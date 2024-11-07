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Атака "шахедів" на Київ: наслідки зафіксовані у шести районах, двоє постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Внаслідок атаки російських безпілотників по Києву у пʼяти районах столиці зафіксовано падіння уламків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

У Голосіївському районі уламки безпілотника пошкодили квартиру в житловому будинку. Одна людина звернулася за медичною допомогою. Також виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв., Пожежу ліквідовано. Пошкоджено 4 авто. Потерпілих немає.

У Печерському районі сталася пожежа ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв., часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.

На території одного з підприємств Солом’янського району виникла пожежа складської будівлі на площі 600 м.кв. Одна людина постраждала.

Також уламки впали на території медичного центру. Виникла пожежа на площі 20 м.кв. Пожежу ліквідовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Зафіксовано падіння уламків на нежитлову споруду. Там також виникла пожежа, які оперативно ліквідували. Без потерпілих.

У Подільському  районі зафіксовано загорання житлового будинку. Деталі уточнюються.

В Оболонському районі загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ атакувала Київ: Уламки шахедів впали у 4 районах, сталися пожежі (оновлено). ФОТОрепортаж

Згодом Попко повідомив, що наслідки атаки російських безпілотників зафіксовано вже в шести районах Києва.

Двоє постраждалих. 

Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада
Повітряна атака на Київ 7 листопада

Автор: 

Київ (19795) ППО (3338) Повітряні атаки на Київ (862) Шахед (1246)


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Топ коментарі
+6
Щоденно мразь кацапська наносить збитки.Добре що хоч ніхто не загинув....
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07.11.2024 07:49 Відповісти
+6
Це може відбутися реально. Все, що ми збиваємо ракети - допомога США і партнерів, жодного свого Володя Потужний не спромігся випустити за 5,5 років свого одноосібного правління разом зі своїми 6-ма потужними "менеджерами".
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07.11.2024 08:27 Відповісти
+6
в українців щодня "лотерея від кацапів"..
при цьому, наприклад, незрозуміло, чому преспокійно функціонує окупантська логістика Ростов - Мелітополь-Чонгар- Крим.. та переправа Крим-Кавказ..?
чому регулярно-постійно не розносяться у хлам склади зброї на території окупованої України? - дермак не дозволяє?
- адже для щоденних "акцій з демілітаризації Московії" у межах України дозвіл від США на використання точної західної зброї не потрібен..
замість цього "раз на тиждень" доводиться радіти "торжествєному прольоту українських БПЛА" над кацапською територією і іноді влучанням кудись (що також, звісно, потрібно)
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07.11.2024 08:52 Відповісти
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Щоденно мразь кацапська наносить збитки.Добре що хоч ніхто не загинув....
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07.11.2024 07:49 Відповісти
Залякують українців, смердячі московити. Кидають своє лайно в ті місця, куди дістануть.
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07.11.2024 07:59 Відповісти
Уявіть, як Трамп перекриє нам допомогу і збивати буде нічим
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07.11.2024 08:06 Відповісти
зпочатку він зупинить війну(за 24 години), а потім звісно перекриє, бо нашо давати зброю коли війни нема.
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07.11.2024 08:14 Відповісти
Спочатку треба думати, перед тим як розповсюджувати дурниці
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07.11.2024 08:19 Відповісти
кому думати?
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07.11.2024 09:20 Відповісти
Про яку ви допомогу,якщо США дали всього 10% від обіцяного,а то все червоні,коричневі,сірі лінії.Якби на Європа почала давати до хватило б всього,але є одне но.США забороняє тому що сумісне виробництво,а там потім буде ескалація,отакі діла любі друзі.
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07.11.2024 08:19 Відповісти
Як брехуни вже дісталт і зробили цю війну разом з таким самим як ви
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07.11.2024 08:21 Відповісти
Хто сказав про 10%? Зеля..? Чому йому можна вірити..? Після його заяви примчався інспектор з Пентагону, значить ці брехні вже їх дістали.
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07.11.2024 10:58 Відповісти
Це може відбутися реально. Все, що ми збиваємо ракети - допомога США і партнерів, жодного свого Володя Потужний не спромігся випустити за 5,5 років свого одноосібного правління разом зі своїми 6-ма потужними "менеджерами".
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07.11.2024 08:27 Відповісти
Це підготовка до "миру трампа" Далі -тіки гірше
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07.11.2024 08:07 Відповісти
Ну і коли по Масквабаду вдарять наші безпілотники?
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07.11.2024 08:15 Відповісти
в українців щодня "лотерея від кацапів"..
при цьому, наприклад, незрозуміло, чому преспокійно функціонує окупантська логістика Ростов - Мелітополь-Чонгар- Крим.. та переправа Крим-Кавказ..?
чому регулярно-постійно не розносяться у хлам склади зброї на території окупованої України? - дермак не дозволяє?
- адже для щоденних "акцій з демілітаризації Московії" у межах України дозвіл від США на використання точної західної зброї не потрібен..
замість цього "раз на тиждень" доводиться радіти "торжествєному прольоту українських БПЛА" над кацапською територією і іноді влучанням кудись (що також, звісно, потрібно)
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07.11.2024 08:52 Відповісти
роблю рівно стільки, скільки отримую і навіть більше...
а от дермова влада Зєлєнскага отримує багато (точно більше чим я), а результатів - НУЛЬ, самі лише втрати, хоча б той же просраний за добу Південь, від Чонгару і до Маріуполя...
100% впевнений зеленська банда зрадників-мародерів тупо сцить звільняти окуповані території, бо "багато про себе узнають" від кинутих там людей і не раз "отримають пзди" від них за "шатли та асфальти" замість "служити і захищати"..
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07.11.2024 09:57 Відповісти
Хтось заборонив нам бити по цапах. Хтось впливовий. Мешканцям Алеппо теж не давали зброю, щоб збивати російські бомбардувальники. Росія потрібна комусь для брудних справ. Українців теж хочуть посунути з їх теріторій. Нас врятують тільки вибори. Наступник буде виробляти власну зброю, а не тільки гадити і красти
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07.11.2024 09:33 Відповісти
Кацапы беспилотниками выснажат наши ППО
А потом нанесут ракетный удар по Киеву
С которым не справится ППО Киева
Дай бог, чтобы Трампу удалось убедить путина
Не наносить массованный ракетный удар по Киеву
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07.11.2024 09:41 Відповісти
 
 