Україна виконала всі вимоги 2022 року про надання статусу кандидата, - звіт Єврокомісії

Україна у процесі підготовки до вступу в ЄС "виконала всі невиконані кроки", визначені у висновку Європейської комісії від 2022 року щодо надання статусу кандидата.

Про це свідчить проєкт звіту ЄК щодо України, фрагменти якого опинилися у розпорядженні журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Так, у документі позитивно відзначені зусилля України щодо прав нацменшин – попри те, що Угорщина вважає прогрес України недостатнім.

Єврокомісія позитивно оцінює зміни у законодавство щодо нацменшин, схвалені у грудні 2023 року, при цьому Брюссель пішов навіть на те, щоби підтвердити підтримку українського закону навіть без його аналізу Венеційською комісією, зазначають джерела "Європейської правди".

"Хоч ми й відзначаємо, що Венеційська комісія не оновила свої рекомендації, та Єврокомісія вважає, що Україна виконала необхідні заходи", - цитують звіт джерела видання.

Прогрес у реформах

Єврокомісія також кілька разів зауважила, що "обмеження основних прав, пов’язані з воєнним станом, залишаються загалом пропорційними".

Водночас, як пише видання "Радіо Свобода", у висновках сказано, що, попри прогрес у фундаментальних реформах, "потрібні подальші зусилля".

"Україна продовжувала заохочувати доброчесність і заслуги в судовій системі, а також зміцнювати антикорупційну інституційну базу та нарощувати результати правозастосування в справах про корупцію на високому рівні", - сказано у звіті.

"Україні слід продовжувати зосереджуватись на подальшому створенні надійного досвіду правоохоронної діяльності у справах про корупцію на високому рівні… також посилити боротьбу з організованою злочинністю", - рекомендується в документі.

У Єврокомісії також закликають Україну працювати над подальшим застосуванням оновленого законодавства щодо прав нацменшин у тісній кооперації з ними.

Скринінг законодавства України

Єврокомісія відзначає також ратифікацію Україною Римського статуту та наголошує на необхідності привести у відповідність національне законодавство, а також зазначає, що скринінг українського законодавства на відповідність європейському "просувається гладко".

"Якщо Україна виконає всі умови, Комісія з нетерпінням чекає на відкриття переговорів щодо кластерів (переговорних розділів. – Ред.), починаючи з основ, якнайшвидше у 2025 році", - резюмували у Єврокомісії.

Нагадаємо, 25 червня Україна офіційно розпочала переговори про вступ до Євросоюзу. Відповідне рішення лідери країн-членів блоку підтримали ще наприкінці 2023 року. Тепер Україна має запроваджувати реформи, щоб відповідати критеріям членства у ЄС.