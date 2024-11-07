Над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА. ФОТОрепортаж
Российская армия ночью 7 ноября снова массированно атаковала Киев ударными беспилотниками. На столицу вражеские дроны заходили как поодиночке, так и группами, волнами с разных направлений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"БПЛА заходили на город на разных высотах - как на очень низких, так и на значительных. Воздушная тревога в городе продолжалась восемь часов. В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", - говорится в сообщении.
В результате атаки российских ударных беспилотников в шести районах города зафиксировано падение обломков. Повреждены жилые и нежилые здания. Возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы.
"По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших, их жизни угрозы нет.
В настоящее время в Киеве нет воздушной тревоги. Но в воздушном пространстве Украины еще есть беспилотники, которые могут двигаться в направлении Киева. Поэтому будьте внимательны и не игнорируйте воздушные сигналы воздушной тревоги", - добавил Попко.
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Маю надію що тобі стало легше після того як ти образив незнайому людину. Я взагалі не прихильник Зеленьского. І тобі не ворог.Але ти накидав тут образ мені. Був пи поряд- може ще б і вдарив мене? А може навіть застрелив би? Чи може спочатку катував би, дай тобі волю? Наскільки сильна твоя ненависть до незнайомої людини?