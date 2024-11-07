Атака "шахедів" на Київ: наслідки зафіксовані у шести районах, двоє постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж
Внаслідок атаки російських безпілотників по Києву у пʼяти районах столиці зафіксовано падіння уламків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
У Голосіївському районі уламки безпілотника пошкодили квартиру в житловому будинку. Одна людина звернулася за медичною допомогою. Також виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв., Пожежу ліквідовано. Пошкоджено 4 авто. Потерпілих немає.
У Печерському районі сталася пожежа ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв., часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.
На території одного з підприємств Солом’янського району виникла пожежа складської будівлі на площі 600 м.кв. Одна людина постраждала.
Також уламки впали на території медичного центру. Виникла пожежа на площі 20 м.кв. Пожежу ліквідовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Зафіксовано падіння уламків на нежитлову споруду. Там також виникла пожежа, які оперативно ліквідували. Без потерпілих.
У Подільському районі зафіксовано загорання житлового будинку. Деталі уточнюються.
В Оболонському районі загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає.
Згодом Попко повідомив, що наслідки атаки російських безпілотників зафіксовано вже в шести районах Києва.
Двоє постраждалих.
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при цьому, наприклад, незрозуміло, чому преспокійно функціонує окупантська логістика Ростов - Мелітополь-Чонгар- Крим.. та переправа Крим-Кавказ..?
чому регулярно-постійно не розносяться у хлам склади зброї на території окупованої України? - дермак не дозволяє?
- адже для щоденних "акцій з демілітаризації Московії" у межах України дозвіл від США на використання точної західної зброї не потрібен..
замість цього "раз на тиждень" доводиться радіти "торжествєному прольоту українських БПЛА" над кацапською територією і іноді влучанням кудись (що також, звісно, потрібно)
а от дермова влада Зєлєнскага отримує багато (точно більше чим я), а результатів - НУЛЬ, самі лише втрати, хоча б той же просраний за добу Південь, від Чонгару і до Маріуполя...
100% впевнений зеленська банда зрадників-мародерів тупо сцить звільняти окуповані території, бо "багато про себе узнають" від кинутих там людей і не раз "отримають пзди" від них за "шатли та асфальти" замість "служити і захищати"..
А потом нанесут ракетный удар по Киеву
С которым не справится ППО Киева
Дай бог, чтобы Трампу удалось убедить путина
Не наносить массованный ракетный удар по Киеву