвище, як Василь Сліпак?
з глубинок.. алкашів, робочих низької кваліфікації... вони всі були проблемою для їх економіки і цей баласт зараз скидають в Україні ... більше того такі прошарки по історії щей драйвер всіх ревоюцій в раші тобто знищуючи їх вони вибивають підгрунтя з можливого повстання
а тих хто потрібний економіці вони не відправляють...
ОПа вкрай вже знахабніла, у помийці разумкова опитування через прокладку замовляє..ще й плаче - в бюджеті грошей немає..
Таки повторю питання: Джерело Тижня працює на опу?
Треба розуміти що мир в Європі закінчився , і відновиться лише зі смертю паРаші як держави .
А так нічого, статистика не страшна.
Твереза думка
Просто цікаво)
Когда-то не так давно, относительно большое количество людей было за войну. Неважно по каким причинам. Сейчас это количество минимальное, и что самое интересное, у властей (ну или у нужных людей) есть приблизительные цифры которые считаются аналитикой. Власти это видят и потихонечку разворачивают народ к возможности переговоров.
Но нельзя взять предыдущие 80% "за" и сделать с них 20% - это вызовет подозрения в мухлеже.
Поэтому со временем эта цифра будет снижаться, а власти будут это объяснять тем что "мобилизационный ресурс истекает", "народ устает от войны" и так далее.
Что касается желающих воевать чужими руками, то здесь вы однозначно правы. Такие вопросы стоит проводить среди немобилизованных мужчин 18-60 лет. С военнослужащими и женщинами все понятно - одни уже там, другие там никогда не будут. Ну либо же с формулировкой "согласны ли вы лично продолжать участвовать в боевых действиях".
В людей відсутнє відчуття справедливості (тут дякуємо зеЛебобіку), немає гарантій і бажання. Як результат відсутність мотивації!!!
Прибрати Єрмака від влади і успіхи у ЗСУ почнуться вже через тиждень.
Ви з Бубочкою та Залежним вже напокарались до того, що вiд черг пiд ТЦК за рiк перейшли до засiдок та вилову. Ще мало?
Ну давай, ще розстрiл введи, а потiм дивуйся, i чому ж переходять на бiк ворога.
- Доброго дня, це соцопитування, скажiть ви за чи проти мобiлiзацii?
- За.
- А як вважаете, треба воювати до кордонiв 1991, чи нi?
- Вважаю що треба.
-Супер, тодi ось вам повiсточка, завтра на 9:00, iз собою зубну щiтку та труси.
Ну i таких як Стадник не опитувати, бо вони мiркують по-руськи: я вже в багнюцi, то ж нехай й iншi вимажуться.