Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС транш на 4,2 мільярда євро (оновлено)

Україна отримала 4,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, уряд направить ці кошти на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми. Він також нагадав, що військові видатки Україна продовжує фінансувати виключно коштом власних ресурсів.

Як уточнили у Міністерстві фінансів, новий транш складається з пільгового фінансування – 2,7 млрд євро, а також гранту – 1,5 млрд євро.

Від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки. Із початку повномасштабного вторгнення ця сума сягає 38 млрд євро, що є найбільшою фінансовою допомогою серед донорів.

"Ми продовжуємо впроваджувати реформи, які є важливими для нашої стійкості, розвитку та майбутнього. Європейські партнери підтримують ці зусилля. До кінця року ми очікуємо отримати ще один транш допомоги", – зазначив Шмигаль.

Що відомо про програму Євросоюзу Ukraine Facility для України?

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);

технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. Загалом у цьому році очікується близько 16 млрд євро бюджетної підтримки за програмою.

Весною Україна вже отримала 6 млрд євро в межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility, що дало змогу забезпечити нагальні потреби бюджету ще до повноцінного запуску плану. У червні до державного бюджету України надійшов транш від Євросоюзу обсягом 1,9 мільярда євро.