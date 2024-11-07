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Новости
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Последствия вражеской атаки на Киев. ФОТОрепортаж

Атака на Київ 7 листопада

В результате ночного обстрела вражескими БпЛА обломками повреждены жилые и нежилые помещения в четырех районах столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.

В Голосеевском - взрывной волной поврежден многоквартирный дом, ранения получила 34-летняя жительница дома. Кроме того, обломки упали на территории одного из гаражных кооперативов, где возникло возгорание.

Печерский район - в результате падения дрона произошло возгорание технического этажа многоквартирного дома. Жители здания эвакуированы, информация о пострадавших уточняется.

В Соломенском районе произошел пожар на территории складского помещения. Также из-за падения обломков произошло возгорание частного дома, помещения магазина и кафе и частного медицинского центра, где пострадал охранник.

В Оболонском районе произошло возгорание на верхних этажах бизнес-центра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БпЛА. ФОТОрепортаж

Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву
Наслідки ударів шахедів по Києву

Автор: 

Киев (25795) Воздушные атаки на Киев (805) Шахед (1243)


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Топ комментарии
+5
А може досить вже про уламки чесати?
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07.11.2024 12:06 Ответить
+5
Потому что виагры своей не было,нет и не будет.Одно зеленое дурко,все похерило,как впрочем все-к чему прикоснулось.
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07.11.2024 12:27 Ответить
+5
Все простіше. Росіяни покращили оборону своєї столиці тому подій на кшалт удару безпілотником по Кремлю можна не чекати. Про це писав ще Касьянов недавно у себе на фейсбук.
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07.11.2024 12:34 Ответить
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А може досить вже про уламки чесати?
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07.11.2024 12:06 Ответить
Є два можливих пояснення: 1. Якщо дрон розірвався на шматки над чимось то уламки впадуть на об'єкт і пошкодять його.

2. Десь було відео як шахед збивали у полі з кулемета і дрон коли його підбили не вибухнув в повітрі, а загорівся і впав вниз. Можливо і тут щось подібне трапилося.
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07.11.2024 12:13 Ответить
Ударів у відповідь традиційно не будет. Імпотенція продовжуєтся.
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07.11.2024 12:11 Ответить
Так вчора аж у Каспійському морі у корабель росіян влучили? Які ще удари потрібні? Викошувати всіх підряд росіян? Так для цього немає думаю вдосталь засобів.
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07.11.2024 12:15 Ответить
не в корабель, в якусь споруду в порту
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07.11.2024 12:20 Ответить
Потому что виагры своей не было,нет и не будет.Одно зеленое дурко,все похерило,как впрочем все-к чему прикоснулось.
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07.11.2024 12:27 Ответить
але ж бомбити мааскву, досі не можна?
навіть своєю зброєю?
зе!гундос в очікуванні на з'єднання з трампом?
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07.11.2024 12:31 Ответить
Все простіше. Росіяни покращили оборону своєї столиці тому подій на кшалт удару безпілотником по Кремлю можна не чекати. Про це писав ще Касьянов недавно у себе на фейсбук.
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07.11.2024 12:34 Ответить
Ніякої ППО на москвы не існує. Оці "панцирі" на даху міноборони- це жест відчаю.
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07.11.2024 12:39 Ответить
касьянов, то відомий експерд.
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07.11.2024 12:54 Ответить
 
 