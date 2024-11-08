Боррель планирует в ближайшие дни посетить Украину: Мы должны продолжать поддержку

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ближайшие дни планирует отправиться в Украину, и подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Киева.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Боррель заявил во время общения с журналистами на неформальной встрече глав государств и правительств ЕС в Будапеште в пятницу.

"Я планирую отправиться в Украину в ближайшие дни, чтобы вместе с украинскими властями посмотреть, как мы можем и дальше поддерживать их. Потому что мы должны продолжать поддерживать их. В любом случае, мы не можем отдать на аутсорсинг нашу способность действовать. Что бы ни происходило в США, мы имеем свои интересы, мы имеем свои ценности", - сказал он.

Кроме того, Боррель отметил, что, "безусловно, США - наш важнейший партнер", и ЕС хочет и в дальнейшем быть сильным партнером США, но необходимо наращивать собственный потенциал.

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"Что бы ни происходило в других домах, мы должны продолжать работать в нашем доме. Рецепт будущего Европейского Союза - это единство", - отметил он.

По его словам, "единственный рецепт выживания для Европы - быть более сплоченной и строить более сильную, суверенную Европу, способную противостоять вызовам мира, не передавая безопасность кому-либо еще". Отдельно он подчеркнул, что безопасность требует больших инвестиций в оборону, технологии.

"Если вас нет за столом, вы окажетесь в меню. То же самое можно сказать и об Украине. Украина должна быть за столом, а не в меню. Поэтому мы должны продолжать поддерживать независимость, суверенитет Украины. Что бы ни произошло, мы должны продолжать выполнять наши обязательства перед Украиной", - добавил Боррель.

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