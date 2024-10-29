РУС
Еврокомиссия готовит отчет без рекомендаций продвигать вступление Украины, - Financial Times

еврокомиссия,єврокомісія

Европейская комиссия в среду, 30 октября, представит доклад о прогрессе стран-кандидатов, в частности Украины и Молдовы, однако без предоставления им официальных рекомендаций относительно продвижения процесса вступления в ЕС.

Об этом пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По информации источников издания, в отчете комиссии будет отмечен прогресс нескольких стран, включая Украину и Молдову, без предоставления им официальных рекомендаций о продвижении в процессе вступления в ЕС.

Отмечается, что Украина и Молдова, несмотря на склонность к конфликтам, все же имеют наибольший успех на пути к членству в ЕС.

Еврокомиссия также не будет рекомендовать конкретных действий в отношении Грузии. Ее официальный представитель призвал власти в Тбилиси "быстро, прозрачно и независимо расследовать нарушения на выборах", и добавил, что государства-члены ЕС должны самостоятельно для себя искать пути решения этой ситуации.

Читайте также: 88% украинцев поддерживают вступление в ЕС, а 86% - в НАТО, - опрос "Центра Разумкова". ИНФОГРАФИКА

Напомним, 25 июня Украина официально начала переговоры о вступлении в Евросоюз. Соответствующее решение лидеры стран-членов блока поддержали еще в конце 2023 года. Теперь Украина должна вводить реформы, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС.

Автор: 

Еврокомиссия (1538) членство в ЕС (1150)
+22
От і все. Європа потихеньку починає "класти" на ПАтужного, бо він з мирним планом (пустим папірцем) вже всіх дістав. Все має бути своєчасним та ненав'язливим. Але цього "слуги" не розуміють.
29.10.2024 21:17 Ответить
Ах ха-ха-ха . Все це називається окозамилюванням. Корупція набула небувалих масштабів . Твій Зе посадив Рєзнікава ? Конфіскував у нього наші гроші? ЄС прочитав альтернативний звіт про реформи в Україні і показав твоєму Зе середній палець.
29.10.2024 21:52 Ответить
Знову ЄС поганий, а от до прокурорів-інвалідів та тисячі мільйонів інших зашкварів у наріду питань немає.
29.10.2024 21:49 Ответить
Україна та Молдова схильні до конфліктів... особливо Молдова, на всіх сусідів кидається, землі їй мало!
29.10.2024 21:15 Ответить
От і все. Європа потихеньку починає "класти" на ПАтужного, бо він з мирним планом (пустим папірцем) вже всіх дістав. Все має бути своєчасним та ненав'язливим. Але цього "слуги" не розуміють.
29.10.2024 21:17 Ответить
А що він зробив такого, щоб вже вимагати щось взамін ? Розпиляв гроші союзників ?
29.10.2024 21:35 Ответить
Ах ха-ха-ха . Все це називається окозамилюванням. Корупція набула небувалих масштабів . Твій Зе посадив Рєзнікава ? Конфіскував у нього наші гроші? ЄС прочитав альтернативний звіт про реформи в Україні і показав твоєму Зе середній палець.
29.10.2024 21:52 Ответить
Дурнику, ЄС дало чіткі вказівкі
Твоє Зе-шапіто - їх не виконало
Питання ?
Війна не є виправданням терпимості до корупції, - посол ЄС в Україні Матернова Джерело:
29.10.2024 22:14 Ответить
Боже , яке тупе , якщо не розуміє написаного.
Ти не плутай те ,що посол похвалила громадське суспільство і те , що шапіто не виконала інструкцій ЄС
Чи ти гадає дЄрмак твій бовкнув , що - нема корупції і у ЄС такі йолупи , що повірять
Ні тут не голосують по приколу і вірять справам ,а не словам
Доречі, як там у США : cподіваєшся ,що Трамп не переможе чи віриш у друга путіна ?
29.10.2024 22:43 Ответить
Повторюю : З чого ти це взяв

Бо тобі про це на великому зомбофоні не розповіли?
Так це ж проблеми лише тебе і твого хозяїна Зе

Конкретні кроки по зниженню рівня корупції - не зроблені
ЇЇ рівень - лише підвищився
Тому не скавчи, як "грузинська мрія" або Зе шапіто
У ЄС не йолупи , щоб приймати найкорумпованішу у Європі країну
29.10.2024 22:50 Ответить
Спробував подивитися на Україну очима ЄС і подумав, а на хіба їм інваліди-прокурори, лікарі-мільйонери, військові-бізнесмени і таке інше...?!
29.10.2024 22:51 Ответить
Саме так.
Якби виконані були необхідні усі необхідні кроки по зниженню корупцій і впровадження норм ЄС у законодавства - процес інтеграції би продовжився
29.10.2024 22:54 Ответить
Ці ігри будуть продовжуватися 50 роів і більше.
Із нинішньою структурою економіки, як глобального експортера с, г виробництва, ніколи України не дозволять це все, без перешкод продавати на ринку ЄС.
показать весь комментарий
29.10.2024 21:19 Ответить
Зовсім не обовʼязково . Є йінші ринки.
29.10.2024 21:36 Ответить
Ага, у світі багато чого " є".
У тому то і питання, що єропейський ринок- преміальний, де с.г продукція продається із премією.
І саме тому, як ЄС у 22- му році, що б підтримати Україну різко знизив загороджувальні тарифи, туди поїхало зерно.
І будь- який бізнес, якщо є можливість буде продавати там, де вища ціна.
А якщо нас " візьмуть у ЄС, але залишать загороджувальні тарифи на зерно і сталь, ця стратегія втрачає економічний сенс.
29.10.2024 23:17 Ответить
Для кого? Для трейдерів - мільярдерів , які скуповують зерно за копійки в українських фермерів ? По фігу.
30.10.2024 03:20 Ответить
Я навіть не знаю, що тобі сказати...
Якщо будеш так вести бізнес і " пофік за якою ціною продавати, бо купив дешево", довго не проіснуєш.
Таких дурнів в реальному бізнесі нснує. І практика була саме така- всі кинулися продавати зерно у Європу, чого до 22 року массово небуло. Задавили фермерів у східній Європі і ті почали блокувати переходи у їхні країни. Чи вже забув?
30.10.2024 09:09 Ответить
Ги. Українське зерно скупив тодішній міністр аграрної політики і типу доставляв його через польські порти до Африки. Там його скуповували місцеві і викидали на ринок ЄС.
Не бійсь, у ЄС ринки регулюються урядом, і нас відрегулюють . Якщо олігархи нас туди пустять.
показать весь комментарий
30.10.2024 18:01 Ответить
Ти небоїшся тому, що нерозумієш, що пишеш ахінею.
Уряди у Європі-це і є носії інтересів економічних агентів власної країни.
Із якого переляку', ті " уряди" будуть руйнувати власний аграрний бізнес в угоду українським бізнесменам?
І без України із її колосальним с.г потенціалом, між європейськими країнами увесь час аграрні війни, а тут вони все кинуть, і кинуться на руках носити українських бізнесмєнів
03.11.2024 23:56 Ответить
Мені пох на українських аграрних трейдерів бариг. А фермерам будуть виділятися дотації , як у ЄС. Розумник.
04.11.2024 22:29 Ответить
. Назви хоч одну причину, чому політики інших країн, які безперервно ********* між собою за розміри дотацій власним аграріям, все кинуть, об'єднаються і за рахунок зниження дотацій власним фермерам, будуть у дотувати українських?
Ще раз, ти хоча б раз, самостіно, мішок картоплі продав на ринку?
05.11.2024 19:45 Ответить
От тільке не потрібно українських фермерів кидати на євопейських. Була розмова про бариг. По-перше. По-друге, дотаціїї українцям будуть за рахунок України. Наприклад, за рахунок чесно сплачених подтків купи-продайками і тд. А ти, хоч раз щось виростив чи лише оббираєш наївних селян ?
06.11.2024 15:19 Ответить
Ти пишеш сіцільну маячню, власні, дитячі уявлення про то, чого неіснує в природі.
" Благіє пожєланія" і про рожевих поні.
Хочеш бути інфантілом-будь ним і ніколи мізки не вмикай.
06.11.2024 21:26 Ответить
Шо і трєбувалось даказать. Припинити грабувати Украіну допоможе лише ЄС. Всім олігархам та корупціонерам що пасуться на українцях - в Растов.
07.11.2024 09:03 Ответить
Скільки тобі років.
08.11.2024 16:04 Ответить
Це питання чи розповідь ?
08.11.2024 20:29 Ответить
Мгм...
В інститутські часи ми називали подібне "Как это - на...уй?"
29.10.2024 21:25 Ответить
На жаль, це означає, що наша влада повністю дискредитована . Кроти та корупція в уряді . Гадаю, в Грузії те ж саме.
показать весь комментарий
29.10.2024 21:43 Ответить
Вони розповідають народу України ,
29.10.2024 21:54 Ответить
Тобто ти б , йолупе, хотів , щоб вони не зустрічалися з марадерами з твого Зе-шапіто.
Добре
Але хто тоді представлятиме Україну на межнародній арені ,дебіле?
29.10.2024 22:45 Ответить
Ой, пригоріло у Зе-скотика ,як кумедно
1. Ти про що , бевзю? Чи знов газоспуск у калюжу
2. У відповідь ЄС багато чого робить : фінансова , військова підтримка бо зараз би лопатами воювали по завітах твого хозяїна
Але ні - корумповані диктатури одного завхозу ходу у ЄС нема
І я , як українець - це підтримую.
Бо інакше ми ніколи не позбавимося від твоїх хозяїв
29.10.2024 22:53 Ответить
Та, ні не чхав. Адже просуваєш його меседжи про "поганий захід"
Та і про розвод україни може розповідати або підкацапний бот , або кацапський ольгінец
Але мені нема часу розбиратися у тому хто ти є з сортів того лайна

Просто зрозумій раз і на завжди, бевзю
Якщо ти не робиш необхідні кроки , то не очікій від бездіяльності - результатів
Подивись на Грузію, та "російська мрія" теж не виконувала вимоги ЄС
Як наслідок мають те , що мають
Хочеш , щоб так само було у нас
Я - ні
29.10.2024 23:06 Ответить
Ну це ж "як з поганої вівці хоч шерсти жмут".
29.10.2024 22:56 Ответить
Нажаль у ЄС не приймають країни у яких Прокурори роблять собі фіктивні інвалідності...
показать весь комментарий
29.10.2024 21:59 Ответить
не можуть вони як випускник Криворізького бурситету юріст припіздент прямо все говорити, але це зрозуміло всім притомним людям.
Що тут говорити якщо ми навіть ті рекомендації які були дані рік тому не виконали. Якби не війна то взагалі б ніхто не розмовляв з такою владою.
29.10.2024 22:30 Ответить
я що тобі тут довідкове бюро, нагугли сам які рекомендації давав ЄС і що ми з того виконали.
Таку країну ніколи в ЄС не приймуть, все це доконаний факт, тут навіть зміна влади на притомну не допоможе. Мало просто хотіти чи вимагати щоб взяли, потрібно ще відповідати критеріями для цього.
29.10.2024 22:39 Ответить
в тому то й справа що ***** вона не виконує.
29.10.2024 22:50 Ответить
сподіваюсь ти просто тролиш.
бувай здоровий.
29.10.2024 22:58 Ответить
Нажаль ні, ця істота провладний підкацапський бот. Нажаль.
Він просуває тези про "поганий захід" замість того , щоб визнати що влада України не зробила необхідних кроків
29.10.2024 23:17 Ответить
Так. І вже багато разів. І на рівні євродепутатів, і на рівні послів G7.
показать весь комментарий
29.10.2024 22:31 Ответить
З чого ти це взяв , йолупе.
Бо тобі про це на великому зомбофоні не розповіли?
Так це ж проблеми лише тебе і твого хозяїна Зе
29.10.2024 22:48 Ответить
От прямо сьогоднні:
Війна не є виправданням терпимості до корупції, - посол ЄС в Україні Матернова. Джерело:
29.10.2024 22:49 Ответить
Чіткі вказівки ти прогавиви у заголовку.
Твої хозяї мають знизити рівень корупції бодай до середньоєвропейського рівня

І годі цитувати ту частину, де вона радіє , що у нас суспільство бодай ще щось вимагає від влади
Я розумію тобі так , бевзю , зручніше
Але тоді ти як в тому жарті про "тато, де море"
29.10.2024 23:19 Ответить
Все сказано прямо - ЗЄ-влада толерує корупцію.

Все інше про те, як воно мало б бути.
29.10.2024 22:54 Ответить
Рашиське ІПСО проштовхнуте. 20 рублів - начислено
А по факту - так чекаємо , але не на корумповану диктатуру одного завхозу, а на нормальну демократичну країну
А доки цього нема не буде і ЄС
Про НАТО.
Ну , дебіле, скіки ж вам разів пояснювати , що не потягнуть туди країну у війні.
Але питання в іншому.
Де було Зе-шапіто з 2019 по 2022
Чому тоді твоїм хозяям НАТО було не на часі , а зараз раптом прокинулись
Дорога ложка до обіду, йолупе.
29.10.2024 22:47 Ответить
Та ні , балаболи то твої хозяї

Голова ОП сказав, що здивований такими словами.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заяву експрезидента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про "https://tsn.ua/tags/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F корупцію на всіх рівнях суспільства" в Україні.

Чи тобі інші перли твого хозяїна перелічити? Так легко

Конкретика надана - зниження рівня корупції
Вимога - не виконана
Питання ?

Так як в Грузії ? Йолупе, тобто тебе дивує , що якщо ти не робиш необхідні кроки , а робиш геть навпаки - то ти не йдеш до ЄС ,а йдеш туди де зараз Грузія
А ти ще той дивак
29.10.2024 22:58 Ответить
На пиття про Грузію - не відповів
На питання про факти зниження рівня корупції - не відповів
Але продовжує просувати кацапську методичку
Ну ти і бевзь

Що таке "зниження рівня корупції"?
Кажуж ти - тупе
Це коли у тебе нема десятків тисяч слуг інвалідів , коли у тебе в воюючій країні основною проблемою для населення є війна , а не корупція , коли більшість членів провладної партії не потрапляє у корупційні скандали

До якого рівня?
До бодай середньо європейських
29.10.2024 23:14 Ответить
Єврокомісія готує звіт без рекомендацій просувати вступ України, - "приїхали греки привезли цитрини ,а цитрини були не помаранчевіа "зелені" недоспілі" .В НАТУ нас не запросили і З ЄС таке ж саме...
29.10.2024 21:32 Ответить
Ой, ще рашиський бот з'явився
І не запросять доки Зе-шапіто не знизить рівень корупції
29.10.2024 22:59 Ответить
Не потрібно анонсувати,що Ти вже з'явився " Ой, ще рашиський бот з'явився (І не запросять доки Зе-шапіто не знизить рівень корупції)Зе -шапіто прийшло в Україну не знижувати корупцію,а примножувати корупцію, створюючи Україні імідж однієї із найкорумпованішіх країн світу,що є "зелена " співучасть і допомога куйлу ,в його війні проти України. До якого рівня?
До бодай середньо європейських(це де Ти таке мірило корупції відкопав,в яких європейських країнах??? Рашистські боти не в курсі,що таке "цитрина", можливо Ти теж не знаєш ,що таке ???Cлухай,а давай про угорських корупціонерів з ЄС.а чи то про словацьких.можна і про німецьких,або французьких???То може про середньо- європейський рівень корупції Ти мав саме ці країни на увазі???
29.10.2024 23:42 Ответить
Якби та коли у роті виросли гриби. Зрештою, для України вони ажніяк не їстівні.
29.10.2024 21:33 Ответить
🤡 людина неадекватна ,а народ який підтримав таку муйню, як слуги народу ,не може викликати довіри ...в ЄС своїх шоу вистачає ,але у час виборів всі мізки включають та голосоють за мир, та свободу ...а українці не почули людину ,яка надала їм вибір ,зрадили самі себе, нах...така маса неадекватів за голобородько ( хто завгодно тільки не Порох) потрібна в ЄС ?!!! Включаючи з усіма довбодятлами журналістами, та чиновниками ,які топили за 🤡 зі своєю хайповою ,показовою довірою ,привели війну в Україну ...
29.10.2024 21:43 Ответить
Если нет дополнительных рекомендаций, значит всё идёт нормально. Понимать смыслы важно.
29.10.2024 21:47 Ответить
Знову ЄС поганий, а от до прокурорів-інвалідів та тисячі мільйонів інших зашкварів у наріду питань немає.
29.10.2024 21:49 Ответить
клятий ЄС не хоче приймати країну в якій корупція це основа, закони та конституція на паузі, всі реформи тільки на папері щоб мвф та Урсула відєбалась.
але інфузорії туфельки будуть проклинати клятих бюрократів західних, але не себе та своє болото.
29.10.2024 22:03 Ответить
Прострочених корупціонерів у ЄС НЕ БЕРУТЬ!
29.10.2024 21:57 Ответить
Перестаньте дурити людей, вступ в ЄС Україні не світив не залежно від війни. Не готовий народ, ментальність треба змінювати
29.10.2024 22:05 Ответить
Народ сам не змінить, або буде робити це дуже повільно. А засоби масової інформації належать мільярдерам, яким ЄС не потрібен.
30.10.2024 08:49 Ответить
А ЗЄ вже розкатав губу використовувати це на виборах.
29.10.2024 22:28 Ответить
А чому дивуватись та на що злитись? Визирніть в вікно, не в папірці з етапами, рейтингами, коефіцієнтами та балами, а в реальність. Що в нас змінилось, з моменту оголошення України кандидатом в ЄС? От реально, що саме? В економіці, держуправлінні, боротьбі з корупцією? Що?
НІ-ЧО-ГО!
А відкрию таємницю, в Україні є посольства інших країн. Так вони не лише візи видають, та їздять на фуршети в МЗС. Вони моніторять стан справ, в різних сферах. І чудово доповідають про реальний стан справ.
І Вова з ОПой, та навіть увесь держапарат з ВР, можуть скільки завгодно думати, що усіх обманули і ніхто не здогадається, що реформи фіктивні. Всі все бачать. От тільки представники влади і так в ЄС, в них вілли в Монако та Італії, квартири в Празі....., а по справжньому страждатимемо ми. Звісно, 73% кретинів заслуговують страждати, незрозуміло лише, за що все це іншим та ще наступним поколінням. Але....
А потім повилазять різні політики, від зелених до лівих, правих, продажніх, проросійських та прокитайських, і пояснять, що "Захід нас кинув!". І дурники, котрі уже про це починають волати, не будуть аналізувати - Чому так сталось?, вони оберуть на виборах усю цю гнилоту.
Так я може занадто уже песимістично бачу розвиток подій, але останні роки не дають ніякого приводу для оптимізму.
29.10.2024 22:48 Ответить
Є дві причини по яких ми недоросли до ЄС перша шалена корупція причому не тільки у верхах, на всіх рівнях. Криві закони, які дають чиновникам, можливості просто блокувати рух якоїсь справи без ніякого покарання для них, потурання прав громадян, зараз ЄСПЛ завалений позовами, відсутність незалежного судочинства де діє телефонне право.

Друга сильний супротив країн східної Європи особливо Польщі, для яких ми конкуренти та постачальники дешевої робочої сили.
29.10.2024 23:02 Ответить
В смислі дешевої ??? Моя зарплата тут така ж , як і у французів.
30.10.2024 08:51 Ответить
Якщо ти не помітив то мова йде за країни східної Європи де зарплати нижчі чим у французів, і які відчувають брак робочої сили тому що їх громадяни самі їдуть в багатші країни на роботу.
30.10.2024 10:06 Ответить
між Україною і дешевим російським газом, нафтою, великим ринком збуту ЄС вибирає друге. Раніше думали,що буде і те, і інше, але не склалося, ось і всі "європейські принципи". В політиці завжди так - все прикривають гарними фразами і смислами.
29.10.2024 23:38 Ответить
Не впевнена. Опалюють будинки дровами типу буржуйок, гасом та електрикою. Газ не російський.
30.10.2024 08:54 Ответить
ну та тіньовий російський флот ніхто не відміняв, російські танкери,не ховаючись, з нафтою і далі спокійно розвантажуються біля портів країн НАТО і ЄС, баржі снують туди-сюди. О це так "санкції", для дурних хіба вони є.
30.10.2024 13:05 Ответить
Похоже на фоне холодного отрезвляющего душа в Молдове и Грузии поумерили спесь.
30.10.2024 00:18 Ответить
Головне,щоби дурнуваті гречкосії(ті,що ще не лягли в посадках Донбаса) і далі горланили,що Україна-це єуропа...)))
30.10.2024 07:33 Ответить
отакої....
а як же зе!тища?
а як же подорожі по всій європі, обнімашкі целовашкі?
і єрмачина, оно каже, що корупції нема.
треба терміново, когось випускати. мар'яна висирай щось скоріше. шмигаль, лубінець, федоров.
треба негайно, забити цю інфу!
30.10.2024 09:38 Ответить
Пліснява корупція втілює кацапські установки по недопущенню України в ЄС та НАТО.
30.10.2024 09:38 Ответить
Ні НАТи ні ЄС. З останнім це вони погарячкували
30.10.2024 09:55 Ответить
 
 