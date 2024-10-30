Вопрос сельского хозяйства является проблемным в контексте членства Украины в ЕС, - Дуда

Вопрос сельского хозяйства может стать проблемным между Украиной и Польшей в процессе членства Украины в ЕС.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью католическому телеканалу Trwam, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил Дуда, между Польшей и Украиной в контексте интеграции Киева в ЕС могут возникнуть проблемы, в частности в вопросе сельского хозяйства, в чем недавно можно было убедиться (протесты польских аграриев на границе с Украиной. - Ред.).

"Украина имеет мощное сельское хозяйство и, без сомнения, дело украинского сельского хозяйства, если мы в целом говорим о вступлении Украины в Евросоюз, требует детального анализа, детального обсуждения и особой европейской политики в этом контексте", - подчеркнул Дуда.

Он добавил, что украинское сельское хозяйство "настолько мощное", что может даже "поставить под угрозу сельское хозяйство в нынешнем виде всего Евросоюза".

Отвечая на вопрос, не должна ли в связи с этим Польша с меньшим энтузиазмом подходить к членству Украины в ЕС, Дуда подчеркнул, что членство Украины в ЕС и НАТО в национальных интересах Польши, отметив, что больше опасений по этому поводу будут демонстрировать на западе Европы.