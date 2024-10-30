УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9802 відвідувача онлайн
Новини
3 441 18

Україна виконала всі вимоги 2022 року про надання статусу кандидата, - звіт Єврокомісії

Єврокомісія оприлюднила звіт щодо України

Україна у процесі підготовки до вступу в ЄС "виконала всі невиконані кроки", визначені у висновку Європейської комісії від 2022 року щодо надання статусу кандидата.

Про це свідчить проєкт звіту ЄК щодо України, фрагменти якого опинилися у розпорядженні журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Так, у документі позитивно відзначені зусилля України щодо прав нацменшин – попри те, що Угорщина вважає прогрес України недостатнім.

Єврокомісія позитивно оцінює зміни у законодавство щодо нацменшин, схвалені у грудні 2023 року, при цьому Брюссель пішов навіть на те, щоби підтвердити підтримку українського закону навіть без його аналізу Венеційською комісією, зазначають джерела "Європейської правди".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія готує звіт без рекомендацій просувати вступ України, - Financial Times

"Хоч ми й відзначаємо, що Венеційська комісія не оновила свої рекомендації, та Єврокомісія вважає, що Україна виконала необхідні заходи", - цитують звіт джерела видання. 

Прогрес у реформах

Єврокомісія також кілька разів зауважила, що "обмеження основних прав, пов’язані з воєнним станом, залишаються загалом пропорційними".

Водночас, як пише видання "Радіо Свобода", у висновках сказано, що, попри прогрес у фундаментальних реформах, "потрібні подальші зусилля".

"Україна продовжувала заохочувати доброчесність і заслуги в судовій системі, а також зміцнювати антикорупційну інституційну базу та нарощувати результати правозастосування в справах про корупцію на високому рівні", - сказано у звіті.

Читайте також: Питання сільського господарства є проблемним у контексті членства України в ЄС, - Дуда

"Україні слід продовжувати зосереджуватись на подальшому створенні надійного досвіду правоохоронної діяльності у справах про корупцію на високому рівні… також посилити боротьбу з організованою злочинністю", - рекомендується в документі.

У Єврокомісії також закликають Україну працювати над подальшим застосуванням оновленого законодавства щодо прав нацменшин у тісній кооперації з ними.

Скринінг законодавства України 

Єврокомісія відзначає також ратифікацію Україною Римського статуту та наголошує на необхідності привести у відповідність національне законодавство, а також зазначає, що скринінг українського законодавства на відповідність європейському "просувається гладко".

"Якщо Україна виконає всі умови, Комісія з нетерпінням чекає на відкриття переговорів щодо кластерів (переговорних розділів. – Ред.), починаючи з основ, якнайшвидше у 2025 році", - резюмували у Єврокомісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає новий транш за програмою Ukraine Facility до кінця року, – фон дер Ляєн 

Нагадаємо, 25 червня Україна офіційно розпочала переговори про вступ до Євросоюзу. Відповідне рішення лідери країн-членів блоку підтримали ще наприкінці 2023 року. Тепер Україна має запроваджувати реформи, щоб відповідати критеріям членства у ЄС.

Автор: 

Єврокомісія (2290) членство в ЄС (1392)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Смішно просто читати, зрозумійте нарешті,що для чиновників усіх рівнів, вступ в ЄС це кінець солодкого життя, наївні ви як діти.
показати весь коментар
30.10.2024 14:48 Відповісти
+3
виконала всі вимоги 2022 року

Ну, тепер треба виконати вимоги 2023 року, 2024-го і усіх наступних років. А для зелених це завдання - гірше карасину - бо треба перестати красти.
показати весь коментар
30.10.2024 14:37 Відповісти
+3
На жаль, нас туди не візьмуть, бідні та жебраки нікому не потрібні,
та плюс небачена корупція у всіх видах влади.
показати весь коментар
30.10.2024 14:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
виконала всі вимоги 2022 року

Ну, тепер треба виконати вимоги 2023 року, 2024-го і усіх наступних років. А для зелених це завдання - гірше карасину - бо треба перестати красти.
показати весь коментар
30.10.2024 14:37 Відповісти
І що.
показати весь коментар
30.10.2024 14:37 Відповісти
"результати правозастосування в справах про корупцію на високому рівні" - а де ж результати? В Монако?
показати весь коментар
30.10.2024 14:39 Відповісти
Головне побільше прокурорів-інвалідів-пінсіонерів і вже можна приймати в ЄС.
показати весь коментар
30.10.2024 14:40 Відповісти
На жаль, нас туди не візьмуть, бідні та жебраки нікому не потрібні,
та плюс небачена корупція у всіх видах влади.
показати весь коментар
30.10.2024 14:44 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2024 14:45 Відповісти
Смішно просто читати, зрозумійте нарешті,що для чиновників усіх рівнів, вступ в ЄС це кінець солодкого життя, наївні ви як діти.
показати весь коментар
30.10.2024 14:48 Відповісти
А за 2023-2024 просрала все взад, ще й з відривом.
показати весь коментар
30.10.2024 14:51 Відповісти
Я обома руками за ЄС, але я знаю шо існує брехня, цінична брехня і звіт від ЗЕлених.
показати весь коментар
30.10.2024 14:51 Відповісти
20 років не могли виконати і раптом взяли і виконали. Зеленський голова.
показати весь коментар
30.10.2024 14:53 Відповісти
два вуха
показати весь коментар
30.10.2024 15:03 Відповісти
Десь дурять, а де, поки ще, не поняв.
показати весь коментар
30.10.2024 15:06 Відповісти
Есть одно невыполнимое условие - побороть коррупцию.
показати весь коментар
30.10.2024 16:01 Відповісти
Ну от подумайте що коїться на фронті? Я раніше думав, що є якийсь план - та його немає, військо розгублене, зелена тварь на наркоті, сирський на звязку з батьками і братом в кацапстані, а фронт все ближче. Я чомусь не думаю, що в ЄС приймуть губернію РФ
показати весь коментар
30.10.2024 16:01 Відповісти
Вимогу усунути ерма від керування державою так і не виконав.
А той значиться в офіційних списках рос.агентів в Британії.
За кого він має європейських лідерів.
показати весь коментар
30.10.2024 17:36 Відповісти
Цей звіт писала ОПа царя.
показати весь коментар
30.10.2024 18:25 Відповісти
Тільки вчора посол ЄС Матернова говорила про корупцію, а сьогодні упешечка без ссилі на звіт пише про виконані умови. Мерзенна газетка, звідти й борцуни з корупцією кончіта лєщєнко і пуштун найєм
показати весь коментар
30.10.2024 22:07 Відповісти
 
 