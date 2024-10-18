Україна отримає новий транш за програмою Ukraine Facility до кінця року, – фон дер Ляєн

Україна отримає наступний транш у межах програми Ukraine Facility до кінця поточного року.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила напередодні увечері на прес-конференції після закінчення засідання Європейської ради, передає Інтерфакс-Україна.

"Україна зробила величезний крок уперед, двосторонніх процес скринінгу триває, і паралельно в нас є Український план, який включає важливі реформи для цього шляху вступу. І він підтримується 50 млрд євро, які виділяються на підставі досягнень у реформах. Це 50 млрд євро на чотири роки – 2024-2027. Ми бачимо значний прогрес і завдяки цьому прогресу ми вже виділили близько 12 млрд євро і очікуємо, що наступний транш буде виділено до кінця року. Є хороший прогрес", – сказала фон дер Ляєн.

Водночас вона не уточнила розмір траншу.

Як повідомлялося,13 серпня Єврокомісія виплатила Україні майже 4,3 млрд євро першого регулярного платежу в рамках програми Ukraine Facility.

Що відомо про програму Євросоюзу Ukraine Facility для України?

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);

технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. Загалом у цьому році очікується близько 16 млрд євро бюджетної підтримки за програмою.

Весною Україна вже отримала 6 млрд євро в межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility, що дало змогу забезпечити нагальні потреби бюджету ще до повноцінного запуску плану. У червні до державного бюджету України надійшов транш від Євросоюзу обсягом 1,9 мільярда євро.

Таким чином, загальна сума підтримки ЄС, уже наданої Україні в рамках програми, становить 12,2 млрд євро.