Нічна атака на Київ: двічі оголошували тривогу, знищено близько 15 ворожих безпілотників
У ніч проти 10 листопада російські загарбники вкотре атакували Київ ударними дронами. Повітряну тривогу в столиці оголошували двічі, і сумарно вона тривала майже 5 годин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Він зазначив, що останнім часом противник почав змінювати тактику застосування своїх безпілотників. Проте складові Сил оборони України, задіяні в охороні повітряного простору відповідним чином ефективно реагують на нові виклики.
"Сьогодні Сили оборони знешкодили різними способами близько півтора десятка ворожих БпЛА, які загрожували Києву. У столиці без руйнувань та постраждалих", - додав Попко.
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