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Атака "шахедов" на Киев: последствия зафиксированы в шести районах, двое пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

В результате атаки российских беспилотников по Киеву в пяти районах столицы зафиксировано падение обломков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

В Голосеевском районе обломки беспилотника повредили квартиру в жилом доме. Один человек обратился за медицинской помощью. Также возник пожар на территории гаражей и расположенного рядом СТО на общей площади 200 м.кв., пожар ликвидирован. Повреждены 4 автомобиля. Пострадавших нет.

В Печерском районе произошел пожар ресторана на 33-м этаже жилого дома на площади 50 м.кв., частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

На территории одного из предприятий Соломенского района возник пожар складского здания на площади 600 м.кв. Один человек пострадал.

Также обломки упали на территории медицинского центра. Возник пожар на площади 20 м.кв. Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется. Зафиксировано падение обломков на нежилое сооружение. Там также возник пожар, которые оперативно ликвидировали. Без пострадавших.

В Подольском районе зафиксировано возгорание жилого дома. Детали уточняются.

В Оболонском районе возгорание на кровле 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно - пострадавших нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ атаковала Киев: Обломки шахедов упали в 4 районах, произошли пожары (обновлено). ФОТОрепортаж

Позже Попко сообщил, что последствия атаки российских беспилотников зафиксированы уже в шести районах Киева.

Двое пострадавших.

Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада

Автор: 

Киев (25795) ПВО (2897) Воздушные атаки на Киев (805) Шахед (1243)


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Топ комментарии
+6
Щоденно мразь кацапська наносить збитки.Добре що хоч ніхто не загинув....
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07.11.2024 07:49 Ответить
+6
Це може відбутися реально. Все, що ми збиваємо ракети - допомога США і партнерів, жодного свого Володя Потужний не спромігся випустити за 5,5 років свого одноосібного правління разом зі своїми 6-ма потужними "менеджерами".
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07.11.2024 08:27 Ответить
+6
в українців щодня "лотерея від кацапів"..
при цьому, наприклад, незрозуміло, чому преспокійно функціонує окупантська логістика Ростов - Мелітополь-Чонгар- Крим.. та переправа Крим-Кавказ..?
чому регулярно-постійно не розносяться у хлам склади зброї на території окупованої України? - дермак не дозволяє?
- адже для щоденних "акцій з демілітаризації Московії" у межах України дозвіл від США на використання точної західної зброї не потрібен..
замість цього "раз на тиждень" доводиться радіти "торжествєному прольоту українських БПЛА" над кацапською територією і іноді влучанням кудись (що також, звісно, потрібно)
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07.11.2024 08:52 Ответить
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Щоденно мразь кацапська наносить збитки.Добре що хоч ніхто не загинув....
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07.11.2024 07:49 Ответить
Залякують українців, смердячі московити. Кидають своє лайно в ті місця, куди дістануть.
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07.11.2024 07:59 Ответить
Уявіть, як Трамп перекриє нам допомогу і збивати буде нічим
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07.11.2024 08:06 Ответить
зпочатку він зупинить війну(за 24 години), а потім звісно перекриє, бо нашо давати зброю коли війни нема.
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07.11.2024 08:14 Ответить
Спочатку треба думати, перед тим як розповсюджувати дурниці
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07.11.2024 08:19 Ответить
кому думати?
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07.11.2024 09:20 Ответить
Про яку ви допомогу,якщо США дали всього 10% від обіцяного,а то все червоні,коричневі,сірі лінії.Якби на Європа почала давати до хватило б всього,але є одне но.США забороняє тому що сумісне виробництво,а там потім буде ескалація,отакі діла любі друзі.
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07.11.2024 08:19 Ответить
Як брехуни вже дісталт і зробили цю війну разом з таким самим як ви
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07.11.2024 08:21 Ответить
Хто сказав про 10%? Зеля..? Чому йому можна вірити..? Після його заяви примчався інспектор з Пентагону, значить ці брехні вже їх дістали.
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07.11.2024 10:58 Ответить
Це може відбутися реально. Все, що ми збиваємо ракети - допомога США і партнерів, жодного свого Володя Потужний не спромігся випустити за 5,5 років свого одноосібного правління разом зі своїми 6-ма потужними "менеджерами".
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07.11.2024 08:27 Ответить
Це підготовка до "миру трампа" Далі -тіки гірше
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07.11.2024 08:07 Ответить
Ну і коли по Масквабаду вдарять наші безпілотники?
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07.11.2024 08:15 Ответить
в українців щодня "лотерея від кацапів"..
при цьому, наприклад, незрозуміло, чому преспокійно функціонує окупантська логістика Ростов - Мелітополь-Чонгар- Крим.. та переправа Крим-Кавказ..?
чому регулярно-постійно не розносяться у хлам склади зброї на території окупованої України? - дермак не дозволяє?
- адже для щоденних "акцій з демілітаризації Московії" у межах України дозвіл від США на використання точної західної зброї не потрібен..
замість цього "раз на тиждень" доводиться радіти "торжествєному прольоту українських БПЛА" над кацапською територією і іноді влучанням кудись (що також, звісно, потрібно)
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07.11.2024 08:52 Ответить
роблю рівно стільки, скільки отримую і навіть більше...
а от дермова влада Зєлєнскага отримує багато (точно більше чим я), а результатів - НУЛЬ, самі лише втрати, хоча б той же просраний за добу Південь, від Чонгару і до Маріуполя...
100% впевнений зеленська банда зрадників-мародерів тупо сцить звільняти окуповані території, бо "багато про себе узнають" від кинутих там людей і не раз "отримають пзди" від них за "шатли та асфальти" замість "служити і захищати"..
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07.11.2024 09:57 Ответить
Хтось заборонив нам бити по цапах. Хтось впливовий. Мешканцям Алеппо теж не давали зброю, щоб збивати російські бомбардувальники. Росія потрібна комусь для брудних справ. Українців теж хочуть посунути з їх теріторій. Нас врятують тільки вибори. Наступник буде виробляти власну зброю, а не тільки гадити і красти
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07.11.2024 09:33 Ответить
Кацапы беспилотниками выснажат наши ППО
А потом нанесут ракетный удар по Киеву
С которым не справится ППО Киева
Дай бог, чтобы Трампу удалось убедить путина
Не наносить массованный ракетный удар по Киеву
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07.11.2024 09:41 Ответить
 
 