Єврокомісія готує звіт без рекомендацій просувати вступ України, - Financial Times
Європейська комісія в середу, 30 жовтня, представить доповідь щодо прогресу країн-кандидатів, зокрема України та Молдови, однак без надання їм офіційних рекомендацій щодо просування процесу вступу до ЄС.
Про це пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За інформацією джерел видання, у звіті комісії буде відзначено прогрес кількох країн, включно з Україною та Молдовою, без надання їм офіційних рекомендацій про просування в процесі вступу до ЄС.
Зазначається, що Україна та Молдова, не дивлячись на схильність до конфліктів, все ж мають найбільший успіх на шляху до членства в ЄС.
Єврокомісія також не рекомендуватиме конкретних дій щодо Грузії. Її офіційний представник закликав владу в Тбілісі "швидко, прозоро і незалежно розслідувати порушення на виборах", і додав, що держави-члени ЄС повинні самостійно для себе шукати шляхи вирішення цієї ситуації.
Нагадаємо, 25 червня Україна офіційно розпочала переговори про вступ до Євросоюзу. Відповідне рішення лідери країн-членів блоку підтримали ще наприкінці 2023 року. Тепер Україна має запроваджувати реформи, щоб відповідати критеріям членства у ЄС.
Твоє Зе-шапіто - їх не виконало
Питання ?
Війна не є виправданням терпимості до корупції, - посол ЄС в Україні Матернова Джерело:
Ти не плутай те ,що посол похвалила громадське суспільство і те , що шапіто не виконала інструкцій ЄС
Чи ти гадає дЄрмак твій бовкнув , що - нема корупції і у ЄС такі йолупи , що повірять
Ні тут не голосують по приколу і вірять справам ,а не словам
Доречі, як там у США : cподіваєшся ,що Трамп не переможе чи віриш у друга путіна ?
Бо тобі про це на великому зомбофоні не розповіли?
Так це ж проблеми лише тебе і твого хозяїна Зе
Конкретні кроки по зниженню рівня корупції - не зроблені
ЇЇ рівень - лише підвищився
Тому не скавчи, як "грузинська мрія" або Зе шапіто
У ЄС не йолупи , щоб приймати найкорумпованішу у Європі країну
Якби виконані були необхідні усі необхідні кроки по зниженню корупцій і впровадження норм ЄС у законодавства - процес інтеграції би продовжився
Із нинішньою структурою економіки, як глобального експортера с, г виробництва, ніколи України не дозволять це все, без перешкод продавати на ринку ЄС.
У тому то і питання, що єропейський ринок- преміальний, де с.г продукція продається із премією.
І саме тому, як ЄС у 22- му році, що б підтримати Україну різко знизив загороджувальні тарифи, туди поїхало зерно.
І будь- який бізнес, якщо є можливість буде продавати там, де вища ціна.
А якщо нас " візьмуть у ЄС, але залишать загороджувальні тарифи на зерно і сталь, ця стратегія втрачає економічний сенс.
Якщо будеш так вести бізнес і " пофік за якою ціною продавати, бо купив дешево", довго не проіснуєш.
Таких дурнів в реальному бізнесі нснує. І практика була саме така- всі кинулися продавати зерно у Європу, чого до 22 року массово небуло. Задавили фермерів у східній Європі і ті почали блокувати переходи у їхні країни. Чи вже забув?
Не бійсь, у ЄС ринки регулюються урядом, і нас відрегулюють . Якщо олігархи нас туди пустять.
Уряди у Європі-це і є носії інтересів економічних агентів власної країни.
Із якого переляку', ті " уряди" будуть руйнувати власний аграрний бізнес в угоду українським бізнесменам?
І без України із її колосальним с.г потенціалом, між європейськими країнами увесь час аграрні війни, а тут вони все кинуть, і кинуться на руках носити українських бізнесмєнів
Ще раз, ти хоча б раз, самостіно, мішок картоплі продав на ринку?
" Благіє пожєланія" і про рожевих поні.
Хочеш бути інфантілом-будь ним і ніколи мізки не вмикай.
В інститутські часи ми називали подібне "Как это - на...уй?"
Добре
Але хто тоді представлятиме Україну на межнародній арені ,дебіле?
1. Ти про що , бевзю? Чи знов газоспуск у калюжу
2. У відповідь ЄС багато чого робить : фінансова , військова підтримка бо зараз би лопатами воювали по завітах твого хозяїна
Але ні - корумповані диктатури одного завхозу ходу у ЄС нема
І я , як українець - це підтримую.
Бо інакше ми ніколи не позбавимося від твоїх хозяїв
Та і про розвод україни може розповідати або підкацапний бот , або кацапський ольгінец
Але мені нема часу розбиратися у тому хто ти є з сортів того лайна
Просто зрозумій раз і на завжди, бевзю
Якщо ти не робиш необхідні кроки , то не очікій від бездіяльності - результатів
Подивись на Грузію, та "російська мрія" теж не виконувала вимоги ЄС
Як наслідок мають те , що мають
Хочеш , щоб так само було у нас
Я - ні
Що тут говорити якщо ми навіть ті рекомендації які були дані рік тому не виконали. Якби не війна то взагалі б ніхто не розмовляв з такою владою.
Таку країну ніколи в ЄС не приймуть, все це доконаний факт, тут навіть зміна влади на притомну не допоможе. Мало просто хотіти чи вимагати щоб взяли, потрібно ще відповідати критеріями для цього.
бувай здоровий.
Він просуває тези про "поганий захід" замість того , щоб визнати що влада України не зробила необхідних кроків
Твої хозяї мають знизити рівень корупції бодай до середньоєвропейського рівня
І годі цитувати ту частину, де вона радіє , що у нас суспільство бодай ще щось вимагає від влади
Я розумію тобі так , бевзю , зручніше
Але тоді ти як в тому жарті про "тато, де море"
Все інше про те, як воно мало б бути.
А по факту - так чекаємо , але не на корумповану диктатуру одного завхозу, а на нормальну демократичну країну
А доки цього нема не буде і ЄС
Про НАТО.
Ну , дебіле, скіки ж вам разів пояснювати , що не потягнуть туди країну у війні.
Але питання в іншому.
Де було Зе-шапіто з 2019 по 2022
Чому тоді твоїм хозяям НАТО було не на часі , а зараз раптом прокинулись
Дорога ложка до обіду, йолупе.
Голова ОП сказав, що здивований такими словами.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заяву експрезидента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про "https://tsn.ua/tags/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F корупцію на всіх рівнях суспільства" в Україні.
Чи тобі інші перли твого хозяїна перелічити? Так легко
Конкретика надана - зниження рівня корупції
Вимога - не виконана
Так як в Грузії ? Йолупе, тобто тебе дивує , що якщо ти не робиш необхідні кроки , а робиш геть навпаки - то ти не йдеш до ЄС ,а йдеш туди де зараз Грузія
А ти ще той дивак
На питання про факти зниження рівня корупції - не відповів
Але продовжує просувати кацапську методичку
Ну ти і бевзь
Що таке "зниження рівня корупції"?
Кажуж ти - тупе
Це коли у тебе нема десятків тисяч слуг інвалідів , коли у тебе в воюючій країні основною проблемою для населення є війна , а не корупція , коли більшість членів провладної партії не потрапляє у корупційні скандали
До якого рівня?
До бодай середньо європейських
І не запросять доки Зе-шапіто не знизить рівень корупції
До бодай середньо європейських(це де Ти таке мірило корупції відкопав,в яких європейських країнах??? Рашистські боти не в курсі,що таке "цитрина", можливо Ти теж не знаєш ,що таке ???Cлухай,а давай про угорських корупціонерів з ЄС.а чи то про словацьких.можна і про німецьких,або французьких???То може про середньо- європейський рівень корупції Ти мав саме ці країни на увазі???
але інфузорії туфельки будуть проклинати клятих бюрократів західних, але не себе та своє болото.
НІ-ЧО-ГО!
А відкрию таємницю, в Україні є посольства інших країн. Так вони не лише візи видають, та їздять на фуршети в МЗС. Вони моніторять стан справ, в різних сферах. І чудово доповідають про реальний стан справ.
І Вова з ОПой, та навіть увесь держапарат з ВР, можуть скільки завгодно думати, що усіх обманули і ніхто не здогадається, що реформи фіктивні. Всі все бачать. От тільки представники влади і так в ЄС, в них вілли в Монако та Італії, квартири в Празі....., а по справжньому страждатимемо ми. Звісно, 73% кретинів заслуговують страждати, незрозуміло лише, за що все це іншим та ще наступним поколінням. Але....
А потім повилазять різні політики, від зелених до лівих, правих, продажніх, проросійських та прокитайських, і пояснять, що "Захід нас кинув!". І дурники, котрі уже про це починають волати, не будуть аналізувати - Чому так сталось?, вони оберуть на виборах усю цю гнилоту.
Так я може занадто уже песимістично бачу розвиток подій, але останні роки не дають ніякого приводу для оптимізму.
Друга сильний супротив країн східної Європи особливо Польщі, для яких ми конкуренти та постачальники дешевої робочої сили.
а як же зе!тища?
а як же подорожі по всій європі, обнімашкі целовашкі?
і єрмачина, оно каже, що корупції нема.
треба терміново, когось випускати. мар'яна висирай щось скоріше. шмигаль, лубінець, федоров.
треба негайно, забити цю інфу!