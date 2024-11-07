Последствия вражеской атаки на Киев. ФОТОрепортаж
В результате ночного обстрела вражескими БпЛА обломками повреждены жилые и нежилые помещения в четырех районах столицы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.
В Голосеевском - взрывной волной поврежден многоквартирный дом, ранения получила 34-летняя жительница дома. Кроме того, обломки упали на территории одного из гаражных кооперативов, где возникло возгорание.
Печерский район - в результате падения дрона произошло возгорание технического этажа многоквартирного дома. Жители здания эвакуированы, информация о пострадавших уточняется.
В Соломенском районе произошел пожар на территории складского помещения. Также из-за падения обломков произошло возгорание частного дома, помещения магазина и кафе и частного медицинского центра, где пострадал охранник.
В Оболонском районе произошло возгорание на верхних этажах бизнес-центра.
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2. Десь було відео як шахед збивали у полі з кулемета і дрон коли його підбили не вибухнув в повітрі, а загорівся і впав вниз. Можливо і тут щось подібне трапилося.
навіть своєю зброєю?
зе!гундос в очікуванні на з'єднання з трампом?