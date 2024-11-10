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Уничтожены 62 из 145 "Шахедов", еще 67 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Мобільні групи ППО знищують Шахеди

В ночь на 10 ноября 2024 года противник атаковал Украину рекордным количеством ударных БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько дронов запустил враг?

Как отмечается, в течение ночи радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145-ти воздушных целей - ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск - РФ, мыс Чауда - Крым.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе во время атаки российских БПЛА раздались взрывы, работает ПВО

Сколько дронов уничтожила наша ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 62-х БпЛА противника в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

"67 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, еще 10 российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и России", - говорится в сообщении.

Также напоминается, что в результате атаки оккупантов пострадала Одесская область и другие регионы. Повреждены многоквартирные дома и частные владения, предварительно обошлось без человеческих жертв, пострадавшим оказывается помощь.

Как сообщалось, вечером субботы, 9 ноября, российские захватчики запустили по Украине новые группы ударных БпЛА "шахед". Также Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве дважды объявляли тревогу, уничтожено около 15 вражеских беспилотников. Кроме того, в результате обстрела Одессы повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.

ПВО (2701) Воздушные силы (2241) Шахед (929)


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Топ комментарии
+5
багато відосиків з одніʼї локації. якийсь сраний міні-ЖК з ізбушками навколо. тобто пишатися нема чим
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10.11.2024 10:54
+2
Кількысть дронів в рашистів все збільшуєтся ,лише дві ночі з початку осені що варвари не запускали шахеди по українським містам ,а де наші дрони ,де промислове виготовлення і запуск по рашиським містам та воєним обєктам в лднр ,90 % всіх наших дронів це закуплені вулантерами ,держава в цьому напрямку робить дуже мало .
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10.11.2024 10:10
+1
ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та рф.
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10.11.2024 10:02
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145-62-67=16 влучань. Багато.
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10.11.2024 09:53 Ответить
Так оті ''локаційно втрачені'' теж могли впасти та вибухнути. І невідомо якої шкоди заподіяти
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10.11.2024 09:59 Ответить
Кількисть мопедів постійно зростає.
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10.11.2024 09:59 Ответить
ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та рф.
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10.11.2024 10:02 Ответить
хреновий с тебе матиматик
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10.11.2024 10:04 Ответить
🤔
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10.11.2024 11:24 Ответить
і 6 не влучань
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10.11.2024 10:05 Ответить
влучання в белорусі молдові рф
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10.11.2024 10:06 Ответить
У Молдові впав дрон
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10.11.2024 12:49 Ответить
Кількысть дронів в рашистів все збільшуєтся ,лише дві ночі з початку осені що варвари не запускали шахеди по українським містам ,а де наші дрони ,де промислове виготовлення і запуск по рашиським містам та воєним обєктам в лднр ,90 % всіх наших дронів це закуплені вулантерами ,держава в цьому напрямку робить дуже мало .
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10.11.2024 10:10 Ответить
Це ще Єлабуга не вийшла на проектні об*єми.
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10.11.2024 12:47 Ответить
🙃«Не знімати наслідки атаки українських БПЛА» закликав мер москви, але вже трохи відео вийшло у мережу

Околиці москви не погано «потріпало» - горіли автівки та приватні будинки.

Загалом за версією московської влади, цього ранку наліт здійснили 32 дрони.
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10.11.2024 10:28 Ответить
Відео https://t.me/voynareal/102504
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10.11.2024 10:29 Ответить
багато відосиків з одніʼї локації. якийсь сраний міні-ЖК з ізбушками навколо. тобто пишатися нема чим
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10.11.2024 10:54 Ответить
А, ті 16 влучили куди потрібно було кацапні.
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10.11.2024 11:16 Ответить
Кремлівська мразота озвіріла від бажання знищити
Украіну ,
коли ж ви всі скопом там на кацапіі відкинете лапті ?
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10.11.2024 12:29 Ответить
І шо такоє - "локаційно втрачено"?? Хто кого куди втратив?
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10.11.2024 12:39 Ответить
 
 