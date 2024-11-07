Последствия вражеской атаки на Киев. ФОТОрепортаж

В результате ночного обстрела вражескими БпЛА обломками повреждены жилые и нежилые помещения в четырех районах столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.

В Голосеевском - взрывной волной поврежден многоквартирный дом, ранения получила 34-летняя жительница дома. Кроме того, обломки упали на территории одного из гаражных кооперативов, где возникло возгорание.

Печерский район - в результате падения дрона произошло возгорание технического этажа многоквартирного дома. Жители здания эвакуированы, информация о пострадавших уточняется.

В Соломенском районе произошел пожар на территории складского помещения. Также из-за падения обломков произошло возгорание частного дома, помещения магазина и кафе и частного медицинского центра, где пострадал охранник.

В Оболонском районе произошло возгорание на верхних этажах бизнес-центра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БпЛА. ФОТОрепортаж



































