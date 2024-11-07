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Над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА. ФОТОрепортаж

Російська армія вночі 7 листопада знову масовано атакувала Київ  ударними безпілотниками. На столицю ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами, хвилями з різних напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"БпЛА заходили на місто на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних. Повітряна тривога у місті тривала вісім годин. Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки російських ударних безпілотників в шести районах міста зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані.

"Станом на зараз відомо про двох постраждалих, їхньому життю загрози немає.
На даний час в Києві немає повітряної тривоги. Але в повітряному просторі України ще є безпілотники, які можуть рухатися в напрямку Києва. Тому будьте уважні і не ігноруйте повітряні сигнали повітряної тривоги", - додав Попко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог атакував Одесу безпілотниками: є пошкодження та постраждалий. ФОТОрепортаж

Наслідки нічної атаки в Соломʼянському районі столиці
Наслідки нічної атаки в Соломʼянському районі столиці
Наслідки нічної атаки в Соломʼянському районі столиці
Наслідки нічної атаки в Соломʼянському районі столиці

Автор: 

Київ (19795) Повітряні атаки на Київ (862) Шахед (1246)


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Топ коментарі
+4
Геноцид українців не припиниться, поки зелена тварина керує країною.
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07.11.2024 08:52 Відповісти
+4
Просто в мене немає толерантності до людей з обмеженими розумовими здібностями. Раніше була, тепер ніт. Дебілів не поважаю, не люблю і не ціную. Вважаю їх винними в тому паскудству, що коїться останні 6 років, в геноциді і зубожінні.
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07.11.2024 09:32 Відповісти
+2
Це ти від путіна вимогу передав?
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07.11.2024 09:01 Відповісти
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Геноцид українців не припиниться, поки зелена тварина керує країною.
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07.11.2024 08:52 Відповісти
Це ти від путіна вимогу передав?
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07.11.2024 09:01 Відповісти
Від здорового глузду. Тобі це не знайомо.
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07.11.2024 09:04 Відповісти
Ти ж мене навіть не знаєш, то звідкіля ти взяв що я безглуздий?! Я тебе не ображав навіть, чого ж ти кидаєшся на людей? Ти ж теж виходить геноцид в малій формі робиш!
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07.11.2024 09:17 Відповісти
Тому що ти дебіл, і висновки твої дебільні. Для путіна найкраще, що сталося в його мерзотному житті це зеленський, він його оберігає як свій найдорожчий скарб.
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07.11.2024 09:21 Відповісти
Побільше ще образ напиши. Може тобі полегшає...
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07.11.2024 09:26 Відповісти
Просто в мене немає толерантності до людей з обмеженими розумовими здібностями. Раніше була, тепер ніт. Дебілів не поважаю, не люблю і не ціную. Вважаю їх винними в тому паскудству, що коїться останні 6 років, в геноциді і зубожінні.
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07.11.2024 09:32 Відповісти
То все зрозуміло.
Маю надію що тобі стало легше після того як ти образив незнайому людину. Я взагалі не прихильник Зеленьского. І тобі не ворог.Але ти накидав тут образ мені. Був пи поряд- може ще б і вдарив мене? А може навіть застрелив би? Чи може спочатку катував би, дай тобі волю? Наскільки сильна твоя ненависть до незнайомої людини?
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07.11.2024 10:34 Відповісти
Та всьо вже. Полегшало. Бувай.
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07.11.2024 10:39 Відповісти
Зе-скот завжди плутає образи з констатацією фактів. Ви такі кумедні
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07.11.2024 09:36 Відповісти
Це вже "мир за 24 години" чи треба ще трохи почекати ?
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07.11.2024 09:04 Відповісти
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07.11.2024 09:35 Відповісти
 
 