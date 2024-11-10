Нічна атака на Київ: двічі оголошували тривогу, знищено близько 15 ворожих безпілотників

У ніч проти 10 листопада російські загарбники вкотре атакували Київ ударними дронами. Повітряну тривогу в столиці оголошували двічі, і сумарно вона тривала майже 5 годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що останнім часом противник почав змінювати тактику застосування своїх безпілотників. Проте складові Сил оборони України, задіяні в охороні повітряного простору відповідним чином ефективно реагують на нові виклики.

"Сьогодні Сили оборони знешкодили різними способами близько півтора десятка ворожих БпЛА, які загрожували Києву. У столиці без руйнувань та постраждалих", - додав Попко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожої атаки на Київ. ФОТОрепортаж