Вопрос сельского хозяйства является проблемным в контексте членства Украины в ЕС, - Дуда

Дуда про ризик обстрілу Росією АЕС України

Вопрос сельского хозяйства может стать проблемным между Украиной и Польшей в процессе членства Украины в ЕС.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью католическому телеканалу Trwam, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил Дуда, между Польшей и Украиной в контексте интеграции Киева в ЕС могут возникнуть проблемы, в частности в вопросе сельского хозяйства, в чем недавно можно было убедиться (протесты польских аграриев на границе с Украиной. - Ред.).

"Украина имеет мощное сельское хозяйство и, без сомнения, дело украинского сельского хозяйства, если мы в целом говорим о вступлении Украины в Евросоюз, требует детального анализа, детального обсуждения и особой европейской политики в этом контексте", - подчеркнул Дуда.

Он добавил, что украинское сельское хозяйство "настолько мощное", что может даже "поставить под угрозу сельское хозяйство в нынешнем виде всего Евросоюза".

Отвечая на вопрос, не должна ли в связи с этим Польша с меньшим энтузиазмом подходить к членству Украины в ЕС, Дуда подчеркнул, что членство Украины в ЕС и НАТО в национальных интересах Польши, отметив, что больше опасений по этому поводу будут демонстрировать на западе Европы.

Польша (8839) членство в ЕС (1150) Дуда Анджей (789)
Топ комментарии
+6
А німецький автопром і нідерландське судноплавство, часом,не загрожують Польщі?
30.10.2024 12:46 Ответить
+5
От нагуя нам це зараз? - нам би вистояти
30.10.2024 12:39 Ответить
+5
Поляки не чули слово конкуренція?
30.10.2024 12:43 Ответить
От нагуя нам це зараз? - нам би вистояти
30.10.2024 12:39 Ответить
Так це не нам, просто зараз багатьом політиканам значно простіше патякати про примарне майбутнє, яке може так і не настати...
30.10.2024 12:49 Ответить
Так недавно ж поляки казали шо вони годують українців? Чи то кацапи таке казали?
показать весь комментарий
Українській сільськогосподарській продукції немає рівних. Поляки це розуміють .
30.10.2024 12:41 Ответить
Дети асфальта?
Раньше, при Союзе, можно было назвать проблемой "закрытого общества". Но сейчас что вам мешает посмотреть цифры?
"Весь мир затаив дыхание следит за уборкой украинских зерновых. Голодные дети Африки протягивают слабые ручки......"
Если не страшно открыть таблицу и увидеть довольно скромные показатели около 3% мирового производства пшеницы. С урожайностью, дай бог, около 40 центнеров. Вы не поверите, в Великобритании урожайность в 2 раза выше.
Представьте стоит дом, разваливается, задняя стена уже рухнула. А вы бегаете и восхищаетесь квартиркой на 3-ем этаже. Какая она милая.
И выращиваем, и экспортируем, но показатели довольно средненькие. Можно сказать крепкий середнячок.
30.10.2024 13:32 Ответить
що за маразм?
30.10.2024 12:43 Ответить
Поляки не чули слово конкуренція?
30.10.2024 12:43 Ответить
Дуда,годі дудіти у кацапську дудку... .
30.10.2024 12:46 Ответить
А німецький автопром і нідерландське судноплавство, часом,не загрожують Польщі?
30.10.2024 12:46 Ответить
Як ї казав, поляки не поляки, якщо не скористаються важкою ситуацією України на користь собі.
30.10.2024 12:46 Ответить
"

Міноборони Польщі оприлюднило дані щодо загального розміру допомоги озброєнням України з початку повномасштабного вторгнення.

Мова йде про загальний розмір допомоги у 13,3 млрд злотих, приблизно 3 млрд євро, що стало відомо завдяки запиту польського профільного видання

Загальна сума була надана без деталізації стосовно змісту самої допомоги, але мова йде про дійсно масштабні постачання танків радянських типів Т-72М та їх модернізацій включно із PT-91 Twardy, САУ Krab, ЗРК типу "Оса" та С-125, ***********, стрілецького озброєння, запасних частин тощо."
30.10.2024 13:39 Ответить
ой як неочікувано
30.10.2024 12:47 Ответить
І наче арабських країн навколо немає ,а майбутнє як в Ізраїля шо сонце в очі сліпить. .
30.10.2024 12:48 Ответить
Дуду - основна проблема України щодо сільського господарства, і членства України в ЄС!!!
30.10.2024 12:54 Ответить
Дуду хоча б прикидається що друг України. Інші і цього не роблять.
30.10.2024 13:10 Ответить
Дуда спить і бачить російські танки у Києві на Хрещатику.
30.10.2024 15:03 Ответить
Широкий спектр претензій. Від Волинської трагедії до посівної...
30.10.2024 13:00 Ответить
Дуда вже не знає, що ще вигадати, щоб не приймати Україну у ЄС. Пшекі та німці будуть першими, хто встромить нам вила у спину.
30.10.2024 13:23 Ответить
ЗАРАЗ про це говорити! Яка ж все-таки мерзенна нація ті поляки. Шакали Європи. А Дуда нічім не коащий від орбана чи фіцо, а може й гірший.
30.10.2024 13:32 Ответить
Можна і посунутися, обмежити Сільське господарство в Україні-заради ЄС!
30.10.2024 13:53 Ответить
"сільське господарство у нинішньому вигляді всього Євросоюзу" - це проблема ЕС, яку вони самі і створили. Потрібна де-регуляція всередені ЕС, але її не буде із зрозумілих причин.

Україні взагалі не варто вступати до ЕС, бо це зараз супер-бюрократична організація по гальмуванню будь чого. Але є одно "але" - не треба вступати тільки якщо до влади в Україні прийдуть розумні люди накшталт Хавьера Мілея чи Рональда Рейгана. Але це теж неможливо із тих самих зрозумілих причин.

Тобто маємо глухий кут.
30.10.2024 14:48 Ответить
 
 