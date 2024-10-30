Вопрос сельского хозяйства является проблемным в контексте членства Украины в ЕС, - Дуда
Вопрос сельского хозяйства может стать проблемным между Украиной и Польшей в процессе членства Украины в ЕС.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью католическому телеканалу Trwam, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отметил Дуда, между Польшей и Украиной в контексте интеграции Киева в ЕС могут возникнуть проблемы, в частности в вопросе сельского хозяйства, в чем недавно можно было убедиться (протесты польских аграриев на границе с Украиной. - Ред.).
"Украина имеет мощное сельское хозяйство и, без сомнения, дело украинского сельского хозяйства, если мы в целом говорим о вступлении Украины в Евросоюз, требует детального анализа, детального обсуждения и особой европейской политики в этом контексте", - подчеркнул Дуда.
Он добавил, что украинское сельское хозяйство "настолько мощное", что может даже "поставить под угрозу сельское хозяйство в нынешнем виде всего Евросоюза".
Отвечая на вопрос, не должна ли в связи с этим Польша с меньшим энтузиазмом подходить к членству Украины в ЕС, Дуда подчеркнул, что членство Украины в ЕС и НАТО в национальных интересах Польши, отметив, что больше опасений по этому поводу будут демонстрировать на западе Европы.
Раньше, при Союзе, можно было назвать проблемой "закрытого общества". Но сейчас что вам мешает посмотреть цифры?
"Весь мир затаив дыхание следит за уборкой украинских зерновых. Голодные дети Африки протягивают слабые ручки......"
Если не страшно открыть таблицу и увидеть довольно скромные показатели около 3% мирового производства пшеницы. С урожайностью, дай бог, около 40 центнеров. Вы не поверите, в Великобритании урожайность в 2 раза выше.
Представьте стоит дом, разваливается, задняя стена уже рухнула. А вы бегаете и восхищаетесь квартиркой на 3-ем этаже. Какая она милая.
И выращиваем, и экспортируем, но показатели довольно средненькие. Можно сказать крепкий середнячок.
Міноборони Польщі оприлюднило дані щодо загального розміру допомоги озброєнням України з початку повномасштабного вторгнення.
Мова йде про загальний розмір допомоги у 13,3 млрд злотих, приблизно 3 млрд євро, що стало відомо завдяки запиту польського профільного видання
Загальна сума була надана без деталізації стосовно змісту самої допомоги, але мова йде про дійсно масштабні постачання танків радянських типів Т-72М та їх модернізацій включно із PT-91 Twardy, САУ Krab, ЗРК типу "Оса" та С-125, ***********, стрілецького озброєння, запасних частин тощо."
Україні взагалі не варто вступати до ЕС, бо це зараз супер-бюрократична організація по гальмуванню будь чого. Але є одно "але" - не треба вступати тільки якщо до влади в Україні прийдуть розумні люди накшталт Хавьера Мілея чи Рональда Рейгана. Але це теж неможливо із тих самих зрозумілих причин.
Тобто маємо глухий кут.