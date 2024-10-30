Питання сільського господарства є проблемним у контексті членства України в ЄС, - Дуда

Питання сільського господарства може стати проблемним між Україною та Польщею у процесі членства України в ЄС.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю католицькому телеканалу Trwam, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив Дуда, між Польщею та Україною у контексті інтеграції Києва до ЄС можуть виникнути проблеми, зокрема у питанні сільського господарства, у чому нещодавно можна було переконатися (протести польських аграріїв на кордоні з Україною. - Ред.).

"Україна має потужне сільське господарство і, без сумніву, справа українського сільського господарства, якщо ми загалом говоримо про вступ України до Євросоюзу, потребує детального аналізу, детального обговорення й особливої європейської політики в цьому контексті", - підкреслив Дуда.

Він додав, що українське сільське господарство "настільки потужне", що може навіть "поставити під загрозу сільське господарство у нинішньому вигляді всього Євросоюзу".

Відповідаючи на запитання, чи у звʼязку з цим Польща не повинна з меншим ентузіазмом підходити до членства України в ЄС, Дуда підкреслив, що членство України в ЄС та НАТО є в національних інтересах Польщі, зауваживши, що більше побоювань з цього приводу демонструватимуть на заході Європи.