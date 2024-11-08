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Новости Помощь Украине
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Боррель планирует в ближайшие дни посетить Украину: Мы должны продолжать поддержку

боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ближайшие дни планирует отправиться в Украину, и подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Киева.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Боррель заявил во время общения с журналистами на неформальной встрече глав государств и правительств ЕС в Будапеште в пятницу.

"Я планирую отправиться в Украину в ближайшие дни, чтобы вместе с украинскими властями посмотреть, как мы можем и дальше поддерживать их. Потому что мы должны продолжать поддерживать их. В любом случае, мы не можем отдать на аутсорсинг нашу способность действовать. Что бы ни происходило в США, мы имеем свои интересы, мы имеем свои ценности", - сказал он.

Кроме того, Боррель отметил, что, "безусловно, США - наш важнейший партнер", и ЕС хочет и в дальнейшем быть сильным партнером США, но необходимо наращивать собственный потенциал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель в Южной Корее призвал усилить поддержку Украины

"Что бы ни происходило в других домах, мы должны продолжать работать в нашем доме. Рецепт будущего Европейского Союза - это единство", - отметил он.

По его словам, "единственный рецепт выживания для Европы - быть более сплоченной и строить более сильную, суверенную Европу, способную противостоять вызовам мира, не передавая безопасность кому-либо еще". Отдельно он подчеркнул, что безопасность требует больших инвестиций в оборону, технологии.

"Если вас нет за столом, вы окажетесь в меню. То же самое можно сказать и об Украине. Украина должна быть за столом, а не в меню. Поэтому мы должны продолжать поддерживать независимость, суверенитет Украины. Что бы ни произошло, мы должны продолжать выполнять наши обязательства перед Украиной", - добавил Боррель.

Также читайте: Украина продолжает продвигать ключевые реформы, несмотря на войну, - Боррель

Автор: 

Евросоюз (17351) помощь и поддержка (879) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+3
Ми маємо продовжувати підтримку

Тобто, для вас бажано, аби у кінцевому підсумку від України лишилося якомога менше?
Ставимося з розумінням!
Суки...
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08.11.2024 13:44 Ответить
+2
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08.11.2024 13:44 Ответить
+2
Найближчими днями і тижнями, треба очікувати багато делегацій.
Будуть уламувати на підписання поступок
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08.11.2024 13:45 Ответить
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Привезе потужне занепокоєння та мастурбованість?
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08.11.2024 13:39 Ответить
Та може і не встигнути. Зельоні вже дістали з шафи Стамбульські домовленості.
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08.11.2024 13:43 Ответить
Ми маємо продовжувати підтримку

Тобто, для вас бажано, аби у кінцевому підсумку від України лишилося якомога менше?
Ставимося з розумінням!
Суки...
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08.11.2024 13:44 Ответить
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08.11.2024 13:44 Ответить
ну аякжеж...НАТО аж побігло надавати членство,після дозволу використовувати далекобійних ракєт.
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08.11.2024 13:48 Ответить
А які ще є варіанти ?
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08.11.2024 13:50 Ответить
пані
Мене вражає простодушність дописувачів ,які вважають, що прийняття в НАТО ,може відбутись-на раз,два
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08.11.2024 14:07 Ответить
Дива у житті трапляються. Більше нам сподіватись нема на що
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08.11.2024 14:14 Ответить
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08.11.2024 14:29 Ответить
Інтервю Порошенка ВВС
https://www.youtube.com/watch?v=UXA99214G40
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08.11.2024 13:57 Ответить
Ну це все зрозуміло, а на практиці? Ну не приймають в НАТО рік / два / десять....Воювати далі? Трампісти зменшили допомогу, в ЕС бардак. У Німеччині політична криза, розпалася урядова коаліція, у Шольца рейтінг нижче плінтуса.... Ну це якщо дивитися правді у вічі, а не декларувати політично привабливими лозунгами для потенційних виборців.
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08.11.2024 13:57 Ответить
Найближчими днями і тижнями, треба очікувати багато делегацій.
Будуть уламувати на підписання поступок
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08.11.2024 13:45 Ответить
Теж так вважаю
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08.11.2024 13:49 Ответить
а хто підпише?
треба двое.
президент і голова парламенту, після рішення парламенту.
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08.11.2024 13:55 Ответить

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08.11.2024 13:49 Ответить
Щось я не в захваті від цього пуделя ФСБ-шного...
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08.11.2024 16:24 Ответить
борель, зачекай січня. прилетиш в бориспіль, вже в капітулювавшу україну.
нафіга ото кататися без діла?
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08.11.2024 13:53 Ответить
"Високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що найближчими днями планує вирушити в Україну..." Джерело: https://censor.net/ua/n3518968

Приїде, щоб поплескати Зє по плечу і сказати: "Дєнєх (зброї, снарядів, ракет) нєт, но ви дєржитєсь".
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08.11.2024 14:16 Ответить
Бордель, йдіть вже нагуй і к ****** з такою "підтримкою". Щоб вас чорти в пеклі так підтримували
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08.11.2024 14:27 Ответить
 
 