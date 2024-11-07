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Новини
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Наслідки ворожої атаки на Київ. ФОТОрепортаж

Атака на Київ 7 листопада

Внаслідок нічного обстрілу ворожими БпЛА уламками пошкоджено житлові та нежитлові приміщення у чотирьох районах столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.

У Голосіївському - вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирний будинок, поранення отримала 34-річна мешканка будинку. Крім того, уламки впали на території одного з гаражних кооперативів, де виникло загорання.

Печерський район - внаслідок падіння дрона сталося загорання технічного поверху багатоквартирного будинку. Мешканців будівлі евакуйовано, інформація про постраждалих уточнюється.

У Соломʼянському районі сталася пожежа на території складського приміщення. Також через падіння уламків відбулось займання приватного будинку, приміщення магазину та кафе й приватного медичного центру, де постраждав охоронець.

В Оболонському районі сталось загорання на верхніх поверхах бізнес-центру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА. ФОТОрепортаж

Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву

Автор: 

Київ (19796) Повітряні атаки на Київ (862) Шахед (1248)


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Топ коментарі
+5
А може досить вже про уламки чесати?
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07.11.2024 12:06 Відповісти
+5
Потому что виагры своей не было,нет и не будет.Одно зеленое дурко,все похерило,как впрочем все-к чему прикоснулось.
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07.11.2024 12:27 Відповісти
+5
Все простіше. Росіяни покращили оборону своєї столиці тому подій на кшалт удару безпілотником по Кремлю можна не чекати. Про це писав ще Касьянов недавно у себе на фейсбук.
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07.11.2024 12:34 Відповісти
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А може досить вже про уламки чесати?
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07.11.2024 12:06 Відповісти
Є два можливих пояснення: 1. Якщо дрон розірвався на шматки над чимось то уламки впадуть на об'єкт і пошкодять його.

2. Десь було відео як шахед збивали у полі з кулемета і дрон коли його підбили не вибухнув в повітрі, а загорівся і впав вниз. Можливо і тут щось подібне трапилося.
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07.11.2024 12:13 Відповісти
Ударів у відповідь традиційно не будет. Імпотенція продовжуєтся.
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07.11.2024 12:11 Відповісти
Так вчора аж у Каспійському морі у корабель росіян влучили? Які ще удари потрібні? Викошувати всіх підряд росіян? Так для цього немає думаю вдосталь засобів.
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07.11.2024 12:15 Відповісти
не в корабель, в якусь споруду в порту
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07.11.2024 12:20 Відповісти
Потому что виагры своей не было,нет и не будет.Одно зеленое дурко,все похерило,как впрочем все-к чему прикоснулось.
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07.11.2024 12:27 Відповісти
але ж бомбити мааскву, досі не можна?
навіть своєю зброєю?
зе!гундос в очікуванні на з'єднання з трампом?
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07.11.2024 12:31 Відповісти
Все простіше. Росіяни покращили оборону своєї столиці тому подій на кшалт удару безпілотником по Кремлю можна не чекати. Про це писав ще Касьянов недавно у себе на фейсбук.
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07.11.2024 12:34 Відповісти
Ніякої ППО на москвы не існує. Оці "панцирі" на даху міноборони- це жест відчаю.
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07.11.2024 12:39 Відповісти
касьянов, то відомий експерд.
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07.11.2024 12:54 Відповісти
 
 