Еврокомиссия готовит отчет без рекомендаций продвигать вступление Украины, - Financial Times

Европейская комиссия в среду, 30 октября, представит доклад о прогрессе стран-кандидатов, в частности Украины и Молдовы, однако без предоставления им официальных рекомендаций относительно продвижения процесса вступления в ЕС.

Об этом пишет Financial Times.

По информации источников издания, в отчете комиссии будет отмечен прогресс нескольких стран, включая Украину и Молдову, без предоставления им официальных рекомендаций о продвижении в процессе вступления в ЕС.

Отмечается, что Украина и Молдова, несмотря на склонность к конфликтам, все же имеют наибольший успех на пути к членству в ЕС.

Еврокомиссия также не будет рекомендовать конкретных действий в отношении Грузии. Ее официальный представитель призвал власти в Тбилиси "быстро, прозрачно и независимо расследовать нарушения на выборах", и добавил, что государства-члены ЕС должны самостоятельно для себя искать пути решения этой ситуации.

Напомним, 25 июня Украина официально начала переговоры о вступлении в Евросоюз. Соответствующее решение лидеры стран-членов блока поддержали еще в конце 2023 года. Теперь Украина должна вводить реформы, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС.