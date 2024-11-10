Уничтожены 62 из 145 "Шахедов", еще 67 - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 10 ноября 2024 года противник атаковал Украину рекордным количеством ударных БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько дронов запустил враг?

Как отмечается, в течение ночи радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145-ти воздушных целей - ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск - РФ, мыс Чауда - Крым.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Сколько дронов уничтожила наша ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 62-х БпЛА противника в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

"67 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, еще 10 российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и России", - говорится в сообщении.

Также напоминается, что в результате атаки оккупантов пострадала Одесская область и другие регионы. Повреждены многоквартирные дома и частные владения, предварительно обошлось без человеческих жертв, пострадавшим оказывается помощь.

Как сообщалось, вечером субботы, 9 ноября, российские захватчики запустили по Украине новые группы ударных БпЛА "шахед". Также Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве дважды объявляли тревогу, уничтожено около 15 вражеских беспилотников. Кроме того, в результате обстрела Одессы повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.