Питання сільського господарства є проблемним у контексті членства України в ЄС, - Дуда
Питання сільського господарства може стати проблемним між Україною та Польщею у процесі членства України в ЄС.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю католицькому телеканалу Trwam, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначив Дуда, між Польщею та Україною у контексті інтеграції Києва до ЄС можуть виникнути проблеми, зокрема у питанні сільського господарства, у чому нещодавно можна було переконатися (протести польських аграріїв на кордоні з Україною. - Ред.).
"Україна має потужне сільське господарство і, без сумніву, справа українського сільського господарства, якщо ми загалом говоримо про вступ України до Євросоюзу, потребує детального аналізу, детального обговорення й особливої європейської політики в цьому контексті", - підкреслив Дуда.
Він додав, що українське сільське господарство "настільки потужне", що може навіть "поставити під загрозу сільське господарство у нинішньому вигляді всього Євросоюзу".
Відповідаючи на запитання, чи у звʼязку з цим Польща не повинна з меншим ентузіазмом підходити до членства України в ЄС, Дуда підкреслив, що членство України в ЄС та НАТО є в національних інтересах Польщі, зауваживши, що більше побоювань з цього приводу демонструватимуть на заході Європи.
Раньше, при Союзе, можно было назвать проблемой "закрытого общества". Но сейчас что вам мешает посмотреть цифры?
"Весь мир затаив дыхание следит за уборкой украинских зерновых. Голодные дети Африки протягивают слабые ручки......"
Если не страшно открыть таблицу и увидеть довольно скромные показатели около 3% мирового производства пшеницы. С урожайностью, дай бог, около 40 центнеров. Вы не поверите, в Великобритании урожайность в 2 раза выше.
Представьте стоит дом, разваливается, задняя стена уже рухнула. А вы бегаете и восхищаетесь квартиркой на 3-ем этаже. Какая она милая.
И выращиваем, и экспортируем, но показатели довольно средненькие. Можно сказать крепкий середнячок.
Міноборони Польщі оприлюднило дані щодо загального розміру допомоги озброєнням України з початку повномасштабного вторгнення.
Мова йде про загальний розмір допомоги у 13,3 млрд злотих, приблизно 3 млрд євро, що стало відомо завдяки запиту польського профільного видання
Загальна сума була надана без деталізації стосовно змісту самої допомоги, але мова йде про дійсно масштабні постачання танків радянських типів Т-72М та їх модернізацій включно із PT-91 Twardy, САУ Krab, ЗРК типу "Оса" та С-125, ***********, стрілецького озброєння, запасних частин тощо."
Україні взагалі не варто вступати до ЕС, бо це зараз супер-бюрократична організація по гальмуванню будь чого. Але є одно "але" - не треба вступати тільки якщо до влади в Україні прийдуть розумні люди накшталт Хавьера Мілея чи Рональда Рейгана. Але це теж неможливо із тих самих зрозумілих причин.
Тобто маємо глухий кут.