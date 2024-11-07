Наслідки ворожої атаки на Київ. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічного обстрілу ворожими БпЛА уламками пошкоджено житлові та нежитлові приміщення у чотирьох районах столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.

У Голосіївському - вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирний будинок, поранення отримала 34-річна мешканка будинку. Крім того, уламки впали на території одного з гаражних кооперативів, де виникло загорання.

Печерський район - внаслідок падіння дрона сталося загорання технічного поверху багатоквартирного будинку. Мешканців будівлі евакуйовано, інформація про постраждалих уточнюється.

У Соломʼянському районі сталася пожежа на території складського приміщення. Також через падіння уламків відбулось займання приватного будинку, приміщення магазину та кафе й приватного медичного центру, де постраждав охоронець.

В Оболонському районі сталось загорання на верхніх поверхах бізнес-центру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА. ФОТОрепортаж



































