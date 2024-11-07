Наслідки ворожої атаки на Київ. ФОТОрепортаж
Внаслідок нічного обстрілу ворожими БпЛА уламками пошкоджено житлові та нежитлові приміщення у чотирьох районах столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.
У Голосіївському - вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирний будинок, поранення отримала 34-річна мешканка будинку. Крім того, уламки впали на території одного з гаражних кооперативів, де виникло загорання.
Печерський район - внаслідок падіння дрона сталося загорання технічного поверху багатоквартирного будинку. Мешканців будівлі евакуйовано, інформація про постраждалих уточнюється.
У Соломʼянському районі сталася пожежа на території складського приміщення. Також через падіння уламків відбулось займання приватного будинку, приміщення магазину та кафе й приватного медичного центру, де постраждав охоронець.
В Оболонському районі сталось загорання на верхніх поверхах бізнес-центру.
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2. Десь було відео як шахед збивали у полі з кулемета і дрон коли його підбили не вибухнув в повітрі, а загорівся і впав вниз. Можливо і тут щось подібне трапилося.
навіть своєю зброєю?
зе!гундос в очікуванні на з'єднання з трампом?