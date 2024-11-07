Атака "шахедів" на Київ: наслідки зафіксовані у шести районах, двоє постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Внаслідок атаки російських безпілотників по Києву у пʼяти районах столиці зафіксовано падіння уламків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

У Голосіївському районі уламки безпілотника пошкодили квартиру в житловому будинку. Одна людина звернулася за медичною допомогою. Також виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв., Пожежу ліквідовано. Пошкоджено 4 авто. Потерпілих немає.

У Печерському районі сталася пожежа ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв., часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.

На території одного з підприємств Солом’янського району виникла пожежа складської будівлі на площі 600 м.кв. Одна людина постраждала.

Також уламки впали на території медичного центру. Виникла пожежа на площі 20 м.кв. Пожежу ліквідовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Зафіксовано падіння уламків на нежитлову споруду. Там також виникла пожежа, які оперативно ліквідували. Без потерпілих.

У Подільському районі зафіксовано загорання житлового будинку. Деталі уточнюються.

В Оболонському районі загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає.

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Згодом Попко повідомив, що наслідки атаки російських безпілотників зафіксовано вже в шести районах Києва.

Двоє постраждалих.

























