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Нічна атака на Київ: двічі оголошували тривогу, знищено близько 15 ворожих безпілотників

шахеди

У ніч проти 10 листопада російські загарбники вкотре атакували Київ ударними дронами. Повітряну тривогу в столиці оголошували двічі, і сумарно вона тривала майже 5 годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що останнім часом противник почав змінювати тактику застосування своїх безпілотників. Проте складові Сил оборони України, задіяні в охороні повітряного простору відповідним чином ефективно реагують на нові виклики.

"Сьогодні Сили оборони знешкодили різними способами близько півтора десятка ворожих БпЛА, які загрожували Києву. У столиці без руйнувань та постраждалих", - додав Попко.

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Автор: 

Київ (19410) Повітряні атаки на Київ (736) Шахед (939)


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