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Над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА. ФОТОрепортаж

Российская армия ночью 7 ноября снова массированно атаковала Киев ударными беспилотниками. На столицу вражеские дроны заходили как поодиночке, так и группами, волнами с разных направлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"БПЛА заходили на город на разных высотах - как на очень низких, так и на значительных. Воздушная тревога в городе продолжалась восемь часов. В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", - говорится в сообщении.

В результате атаки российских ударных беспилотников в шести районах города зафиксировано падение обломков. Повреждены жилые и нежилые здания. Возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы.

"По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших, их жизни угрозы нет.
В настоящее время в Киеве нет воздушной тревоги. Но в воздушном пространстве Украины еще есть беспилотники, которые могут двигаться в направлении Киева. Поэтому будьте внимательны и не игнорируйте воздушные сигналы воздушной тревоги", - добавил Попко.

Также смотрите: Атака "шахедов" на Киев: последствия зафиксированы в шести районах, двое пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

Наслідки нічної атаки в Соломʼянському районі столиці
Наслідки нічної атаки в Соломʼянському районі столиці
Наслідки нічної атаки в Соломʼянському районі столиці
Наслідки нічної атаки в Соломʼянському районі столиці

Автор: 

Киев (25795) Воздушные атаки на Киев (805) Шахед (1243)


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Топ комментарии
+4
Геноцид українців не припиниться, поки зелена тварина керує країною.
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07.11.2024 08:52 Ответить
+4
Просто в мене немає толерантності до людей з обмеженими розумовими здібностями. Раніше була, тепер ніт. Дебілів не поважаю, не люблю і не ціную. Вважаю їх винними в тому паскудству, що коїться останні 6 років, в геноциді і зубожінні.
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07.11.2024 09:32 Ответить
+2
Це ти від путіна вимогу передав?
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07.11.2024 09:01 Ответить
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Геноцид українців не припиниться, поки зелена тварина керує країною.
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07.11.2024 08:52 Ответить
Це ти від путіна вимогу передав?
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07.11.2024 09:01 Ответить
Від здорового глузду. Тобі це не знайомо.
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07.11.2024 09:04 Ответить
Ти ж мене навіть не знаєш, то звідкіля ти взяв що я безглуздий?! Я тебе не ображав навіть, чого ж ти кидаєшся на людей? Ти ж теж виходить геноцид в малій формі робиш!
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07.11.2024 09:17 Ответить
Тому що ти дебіл, і висновки твої дебільні. Для путіна найкраще, що сталося в його мерзотному житті це зеленський, він його оберігає як свій найдорожчий скарб.
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07.11.2024 09:21 Ответить
Побільше ще образ напиши. Може тобі полегшає...
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07.11.2024 09:26 Ответить
Просто в мене немає толерантності до людей з обмеженими розумовими здібностями. Раніше була, тепер ніт. Дебілів не поважаю, не люблю і не ціную. Вважаю їх винними в тому паскудству, що коїться останні 6 років, в геноциді і зубожінні.
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07.11.2024 09:32 Ответить
То все зрозуміло.
Маю надію що тобі стало легше після того як ти образив незнайому людину. Я взагалі не прихильник Зеленьского. І тобі не ворог.Але ти накидав тут образ мені. Був пи поряд- може ще б і вдарив мене? А може навіть застрелив би? Чи може спочатку катував би, дай тобі волю? Наскільки сильна твоя ненависть до незнайомої людини?
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07.11.2024 10:34 Ответить
Та всьо вже. Полегшало. Бувай.
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07.11.2024 10:39 Ответить
Зе-скот завжди плутає образи з констатацією фактів. Ви такі кумедні
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07.11.2024 09:36 Ответить
Це вже "мир за 24 години" чи треба ще трохи почекати ?
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07.11.2024 09:04 Ответить
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07.11.2024 09:35 Ответить
 
 