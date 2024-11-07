Над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА. ФОТОрепортаж

Російська армія вночі 7 листопада знову масовано атакувала Київ ударними безпілотниками. На столицю ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами, хвилями з різних напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"БпЛА заходили на місто на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних. Повітряна тривога у місті тривала вісім годин. Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки російських ударних безпілотників в шести районах міста зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані.

"Станом на зараз відомо про двох постраждалих, їхньому життю загрози немає.

На даний час в Києві немає повітряної тривоги. Але в повітряному просторі України ще є безпілотники, які можуть рухатися в напрямку Києва. Тому будьте уважні і не ігноруйте повітряні сигнали повітряної тривоги", - додав Попко.

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