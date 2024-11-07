Атака "шахедов" на Киев: последствия зафиксированы в шести районах, двое пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж
В результате атаки российских беспилотников по Киеву в пяти районах столицы зафиксировано падение обломков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
В Голосеевском районе обломки беспилотника повредили квартиру в жилом доме. Один человек обратился за медицинской помощью. Также возник пожар на территории гаражей и расположенного рядом СТО на общей площади 200 м.кв., пожар ликвидирован. Повреждены 4 автомобиля. Пострадавших нет.
В Печерском районе произошел пожар ресторана на 33-м этаже жилого дома на площади 50 м.кв., частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
На территории одного из предприятий Соломенского района возник пожар складского здания на площади 600 м.кв. Один человек пострадал.
Также обломки упали на территории медицинского центра. Возник пожар на площади 20 м.кв. Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется. Зафиксировано падение обломков на нежилое сооружение. Там также возник пожар, которые оперативно ликвидировали. Без пострадавших.
В Подольском районе зафиксировано возгорание жилого дома. Детали уточняются.
В Оболонском районе возгорание на кровле 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно - пострадавших нет.
Позже Попко сообщил, что последствия атаки российских беспилотников зафиксированы уже в шести районах Киева.
Двое пострадавших.
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при цьому, наприклад, незрозуміло, чому преспокійно функціонує окупантська логістика Ростов - Мелітополь-Чонгар- Крим.. та переправа Крим-Кавказ..?
чому регулярно-постійно не розносяться у хлам склади зброї на території окупованої України? - дермак не дозволяє?
- адже для щоденних "акцій з демілітаризації Московії" у межах України дозвіл від США на використання точної західної зброї не потрібен..
замість цього "раз на тиждень" доводиться радіти "торжествєному прольоту українських БПЛА" над кацапською територією і іноді влучанням кудись (що також, звісно, потрібно)
а от дермова влада Зєлєнскага отримує багато (точно більше чим я), а результатів - НУЛЬ, самі лише втрати, хоча б той же просраний за добу Південь, від Чонгару і до Маріуполя...
100% впевнений зеленська банда зрадників-мародерів тупо сцить звільняти окуповані території, бо "багато про себе узнають" від кинутих там людей і не раз "отримають пзди" від них за "шатли та асфальти" замість "служити і захищати"..
А потом нанесут ракетный удар по Киеву
С которым не справится ППО Киева
Дай бог, чтобы Трампу удалось убедить путина
Не наносить массованный ракетный удар по Киеву