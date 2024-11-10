Последствия дроновой атаки РФ на Одессу: количество раненых возросло до 2, повреждены дома, АЗС, рынок. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате вражеского обстрела ударными беспилотниками в Одессе получили ранения два человека. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Повреждения в результате вражеской атаки

По данным ОВА, повреждены:

6 частных жилых домов, (из которых 2 разрушены);

АЗС;

рынок: 10 киосков и 2 магазина;

25 гаражных помещений;

2 легковых автомобиля;

9 грузовых автомобилей.

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"На местах работают все соответствующие службы. Принимаются заявления на оформление материальной помощи, предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для ее оформления. Коммунальные службы расчищают разрушения, дворовые территории, дворы, вывозят обломки и помогают пострадавшим", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером субботы, 9 ноября, российские захватчики запустили по Украине новые группы ударных БпЛА "шахед". Также Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве дважды объявляли тревогу, уничтожено около 15 вражеских беспилотников. Кроме того, в результате обстрела Одессы повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.

По данным Воздушных сил, всего ночью было уничтожено 62 из 145 "Шахедов", еще 67 - локально потеряны.