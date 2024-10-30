УКР
Питання сільського господарства є проблемним у контексті членства України в ЄС, - Дуда

Дуда про ризик обстрілу Росією АЕС України

Питання сільського господарства може стати проблемним між Україною та Польщею у процесі членства України в ЄС.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю католицькому телеканалу Trwam, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив Дуда, між Польщею та Україною у контексті інтеграції Києва до ЄС можуть виникнути проблеми, зокрема у питанні сільського господарства, у чому нещодавно можна було переконатися (протести польських аграріїв на кордоні з Україною. - Ред.).

"Україна має потужне сільське господарство і, без сумніву, справа українського сільського господарства, якщо ми загалом говоримо про вступ України до Євросоюзу, потребує детального аналізу, детального обговорення й особливої європейської політики в цьому контексті", - підкреслив Дуда.

Також читайте: Єврокомісія готує звіт без рекомендацій просувати вступ України, - Financial Times

Він додав, що українське сільське господарство "настільки потужне", що може навіть "поставити під загрозу сільське господарство у нинішньому вигляді всього Євросоюзу".

Відповідаючи на запитання, чи у звʼязку з цим Польща не повинна з меншим ентузіазмом підходити до членства України в ЄС, Дуда підкреслив, що членство України в ЄС та НАТО є в національних інтересах Польщі, зауваживши, що більше побоювань з цього приводу демонструватимуть на заході Європи.

Автор: 

Польща (9003) членство в ЄС (1392) Дуда Анджей (805)
Топ коментарі
+6
А німецький автопром і нідерландське судноплавство, часом,не загрожують Польщі?
показати весь коментар
30.10.2024 12:46 Відповісти
+5
От нагуя нам це зараз? - нам би вистояти
показати весь коментар
30.10.2024 12:39 Відповісти
+5
Поляки не чули слово конкуренція?
показати весь коментар
30.10.2024 12:43 Відповісти
От нагуя нам це зараз? - нам би вистояти
показати весь коментар
30.10.2024 12:39 Відповісти
Так це не нам, просто зараз багатьом політиканам значно простіше патякати про примарне майбутнє, яке може так і не настати...
показати весь коментар
30.10.2024 12:49 Відповісти
Так недавно ж поляки казали шо вони годують українців? Чи то кацапи таке казали?
показати весь коментар
30.10.2024 12:41 Відповісти
Українській сільськогосподарській продукції немає рівних. Поляки це розуміють .
показати весь коментар
30.10.2024 12:41 Відповісти
Дети асфальта?
Раньше, при Союзе, можно было назвать проблемой "закрытого общества". Но сейчас что вам мешает посмотреть цифры?
"Весь мир затаив дыхание следит за уборкой украинских зерновых. Голодные дети Африки протягивают слабые ручки......"
Если не страшно открыть таблицу и увидеть довольно скромные показатели около 3% мирового производства пшеницы. С урожайностью, дай бог, около 40 центнеров. Вы не поверите, в Великобритании урожайность в 2 раза выше.
Представьте стоит дом, разваливается, задняя стена уже рухнула. А вы бегаете и восхищаетесь квартиркой на 3-ем этаже. Какая она милая.
И выращиваем, и экспортируем, но показатели довольно средненькие. Можно сказать крепкий середнячок.
показати весь коментар
30.10.2024 13:32 Відповісти
що за маразм?
показати весь коментар
30.10.2024 12:43 Відповісти
Поляки не чули слово конкуренція?
показати весь коментар
30.10.2024 12:43 Відповісти
Дуда,годі дудіти у кацапську дудку... .
показати весь коментар
30.10.2024 12:46 Відповісти
А німецький автопром і нідерландське судноплавство, часом,не загрожують Польщі?
показати весь коментар
30.10.2024 12:46 Відповісти
Як ї казав, поляки не поляки, якщо не скористаються важкою ситуацією України на користь собі.
показати весь коментар
30.10.2024 12:46 Відповісти
"

Міноборони Польщі оприлюднило дані щодо загального розміру допомоги озброєнням України з початку повномасштабного вторгнення.

Мова йде про загальний розмір допомоги у 13,3 млрд злотих, приблизно 3 млрд євро, що стало відомо завдяки запиту польського профільного видання

Загальна сума була надана без деталізації стосовно змісту самої допомоги, але мова йде про дійсно масштабні постачання танків радянських типів Т-72М та їх модернізацій включно із PT-91 Twardy, САУ Krab, ЗРК типу "Оса" та С-125, ***********, стрілецького озброєння, запасних частин тощо."
показати весь коментар
30.10.2024 13:39 Відповісти
ой як неочікувано
показати весь коментар
30.10.2024 12:47 Відповісти
І наче арабських країн навколо немає ,а майбутнє як в Ізраїля шо сонце в очі сліпить. .
показати весь коментар
30.10.2024 12:48 Відповісти
Дуду - основна проблема України щодо сільського господарства, і членства України в ЄС!!!
показати весь коментар
30.10.2024 12:54 Відповісти
Дуду хоча б прикидається що друг України. Інші і цього не роблять.
показати весь коментар
30.10.2024 13:10 Відповісти
Дуда спить і бачить російські танки у Києві на Хрещатику.
показати весь коментар
30.10.2024 15:03 Відповісти
Широкий спектр претензій. Від Волинської трагедії до посівної...
показати весь коментар
30.10.2024 13:00 Відповісти
Дуда вже не знає, що ще вигадати, щоб не приймати Україну у ЄС. Пшекі та німці будуть першими, хто встромить нам вила у спину.
показати весь коментар
30.10.2024 13:23 Відповісти
ЗАРАЗ про це говорити! Яка ж все-таки мерзенна нація ті поляки. Шакали Європи. А Дуда нічім не коащий від орбана чи фіцо, а може й гірший.
показати весь коментар
30.10.2024 13:32 Відповісти
Можна і посунутися, обмежити Сільське господарство в Україні-заради ЄС!
показати весь коментар
30.10.2024 13:53 Відповісти
"сільське господарство у нинішньому вигляді всього Євросоюзу" - це проблема ЕС, яку вони самі і створили. Потрібна де-регуляція всередені ЕС, але її не буде із зрозумілих причин.

Україні взагалі не варто вступати до ЕС, бо це зараз супер-бюрократична організація по гальмуванню будь чого. Але є одно "але" - не треба вступати тільки якщо до влади в Україні прийдуть розумні люди накшталт Хавьера Мілея чи Рональда Рейгана. Але це теж неможливо із тих самих зрозумілих причин.

Тобто маємо глухий кут.
показати весь коментар
30.10.2024 14:48 Відповісти
 
 