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Знищено 62 із 145 "Шахедів", ще 67 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Мобільні групи ППО знищують Шахеди

У ніч на 10 листопада 2024 року противник атакував Україну рекордною кількістю ударних БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки дронів запустив ворог?

Як зазначається, протягом ночі радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145-ти повітряних цілей - ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ - РФ., мис Чауда - Крим.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Скільки дронів знищила наша ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 09.30 підтверджено збиття 62-х БпЛА противника у Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

"67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та рф", - йдеться у повідомленні.

Також нагадується, що внаслідок атаки окупантів постраждала Одещина та інші регіони. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлось без людських жертв, потерпілим надається допомога.

Як повідомлялося, ввечері суботи, 9 листопада, російські загарбники запустили по Україні нові групи ударних БпЛА "шахед". Також Цензор.НЕТ інформував, що у Києві двічі оголошували тривогу, знищено близько 15 ворожих безпілотників. Окрім того, внаслідок обстрілу Одеси пошкоджена інфраструктура, є постраждалі.

Автор: 

ППО (3143) Повітряні сили (2586) Шахед (939)


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Топ коментарі
+5
багато відосиків з одніʼї локації. якийсь сраний міні-ЖК з ізбушками навколо. тобто пишатися нема чим
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10.11.2024 10:54
+2
Кількысть дронів в рашистів все збільшуєтся ,лише дві ночі з початку осені що варвари не запускали шахеди по українським містам ,а де наші дрони ,де промислове виготовлення і запуск по рашиським містам та воєним обєктам в лднр ,90 % всіх наших дронів це закуплені вулантерами ,держава в цьому напрямку робить дуже мало .
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10.11.2024 10:10
+1
ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та рф.
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10.11.2024 10:02
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145-62-67=16 влучань. Багато.
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10.11.2024 09:53 Відповісти
Так оті ''локаційно втрачені'' теж могли впасти та вибухнути. І невідомо якої шкоди заподіяти
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10.11.2024 09:59 Відповісти
Кількисть мопедів постійно зростає.
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10.11.2024 09:59 Відповісти
ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та рф.
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10.11.2024 10:02 Відповісти
хреновий с тебе матиматик
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10.11.2024 10:04 Відповісти
🤔
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10.11.2024 11:24 Відповісти
і 6 не влучань
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10.11.2024 10:05 Відповісти
влучання в белорусі молдові рф
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10.11.2024 10:06 Відповісти
У Молдові впав дрон
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10.11.2024 12:49 Відповісти
Кількысть дронів в рашистів все збільшуєтся ,лише дві ночі з початку осені що варвари не запускали шахеди по українським містам ,а де наші дрони ,де промислове виготовлення і запуск по рашиським містам та воєним обєктам в лднр ,90 % всіх наших дронів це закуплені вулантерами ,держава в цьому напрямку робить дуже мало .
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10.11.2024 10:10 Відповісти
Це ще Єлабуга не вийшла на проектні об*єми.
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10.11.2024 12:47 Відповісти
🙃«Не знімати наслідки атаки українських БПЛА» закликав мер москви, але вже трохи відео вийшло у мережу

Околиці москви не погано «потріпало» - горіли автівки та приватні будинки.

Загалом за версією московської влади, цього ранку наліт здійснили 32 дрони.
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10.11.2024 10:28 Відповісти
Відео https://t.me/voynareal/102504
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10.11.2024 10:29 Відповісти
багато відосиків з одніʼї локації. якийсь сраний міні-ЖК з ізбушками навколо. тобто пишатися нема чим
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10.11.2024 10:54 Відповісти
А, ті 16 влучили куди потрібно було кацапні.
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10.11.2024 11:16 Відповісти
Кремлівська мразота озвіріла від бажання знищити
Украіну ,
коли ж ви всі скопом там на кацапіі відкинете лапті ?
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10.11.2024 12:29 Відповісти
І шо такоє - "локаційно втрачено"?? Хто кого куди втратив?
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10.11.2024 12:39 Відповісти
 
 